A căzut guvernul francez, guvernul român încă rezistă

Cotidianul de Hunedoara, 10 septembrie 2025 12:00

Luni 8 septembrie 2025, Parlamentul francez a dat un vot [...] The post A căzut guvernul francez, guvernul român încă rezistă appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 30 minute
12:00
A căzut guvernul francez, guvernul român încă rezistă Cotidianul de Hunedoara
Luni 8 septembrie 2025, Parlamentul francez a dat un vot [...] The post A căzut guvernul francez, guvernul român încă rezistă appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Același Il Luce dintotdeauna: Arbitrul a fost de partea lor Cotidianul de Hunedoara
Mircea Lucescu este un tehnician ale cărui merite nu pot fi contestate, dar, din păcate, a avut mereu o meteahnă de care nu a scăpat nici până azi. [...] The post Același Il Luce dintotdeauna: Arbitrul a fost de partea lor appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Ursula von der Leyen, apel în PE. ”Pur și simplu nu putem sta cu mâinile în sân„ Cotidianul de Hunedoara
Europa trebuie să lupte pentru locul său într-o lume [...] The post Ursula von der Leyen, apel în PE. ”Pur și simplu nu putem sta cu mâinile în sân„ appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
11:40
Se cere demisia lui Mircea Lucescu Cotidianul de Hunedoara
Rezultatul din meciul Cipru-România i-a nemulțumit pe fanii români care au cerut demisia selecționerului Mircea Lucescu. Ce face Burleanu? [...] The post Se cere demisia lui Mircea Lucescu appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Vremea schimbă foaia Cotidianul de Hunedoara
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie [...] The post Vremea schimbă foaia appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:10
METAMORPHOSIS la Sala Dalles Cotidianul de Hunedoara
Concertul METAMORPHOSIS al ansamblului Sempre este un eveniment conex desfășurat sub egida Festivalului Internațional George Enescu. [...] The post METAMORPHOSIS la Sala Dalles appeared first on Cotidianul RO.
11:00
AUR a depus moțiune pe educație Cotidianul de Hunedoara
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, [...] The post AUR a depus moțiune pe educație appeared first on Cotidianul RO.
10:50
NATO, despre incidentul cu drone din Polonia Cotidianul de Hunedoara
NATO nu tratează incursiunea dronelor lansate [...] The post NATO, despre incidentul cu drone din Polonia appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Proteste. Guvernul acuzat de măsuri „antiromâneşti” (video) Cotidianul de Hunedoara
Sute de sindicalişti protestează, miercuri dimineaţă, în mai multe orașe, nemulțumiți de măsurile "antiromâneşti" ale Guvernului. [...] The post Proteste. Guvernul acuzat de măsuri „antiromâneşti” (video) appeared first on Cotidianul RO.
10:20
S-a lăsat rău pentru directorii ELCEN Cotidianul de Hunedoara
Claudiu Crețu ar fi pretins, prin intermediul complicelui Zamfiroi, de la administratorul unei firme, suma de 1.565.000 de euro [...] The post S-a lăsat rău pentru directorii ELCEN appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:00
Ponta bagă capul în scandalul momentului. Îndatorarea criminală a României legată de doi indivizi Cotidianul de Hunedoara
În tot acest scandal dezgustător, haideți să lămurim [...] The post Ponta bagă capul în scandalul momentului. Îndatorarea criminală a României legată de doi indivizi appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Alertă aeriană și reacție rapidă a forțelor MApN Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Apărării anunță că, în noaptea de marți spre miercuri, sistemele [...] The post Alertă aeriană și reacție rapidă a forțelor MApN appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Ce știm despre primul text în românește scris cu litere latine Cotidianul de Hunedoara
La 10 septembrie 1635, se stingea din viață autorul primei cărți tipărite în limba [...] The post Ce știm despre primul text în românește scris cu litere latine appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Unde-s doi Cotidianul de Hunedoara
Unde-s doi, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Unde-s doi, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Unde-s doi appeared first on Cotidianul RO.
