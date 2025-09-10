Același Il Luce dintotdeauna: Arbitrul a fost de partea lor
Cotidianul de Hunedoara, 10 septembrie 2025 12:00
Mircea Lucescu este un tehnician ale cărui merite nu pot fi contestate, dar, din păcate, a avut mereu o meteahnă de care nu a scăpat nici până azi.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
12:00
Luni 8 septembrie 2025, Parlamentul francez a dat un vot
12:00
11:50
Ursula von der Leyen, apel în PE. ”Pur și simplu nu putem sta cu mâinile în sân„ # Cotidianul de Hunedoara
Europa trebuie să lupte pentru locul său într-o lume
Acum o oră
11:40
Rezultatul din meciul Cipru-România i-a nemulțumit pe fanii români care au cerut demisia selecționerului Mircea Lucescu. Ce face Burleanu?
11:30
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie
Acum 2 ore
11:10
Concertul METAMORPHOSIS al ansamblului Sempre este un eveniment conex desfășurat sub egida Festivalului Internațional George Enescu.
11:00
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu,
10:50
NATO nu tratează incursiunea dronelor lansate
10:50
Sute de sindicalişti protestează, miercuri dimineaţă, în mai multe orașe, nemulțumiți de măsurile "antiromâneşti" ale Guvernului.
10:20
Claudiu Crețu ar fi pretins, prin intermediul complicelui Zamfiroi, de la administratorul unei firme, suma de 1.565.000 de euro
Acum 4 ore
10:00
Ponta bagă capul în scandalul momentului. Îndatorarea criminală a României legată de doi indivizi # Cotidianul de Hunedoara
În tot acest scandal dezgustător, haideți să lămurim
09:30
Ministerul Apărării anunță că, în noaptea de marți spre miercuri, sistemele
09:10
La 10 septembrie 1635, se stingea din viață autorul primei cărți tipărite în limba
08:50
Unde-s doi, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Unde-s doi, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic
08:30
Polonia a declarat că miercuri a
Acum 6 ore
07:40
Luni, în plin scandal cu școlile, premierul Ilie Bolojan s-a dus la
06:50
Năstase, despre USR. Nu vor reuși să-și ducă la capăt politica de distrugere # Cotidianul de Hunedoara
În ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii
06:40
Reforma pensiilor magistraților aflată la
Acum 8 ore
06:10
Atacantul Denis Drăguș a afirmat, marți seara,
Acum 24 ore
23:00
Un bărbat de 40 de ani, din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria
22:40
Programul de tratamente în străinătate are pe lista de aşteptare 43 de dosare în valoare de aproximativ 13 milioane de lei,
22:20
Echipa naţională de fotbal a României întâlnește selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H
21:50
O femeie şi un bărbat au fost răniţi prin înjunghiere şi transportaţi la spital, în urma unui conflict care a avut loc
21:40
Emmanuel Macron i-a încredințat într-o primă fază sarcina de a 'consulta' partidele în vederea 'construirii acordurilor esențiale pentru deciziile
21:30
20:50
Cel puțin doi membri ai grupării palestiniene Hamas au fost uciși în atacul aerian efectuat marți de Israel în Qatar, printre aceștia numărându-se fiul
20:40
Comisia Europeană a adoptat, marți, alocarea provizorie a unei asistențe financiare în valoare de 150 de miliarde euro pentru a
20:10
Fostul ministru social democrat al Finanțelor, Adrian Câciu, îl atacă dur pe liberalul Marcel Boloș după dezvăluirile făcute de acesta despre Marcel Ciolacu
20:00
Ștefan Oprea (AUR), apel către ministrul Sănătății: ”Orice întârziere înseamnă crime cu premeditare!” # Cotidianul de Hunedoara
Liderul Comisiei AUR pentru sănătate, Ștefan Oprea, condamnă autoritățile pentru "blocarea finanțării tratamentelor...
19:10
Adunarea Generală a Creditorilor companiei REALTOPFARMA SA, dezvoltatorul proiectului imobiliar Transilvania Smart City, a votat împotriva planului
19:00
Dar oare știe lumea despre ce vorbește ? Sorin Grindeanu, unul din greii coaliției de guvernare, în mod sigur știe.
18:50
Sute de manifestanți nepalezi au pătruns și au incendiat marți clădirea Parlamentului din Kathmandu, într-o escaladare a crizei care a aruncat țara în haos,
18:20
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism...
18:20
Comisia Europeană a adoptat, marți, alocarea provizorie a unei asistențe financiare în valoare de 150 de miliarde euro pentru a
18:00
A informat Ford într-un document trimis către Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului Rutier NHTSA)...
17:40
Curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va găzdui timp de trei zile Târgul de Produse și Gusturi Tradiționale
17:30
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că, în fostul guvern, mecanismul prin care nu s-au făcut
17:20
Guvernarea paralelă. PSD va prezenta un program al partidului de ”relansare economică” # Cotidianul de Hunedoara
Grindeanu a declarat la Parlament că a discutat cu mai mulţi miniştri, cu secretarul general al Guvernului,...
17:00
Un incendiu a izbucnit marţi la un fânar al Grădinii Zoologice din Capitală, focul afectând o suprafaţă de aproximativ 2.000 metri pătraţi.
17:00
Atacul „a vizat clădiri rezidenţiale în care locuiau mai mulţi membri ai Biroului Politic al Hamas"...
16:40
PSD face parte din coaliția de guvernare alături de PNL, USR și UDMR, însă nu este clar ce...
16:30
Nu-i prea merge Dianei Șoșoacă așa cum vrea ea în Parlamentul European, dar nu pare să-i pese. Politiciana și-a făcut numărul
16:30
Schimbările legislative din vara lui 2025 au deschis calea către o revenire semnificativă a bonusurilor în oferta cazinourilor online licențiate.
15:40
Nota de plată pentru închirierea avioanelor de la compania aeriană de stat este...
15:30
Aproximativ 26% din dosarele privind persoanele cu handicap verificate pe București de Corpul de control al ministrului conțin nereguli,
15:10
Maia Sandu le-a spus aliaților europeni că soarta Republicii Moldova și a Uniunii Europene sunt conectate.
15:10
Demiterea prim-ministrului François Bayrou marchează începutul unei noi perioade de...
14:40
Unitatea nu va putea primi pacienţi începând de miercuri dimineaţa, ora 08:00, până joi, la aceeaşi oră. În spaţiul acesteia
14:40
Suspectul, Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, s-a prezentat în fața potențialilor jurați, declarând...
14:40
La câteva zile după eșecul fără drept de apel în amicalul cu Canada de pe Arena Națională, echipa României
