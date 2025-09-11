EXCLUSIV Firma care produce țigările Carpați și Snagov, cu active 3 mașini în leasing și 4 angajați, a acumulat datorii la ANAF de 649 milioane de lei. A intrat în concordat preventiv, după ce a evitat șapte ani executarea, cu eșalonări la plată
Producătorul țigărilor Carpați și Snagov, celebrele mărci românești, fabricate în Germania pentru vânzare pe piața românească, a acumulat în ultimii ani obligații fiscale substanțiale către bugetul statului, în principal TVA și accize pentru țigările și băuturile alcoolice comercializate, suma ajungând în prezent la 649,27 milioane de lei, potrivit informațiilor obținute de către Profit.ro. Firma se află la ANAF în portofoliul Administrației Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii.
Compania ungară Gránit Asset Management, controlată de omul de afaceri István Tiborcz - aflat în topul celor mai bogați unguri, discută cu suedezii de la Skanska posibilitatea achiziționării și celei de-a doua clădiri din cadrul complexului de birouri Equilibrium din București, după ce, primăvara trecută, a cumpărat prima clădire, cu 52 de milioane de euro, potrivit surselor Profit.ro din piața imobiliară.
Gaură la bugetul de stat de sute de milioane de lei, după falimentul unei foste vedete a pieței de energie și gaze din România # Profit.ro
Fiscul a recuperat numai 50.000 de lei din datoriile totale la bugetele statului de peste 241,5 milioane lei ale AIK Energy România SRL, una dintre cele 2 companii principale ale grupului omonim ce ajunsese în urmă cu mai mulți ani o adevărată vedetă a pieței locale de trading și furnizare de gaze naturale și energie electrică, fiind la un moment dat cel mai mare importator de gaze și furnizorul de curent electric și gaze cu cele mai atractive oferte pentru populație din România.
Activistul conservator Charlie Kirk a fost ucis într-un campus din Utah în timpul unei dezbateri # Profit.ro
Charlie Kirk, activist politic conservator, a fost ucis la un eveniment de dezbatere desfășurat la Utah Valley University. El a fost împușcat de la distanță, după primele informații CNN.
ULTIMA ORĂ Instanța admite cererea de intrare în insolvență a companiei care operează hotelul Vega din Mamaia, locul unde au fost filmate numeroase scene ale comediei “Nea Mărin Miliardar" # Profit.ro
Tribunalul Constanța a admis cererea de insolvență depusă de Vega Turism, compania care operează hotelul Vega din Mamaia, unul dintre brandurile de referință ale stațiunii, la care au fost filmate numeroase scene ale comediei de referință a cinematografiei românești “Nea Mărin Miliardar”, pe fondul unor datorii totale de 42,3 milioane lei la finele anului 2024, de la 38,8 milioane de lei în 2023.
EXCLUSIV Ginerele premierului Viktor Orbán vrea să își extindă investițiile imobiliare din România. Discută o nouă achiziție # Profit.ro
Compania ungară Gránit Asset Management, controlată de omul de afaceri István Tiborcz - aflat în topul celor mai bogați unguri, discută cu suedezii de la Skanska posibilitatea achiziționării și celei de-a doua clădiri din cadrul complexului de birouri Equilibrium din București, după ce, primăvara trecută, a cumpărat prima clădire, cu 52 de milioane de euro, potrivit surselor Profit.ro din piața imobiliară.
EXCLUSIV Ce scrie în raportul comandat KPMG de Hidroelectrica pentru a demonstra la Bruxelles că numirea CEO-ului a respectat guvernanța corporativă # Profit.ro
Comisia Europeană insistă pe lângă autoritățile de la București în privința faptului că Laszlo Borbely, directorul general al Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, ar fi fost numit în funcție în condiții de conflict de interese, cu riscul ca statul român să piardă bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), deși un raport comandat KPMG în vară de către Consiliul de Supraveghere al companiei de stat concluzionează că procedura de selecție ″a fost în general conformă cu cerințele legale și de reglementare aplicabile la momentul respectiv și cu practicile relevante ale companiilor de referință″.
