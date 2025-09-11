Tragedie în Caraș-Severin: o femeie a murit după ce a fost atacată de propriul câine
Adevarul.ro, 11 septembrie 2025 09:30
O femeie de 70 de ani din județul Caraș-Severin a murit după ce a fost atacată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
09:30
O femeie de 70 de ani din județul Caraș-Severin a murit după ce a fost atacată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully.
09:30
Netanyahu cere Qatarului să expulzeze biroul politic al Hamas. Noi detalii privind atacul israelian de la Doha # Adevarul.ro
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a respins miercuri criticile internaționale cu privire la atacul Israelului împotriva liderilor Hamas din Qatar, și a comparat operațiunea cu acțiunile SUA în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, relatează Times of Israel.
09:30
Val de proteste în toată Franța. Aproape 200.000 de oameni au participat la mișcarea „Blocați totul” # Adevarul.ro
Aproape 200.000 de oameni au ieșit miercuri în stradă, în mai multe orașe din Franța, în cadrul mișcării „Blocați totul”, a anunțat Ministerul de Interne francez.
Acum 30 minute
09:15
Ministrul Muncii vrea mai multe pensii plătite pe card: „E nevoie de o viteză mai mare” # Adevarul.ro
Ministrul Florin Manole a declarat că nu va obliga pe nimeni să încaseze pensia doar pe card, dar încurajează accelerarea acestui proces, care ar reduce semnificativ cheltuielile statului.
09:15
Temeri pentru siguranța zborurilor, din cauza dronelor din spațiul aerian al Poloniei. Cel mai rău scenariu pentru companiile aeriene # Adevarul.ro
Incursiunea dronelor rusești în Polonia a reaprins îngrijorările privind siguranța transportului aerian civil în Europa, au declarat experți în aviație și asigurări, aceasta fiind cea mai recentă tulburare cu care se confruntă companiile aeriene din cauza escaladării conflictului global.
Acum o oră
09:00
Craiova rămâne cu o singură echipă în oraș: echipa lui Mititelu a fost exclusă de FRF din toate competițiile # Adevarul.ro
Triimisă în Liga a 3-a după retrogradarea din Superligă, echipa FCU Craiova a fost exclusă definitiv din fotbal.
08:45
De ce nu promulgă Nicușor Dan legea care combate antisemitismul: „Așa cum e, dacă citesc operele lui Shakespeare, sunt pasibil de pușcărie” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan susține că nu promulgă Legea Vexler, care sancționează extremismul și antisemitismul, întrucât în forma actuală i-ar face pasibili de închisoare și pe cei care citesc texte clasice din Shakespeare, care conțin fraze antisemite.
Acum 2 ore
08:30
Cea mai mare armată din Europa, modernă doar pe hârtie. Tacticile Rusiei arată unde rămâne vulnerabilă Polonia # Adevarul.ro
Polonia și-a construit rapid cea mai mare armată europeană din NATO, pe fondul amenințării ruse. Însă, deși dispune de tancuri, avioane și arme moderne, războiul din Ucraina a scos la iveală vulnerabilități majore.
08:30
TIR scăpat de sub control la Cluj-Napoca: a lovit două mașini și s-a oprit într-un bloc # Adevarul.ro
Un accident grav a avut loc joi dimineață, pe strada Oașului din Cluj-Napoca, după ce un TIR a lovit două mașini parcate și un stâlp de electricitate, izbindu-se apoi de zidul unui bloc.
08:30
Depășire fatală în Argeș: un mort și șapte răniți într-un accident provocat de un șofer care se grăbea să ajungă la o lucrare # Adevarul.ro
Accident grav pe un drum judeţean din judeţul Argeş, unde două autovehicule s-au lovit violent într-o curbă. Un om a murit și alte șapte persoane au fost transportate la spital, după ce un șofer de 50 de ani a forţat o depăşire, în Argeş. Bărbatul se grăbea să ajungă la lucrare.
08:00
UE ne alocă peste 16 miliarde de euro! România este tratată ca un partener strategic solid # Adevarul.ro
România va primi 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE, o decizie care din punctul meu de vedere reprezintă un mesaj politic de primă importanță. Uniunea Europeană este, din nou, alături de România.
07:45
Ceea ce urmează, fiți siguri de asta, nu face parte dintr-o oarecare teorie a conspirației. Ce veți vedea este doar o maică, chiar foarte mică parte dintr-un dosar de foarte mari dimensiuni care conține documente declasificate de mai multe servicii de informații din lume.
