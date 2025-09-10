Brașovenii au trecut la „alt nivel” ca să își rezerve locul de parcare de reședință odată cu dispariția blocatoarelor: bolovani și mesaje „subliminale”
BizBrasov.ro, 10 septembrie 2025 05:50
Odată cu reluarea procedurile de licitație și remarcarea locurilor de parcare de reședință a fost pusă în aplicare și o prevedere mai veche din regulamentul de utilizare a parcărilor, dar care nu se aplica, respectiv cea cu privire la interdicția utilizării unor sisteme de blocare a locurilor. Astfel, de la final de iulie, la solicitarea [...]
Acum 30 minute
05:50
05:40
Aproape 50.000 de lei pentru un „update” al sistemului de control acces în zonele pietonale din Centrul Brașovului # BizBrasov.ro
La începutul acestui an, Primăria Brașov a finalizat lucrările de instalare a sistemelor de control acces în zona Centrului Istoric, astfel încât atât aprovizionarea, cât și accesul riveranilor să se facă într-un mod civilizat. Soluția identificată de primărie pentru a se asigura că doar aceste persoane autorizate au acces în aceste zone a fost aceea [...]
05:40
Cutia „enigmatică” de gaz, care a rămas în calea extinderii DN 73 pe tronsonul dintre Brașov și Cristian. Când se va circula fără „obstacole” pe acest traseu # BizBrasov.ro
Extinderea DN 73 la câte două benzi pe sens pe tronsonul dintre Brașov și Cristian a fost ținută o vreme în loc de relocarea unor rețele de utilități. În 22 august, după terminarea majorității operațiunilor de relocare a utilităților, lucrările au fost reluate, astfel că pe unele segmente s-a deschis traficul pe noile benzi, și [...]
05:40
Werner Keul, prieten al ex-președintelui Iohannis, vrea din nou să construiască un ansamblu rezidențial pe Narciselor. În urmă cu doi ani demarase documentația de urbanism, dar s-a lăsat fără „finalizare” / În Sibiu, Keul construia fără să respecte autorizația de construire # BizBrasov.ro
Compania WK Group din Sibiu a solicitat din nou eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării unui PUZ care să stea la baza construirii unui ansamblu rezidențial pe strada Narciselor din Brașov. WK Groups este deținută de Werner Keul, prieten al ex-președintelui Klaus Iohannis și partener de golf al acestuia. Este a doua oară [...]
Acum 2 ore
04:40
Aparatul electrocasnic care „înghite” energie cât 65 de frigidere pornite simultan. Cum să reduci factura la curent electric # BizBrasov.ro
Un aparat electrocasnic banal din multe de gospodării consumă mult mai multă energie decât frigiderele, considerate până acum principalii „vinovați” ai facturilor mari. Potrivit unui raport al Universității North Texas, un uscător de rufe poate ajunge să folosească anual peste 1.000 kWh, echivalentul a 65 de frigidere pornite în același timp. Deși funcționează doar în [...]
Acum 4 ore
04:00
O publicație americană a pus Brașovul pe locul 2 în topul celor mai frumoase orașe din Europa # BizBrasov.ro
The Manual este o publicație online americană, specializată în turism și multe alte domenii. Publicația scoate la iveală cele mai bune oferte și reduceri la cele mai recente produse, hoteluri și bilete de avion pentru a-și ajuta cititorii să economisească bani în timp ce își planifică următoarea aventură. În ediția publicată în urmă cu câteva [...]
02:50
Schimbarea proprietarului unui imobil se impune atunci când o locuință se vinde sau se moștenește. Procedura are rolul de a recunoaște juridic dreptul asupra casei sau asupra apartamentului, odată ce modificarea a fost efectuată în Cartea Funciară. Astfel, după înregistrare, noul proprietar poate dovedi legal și public că imobilul îi aparține. Mai multe detalii, în [...]
02:20
Două medicamente folosite des de români pot provoca afecțiuni grave dacă sunt luate greșit: „Este o problemă uriașă” # BizBrasov.ro
Două dintre cele mai folosite medicamente fără prescripție medicală pot deveni periculoase, dacă sunt administrate în mod incorect, avertizează un medic generalist. Este vorba despre paracetamol și ibuprofen. „Toate aceste medicamente simple fără prescripție se pot dovedi fatale în doze greșite, iar unele, cum ar fi paracetamolul, chiar într-o săptămână. Este o problemă uriașă, iar [...]