Licitație pentru achiziții de 300 milioane de euro anulate. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Parlamentul European cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și creșterea sprijinului financiar # Profit.ro
Eurodeputații au adoptat miercuri o rezoluție inițiată de Siegfried Mureșan (PPE) prin care cere Comisiei Europene accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și creșterea sprijinului financiar pentru această țară candidată. Demersul intervine a doua zi după ce președinta Maia Sandu a susținut un discurs în Parlamentul European în care a avertizat că țara sa nu va supraviețui amenințării lui Vladimir Putin, dacă nu este primită în familia europeană.
National Gallery din Londra va construi o nouă aripă, cu o investiție record de 375 milioane de lire, cel mai mare proiect britanic de profil de după Tate Modern, și ridică interdicția pentru pricturi moderne # Profit.ro
National Gallery din Londra a ridicat interdicția privind colecționarea picturilor moderne realizate după 1900, ca parte a unui proces de renovare care va include o nouă aripă, posibilă după ce a obținut o investiție istorică de 375 de milioane de lire sterline, scrie The Guardian.
Operațiunea de buy-back derulată de compania de IT Arctic Stream se închide cu un indice de alocare de 0,0857354991.
Tesla România marchează printr-un eveniment dedicat clienților deschiderea oficială a Tesla Center Timișoara, la câteva luni după ce acesta a devenit funcțional. Acum, centrul are inclusiv un service autorizat.
Spania cere excluderea Israelului de la Eurovision 2026 și amenință că se retrage din concurs # Profit.ro
Concursul Eurovision este amenințat cu boicotul. După Slovenia, este rândul Spaniei să solicite UER, organizatorul concursului, să ia măsuri în ceea ce privește participarea Israelului. Ministrul spaniol al Culturii, Ernest Urtasun, a menționat astfel, pe 8 septembrie, la televiziune, posibilitatea de a nu participa, dacă Israelul nu va fi exclus. Decizia ar reveni însă RTE, televiziunea publică spaniolă.
Problemele reapar în economia Italiei: Rata șomajului urcă la un record de 6%, idupă ce PIB-ul a scăzut ușor în trimestrul doi # Profit.ro
În ciuda indicatorilor încurajatori recenți privind ocuparea forței de muncă și finanțele publice, economia italiană se luptă să accelereze, arată o analiză Coface. În al doilea trimestru al anului 2025, PIB-ul italian a scăzut cu 0,1% față de trimestrul anterior, înregistrând prima contracție din ultimii doi ani.
Zboruri directe din București spre Bahrain, din octombrie. Dertour lansează pachete de vacanță către noua destinație # Profit.ro
Touroperatorul Dertour lansează zboruri directe din București spre Bahrain, din octombrie. Zborul charter săptămânal va fi operat în perioadele 28 octombrie 2025 – 13 ianuarie 2026 și 24 martie 2026 – 12 mai 2026. Prețurile pornesc de la 499 euro/persoană pentru 7 nopți cu mic dejun la hotel de 4 stele, cu avion și transferuri de la aeroport incluse, iar pentru pachetele All Inclusive, tarifele încep de la 799 euro/persoană.
Gradul de ocupare a hotelurilor din România a crescut cu aproximativ 4% în primul semestru, în timp ce tariful mediu zilnic a înregistrat o creștere de circa 8% # Profit.ro
Gradul de ocupare a hotelurilor din România a crescut cu aproximativ 4% față de aceeași perioadă din 2024, în timp ce tariful mediu zilnic (ADR) a înregistrat o creștere de circa 8%, arată un studiu al companiei de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox pe baza datelor STR, care monitorizează performanța hotelieră a unui eșantion reprezentativ de proprietăți.
Nicio acțiune de la cota bursei românești nu a depășit echivalentul unor tranzacții de 1 milion de euro.
FOTO Chinezii de la Lynk & Co au lansat pe piața din România un nou model plug-in hybrid # Profit.ro
Ofensiva chinezilor în Europa și în România nu se oprește, chiar dacă vânzările lor sunt departe, pentru moment, de a reprezenta o amenințare pentru mărcile europene. Lynk & Co, o marcă a grupului Geely, cu strânse legături cu brandul suedez Volvo, inclusiv din punct de vedere tehnic, a lansat modelul 08 pe piața românească, cu prețuri destul de apropiate de cele pe care le afișează rivalii europeni.