Acum 4 ore
07:00
Qatarul cere ca Netanyahu să fie adus în fața justiției. „A distrus orice speranță pentru ostatici” # Adevarul.ro
Prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a afirmat miercuri că omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, ar trebui adus în faţa justiţiei, apreciind că atacul israelian asupra liderilor Hamas din Doha a "distrus orice speranţă" de eliberare a ostaticilor din Fâşia Gaza.
07:00
Donald Trump a anunțat doliu național, după moartea comentatorului conservator Charlie Kirk # Adevarul.ro
Comentatorul conservator Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri în cursul unui eveniment organizat la Utah Valley University din Orem, statul Utah, a anunţat preşedintele american Donald Trump, potrivit Agerpres.
06:45
Un Ferrari F1 fals a gonit nebunește timp de șase ani pe străzile din Cehia. Poliția l-a arestat pe pilotul-fantomă # Adevarul.ro
Poliția din Republica Cehă a dat de capăt unui caz vechi de șase ani.
06:15
Un copil-minune de 12 ani cu IQ 204, la un pas de Oxford. Povestea tânărului geniu care a abandonat școala din cauza hărțuirii # Adevarul.ro
Baek Kang-hyun, copil-minune de 12 ani cu IQ 204, e la un pas să fie admis la Oxford după ce a părăsit o școală de elită din Coreea din cauza hărțuirii. Povestea geniului care inspiră lumea.
05:45
Fără o strategie coerentă, fără voință politică reală, fără reziliență societală și reforme structurale, investițiile în apărare rămân doar cifre pe hârtie.
Acum 6 ore
05:15
Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut alarmant în prima săptămână din septembrie, ceea ce înseamnă că săptămâna aceasta ar putea fi și mai multe, dat fiind că a început școala și copiii au intrat în colectivitate.
04:45
Sorin Grindeanu a „executat” doi lideri influenți de filială. Se ascute lupta pentru congres | Surse # Adevarul.ro
Liderul PSD Sorin Grindeanu a operat câteva mutări în conducerea Camerei Deputaților prin care i-a lăsat fără funcții pe rivalii din partid. În locul lor, Grindeanu a plasat două persoane din organizații fidele, care îi vor aduce voturi consistente la congresul din octombrie.
04:15
Înregistrarea unei firme nu echivalează cu deţinerea dreptului legal asupra numelui ca brand, iar lipsa unei mărci înregistrate poate duce la pierderi semnificative - financiare, juridice şi de imagine - indiferent de notorietatea companiei, atenţionează experţii în proprietate intelectuală.
03:45
Europa ne oferă miliarde pentru apărare și dezvoltare, însă putem să-i luăm? Rețeta succesului dată de românul care vinde arme pe tot Globul # Adevarul.ro
România primește un împrumut de peste 16 miliarde de euro din partea Comisiei Europene, prin programul „SAFE”. Analistul militar Aurel Cazacu a condus ani de zile industria de apărare și explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, cum putem folosi aceste fonduri și care sunt prioritățile.
Acum 8 ore
03:15
Inteligența artificială ajunge în instanță: zeci de companii de AI sunt date în judecată la nivel mondial # Adevarul.ro
Creșterea numărului de procese împotriva companiilor de inteligență artificială (AI) remodelează progresul tehnologic și strategiile de afaceri, creând obstacole, dar și oportunități pentru viitorul dezvoltării AI, avertizează analiștii economici.
02:45
Cum au provocat TikTok și Instagram revoluție în Nepal. Viața luxoasă a beizadelelor a aprins scânteia protestelor # Adevarul.ro
Revoluția generației Z din Nepal, care a protestat după ce guvernul a interzis mai multe rețele sociale, a pornit de la campania virală „nepo kids”. Pe platforme precum TikTok și Instagram au circulat numeroase videoclipuri cu beizadelele înalților demnitari care epatează un stil de viață luxos.
02:15
Noul iPhone 17, în vizorul investitorilor. Piața urmărește atent impactul asupra acțiunilor Apple # Adevarul.ro
Apple a așteptat până la sfârșitul verii pentru a dezvălui noul iPhone 17, ceea ce va deveni produsul său emblematic pentru următoarele 12 luni, deși în ultimii ani lansările sale nu au mai reușit să impresioneze clienții, iar sentimentul de inovare pare a se fi domolit.
02:00
În ciuda sancțiunilor impuse de Statele Unite, China a început să importe în mod activ gaze naturale lichefiate dintr-un proiect rusesc aflat pe lista neagră a administrației americane, consolidând astfel relațiile energetice cu Moscova într-un moment de tensiuni internaționale accentuate.
