Top cazinouri online România – cum alegi platforma potrivită?

Cotidianul de Hunedoara, 10 septembrie 2025 16:20

În România ultimilor ani, cazinourile online nu mai sunt o curiozitate, ci o realitate prezentă în viața multora. [...]

Acum 5 minute
16:50
Fără regulamentele lui Edi Iordănescu, e haos la Națională Cotidianul de Hunedoara
La cantonamentul de la Mogoșoaia, în afara antrenametelor fiecare face ce vrea. Beau cafele, se joacă pe play-station, cheamă frizerii [...]
Acum 30 minute
16:30
Fiica lui Vadim o critică deschis pe Maia Sandu Cotidianul de Hunedoara
"România, însă, a fost ștearsă din peisaj. România, care a ținut Republica Moldova în viață timp de... [...]
Acum o oră
16:20
Top cazinouri online România – cum alegi platforma potrivită? Cotidianul de Hunedoara
În România ultimilor ani, cazinourile online nu mai sunt o curiozitate, ci o realitate prezentă în viața multora. [...]
16:00
Nicușor Dan, prins cu altă încurcătură  Cotidianul de Hunedoara
Potrivit jurnalistei, Nicușor Dan este "primul președinte sponsorizat clandestin al României". [...]
Acum 2 ore
15:40
Compania aeriană vizată de percheziții Cotidianul de Hunedoara
La audieri a fost adus directorul companiei, în calitate de suspect, și o contabilă. [...]
15:40
Dosar penal pentru cravatele de pionier Cotidianul de Hunedoara
Decizia conducerii unei grădinițe din Satu Mare de a organiza un eveniment cu iz comunist la începerea școlii nu a rămas fără urmări. [...]
15:20
Trump, comparat cu Hitler Cotidianul de Hunedoara
Marți, trei ceasuri rele pentru președintele american Donald Trump. Aflat la un restaurant situat la doar 150 [...]
15:10
De ce refuză Kremlinul să comenteze? Cotidianul de Hunedoara
Premierul polonez Donald Tusk a declarat că a fost o provocare la scară largă și... [...]
Acum 4 ore
14:50
Franța paralizată de proteste – Haos în gări, baricade și arestări Cotidianul de Hunedoara
Franța se confruntă cu una dintre cele mai intense zile de tulburări sociale din ultimii ani. Totul a început după căderea Guvernului [...]
14:50
Bătaie între un profesor şi un elev, motivul este incredibil Cotidianul de Hunedoara
Profesorul agresat s-a ales cu mai multe răni şi a ajuns la spital, iar ulterior şi-a scos certificat medico-legal. [...]
14:20
Susținător al lui Călin Georgescu, amendă usturătoare Cotidianul de Hunedoara
"Astăzi, în jurul orei 11:15, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov,... [...]
14:10
Reparații pe Magheru după articolul din Cotidianul.ro Cotidianul de Hunedoara
Încep lucrările de reparații pe Bulevardul Magheru la mai puțin de o săptămână de la apariția articolului Orașul văzut de jos. Azi, mizeria de pe Magheru [...]
13:50
Rușii despre dronele din Polonia: Nu există dovezi Cotidianul de Hunedoara
Însărcinatul cu afaceri temporar al Rusiei în Polonia respinge acuzațiile conform cărora dronele rusești ar fi pătruns în spațiul aerian polonez. [...]
13:40
Premierul Poloniei, declarație care dă fiori Cotidianul de Hunedoara
Premierul polonez Donald Tusk a declarat miercuri în Parlament că, în urma... [...]
13:30
Administratori speciali cu salarii uriașe, concediați Cotidianul de Hunedoara
Nu mai puțin de 21 de administratori speciali de la 21 de societăţi ale statului român au rămas fără slujbă printr-un ordin al [...]
13:30
A iubit-o pe Olguța Vasilescu platonic și acum a câștigat din nou Cotidianul de Hunedoara
''Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul... [...]
13:10
Comisia privind anularea alegerilor, omorâtă înainte de a se naşte Cotidianul de Hunedoara
Decizie controversată. S-a respins înființarea unei comisii de anchetă privind a... [...]
13:00
Polonia a solicitat NATO să aplice Articolul 4 Cotidianul de Hunedoara
Polonia a solicitat NATO să aplice articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, așa cum a făcut și România în (...) [...]
Acum 6 ore
12:50
Să-i presăm pe ruși. Nicușor Dan, solidar cu Polonia   Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan afirmă că prin 'încălcarea flagrantă [...]
12:30
Călin Georgescu. Zidurile minciunii vor cădea la Bruxelles, București și Chișinău Cotidianul de Hunedoara
Călin Georgescu s-a prezentat miercuri [...]
12:30
Cine vrea să îl salveze pe Drăgușin? Cotidianul de Hunedoara
În februarie, internaționalul român Radu Drăgușin suferea o gravă accidentare, ruptură de ligamente, se opera și ieșea din planurile lui Ante Postecoglou la Tottenham. [...]
12:00
A căzut guvernul francez, guvernul român încă rezistă Cotidianul de Hunedoara
Luni 8 septembrie 2025, Parlamentul francez a dat un vot [...]
12:00
Același Il Luce dintotdeauna: Arbitrul a fost de partea lor Cotidianul de Hunedoara
Mircea Lucescu este un tehnician ale cărui merite nu pot fi contestate, dar, din păcate, a avut mereu o meteahnă de care nu a scăpat nici până azi. [...]
11:50
Ursula von der Leyen, apel în PE. ”Pur și simplu nu putem sta cu mâinile în sân„ Cotidianul de Hunedoara