ULTIMA ORĂ Comisia Europeană insistă că CEO-ul Hidroelectrica a fost numit în funcție în condiții de conflict de interese, cu riscul ca România să piardă bani din PNRR # Profit.ro
Comisia Europeană insistă pe lângă autoritățile de la București în privința faptului că Laszlo Borbely, directorul general al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, ar fi fost numit în funcție în condiții de conflict de interese, cu riscul ca statul român să piardă bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În total, Bruxelles-ul a identificat probleme la numire în cazul a 2 directori Hidroelectrica și 2 de la Complexul Energetic Oltenia, care pot duce la o penalizare estimată la 25 milioane euro.
AUR cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro pentru înarmare, prin instrumentul SAFE al UE, fără dezbatere publică și aviz în Parlament # Profit.ro
Alianța pentru Unirea Românilor cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, destinate finanțării pentru achiziția de armament, în absența dezbaterii publice și a avizului Parlamentului, anunță senatorul Petrișor Peiu.
Ursula von der Leyen a avertizat, în discursul despre starea Uniunii, asupra pericolelor la care sunt expuși copiii, prin accesul nesupravegheat pe rețelele de socializare. În cuvântarea susținută în fața deputaților europeni, aceasta a subliniat că părinții se confruntă, zilnic, cu temeri legate de hărțuirea online, expunerea la conținut pentru adulți, promovarea autovătămării și “algoritmi care profită de vulnerabilitățile copiilor, cu scopul explicit de a crea dependențe”.
Larry Ellison îl detronează pe Musk și devine cel mai bogat om din lume, după o creștere de 40% a acțiunilor Oracle # Profit.ro
VIDEO Profit.ro TV Smart City România - Dan Nicula, director general ADR București-Ilfov: Am convins Comisia Europeană să crească de patru ori alocarea pentru regiunea București-Ilfov # Profit.ro
Fondurile europene au adus în regiunea București-Ilfov o creștere spectaculoasă a finanțării, de la 350 de milioane de euro în perioada anterioară la aproape 1,5 miliarde de euro în actualul program, a declarat Dan Nicula, director general al Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) București-Ilfov, la emisiunea Smart City România de la Profit.ro TV. El a subliniat că, deși regiunea este cea mai dezvoltată din România, nevoile și disparitățile rămân considerabile, iar provocările de implementare necesită coordonare între sectoare, București și județul Ilfov.
Fermierii români cu culturi de pomi și vii afectate de îngheț în primăvară vor primi despăgubiri de 11,5 milioane de euro. Alocarea, avizată de CE # Profit.ro
Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol și viticol ale căror culturi au fost afectate de înghețul târziu din primăvara acestui an, anunță ministrul Agriculturii, Florin Barbu.
VIDEO Profit.ro Live TV – Adelina Păsat, BuzzStore: Au fost supraestimate comunitățile prin cumpărarea de followeri. Viitorul influencer marketingului stă în consumatori reali # Profit.ro
Industria influencer marketingului a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în ultimii ani, însă nu este un fenomen complet nou, ci o continuare a vechilor mecanisme de recomandare prin radio și televiziune, adaptate la era digitală. În prezent, rețelele sociale au transformat acest tip de comunicare într-o adevărată industrie, în care consumatorii obișnuiți, dar și nano- și micro-influencerii, joacă un rol central. Campaniile bazate pe autenticitate, testare de produse și conținut natural sunt din ce în ce mai utilizate de companii mari și mici, din multiple industrii, iar tendința globală arată o creștere a colaborărilor pe segmentul de creatori de conținut de dimensiuni reduse, dar cu comunități foarte implicate.
Cel mai mare distribuitor de panouri solare din Australia, care vrea să devină “Amazonul energiei curate”, se pregătește să intre în România # Profit.ro
One Stop Warehouse (OSW), cel mai mare angrosist și distribuitor de panouri solare din Australia, care vrea să devină Amazonul energiei curate, a atras o finanțare de 5,5 milioane dolari (8,5 milioane dolari australieni) pentru extinderea internațională, inclusiv în România, considerată o piață-cheie pentru energia solară.
