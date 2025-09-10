Unde-s doi
Cotidianul de Hunedoara, 10 septembrie 2025 08:50
Unde-s doi, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Unde-s doi, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Unde-s doi appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
09:10
La 10 septembrie 1635, se stingea din viață autorul primei cărți tipărite în limba [...] The post Ce știm despre primul text în românește scris cu litere latine appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
08:50
Unde-s doi, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Unde-s doi, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Unde-s doi appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
08:30
Polonia a declarat că miercuri a [...] The post În premieră. Polonia a doborât drone rusești appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
07:40
Luni, în plin scandal cu școlile, premierul Ilie Bolojan s-a dus la [...] The post Pensiile lui Bolojan au luat foc appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
06:50
Năstase, despre USR. Nu vor reuși să-și ducă la capăt politica de distrugere # Cotidianul de Hunedoara
În ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii [...] The post Năstase, despre USR. Nu vor reuși să-și ducă la capăt politica de distrugere appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Reforma pensiilor magistraților aflată la [...] The post Bolojan n-a scăpat de pericol appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Atacantul Denis Drăguș a afirmat, marți seara, [...] The post Drăguș nu se poate ”bucura de goluri” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:00
Un bărbat de 40 de ani, din Bistriţa-Năsăud, urmărit internaţional din categoria [...] The post Român din categoria Most Wanted, prins în Marea Britanie appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Programul de tratamente în străinătate are pe lista de aşteptare 43 de dosare în valoare de aproximativ 13 milioane de lei, [...] The post Bani mai mulți pentru viețile de pe lista de așteptare appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Echipa naţională de fotbal a României întâlnește selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H [...] The post Cipru – România. Meci decisiv pentru calificare appeared first on Cotidianul RO.
21:50
O femeie şi un bărbat au fost răniţi prin înjunghiere şi transportaţi la spital, în urma unui conflict care a avut loc [...] The post Doi oameni înjunghiați pe o stradă din județul Constanța appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Emmanuel Macron i-a încredințat într-o primă fază sarcina de a 'consulta' partidele în vederea 'construirii acordurilor esențiale pentru deciziile [...] The post Macron a numit un nou premier appeared first on Cotidianul RO.
21:30
O femeie şi un bărbat au fost răniţi prin înjunghiere şi transportaţi la spital, în urma unui conflict care a avut loc [...] The post Două victime înjunghiate pe o stradă din județul Constanța appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Cel puțin doi membri ai grupării palestiniene Hamas au fost uciși în atacul aerian efectuat marți de Israel în Qatar, printre aceștia numărându-se fiul [...] The post Țintele eliminate în atacul israelian din Qatar appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Comisia Europeană a adoptat, marți, alocarea provizorie a unei asistențe financiare în valoare de 150 de miliarde euro pentru a [...] The post România primește finanțarea de care depind autostrăzile A7 și A8 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:10
Fostul ministru social democrat al Finanțelor, Adrian Câciu, îl atacă dur pe liberalul Marcel Boloș după dezvăluirile făcute de acesta despre Marcel Ciolacu [...] The post Politicienii coboară nivelul limbajului: „L-o fi durut la bască” appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Ștefan Oprea (AUR), apel către ministrul Sănătății: ”Orice întârziere înseamnă crime cu premeditare!” # Cotidianul de Hunedoara
Liderul Comisiei AUR pentru sănătate, Ștefan Oprea, condamnă autoritățile pentru ”blocarea finanțării tratamentelor... [...] The post Ștefan Oprea (AUR), apel către ministrul Sănătății: ”Orice întârziere înseamnă crime cu premeditare!” appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Adunarea Generală a Creditorilor companiei REALTOPFARMA SA, dezvoltatorul proiectului imobiliar Transilvania Smart City, a votat împotriva planului [...] The post Planul Udrea–Alexandrov pentru Transilvania Smart City, la un pas de eșec appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Dar oare știe lumea despre ce vorbește ? Sorin Grindeanu, unul din greii coaliției de guvernare, în mod sigur știe. [...] The post Sorin Grindeanu, candidat la premiul Nobel pentru economie? appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Sute de manifestanți nepalezi au pătruns și au incendiat marți clădirea Parlamentului din Kathmandu, într-o escaladare a crizei care a aruncat țara în haos, [...] The post Haos în Nepal. Parlamentul, în flăcări appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism... [...] The post Acuzatul de trădare a fost reținut appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Comisia Europeană a adoptat, marți, alocarea provizorie a unei asistențe financiare în valoare de 150 de miliarde euro pentru a [...] The post România primește peste 16 miliarde de euro pentru apărare appeared first on Cotidianul RO.