08:30
În premieră. Polonia a doborât drone rusești Cotidianul de Hunedoara
Polonia a declarat că miercuri a [...] The post În premieră. Polonia a doborât drone rusești appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
07:40
Pensiile lui Bolojan au luat foc Cotidianul de Hunedoara
Luni, în plin scandal cu școlile, premierul Ilie  Bolojan s-a dus  la [...] The post Pensiile lui Bolojan au luat foc appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Năstase, despre USR. Nu vor reuși să-și ducă la capăt politica de distrugere Cotidianul de Hunedoara
În ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii [...] The post Năstase, despre USR. Nu vor reuși să-și ducă la capăt politica de distrugere appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Bolojan n-a scăpat de pericol Cotidianul de Hunedoara
Reforma pensiilor magistraților aflată la [...] The post Bolojan n-a scăpat de pericol appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
06:10
Drăguș nu se poate ”bucura de goluri” Cotidianul de Hunedoara
Atacantul Denis Drăguș a afirmat, marți seara, [...] The post Drăguș nu se poate ”bucura de goluri” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:00
Român din categoria Most Wanted, prins în Marea Britanie Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat de 40 de ani, din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria [...] The post Român din categoria Most Wanted, prins în Marea Britanie appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Bani mai mulți pentru viețile de pe lista de așteptare Cotidianul de Hunedoara
Programul de tratamente în străinătate are pe lista de aşteptare 43 de dosare în valoare de aproximativ 13 milioane de lei, [...] The post Bani mai mulți pentru viețile de pe lista de așteptare appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Cipru – România. Meci decisiv pentru calificare Cotidianul de Hunedoara
Echipa naţională de fotbal a României întâlnește selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H [...] The post Cipru – România. Meci decisiv pentru calificare appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Doi oameni înjunghiați pe o stradă din județul Constanța Cotidianul de Hunedoara
O femeie şi un bărbat au fost răniţi prin înjunghiere şi transportaţi la spital, în urma unui conflict care a avut loc [...] The post Doi oameni înjunghiați pe o stradă din județul Constanța appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Macron a numit un nou premier Cotidianul de Hunedoara
Emmanuel Macron i-a încredințat într-o primă fază sarcina de a 'consulta' partidele în vederea 'construirii acordurilor esențiale pentru deciziile [...] The post Macron a numit un nou premier appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Două victime înjunghiate pe o stradă din județul Constanța Cotidianul de Hunedoara
O femeie şi un bărbat au fost răniţi prin înjunghiere şi transportaţi la spital, în urma unui conflict care a avut loc [...] The post Două victime înjunghiate pe o stradă din județul Constanța appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Țintele eliminate în atacul israelian din Qatar Cotidianul de Hunedoara
Cel puțin doi membri ai grupării palestiniene Hamas au fost uciși în atacul aerian efectuat marți de Israel în Qatar, printre aceștia numărându-se fiul [...] The post Țintele eliminate în atacul israelian din Qatar appeared first on Cotidianul RO.
20:40
România primește finanțarea de care depind autostrăzile A7 și A8 Cotidianul de Hunedoara
Comisia Europeană a adoptat, marți, alocarea provizorie a unei asistențe financiare în valoare de 150 de miliarde euro pentru a [...] The post România primește finanțarea de care depind autostrăzile A7 și A8 appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Politicienii coboară nivelul limbajului: „L-o fi durut la bască” Cotidianul de Hunedoara
Fostul ministru social democrat al Finanțelor, Adrian Câciu, îl atacă dur pe liberalul Marcel Boloș după dezvăluirile făcute de acesta despre Marcel Ciolacu [...] The post Politicienii coboară nivelul limbajului: „L-o fi durut la bască” appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Ștefan Oprea (AUR), apel către ministrul Sănătății: ”Orice întârziere înseamnă crime cu premeditare!” Cotidianul de Hunedoara
Liderul Comisiei AUR pentru sănătate, Ștefan Oprea, condamnă autoritățile pentru ”blocarea finanțării tratamentelor... [...] The post Ștefan Oprea (AUR), apel către ministrul Sănătății: ”Orice întârziere înseamnă crime cu premeditare!” appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Planul Udrea–Alexandrov pentru Transilvania Smart City, la un pas de eșec  Cotidianul de Hunedoara
Adunarea Generală a Creditorilor companiei REALTOPFARMA SA, dezvoltatorul proiectului imobiliar Transilvania Smart City, a votat împotriva planului [...] The post Planul Udrea–Alexandrov pentru Transilvania Smart City, la un pas de eșec  appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Sorin Grindeanu, candidat la premiul Nobel pentru economie? Cotidianul de Hunedoara
Dar oare știe lumea despre ce vorbește ? Sorin Grindeanu, unul din greii coaliției de guvernare, în mod sigur știe. [...] The post Sorin Grindeanu, candidat la premiul Nobel pentru economie? appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Haos în Nepal. Parlamentul, în flăcări Cotidianul de Hunedoara
Sute de manifestanți nepalezi au pătruns și au incendiat marți clădirea Parlamentului din Kathmandu, într-o escaladare a crizei care a aruncat țara în haos, [...] The post Haos în Nepal. Parlamentul, în flăcări appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Acuzatul de trădare a fost reținut Cotidianul de Hunedoara
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism... [...] The post Acuzatul de trădare a fost reținut appeared first on Cotidianul RO.