Șoferii din Germania vor putea alimenta cu energie electrică rețelele de distribuție descărcându-și contra cost în ele bateriile mașinilor. Parteneriat strategic BMW – E.ON # Profit.ro
BMW și E.ON au anunțat că lansează prima soluție pentru clienții din Germania care permite mașinilor electrice să joace un rol activ pe piața de energie.
Romaero revine pe profit după pierderi record. Explicațiile directorului general: Direcția nu mai poate fi pervertită # Profit.ro
Romaero, companie aeronautică de stat, anunță un rezultat pozitiv în prima jumătate a lui 2025, după ce în urmă cu doi ani raporta cea mai mare pierdere din istoria recentă și întârzieri salariale de aproape cinci luni. Directorul general spune, pentru Profit.ro, că măsurile de renegociere a contractelor, diversificarea portofoliului și parteneriatele internaționale au fost decisive.
EuroNCAP: Modelul chinezesc MG3 a suferit „o rară și serioasă defecțiune” la testele de impact # Profit.ro
Unul dintre cele mai populare modele ale mărcii britanice MG, care în prezent este deținută de compania chinză SAIC, a fost testată de EuroNCAP și a primit o sentință dură, din cauza unei defecțiuni severe. Cu toate acestea, organizația a fost nevoită să-i dea 4 stele, pentru că nu are prevăzute în protocoale o astfel de situație.
Ferrari a dezvăluit oficial noul 849 Testarossa. Acesta este succesorul vechiului SF90 Stradale și este a patra mașină a mărcii italiene care poartă celebrul nume Testarossa.
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, anunță introducerea zborurilor directe pe ruta București – Geneva și retur, începând din 23 martie 2026.
Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, care urmează să devină cel mai mare proiect de producție de gaze din Uniunea Europeană, a atras noi cumpărători, susține operatorul OMV Petrom SA.
Statele Unite și-au reafirmat angajamentul față de aliații din NATO după ce, în cursul nopții, Rusia a efectuat o incursiune cu drone în Polonia.
Percheziții în București și Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală, la compania Fly Lili deținută de omul de afaceri Jurgen Faff # Profit.ro
Polițiștii și procurorii au făcut cinci percheziții în municipiul București și în județul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Surse judiciare afirmă că este vizată firma Fly Lili, a omului de afaceri Jurgen Faff, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horațiu Potra. Directorul și contabila companiei au fost duși la audieri. În prezent este căutat Jurgen Faff, suspect în dosar.
China va detrona Germania din poziția de cel mai mare importator mondial de gaze prin conducte # Profit.ro
China urmează să detroneze în acest an Germania din poziția de cel mai mare importator mondial de gaze naturale prin conducte, pe măsură ce gigantul asiatic își consolidează securitatea energetică, transmite Bloomberg.
Coaliția se reunește pentru a discuta concedierile din administrație și pachetul de relansare economică pregătit de PSD # Profit.ro
Coaliția se reunește în ședință, miercuri, de la ora 18.00, pe agendă aflându-se discuții privind restanța legată de concedierile din administrație și pachetul de relansare economică pe care PSD vrea să îl prezinte în această săptămână.
ULTIMA ORĂ VIDEO&FOTO Instanța de judecată a oprit lucrările de finalizare a hidrocentralei Răstolița, ultima investiție începută de Ceaușescu înainte de Revoluție # Profit.ro
Tribunalul Cluj a dispus în primă instanță, prin ordonanță președințială, oprirea lucrărilor de finalizare a amenajării hidroenergetice Răstolița din județul Mureș, ultimul obiectiv investițional major demarat de autoritățile comuniste din România, în 1989, înainte de căderea regimului Nicolae Ceaușescu.
Fintech-ul suedez Klarna, activ și în România, atrage 1,37 miliarde de dolari printr-o ofertă inițială la New York # Profit.ro
Furnizorul suedez de plăți și soluții de retail banking Klarna, activ și în România cu serviciul de cumpărături în rate fără dobândă, a atras 1,37 miliarde de dolari printr-o ofertă publică inițială pe bursa de la New York, peste estimările inițiale, la o evaluare de 15,1 miliarde de dolari.