01:45
Tragedia misterioasă care a precedat dezastrul „Titanic”. Cum au dispărut aproape 500 de pasageri ai unui vapor prins în „ochiul” uraganului # Adevarul.ro
Una dintre cele mai mari și mai misteriose tragedii maritime a avut loc în anul 1919, în apropiere de Cuba. O navă care ducea pasageri pe o rută transatlantică a fost lovită de un uragan. Deși epava a fost găsită la scurt timp după incident, cei aproape 500 de pasageri au dispărut fără urmă.
Acum 12 ore
01:15
Alba Iulia doboară un record mondial Guinness: 10.000 de oameni la Masa care Unește de 2,7 km din materiale reciclate # Adevarul.ro
Alba Iulia doboară un record mondial Guinness: 10.000 de oameni se așază la Masa care Unește de 2,7 km, construită din materiale reciclate. Descoperă povestea evenimentului!
00:45
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide” # Adevarul.ro
Mai mulți români care și-au petrecut și încă își petrec vacanța în Thassos se plâng că au probleme din cauza viespilor care uneori îi și atacă. Deși unii nu iau în serios această problemă și chiar sunt ironici, experții avertizează că înțepăturile acestor insecte pot să fie letale.
00:15
11 septembrie: Se împlinesc 24 de ani de la atentatele de la World Trade Center, din New York, în care au murit aproape 3000 de persoane # Adevarul.ro
În urmă cu 24 de ani, la ora 8:46, primul avion deturnat de teroriștii Al-Qaeda s-a prăbușit în clădirea World Trade Center din New York. Tot într-o zi de 11 septembrie a murit actrița Oana Ioachim, la vârsta de 48 de ani.
00:15
Cât Omega-3 trebuie să consumi zilnic pentru creier ager și memorie de fier. Topul celor mai bune surse # Adevarul.ro
Află cât Omega-3 să consumi zilnic pentru un creier ager și memorie de fier și descoperă cele mai bune surse naturale recomandate de neurologi.
00:00
„Vreau să fiu președintele tuturor românilor”. Mesajul lui Nicușor Dan după criticile privind ultimele decizii # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că acțiunile sale recente, inclusiv atacarea la Curtea Constituțională a legii privind propaganda legionară, reprezintă exercitarea atribuțiilor constituționale și nu o strategie de atragere a electoratului „suveranist”.
10 septembrie 2025
23:45
Belarus construiește o bază militară secretă lângă Minsk. Ar putea amplasa complexului rusesc „Oreșnik” # Adevarul.ro
În apropiere de Minsk, în sudul Belarusului, autoritățile desfășoară, în tăcere, lucrări de amploare pentru ridicarea unei baze militare strategice.
23:15
Europa, în contratimp cu istoria. Avertismentul Suediei privind riscul unui conflict militar direct cu Rusia # Adevarul.ro
Europa se află într-un moment critic, cu o fereastră de timp tot mai îngustă pentru a-și consolida apărarea înaintea unei posibile confruntări directe cu Federația Rusă.
23:15
Nicușor Dan aprobă actualul sistem: „Dacă ne uităm la rezultatele macro ale acestui guvern, coaliția funcționează” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri seară că deși atacurile între partidele de la guvernare sunt vizibile, „ar fi mai bine ca ele să nu existe”, însă ceea ce contează sunt rezultatele obținute de actualul Executiv.
22:45
Grindeanu, despre conflictul dintre Boloș și Ciolacu: „Eu văd lucrurile acestea într-o logică total lipsită de bărbăție și de eleganță” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă a participat vreodată la o discuție privind deficitul bugetar, dintre Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe și Marcel Ciolacu.
22:45
Liderii Coaliției de guvernare s-au certat pe tema alegerilor din București. Amenințări și decizii pe parcursul a două ore de discuții # Adevarul.ro
Ședința liderilor Coaliției de guvernare s-a încheiat după aproape două ore de discuții, timp în care cei prezenți s-au certat pe tema alegerilor din București, dar au decis și câteva modificări în privința programului de investiții „Anghel Saligny”.
22:45
Horoscopul zilei de joi, 11 septembrie 2025, aduce surprize pentru Săgetători și planuri pentru Tauri. Lorina, astrologul Click!, are previziuni complete pentru toate cele 12 zodii.
22:30
Rusia accelerează ofensiva pe linia frontului înaintea sezonului de toamnă de mare miză. Principalele probleme ale Ucrainei # Adevarul.ro
În contextul în care eforturile internaționale de a face presiuni asupra Rusiei pentru a opri războiul nu dau rezultate și numeroase bătălii sunt anticipate înainte de iarnă, se preconizează pregătiri pentru un câmp de luptă cu mize mari în această toamnă, scrie Kyiv Independent.
