Protestele „Blocaţi totul" din Franţa n-au avut efectul scontat. Aproape 500 de persoane au fost arestate
,
11 septembrie 2025 02:20
În toată Franţa, protestatarii au blocat miercuri autostrăzile, au incendiat baricade şi s-au ciocnit sporadic cu poliţia, într-o manifestare de furie faţă de preşedintele Emmanuel Macron, faţă de elita politică şi faţă de reducerile bugetare planificate. Autorităţile au mobilizat peste 80.000 de agenţi de securitate în toată ţara, îndepărtând barierele şi pulverizând cu jeturi de apă demonstranţii, pe măsură ce tensiunile au izbucnit în mai multe locuri. La Paris, poliţia anti-revoltă a folosit periodic gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimile. Aproape 200 de persoane au fost reţinute în capitală şi 500 în toată ţara. Cu toate acestea, mişcarea „Blocăm tot”, născută pe reţelele sociale, în special pe Telegram, nu a avut efectul scontat. Franţa nu a fost blocată, scrie Le Monde.
02:50
Activistul şi comentatorul conservator american Charlie Kirk, un aliat influent al preşedintelui Donald Trump, a fost împuşcat mortal în gât, miercuri, la un eveniment organizat la o universitate din Utah, în ceea ce guvernatorul statului a descris ca fiind un asasinat politic, dar nu este clar dacă suspectul a fost arestat, relatează Reuters.
02:20
01:30
Activistul conservator american Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri de un agresor necunoscut în timpul unui eveniment în Orem, organizat la o universitate din statul Utah. La doar 31 de ani, Charlie Kirk era deopotrivă iubit şi urât. El se specializase în lupte verbale publice, susţinând opiniile conservatoare ale lui Donald Trump, cu care împărtăşea multe dintre ideile politice.
01:10
Preşedintele Donald Trump, al cărui singur comentariu pe tema intruziunii dronelor ruse în spaţiul aerian polonez a fost extrem de scurt şi enigmatic, a vorbit la telefon miercuri seară cu preşedintele polonez, Karol Nawrocki şi cu omologul francez, Emmanuel Macron, iar interlocutorii şefului Casei Albe s-au declarat amândoi satisfăcuţi de convorbirile avute. În schimb, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a arătat dezamăgit de „lipsa de acţiune” a ţărilor occidentale şi a reiterat apelul său pentru un sistem de apărare antiaeriană.
00:20
Kamala Harris îşi reglează conturile cu Joe Biden şi anturajul acestuia într-o carte care va apărea în septembrie, în care fosta candidată democrată afirmă că a fost „nechibzuit” să i se permită preşedintelui în vârstă să candideze din nou, relatează AFP şi Reuters.
00:20
Rujeola poate avea consecinţe extrem de grave la ani distanţă după ce pacientul a trecut prin boală, afirmă profesorul doctor Adriana Pistol, medic epidemiolog. În urma epidemiei de rujeolă din perioada 2016-2018, sunt identificate 12 cazuri de panencefalită sclerozantă subacută, ”deşi garantat nu le cunoaştem chiar pe toate”.
00:10
Adriana Pistol, profesor doctor şi medic epidemiolog, afirmă că rata scăzută de vaccinare înregistrată în ultimul deceniu ”pune România pe harta roşie a riscurilor de reapariţie a poliomielitei”, având în vedere că, odată cu mişcarea facilă a populaţiei de pe un continent pe altul, se constată reapariţia virusurilor polio în mediul ambiant.
00:10
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, referindu-se la măsurile de combatere a deşertificării, că unii oameni refuză să aplice pentru fondurile europene pe împăduriri, pentru că ei consideră schimbările climatice nişte ”baliverne”, aşa cum susţin mişcările extremiste.
00:00
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că de când este în funcţie nu a venit nicio autoritate publică la minister să spună că vrea să protejeze mediul, ci toţi spun că au nevoie de autorizaţie de mediu pentru diverse investiţii.
23:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, referindu-se la declaraţiile premierului Ilie Bolojan, că această chestiune ”cu fluturatul demisiei” nu o consideră ”o abordare constructivă şi serioasă”. Grindeanu a susţinut că demisia nu trebuie să fie o pârghie de şantaj politic.
23:50
Gruparea West Ham a anunţat revenirea portarului Lukasz Fabianski pentru un an, până la 30 iunie 2026.
23:50
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că ”interesul, egoist chiar, al României este să ajute Ucraina, pentru ca Ucraina să nu cedeze şi pentru ca România să nu fie vecină cu Rusia”. El explică faptul că şi alte state sprijină Ucraina tocmai pentru ca, după decenii de pace, eventualii agresori să fie descurajaţi.
23:40
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a dezvăluit că, în urma refuzului premierului Ilie Bolojan de a scuti de la plata CASS mamele, veteranii de război şi deţinuţii politic, a vrut să strângă partidul şi să propună ieşirea de la guvernare, recunoscând că a fost un moment peste care a trecut foarte greu.
23:40
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că ”în momentul acesta” nu are ”imaginea clară” a ceea ce s-a întâmplat în luna noiembrie a anului trecut, la alegerile prezidenţiale care ulterior au fost anulate. ”Mai este nevoie de timp. Într-un termen rezonabil din momentul acesta o să ies public, aşa cum am promis, ca să facem o imagine evenimentului noiembrie inclusă în perspectiva generală a războiului hibrid al Rusiei în Europa”, adaugă el.
23:30
VfL Wolfsburg l-a transferat pe Christian Eriksen,internaţional danez în vârstă de 33 de ani, care era fără club de când a părăsit Manchester United în vară.
23:30
Preşedintele Nicuşor Dan, fost primar al Capitalei, afirmă că şi-ar dori ca alegerile pentru succesorul său la Primărie să se ”încheie cât mai repede”, argumentând că un ”primar cu mandat e mult mai bun decât un primar interimar”.
23:20
Un britanic şi un chinez, suspectaţi de Statele Unite că ar fi vrut să transmită tehnologii militare la Beijing şi arestaţi în Serbia, au dispărut la mijlocul lunii august, scoţându-şi singuri brăţările electronice pe care le purtau, a aflat AFP de la justiţia sârbă.
23:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că Administraţia Apele Române este o instituţie-cheie care trebuie depolitizată rapid, ea afirmând că cineva a lucrat sistematic, ani la rând, la decimarea funcţiei de control a acestei instituţii.
23:10
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii îşi doresc ca reducerile de personal din administraţia publică să nu fie realizate fără să existe nişte analize. El a explicat că există primării în România care au organigrama supradimensionată, dar că trebuie realizată o matrice care să stabilească numărul optim al angajaţilor unei primării, în funcţie de numărul de locuitori.
23:10
Benjamin Proud a luat o decizie care a zguduit lumea înotului. Medaliat cu argint la 50 m liber la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 şi dublu campion mondial, britanicul în vârstă de 30 de ani a anunţat că va participa la Enhanced Games, competiţia controversată în care nu există restricţii antidoping.
23:10
Preşedintele Nicuşor Dan vorbeşte despre aşteptările pe care le au susţinătorii săi privind reformele pe care le-a promis înainte de a fi ales, explicând că sunt lucruri pe care preşedintele nu le poate face singur, iar în primele luni ale mandatului său ”stabilitatea şi trecerea peste această perioadă de incertitudine a fost mai importantă decât a accelera procesul de reformă”. Nicuşor Dan aminteşte că, de altfel, şi la Primăria Capitalei, în prima parte a mandatului nu a vorbit despre subiecte sensibile tocmai pentru a nu face rău.
23:00
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că nicio clipă nu a avut sentimentul că protestele profesorilor faţă de schimbările din sistemul de educaţie sunt instrumentate politic. El spune că îngrijorările sindicatelor sunt unele reale, că Educaţia are nevoie de reformă, dar adaugă că măsurile care au provocat nemulţumirile trebuia să fie luate, în contextul problemelor fiscal-bugetare cu care se confruntă ţara.