18:20
România primește peste 16 miliarde de euro pentru apărare Cotidianul de Hunedoara
Comisia Europeană a adoptat, marți, alocarea provizorie a unei asistențe financiare în valoare de 150 de miliarde euro pentru a [...] The post România primește peste 16 miliarde de euro pentru apărare appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Probleme la mașini Ford. 1,9 milioane rechemate în service Cotidianul de Hunedoara
A informat Ford într-un document trimis către Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului Rutier NHTSA)... [...] The post Probleme la mașini Ford. 1,9 milioane rechemate în service appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Târg de bunătăți cu degustare, în Capitală Cotidianul de Hunedoara
Curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va găzdui timp de trei zile Târgul de Produse și Gusturi Tradiționale [...] The post Târg de bunătăți cu degustare, în Capitală appeared first on Cotidianul RO.
17:30
PSD aruncă pisica în curtea lui Boloș Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că, în fostul guvern, mecanismul prin care nu s-au făcut [...] The post PSD aruncă pisica în curtea lui Boloș appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Guvernarea paralelă. PSD va prezenta un program al partidului de ”relansare economică” Cotidianul de Hunedoara
Grindeanu a declarat la Parlament că a discutat cu mai mulţi miniştri, cu secretarul general al Guvernului,... [...] The post Guvernarea paralelă. PSD va prezenta un program al partidului de ”relansare economică” appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Incendiu la Grădina Zoologică din București Cotidianul de Hunedoara
Un incendiu a izbucnit marţi la un fânar al Grădinii Zoologice din Capitală, focul afectând o suprafaţă de aproximativ 2.000 metri pătraţi. [...] The post Incendiu la Grădina Zoologică din București appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Culmea negocierilor cu Israelul: Explozii în Doha Cotidianul de Hunedoara
Atacul „a vizat clădiri rezidenţiale în care locuiau mai mulţi membri ai Biroului Politic al Hamas”... [...] The post Culmea negocierilor cu Israelul: Explozii în Doha appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Au pus gând rău hainelor și vacanțelor pe firmă Cotidianul de Hunedoara
PSD face parte din coaliția de guvernare alături de PNL, USR și UDMR, însă nu este clar ce... [...] The post Au pus gând rău hainelor și vacanțelor pe firmă appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Șoșoacă, huduită în Parlamentul European (video) Cotidianul de Hunedoara
Nu-i prea merge Dianei Șoșoacă așa cum vrea ea în Parlamentul European, dar nu pare să-i pese. Politiciana și-a făcut numărul [...] The post Șoșoacă, huduită în Parlamentul European (video) appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Schimbări în cazinourile online după modificările legislative din 2025 Cotidianul de Hunedoara
Schimbările legislative din vara lui 2025 au deschis calea către o revenire semnificativă a bonusurilor în oferta cazinourilor online licențiate. [...] The post Schimbări în cazinourile online după modificările legislative din 2025 appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Zborurile lui Ciucă şi Ciolacu. Guvernul a desecretizat banii plătiți Cotidianul de Hunedoara
Nota de plată pentru închirierea avioanelor de la compania aeriană de stat este... [...] The post Zborurile lui Ciucă şi Ciolacu. Guvernul a desecretizat banii plătiți appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Acte false în dosarele de handicap Cotidianul de Hunedoara
Aproximativ 26% din dosarele privind persoanele cu handicap verificate pe București de Corpul de control al ministrului conțin nereguli, [...] The post Acte false în dosarele de handicap appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Maia Sandu: Kremlinul vrea Moldova Cotidianul de Hunedoara
Maia Sandu le-a spus aliaților europeni că soarta Republicii Moldova și a Uniunii Europene sunt conectate. [...] The post Maia Sandu: Kremlinul vrea Moldova appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Umor pe net: Macron şi colonia România Cotidianul de Hunedoara
Demiterea prim-ministrului François Bayrou marchează începutul unei noi perioade de... [...] The post Umor pe net: Macron şi colonia România appeared first on Cotidianul RO.
14:40
UPU Hunedoara nu primește pacienți Cotidianul de Hunedoara
Unitatea nu va putea primi pacienţi începând de miercuri dimineaţa, ora 08:00, până joi, la aceeaşi oră. În spaţiul acesteia [...] The post UPU Hunedoara nu primește pacienți appeared first on Cotidianul RO.
14:40
A început procesul pentru tentativa de asasinat asupra lui Trump Cotidianul de Hunedoara
Suspectul, Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, s-a prezentat în fața potențialilor jurați, declarând... [...] The post A început procesul pentru tentativa de asasinat asupra lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
14:40
România caută în Insula Afroditei demnitatea piedută Cotidianul de Hunedoara
La câteva zile după eșecul fără drept de apel în amicalul cu Canada de pe Arena Națională, echipa României [...] The post România caută în Insula Afroditei demnitatea piedută appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.