22:30
Un colaborator apropiat al lui Donald Trump a fost împușcat la un eveniment public. JD Vance: „Rugați-vă pentru Charlie Kirk” # Adevarul.ro
Unul dintre apropiații președintelui american Donald Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat în timpul unui eveniment desfășurat miercuri, 10 septembrie, la Utah Valley University.
22:00
„Hai că începe!”. Mesajul vag transmis, într-un târziu, de Donald Trump cu privire la incidentele grave din Poloniei # Adevarul.ro
Preşedintele american, Donald Trump, a reacționat la câteva ore după încălcarea de către Rusia a spaţiului aerian polonez, în urma incursiunii a cel puţin 19 drone ruseşti, care au fost doborâte de forţele mai multor ţări europene aflate sub coordonarea NATO.
22:00
Pensionarul polonez care s-a trezit cu o dronă prăbușită pe casa sa, în timp ce urmărea știrile despre atacul rușilor. „Lustra a căzut din tavan” # Adevarul.ro
Un pensionar polonez a trecut prin clipe de groază după ce o dronă s-a prăbușit peste casa lui din satul Wyryki-Wola, în estul Poloniei, chiar în timp ce urmărea la televizor știrile despre pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian polonez.
21:45
Parlamentul a respins înființarea unei comisii de anchetă privind abuzurile sexuale din universități. Deputat AUR: „Protejaţi agresorii sexuali” # Adevarul.ro
Parlamentul a respins, miercuri, un proiect de hotărâre privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă cu privire la investigarea „abuzurilor sexuale și comportamentele deviante” din universitățile românești.
21:30
Aeroportul din Mallorca se confruntă în continuare cu întârzieri, deși furtunile au trecut. Ploile au provocat modificări ale zborurilor # Adevarul.ro
Deși furtunile severe s-au îndepărtat de Insulele Baleare, aeroportul din Mallorca continuă să înregistreze întârzieri cauzate de ploile abundente care au lovit insula marți și miercuri, 9 și 10 septembrie.
21:15
„Risc real” de extindere a conflictului ucrainean. Avertizarea secretarului general al ONU după interceptarea dronelor rusești în Polonia # Adevarul.ro
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat miercuri cu privire la un „risc real" de extindere a conflictului ucrainean dincolo de graniţele sale, în urma interceptării unor drone ruseşti deasupra teritoriului polonez.
21:00
Ministerul rus de Externe acuză Polonia că „escaladează” conflictul din Ucraina prin „mituri” despre dronele rusești # Adevarul.ro
Ministerul rus de Externe a acuzat Varșovia că încearcă să „escaladeze” conflictul din Ucraina prin răspândirea unor „mituri” legate de intruziunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei.
21:00
Ministrul de Externe s-a întâlnit cu şefii de misiune ai statelor UE acreditaţi la Bucureşti. Ce a spus Oana Ţoiu despre consolidarea securităţii pe Flancul Estic # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe al României a participat miercuri, 10 septembrie 2025, la o reuniune de lucru cu șefii de misiune ai statelor membre UE acreditați la București. Oana Ţoiu a exprimat preocuparea şi solidaritatea deplină a României cu Polonia
20:45
AUR a depus moțiune împotriva ministrului Educației. Petrișor Peiu: „Îl așteptăm pe Daniel David să dea explicații în fața întregii țări” # Adevarul.ro
AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David, a anunțat e liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, miercuri, în plenul Senatului. Moțiunea semnată de 38 de senatori din Opoziție - va fi dezbătută și votată luni.
Acum 24 ore
20:30
Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol şi viticol. „Vor beneficia de 11,5 milioane EUR”, # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii a anunțat că „fermierii noștri vor beneficia de 11,5 milioane de euro”, după ce Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru culturile viticole și pomicole afectate de îngheţul târziu din primăvara acestui an.
20:15
Românii își schimbă cariera. Mihaela Feodorof: ”Nu vârsta contează, ci plus-valoarea pe care o aduci” # Adevarul.ro
Într-o nouă ediție a Interviurilor Adevărul, Antoaneta Banu discută cu Mihaela Feodorof, Executive Coach & Business Consultant despre cum îți poți schimba jobul inteligent în perioade de criză și pașii pentru o reconversie sănătoasă și eficientă
20:15
Elon Musk nu mai este cel mai bogat om din lume. Acțiunile Oracle au crescut cu 40% într-o singură zi # Adevarul.ro
Larry Ellison, cofondatorul Oracle, a urcat pe primul loc în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, devansându-l pe Elon Musk, după ce acțiunile companiei Oracle au crescut cu 40% într-o singură zi.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.