Nicuşor Dan: PNRR este un insucces parţial/ Pe partea de granturi, eu sunt foarte optimist că o să fim undeva peste 95%/ Mai erau cam 13 miliarde de euro împrumuturi la dobânzi foarte mici şi o parte importantă din banii ăştia o să-i pierdem

18:00

Deputatul Mihai Fifor (PSD) spune că, în timp ce românii sunt bulversaţi de „reformele" cu barda ale lui Ilie Bolojan, iar Rusia provoacă NATO şi UE tot mai mult, preşedintele recunoaşte cu o seninătate dezarmantă că România e fără busolă, fără direcţie, fără viziune, ceea ce reprezintă un semnal extrem de periculos – pentru aliaţi, pentru investitori şi, mai ales, pentru români. Fifor arată că România are nevoie acum, mai mult ca oricând, de un proiect de ţară.