Acum 12 ore
18:00
Parcare „de urgență” pentru pacienții care sunt aduși cu probleme de sănătate la UPU, în curtea Spitalului Județean Brașov. Timpul de staționare este limitat # BizBrasov.ro
În urma numeroaselor sesizări primite de la brașoveni cu privire la lipsa unor locuri de parcare special destinate autovehiculelor cu care unii pacienți sunt aduși la Unitatea de Primire Urgențe, conducerea Spitalului Clinic de Urgență Brașov a luat decizia de a amenaja o parcare specială în imediata apropiere a intrării în incinta spitalului din str. [...]
17:50
Ce start-up-uri sunt incubate la +ONE, în cadrul CATTIA: O platformă de fitness digitală, o companie care oferă soluții pentru sănătatea mintală sau o firmă care dezvoltă soluții de mobilitate urbană inteligentă # BizBrasov.ro
Incubatorul de afaceri +ONE din cadrul CATTIA a selectat primele companii rezidente și deschide o nouă fereastră de înscrieri pentru startup-uri din Regiunea Centru. +ONE oferă spații de lucru, infrastructură de incubare, ateliere de lucru tematice, mentorat, consultanță și conectare la rețele naționale și europene (inclusiv EIT și EEN), cu misiunea de a reduce riscul [...]
17:50
„Răscoala” din Zărnești, tranșată cu parul și cu drujba, a pornit după ce un bărbat și-a amintit la beție de un incident cu un cal # BizBrasov.ro
Un tânăr din Zărnești a ajuns la spital cu răni grave după ce a fost atacat cu o drujbă și lovit cu parul. Totul s-ar fi petrecut în urma unei încăierări, sâmbătă seara, la care ar fi participat mai multe persoane, inclusiv o adolescentă. Anchetatorii au arestat, deocamdată, un singur suspect, care se certase cu [...]
17:30
Brașovenii de la Visual Fan, care dețin brandul Allview – profit de cinci ori mai mare în prima jumătate a acestui an. Cum s-a transformat compania în ultimii trei ani # BizBrasov.ro
Compania brașoveană Visual Fan raportează majorare explozivă a afacerilor sale în prima parte a acestui an. Visual Fan a realizat în primul semestru venituri din exploatare individuale de 75,69 milioane lei, cu 138,54% mai mari decât cele de 31,73 milioane lei din perioada similară a anului trecut. De asemenea, cheltuielile de exploatare au urcat cu [...]
Acum 24 ore
17:10
Persoanele care au un certificat de încadrare în grad de handicap permanent nu vor fi chemate la reevaluare, ca urmare a modificării criteriilor de acordare # BizBrasov.ro
Autorităţile precizează, marţi, că proiectul de modificare a criteriilor de încadrare în grad de handicap nu prevede chemarea la reevaluare a persoanelor care au deja un certificat cu termen de valabilitate permanent şi va creşte numărul afecţiunilor pentru care se acordă certificat permanent. Evaluarea după noile criterii se va face doar după publicarea Ordinului în [...]
16:20
Dacă vă caută „inspectorii” ANAF pe mail, nu dați curs solicitărilor, deoarece vă puteți pune în pericol securitatea datelor personale sau a conturilor # BizBrasov.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenţia cu privire la reapariţia unor mesaje false transmise în numele instituţiei, utilizând adresa de e-mail info@anaf.io. „Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii referitor la reapariţia unor mesaje false transmise în numele instituţiei, utilizând adresa de e-mail info@anaf.io. Aceste mesaje NU sunt emise de ANAF şi urmăresc să inducă [...]
16:00
„Săptămâna Apelor Curate”, festival de educație ecologică, în curtea Bisericii fortificate din Hărman # BizBrasov.ro
Propark – Fundația pentru Arii Protejate, alături de Societatea Română de Sălbăticie și Asociația Carpaterra, organizează în perioada 12–18 septembrie 2025 evenimentul „Săptămâna Apelor Curate”, în cadrul proiectului Oltul Curat – Rădăcini pentru Viitor, parte din inițiativa Cu Apele Curate, susținută de Lidl România. Evenimentul are loc în localitatea Hărman, județul Brașov, în curtea Bisericii [...]
15:40
75 de ani de la împărțirea administrativ-teritorială a României: Brașovul devenise Orașul Stalin și tot atunci apărea și orașul Săcele # BizBrasov.ro
În anul 1944 a început o perioadă neagră pentru România. După proclamarea Republicii Populare Române a fost accelerat procesul de sovietizare. În 8 septembrie 1950 s-a modificat radical împărțirea administrativ-teritorială a României. „În locul celor 58 județe și 424 plăși, s-a copiat sistemul sovietic, trecându-se la 28 de regiuni și 144 raioane. În 1952 regiunile [...]
