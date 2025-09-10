O publicație americană a pus Brașovul pe locul 2 în topul celor mai frumoase orașe din Europa

13:10

Ieri dimineață în jurul orei 02.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila au oprit, pentru control, un autoturism care circula în zona localității Cincu. Agenții au constatat că tânărul de la volan, în vârstă de 20 de ani, nu este deținător de permis de conducere, iar numărul de înmatriculare montat pe autoturism este [...]