Aproape 50.000 de lei pentru un „update” al sistemului de control acces în zonele pietonale din Centrul Brașovului

Caravana TIFF Unlimited ajunge la Brașov în weekendul 12–14 septembrie, iar Centrul Reduta devine locul unde cinefilii pot descoperi unele dintre cele mai așteptate producții ale toamnei. Publicul brașovean va putea vedea, în avanpremieră națională, cel mai recent film semnat Tudor Giurgiu, Pădurea de molizi, inspirat de unul dintre cele mai întunecate momente din istoria României. Proiecția e cu atât mai specială cu [...]