14:10
VIDEO Scandal la Săcele: Un bărbat beat și-a bătut iubita, apoi i-a amenințat familia # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au dispus reținerea unui bărbat, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări, după ce și-ar fi agresat fizic partenera. „La data de 07 septembrie, în jurul orei 21:00, polițiștii au fost sesizați printr-un apel de urgență cu privire la existența unui scandal într-un imobil, din localitatea [...]
13:00
Proprietarul companiei aeriene care a zburat timp de 5 luni de la și la Brașov, Fly Lili, acuzat că a deschis o terasă ilegală în centrul Sibiului, la 200 de metri de Primărie # BizBrasov.ro
La 200 de metri de sediul Primăriei Sibiu, în inima orașului, funcționează un restaurant ilegal, scrie context.ro. Terasa localului, amplasat într-o clădire monument istoric, a fost amenajată fără acte de afaceristul Jurgen Faff, conform publicației citate. Sibianul a fost trimis în judecată pentru modificările aduse clădirii de patrimoniu național, dar afacerea merge înainte. Deschis în [...]
12:40
Încep interviurile pentru inspectorii şefi ai Gărzilor Forestiere din mai multe judeţe, printre care și Brașov. Dintre cei 31 de candidați care şi-au depus dosarele, 27 au îndeplinit condiţiile pentru a participa la interviu # BizBrasov.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că gărzile forestiere teritoriale au nevoie de oameni integri şi competenţi care să le conducă şi că încep interviurile pentru inspectorii şefi în mai multe judeţe. „Zilele acestea avem interviuri pentru inspectorii şefi din Gărzile Forestiere teritoriale (Braşov, Bucureşti, Focşani, Oradea, Timişoara). 31 de oameni şi-au depus dosarele, 27 de [...]
12:10
Japonezii se revoltă împotriva bacșișului: „Nu vrem cultura bacșișului introdusă în Japonia” # BizBrasov.ro
Tot mai mulți turiști străini oferă bacșiș pentru serviciile de la restaurante, în Japonia, lucru ce a produs confuzie și dezbatere în rândul localnicilor. Bacșișurile nu sunt o practică obișnuită în Japonia. Un lanț de restaurante japoneze care operează în peste 20 de locații la nivel național și-a modificat modul de funcționare, după ce angajații au [...]
12:00
„Voci pentru copilărie”, concert excepțional la Aula Universității Transilvania: România și Țara Galilor unite prin muzică, pentru copiii în dificultate # BizBrasov.ro
Fundația „Copii în dificultate”, Asociația „Sută la Sută Românesc” și Filarmonica Brașov vă invită la un concert excepțional. În 12 septembrie 2025, de la ora 19.00, concertul Voci pentru Copilărie va reuni pe aceeași scenă a Aulei Universității Transilvania Brașov, – prestigiosul cor Cantorion Pentalar din Țara Galilor, dirijat de Mr. Geraint Williams și Corul [...]
12:00
ROBOR la 3 luni stagnează, în schimb IRCC va crește considerabil începând de luna viitoare # BizBrasov.ro
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,54%. Acest indice este cel în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, inclusiv pentru împrumuturile persoanelor fizice, acordate înainte de 2019. Pe de altă parte, indicele ROBOR la 6 luni a scăzut la 6,68%, de la 6,69%. ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) [...]
12:00
(P) Păstrarea economiilor într-un cont bancar poate oferi un sentiment de siguranță, dar vine cu riscul pierderii valorii în timp din cauza inflației. Investițiile pot oferi o metodă de protecție împotriva devalorizării, dar ele nu sunt lipsite de riscuri. Important este să înțelegi că scopul investiției nu este îmbogățirea rapidă, ci creșterea responsabilă și pe [...]
11:50
Zona Plaiul Foii, reglementată oficial din punct de vedere urbanistic. Ce se mai poate construi și ce este total interzis # BizBrasov.ro
Consiliul Local al orașului Zărnești a aprobat astăzi, într-o ședință extraordinară, Planul Urbanistic Zonal pentru zona Plaiul Foii. Teritoriul asupra căruia se aplică Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. “REGLEMENTARE ZONĂ PLAIUL FOII”, este în suprafaţă totală de circa 333,6986 ha și este amplasat în vestul teritoriului administrativ al U.A.T. Zărnești, potrivit primarului Alexandru Igrișan [...]