Majorare a prețului gazelor cu 10%, în urma intrării în revizie a unor zăcăminte Romgaz și Petrom # Profit.ro
Prețul gazelor pe piața pentru ziua următoare operată de Bursa Română de Mărfuri s-a majorat cu 10% în primele 2 zile ale acestei săptămâni, în principal ca urmare a reducerii producției interne cu 2%, rezultat al intrării în revizie a unor zăcăminte operate de cei doi mari producători autohtoni, Romgaz și OMV Petrom, au declarat surse din piață pentru Profit.ro.
Rețele Electrice România a investit 19 milioane de lei în modernizarea stației de transformare IRUM din Deva # Profit.ro
Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a modrnizat stația 110/20kV IRUM, din municipiul Deva, pentru a eficientiza activitatea de distribuție a energiei electrice în zonă, investiția fiind în valoare totală de peste 19 milioane lei.
Precedent important: Munteanu Law Office obține soluții definitive favorabile promitenților-cumpărători în dosare majore de insolvență ale unor dezvoltatori imobiliari # Profit.ro
Procedurile de insolvență comportă multiple riscuri pentru creditorii societăților debitoare, atât din perspectiva complexității demersurilor juridice necesar a fi întreprinse, cât și din perspectiva recuperării efective a creanțelor înscrise la masa credală.
Italia și Franța sunt un exemplu clar al modului în care jocul finanțelor publice se desfășoară din ce în ce mai mult pe baza credibilității financiare internaționale: pe de o parte, Italia urmează să iasă din procedura de deficit excesiv; pe de altă parte, Franța se confruntă cu o criză guvernamentală care a determinat creșterea randamentelor obligațiunilor guvernamentale pe 30 de ani la 4,51%, un maxim istoric al ultimilor 16 ani, arată o analiză Wall Street Italia, via Rador.
Plățile contactless cu cardul în Marea Britanie ar putea depăși limita de 100 de lire sterline (135,35 dolari), conform noilor propuneri prezentate miercuri de autoritatea de reglementare a pieței, transmite Reuters.
Universitatea de Inteligență Artificială Mohamed bin Zayed (MBZUAI) din Emiratele Arabe Unite a anunțat lansarea unui nou model de inteligență artificială de raționament, conceput să concureze cu OpenAI și DeepSeek, transmite CNBC.
Nicușor Dan, despre situația economică: Mesajul meu este de stabilitate. Sfârșitul lui 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului. Legat de reforma statului, România nu are un plan de țară, în momentul ăsta # Profit.ro
Președintele Nicșor Dan a declarat, .la AmCham CEO Business Forum 2025, despre situația economică, că mesajul său este de stabilitate, apreciind că sfârșitul lui 2026 este, în opinia sa, capătul tunelului. Șeful statului a mai spus că, legat de reforma statului, România nu are un plan de țară, în momentul ăsta, deși există bună intenție, pentru că ”nu vedem o emergență de reformă, de la nivelele medii și de jos ale administrației” dar a ținut să precizeze că ”există voință de reformă”.
Grupul spaniol Inditex, proprietarul magazinelor Zara, a raportat vânzări sub așteptări în perioada mai - iulie 2025, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea retailerului de a continua să își crească vânzările într-un context economic incert, transmite Reuters.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0733 lei, de la 5,0737 lei, înregistrat marți.
Dincolo de iPhone 17, noile Apple Watch și AirPods Pro 3, Apple a avut noutăți și în privința software-ului pe care-l va lansa anul acesta.
APIA: Înmatriculările de autoturisme noi au crescut în august cu 52,6%, față de august 2024, la 15.043 unități. Piața auto rămâne în scădere după primele opt luni, cu aproape 9% # Profit.ro
Înmatriculările de autoturisme noi au crescut în august cu 52,6%, față de august 2024, la 15.043 unități, anunță Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), care citează datele publicate de DGPCI. Autoturismele “electrificate” au o creștere de +74,4%, realizând o cotă de piață de 59,9%. După primele opt luni, piața auto per ansamblu rămâne în scădere cu aproape 9%.