23:00
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că programul Rabla va fi aprobat, joi, în şedinţa Guvernului, ea precizând că mobilizarea a fost una mare pentru ca proiectul să ajungă atât de repede pe masa Executivului.
22:50
22:40
22:40
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că nu a abandonat ”deloc” ideea unei reforme în sistemul de justiţie, reformă pe care a promis-o înainte de a fi ales, el subliniind că aceasta are nevoie de timp şi de discuţii îndelungate cu toţi cei implicaţi. Şeful statului explică şi de ce a susţinut ideea de majorare a perioadei în care vârsta de pensionare a magistraţilor să ajungă la cea la care se pensionează şi celelalte categorii profesionale.
22:30
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că va prezenta, joi, propunerile social-democrate pe pachetul de relansare economică, explicând că îşi doreşte să existe şi îmbunătăţiri la acestea. Grindeanu a precizat că nu i-a prezentat premierului Ilie Bolojan aceste propuneri.
22:30
Fosta iubită a lui Jannik Sinner, jucătoarea de tenis rusă Anna Kalinskaya, a dezvăluit că a fost abordată de mai multe ori de danezul Holger Rune, în ciuda faptului că nu îi împărtăşea sentimentele.
22:20
Preşedintele Nicuşor Dan cataloghează Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) drept ”un insucces parţial”, arătând că România accesează, în cadrul acestuia, aproape integral partea de granturi, însă va pierde mare parte din împrumuturile cu dobânzi foarte mici, în cuantum de miliarde de euro.
22:20
22:20
Preşedintele Nicuşor Dan admite că există discuţii contradictorii şi atacuri între partidele care compun coaliţia de guvernare, însă spune că ”rezultatele macro” ale Guvernului arată că, în fapt, coaliţia funcţionează.
21:50
Elon Musk a pierdut titlul de ”cel mai bogat om din lume”, după ce averea cofondatorului Oracle, Larry Ellison, a consemnat o creştere explozivă în urma unor rezultate financiare spectaculoase ale companiei, transmite CNN.
21:50
Un bărbat de 58 de ani a ajuns, miercuri seară, la spital, în comă, după ce a căzut cu o trotinetă electrică, în municipiul Mediaş, judeţul Sibiu. Bărbatul a suferit un traumatism cranian grav, fiind găsit inconştient de echipajele medicale.
21:40
O scenă ireală s-a petrecut marţi, în etapa a treia a Turului Venezuelei, când a avut loc o coliziune violentă între o motocicletă a poliţiei şi ciclişti care participau la cursă.
21:30
Preşedintele Nicuşor Dan vorbeşte despre legea care permite doborârea dronelor care intră în spaţiul aerian românesc, şeful statului explicând că faptul că actul normativ nu are încă norme de aplicare, deşi a fost adoptat de Parlament în primăvara anului trecut, nu împiedică intervenţia autorităţilor în situaţii precum cele pentru care legea a fost elaborată.
21:30
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia portugheză Sporting Clube de Portugal, scor 33-30 (15-15), în primul meci din grupa A a Ligii Campionilor.
21:30
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că nu există motive de îngrijorare în România după ce numeroase drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian al Poloniei. ”În cadrul NATO există nişte proceduri şi România este pregătită să aplice aceste proceduri cu echipamentul corespunzător. Nu e niciun motiv de îngrijorare din partea României”, subliniază şeful statului.
21:20
Rata de vaccinare în România a scăzut constant, în ultimul deceniu, însă cele mai importante scăderi s-au înregistrat după pandemia de COVID-19 când, în urma campaniilor anti-vaccinare derulate online, procentele privind imunizarea au scăzut cu până la 30 pentru boli precum hepatita, rujeola sau difteria.