11:30
Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de „cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că deficitul bugetar „se duce în cap”: „Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar” # BizBrasov.ro
Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş a afirmat, la Antena 1, că ”se vedea de la o poştă că în companiile de stat era debandadă”. „Când i-am spus domnului…«domnule prim ministru, deficitul bugetar se duce în cap», mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat Marcel Boloş. Acesta precizează că [...]
11:20
RATBV și Asociația de Transport Brașov adaptează permanent orarele de circulație pentru diverse trasee de transport public de călători, pentru a răspunde cât mai eficient nevoilor de mobilitate ce apar în comunitatea brașoveană. Astfel, de mâine, autobuzele de pe linia A1 (Gara CFR Brașov – Livada Poștei – Aeroport) vor circula după un program prelungit [...]
11:20
„Let’s Do It, Romania!”, ediție aniversară a Zilei de Curățenie Națională cu mesajul „Prietenul la curățenie se cunoaște”. Cum vă puteți implica în acțiunile din județul Brașov # BizBrasov.ro
În 20 septembrie 2025, România se mobilizează, din nou, pentru un scop comun: un mediu mai curat și mai responsabil! Let’s Do It, Romania! dă startul ediției aniversare a Zilei de Curățenie Naționale, sub mesajul „Prietenul la curățenie se cunoaște”, o campanie care sărbătorește 15 ani de fapte concrete și milioane de voluntari implicați. Evenimentul [...]
10:40
Un nou cod galben de ploi torenţiale, descărcări electrice, vânt puternic şi grindină în cursul zilei de marţi, în județul Brașov # BizBrasov.ro
Meteorologii au emis, marţi, un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil de la ora 10.00 până la ora 23.00. Potrivit sursei citate, în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei – inclusiv în județul Brașov, în nord-vestul Moldovei şi local la munte vor fi averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântuluim cu rafale de până [...]
10:40
ANUNȚ Consultare publică asupra propunerilor preliminare pentru actualizare PUG Comuna Cristian în GIS # BizBrasov.ro
Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului, cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, se face cunoscută publicului ÎNCHEIEREA ETAPEI PROPUNERILOR PRELIMINARE PENTRU ACTUALIZAREA PUG COMUNA CRISTIAN ÎN GIS ȘI ORGANIZAREA DEZBATERII PUBLICE PENTRU [...]
09:50
Primăria Râșnov a început să monteze camere de supraveghere mobile în oraș, pentru siguranța cetățenilor # BizBrasov.ro
Pe lângă zecile de camere fixe montate în tot orașul, în anumite zone din Râșnov angajații primăriei au început să instaleze și camere de supraveghere mobile de ultimă generație. Primele astfel de camere au fost montate în cartierul ISR, în zona parcului, acolo unde au început să apară probleme și pentru a preveni consumul de [...]
09:30
Strada Constantin Dobrogeanu Gherea este blocată marți și miercuri, între orele 8.30 și 17. Compania Apa Brașov schimbă conducta de alimentare cu apă a zonei, care este ciuruită # BizBrasov.ro
În urma intervențiilor echipelor Companiei Apa Brașov, pe strada Dobrogeanu – Gherea, din 4 și 7 septembrie 2025, s-a constatat că un tronson de conductă este fisurat în mai multe locuri. Este vorba despre o conductă mai veche, din fibră de sticlă, care nu mai prezintă siguranță în funcționare. Drept urmare, conducerea companiei a decis [...]
Ieri
05:40
Codlea reia proiectul pistelor pentru bicicliști. Pentru început, cu 125.000 de lei se va face studiul de trafic # BizBrasov.ro
Municipiul Codlea avea planuri ambițioase pentru încurajarea transportului cu bicicleta. Astfel, încă din 2019 s-au făcut planuri pentru a realiza chiar „magistrale” pentru cicliști pentru a se asigura conexiuni cu localitățile vecine și a încuraja cicloturismul în localitate. Acum, Primăria a demarat partea de documentații tehnice pentru dezvoltarea unei rețele de piste de biciclete în [...]
05:40
Predealul instalează prima „capcană” pentru urși. Câte animale mișună pe străzile stațiunii în conformitate cu monitorizările oficiale # BizBrasov.ro
Ținând cont că urșii se plimbă ca la ei acasă pe unele dintre străzile din Predeal, și în trecut au existat și unele incidente, autoritățile locale caută soluții pentru a captura și a reloca exemplarele care creează probleme în stațiune. În acest sens, a fost achiziționată și o „capcană”, respectiv o cușcă specială unde animalele [...]
