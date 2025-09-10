Sorin Grindeanu: Chestiunea cu fluturatul demisiei nu o consider a fi o abordare constructivă şi serioasă/ Demisia nu trebuie să fie o pârghie de şantaj politic

23:10

Preşedintele Nicuşor Dan vorbeşte despre aşteptările pe care le au susţinătorii săi privind reformele pe care le-a promis înainte de a fi ales, explicând că sunt lucruri pe care preşedintele nu le poate face singur, iar în primele luni ale mandatului său ”stabilitatea şi trecerea peste această perioadă de incertitudine a fost mai importantă decât a accelera procesul de reformă”. Nicuşor Dan aminteşte că, de altfel, şi la Primăria Capitalei, în prima parte a mandatului nu a vorbit despre subiecte sensibile tocmai pentru a nu face rău.