21:20
Prinţul Harry a luat ceaiul cu Regele Charles miercuri, la Clarence House, aceasta fiind prima lor întâlnire faţă în faţă după 20 de luni, în ceea ce ar putea fi primul pas către repararea unei rupturi foarte mediatizate între tată şi fiu, relatează Reuters şi Sky News.
21:10
Portarul Steve Mandanda, în vârstă de 40 de ani, a anunţat că se retrage din activitate, într-un interviu acordat publicaţiei L'Équipe.
21:10
Adriana Pistol, profesor universitar şi preşedinte al Societăţii Române de Epidemiologie, afirmă că oamenii care refuză vaccinarea trebuie să fie atenţi la cei care le transmit mesaje antivacciniste. Adriana Pistol explică faptul că persoanele care au dubii cu privire la vaccinare trebuie să discute cu specialişti în boli infecţioase, epidemiologie sau microbiologie.
20:50
Medicul Adriana Pistol, preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, afirmă că oamenii trebuie să înţeleagă că pentru boli extrem de contagioase, cum ar fi rujeola, cu cât acoperirea vaccinală este mai mică, cu atât numărul copiilor expuşi la îmbolnăvire este mai mare. Adriana Pistol atrage atenţia inclusiv asupra faptului că numeroşi părinţi care totuşi acceptă vaccinarea întârzie imunizarea, expunându-şi copiii.
20:50
Parchetul din Paris a anunţat miercuri seara că cele nouă capete de porc găsite marţi în apropierea unor moschei din Paris şi împrejurimi au fost depuse „de persoane de naţionalitate străină” care „au părăsit ţara” şi care au avut o „dorinţă clară de a provoca tulburări în interiorul naţiunii”, relatează presa franceză.
20:30
Donald Trump a menţionat „încălcarea spaţiului aerian polonez” de către Rusia într-un mesaj extrem de scurt şi neclar, ca o şaradă, cu un ton aproape dezinteresat, publicat miercuri pe reţeaua sa Truth Social.
20:20
Jurnalistul uruguayan Rafa Cotelo a povestit, marţi, cum Edinson Cavani, care joacă la Boca Juniors, i-a salvat fiica adolescentă, care avea nevoie de o operaţie chirurgicală foarte costisitoare în urmă cu aproximativ un an, la Buenos Aires.
20:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut miercuri discuţii cu delegaţia FMI, la sediul ministerului, despre efectele eliminării plafonării preţurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa. Am discutat despre cum eliminarea plafonării influenţează competitivitatea Economiei, dar şi despre modul în care, pe o piaţă complet liberalizată, operatorii încep să scadă preţurile pentru a atrage clienţi, spune ministrul.
20:10
Eurodeputaţii au adoptat miercuri o rezoluţie iniţiată de Siegfried Mureşan (PPE) prin care cere Comisiei Europene accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar pentru această ţară candidată. Demersul intervine a doua zi după ce preşedinta Maia Sandu a susţinut un discurs în Parlamentul European în care a avertizat că ţara sa nu va supravieţui ameninţării lui Vladimir Putin, dacă nu este primită în familia europeană.
20:00
Uniunea Europeană analizează posibilitatea unei eliminări mai rapide a combustibililor fosili din Rusia, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Moscovei, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European, transmite Reuters.
20:00
Ministrul afacerilor externe al României, Oana Ţoiu, a participat miercuri, la o reuniune de lucru cu şefii de misiune ai statelor membre UE acreditaţi la Bucureşti. Întrevederea a fost organizată în contextul deţinerii de către Danemarca a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. În cadrul discuţiilor, ministrul a exprimat preocuparea şi solidaritatea deplină a României cu Polonia, ca urmare a încălcării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti.
19:40
Indicii S&P 500 şi Nasdaq au atins maxime intraday miercuri, după ce datele privind inflaţia din Statele Unite au venit sub aşteptări, întărind aşteptările că Rezerva Federală (Fed) va reduce dobânzile în acest an, transmite Reuters.