05:40
Brașovul se dotează cu diguri mobile pe care să le instaleze în regim de urgență în situația în care există riscul apariției unor inundații # BizBrasov.ro
În luna iunie, ploile au creat mari probleme în municipiu, când apa s-a revărsat în mai multe zone ale Brașovului. Pentru a evita astfel de situații, la acea vreme, au fost stabilite măsuri concrete pentru prevenirea unor incidente similare în viitor, atât în sarcina Primăriei, cât și a Sistemului de Gospodărire a Apelor sau a Agenției [...]
05:40
RIAL SRL – o insolvență de aproape două milioane de euro. Administratorul judiciar susține că directoarea Elena Buga ar putea să răspundă personal pentru o parte din debitele societății # BizBrasov.ro
Cențu SPRL, administratorul judiciar al companiei RIAL SRL, deținută de Consiliul Local Brașov, a finalizat tabloul creditorilor societății. În total, valoarea datoriilor este de aproape două milioane de euro – 9,959 milioane de lei fiind valoarea creanțelor acceptate la plată după analizarea solicitărilor creditorilor. Cele mai mari debite din categoria celor garantate sunt cele către [...]
04:30
Boilerul este unul dintre aparatele esențiale dintr-o locuință, asigurând apa caldă menajeră necesară zi de zi. Fie că este electric, pe gaz sau combinat cu panouri solare, un boiler bine întreținut poate funcționa eficient chiar și peste 10-15 ani. Neglijarea lui, însă, duce la consum mai mare de energie, apă caldă insuficientă și reparații costisitoare. [...]
03:50
ChatGPT analizează informațiile solicitate de utilizator, iar dacă sesizează intenții periculoase, le raportează la poliție # BizBrasov.ro
ChatGPT a recunoscut faptul că toate conversațiile private care au loc pe platformă între Inteligența Artificială și utilizator, sunt sunt scanate îndeaproape de specialiști. În cazul în care conversațiile au o notă îngrijorătoare, acestea sunt raportate către poliție. Un mic grup de angajați specializați analizează conversațiile respective și, în cazul unui risc iminent de vătămare [...]
03:20
În România, numeroase gospodării vechi au fost construite și transmise din generație în generație fără ca situația juridică a proprietății să fie pe deplin clarificată. Mulți proprietari folosesc și astăzi case care aparțin familiei de zeci de ani, dar care nu au fost niciodată înscrise oficial în cartea funciară. Procedura poartă numele de intabulare și, deși poate părea [...]
01:40
O cursă inedită va avea loc la Brașov, pentru achiziționarea de aparatură nouă pentru Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov # BizBrasov.ro
Cursa cu Rățuște este un eveniment caritabil, organizat de Asociația Masa Rotundă 6 Brașov (Round Table 6 Brașov), în parteneriat cu Primăria Brașov. Pe 20 septembrie 2025, între orele 12:00 și 16:00, pe Aleea După Ziduri, sute sau mii (în funcție de câți brașoveni doresc să participe la această cursă inedită) de rățuște galbene din [...]
8 septembrie 2025
21:00
ULTIMA ORĂ Sinucidere macabră în Brașov. Un tânăr în vârstă de 36 de ani a intrat intenționat cu mașina sub un tir staționat # BizBrasov.ro
Un tânăr în vârstă de 36 de ani a murit în această seară în urma unui accindent cumplit. Din surse neconfirmate încă, tânărul a fost părăsit de iubită și a decis să-și pună capăt vieții. La volanul unui autoturism VW cu numere de Constanța, a intrat cu viteză sub un camion cu remorcă staționat pe [...]
20:00
FOTO Accident mortal în Bartolomeu în această seară. Un autoturism a lovit din spate un autocamion # BizBrasov.ro
Un grav accident de circulație a avut loc în această seară pe strada Nicolae Pop din cartierul brașovean Bartolomeu. Din primele informații, un autoturism a intrat cu viteză într-un autotren parcat. Bărbatul de la volan a decedat în urma impactului. Martorii oculari susțin că ar fi vorba de o sinucidere. Revenim cu detalii.
17:30
Astăzi, în jurul orei 17.00, între localitățile Budila și Teliu, o mașină a fost lovit de un tren. „În urma impactului a rezultat o victimă, conștientă. La fața locului au fost direcționate de urgență un echipaj de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SAJ”, au transmis reprezentanții ISU Brașov.
