Protestele „Blocaţi totul” din Franţa n-au avut efectul scontat. Aproape 500 de persoane au fost arestate

În toată Franţa, protestatarii au blocat miercuri autostrăzile, au incendiat baricade şi s-au ciocnit sporadic cu poliţia, într-o manifestare de furie faţă de preşedintele Emmanuel Macron, faţă de elita politică şi faţă de reducerile bugetare planificate. Autorităţile au mobilizat peste 80.000 de agenţi de securitate în toată ţara, îndepărtând barierele şi pulverizând cu jeturi de apă demonstranţii, pe măsură ce tensiunile au izbucnit în mai multe locuri. La Paris, poliţia anti-revoltă a folosit periodic gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimile. Aproape 200 de persoane au fost reţinute în capitală şi 500 în toată ţara. Cu toate acestea, mişcarea „Blocăm tot”, născută pe reţelele sociale, în special pe Telegram, nu a avut efectul scontat. Franţa nu a fost blocată, scrie Le Monde.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de News.ro