18:00
A informat Ford într-un document trimis către Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului Rutier NHTSA)... [...] The post Probleme la mașini Ford. 1,9 milioane rechemate în service appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va găzdui timp de trei zile Târgul de Produse și Gusturi Tradiționale [...] The post Târg de bunătăți cu degustare, în Capitală appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că, în fostul guvern, mecanismul prin care nu s-au făcut [...] The post PSD aruncă pisica în curtea lui Boloș appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Guvernarea paralelă. PSD va prezenta un program al partidului de ”relansare economică” # Cotidianul de Hunedoara
Grindeanu a declarat la Parlament că a discutat cu mai mulţi miniştri, cu secretarul general al Guvernului,... [...] The post Guvernarea paralelă. PSD va prezenta un program al partidului de ”relansare economică” appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Un incendiu a izbucnit marţi la un fânar al Grădinii Zoologice din Capitală, focul afectând o suprafaţă de aproximativ 2.000 metri pătraţi. [...] The post Incendiu la Grădina Zoologică din București appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Atacul „a vizat clădiri rezidenţiale în care locuiau mai mulţi membri ai Biroului Politic al Hamas”... [...] The post Culmea negocierilor cu Israelul: Explozii în Doha appeared first on Cotidianul RO.
16:40
PSD face parte din coaliția de guvernare alături de PNL, USR și UDMR, însă nu este clar ce... [...] The post Au pus gând rău hainelor și vacanțelor pe firmă appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Nu-i prea merge Dianei Șoșoacă așa cum vrea ea în Parlamentul European, dar nu pare să-i pese. Politiciana și-a făcut numărul [...] The post Șoșoacă, huduită în Parlamentul European (video) appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Schimbările legislative din vara lui 2025 au deschis calea către o revenire semnificativă a bonusurilor în oferta cazinourilor online licențiate. [...] The post Schimbări în cazinourile online după modificările legislative din 2025 appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Nota de plată pentru închirierea avioanelor de la compania aeriană de stat este... [...] The post Zborurile lui Ciucă şi Ciolacu. Guvernul a desecretizat banii plătiți appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Aproximativ 26% din dosarele privind persoanele cu handicap verificate pe București de Corpul de control al ministrului conțin nereguli, [...] The post Acte false în dosarele de handicap appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Maia Sandu le-a spus aliaților europeni că soarta Republicii Moldova și a Uniunii Europene sunt conectate. [...] The post Maia Sandu: Kremlinul vrea Moldova appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Demiterea prim-ministrului François Bayrou marchează începutul unei noi perioade de... [...] The post Umor pe net: Macron şi colonia România appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Unitatea nu va putea primi pacienţi începând de miercuri dimineaţa, ora 08:00, până joi, la aceeaşi oră. În spaţiul acesteia [...] The post UPU Hunedoara nu primește pacienți appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Suspectul, Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, s-a prezentat în fața potențialilor jurați, declarând... [...] The post A început procesul pentru tentativa de asasinat asupra lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
14:40
La câteva zile după eșecul fără drept de apel în amicalul cu Canada de pe Arena Națională, echipa României [...] The post România caută în Insula Afroditei demnitatea piedută appeared first on Cotidianul RO.
14:10
A fost întrebat la Parlament dacă în coaliţie se ia în considerare majorarea vârstei de... [...] The post Creşterea vârstei de pensionare. Avem o nouă reacţie appeared first on Cotidianul RO.
13:50
PSD a condus detașat topul veniturilor, dar liberalilor le revine recordul la donații individuale, în mare parte [...] The post Partidele au primit mai mulți bani de la privați appeared first on Cotidianul RO.
13:40
”Conflictul a avut loc la intersecţia unor străzi din zonă, unde un bărbat de (...) [...] The post Bătaie în Bucureşti cu un străin din Burundi appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Toata lumea il cunoaste pe celebrul neurochirurg Leon Dănăilă, dar un eveniment.... [...] The post Eveniment deosebit cu neurochirurgul Leon Dănăilă appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Alexandru Bălan, acuzat că a divulgat secrete de stat ale României către KGB-ul din Belarus, via Budapesta, este audiat [...] The post Acuzat de trădarea României, audiat la DIICOT appeared first on Cotidianul RO.
12:50
I-au trecut toate căldurile pe angajații de la ELCEN după ce procurorii DNA au făcut o serie de perchezitii la sediul instituției. [...] The post DNA a dat iama în ELCEN appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Jandarmii din județul Tulcea au fost [...] The post Neînțelegeri la Tulcea. Vecina, dreptate cu pumnul appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Aproximativ 60 000 de oameni sunt așteptați să participe la unul dintre cele mai interesante festivaluri din București [...] The post „Unforgettable”, în Piaţa Constituţiei appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Bolojan nu a reușit să atragă în fața [...] The post Ce să vezi. Ciolacu, mai adrăgător decât Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
12:20
AUR nu se lasă. După ce toate cele patru motiuni depuse au căzut la vot, formațiunea condusă de George Simion a depus la CCR patru sesizări de neconstituționalitate [...] The post AUR s-a plâns la CCR de munca lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele privind [...] The post Exporturile cresc, dar România tot cheltuie mai mult decât câștigă appeared first on Cotidianul RO.
11:50
România are depozitele subterane de gaze pline la 86% din capacitate, una dintre cele mai bune situații din UE, [...] The post România, printre cele mai bune situații la stocurile de gaze appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.