16:40
Primul tren electric interregional construit de polonezii de la Pesa va sosi în România la sfârşitul lui septembrie şi va intra în teste și pe rute spre Brașov # BizBrasov.ro
Prima ramă electrică interregională (RE-IR2) produsă în Polonia va fi transportată în România la sfârşitul lunii septembrie 2025, în vederea demarării testelor şi probelor pentru certificare, autorizarea de tip şi introducerea pe piaţă, etape impuse de cadrul legislativ specific european şi naţional, a anunţat luni Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Potrivit unei postări pe pagina [...]
16:20
Brașovul a primit acceptul pentru împrumutul de 30 de milioane de euro de la BERD pentru a eficientiza energetic și moderniza mai multe clădiri. Printre acestea, și Colegiul Național Andrei Șaguna # BizBrasov.ro
Pentru elevii de gimnaziu de la Colegiul Național Andrei Șaguna, noul an școlar nu a venit doar cu mobilier și echipamente noi, ci și cu o nouă clădire. Începând din acest an, clădirea în care a funcționat facultatea de muzică a devenit corpul C al colegiului, elevii beneficiind în acest fel de spațiul optim necesar [...]
16:00
Mai multe parcuri din Brașov s-au transformat în campinguri pentru „nomazii” care au venit cu diverse „afaceri” prin oraș # BizBrasov.ro
În ultima perioadă, polițiștii locali din Brașov au intensificat acțiunile de verificare pe domeniul public, în special în parcuri și zonele cu spații verzi, ca urmare a sesizărilor primite de la brașoveni cu privire la faptul că locurile sunt ocupate de diverși „nomazi”. În urma acestor verificări, au fost identificate mai multe corturi amplasate nelegal, [...]
15:30
Mâine se închide traficul pe Transfăgărășan pentru realizarea unui spot publicitar. „Marți, 09.09.2025, în intervalul orar 07:00 – 11:00 și 14:30 – 20:00 se va închide circulația rutieră pe DN7C – Transfăgărășan, pe sectorul cuprins intre Bâlea Lac și Bâlea Cascadă”, au transmis reprezentații Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov.
14:50
Măsuri drastice pe șoselele din Bulgaria: Camere care calculează viteza medie pe diverse porțiuni de drum și amendează automat șoferii care încalcă limitele # BizBrasov.ro
Autoritățile bulgare au pus în funcțiune, începând de ieri, 7 septembrie, un sistem de camere care calculează viteza medie a vehiculelor pe șosele și autostrăzi, urmând să emită automat amenzi pentru șoferii care încalcă limitele legale de viteză. Fiecare mașină este înregistrată la începutul și la sfârșitul fiecărei secțiuni de drum, iar viteza medie este [...]
14:10
Cinema Modern din Brașov va găzdui proiecția documentarului „O familie aproape perfectă” # BizBrasov.ro
Cinema Modern din Brașov va găzdui pe 12 septembrie, de la ora 18:00, proiecția specială a filmului „O familie aproape perfectă”, regizat de Tudor Platon, urmată de o discuție cu Florența Simion (psiholog). La evenimentul ce are loc în cadrul proiectului „Clubul de Film Apollonia”, intrarea este liberă. „Am văzut cum filmul deschide conversații despre [...]
14:10
Caravana „TIFF Unlimited” ajunge la Brașov: Cinefilii vor descoperi unele dintre cele mai așteptate producții ale toamnei/ Programul complet # BizBrasov.ro
Caravana TIFF Unlimited ajunge la Brașov în weekendul 12–14 septembrie, iar Centrul Reduta devine locul unde cinefilii pot descoperi unele dintre cele mai așteptate producții ale toamnei. Publicul brașovean va putea vedea, în avanpremieră națională, cel mai recent film semnat Tudor Giurgiu, Pădurea de molizi, inspirat de unul dintre cele mai întunecate momente din istoria României. Proiecția e cu atât mai specială cu [...]
13:50
FOTO Jandarmii brașoveni au salvat un bărbat care și-a prins piciorul sub roata unei camionete, la Săcele # BizBrasov.ro
Un echipaj de jandarmi, aflat în patrulare la Săcele, a intervenit de urgență pentru acordarea primului ajutor unui bărbat, a cărui picior a fost prins sub roata unei camionete. „Jandarmii au acționat cu calm și profesionalism, contribuind la eliberarea victimei și solicitând sprijinul medical specializat. Până la sosirea ambulanței, colegii noștri au acordat primul ajutor [...]