Europa trebuie să lupte pentru locul său într-o lume [...]
11:40
Se cere demisia lui Mircea Lucescu Cotidianul de Hunedoara
Rezultatul din meciul Cipru-România i-a nemulțumit pe fanii români care au cerut demisia selecționerului Mircea Lucescu. Ce face Burleanu? [...]
11:30
Vremea schimbă foaia Cotidianul de Hunedoara
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie [...]
11:10
METAMORPHOSIS la Sala Dalles Cotidianul de Hunedoara
Concertul METAMORPHOSIS al ansamblului Sempre este un eveniment conex desfășurat sub egida Festivalului Internațional George Enescu. [...]
11:00
AUR a depus moțiune pe educație Cotidianul de Hunedoara
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, [...]
Acum 8 ore
10:50
NATO, despre incidentul cu drone din Polonia Cotidianul de Hunedoara
NATO nu tratează incursiunea dronelor lansate [...]
10:50
Proteste. Guvernul acuzat de măsuri „antiromâneşti” (video) Cotidianul de Hunedoara
Sute de sindicalişti protestează, miercuri dimineaţă, în mai multe orașe, nemulțumiți de măsurile "antiromâneşti" ale Guvernului. [...]
10:20
S-a lăsat rău pentru directorii ELCEN Cotidianul de Hunedoara
Claudiu Crețu ar fi pretins, prin intermediul complicelui Zamfiroi, de la administratorul unei firme, suma de 1.565.000 de euro [...]
10:00
Ponta bagă capul în scandalul momentului. Îndatorarea criminală a României legată de doi indivizi Cotidianul de Hunedoara
În tot acest scandal dezgustător, haideți să lămurim [...]
09:30
Alertă aeriană și reacție rapidă a forțelor MApN Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Apărării anunță că, în noaptea de marți spre miercuri, sistemele [...]
09:10
Ce știm despre primul text în românește scris cu litere latine Cotidianul de Hunedoara
La 10 septembrie 1635, se stingea din viață autorul primei cărți tipărite în limba [...]
Acum 12 ore
08:50
Unde-s doi Cotidianul de Hunedoara
Unde-s doi, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Unde-s doi, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...]
08:30
În premieră. Polonia a doborât drone rusești Cotidianul de Hunedoara
Polonia a declarat că miercuri a [...]
07:40
Pensiile lui Bolojan au luat foc Cotidianul de Hunedoara
Luni, în plin scandal cu școlile, premierul Ilie  Bolojan s-a dus  la [...]
06:50
Năstase, despre USR. Nu vor reuși să-și ducă la capăt politica de distrugere Cotidianul de Hunedoara
În ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii [...]
06:40
Bolojan n-a scăpat de pericol Cotidianul de Hunedoara
Reforma pensiilor magistraților aflată la [...]
06:10
Drăguș nu se poate ”bucura de goluri” Cotidianul de Hunedoara
Atacantul Denis Drăguș a afirmat, marți seara, [...]
Acum 24 ore
23:00
Român din categoria Most Wanted, prins în Marea Britanie Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat de 40 de ani, din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria [...]
22:40
Bani mai mulți pentru viețile de pe lista de așteptare Cotidianul de Hunedoara
Programul de tratamente în străinătate are pe lista de aşteptare 43 de dosare în valoare de aproximativ 13 milioane de lei, [...]
22:20
Cipru – România. Meci decisiv pentru calificare Cotidianul de Hunedoara
Echipa naţională de fotbal a României întâlnește selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H [...]
21:50
Doi oameni înjunghiați pe o stradă din județul Constanța Cotidianul de Hunedoara
O femeie şi un bărbat au fost răniţi prin înjunghiere şi transportaţi la spital, în urma unui conflict care a avut loc [...]
21:40
Macron a numit un nou premier Cotidianul de Hunedoara
Emmanuel Macron i-a încredințat într-o primă fază sarcina de a 'consulta' partidele în vederea 'construirii acordurilor esențiale pentru deciziile [...]
21:30
Două victime înjunghiate pe o stradă din județul Constanța Cotidianul de Hunedoara
O femeie şi un bărbat au fost răniţi prin înjunghiere şi transportaţi la spital, în urma unui conflict care a avut loc [...]
20:50
Țintele eliminate în atacul israelian din Qatar Cotidianul de Hunedoara
Cel puțin doi membri ai grupării palestiniene Hamas au fost uciși în atacul aerian efectuat marți de Israel în Qatar, printre aceștia numărându-se fiul [...]
20:40
România primește finanțarea de care depind autostrăzile A7 și A8 Cotidianul de Hunedoara
Comisia Europeană a adoptat, marți, alocarea provizorie a unei asistențe financiare în valoare de 150 de miliarde euro pentru a [...]
20:10
Politicienii coboară nivelul limbajului: „L-o fi durut la bască” Cotidianul de Hunedoara
Fostul ministru social democrat al Finanțelor, Adrian Câciu, îl atacă dur pe liberalul Marcel Boloș după dezvăluirile făcute de acesta despre Marcel Ciolacu [...]
20:00
Ștefan Oprea (AUR), apel către ministrul Sănătății: ”Orice întârziere înseamnă crime cu premeditare!” Cotidianul de Hunedoara
Liderul Comisiei AUR pentru sănătate, Ștefan Oprea, condamnă autoritățile pentru "blocarea finanțării tratamentelor... [...]
