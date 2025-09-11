Decizie definitivă pentru Călin Georgescu. Rămâne sub control judiciar
Economica.net, 11 septembrie 2025 15:20
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, a decis definitiv, joi, Tribunalul Bucureşti.
Acum 30 minute
15:20
15:20
ANAF schimbă formularele de TVA după modificarea cotelor prin Legea nr. 141/2025. Din 1 august 2025, cota standard urcă la 21%, apare o cotă redusă de 11%, iar pentru livrarea de locuințe către persoane fizice și clădiri către primării se menține tranzitoriu cota de 9% până la 31 iulie 2026, scrie Termene.ro.
15:20
Un nou împrumut al statului român. Ministerul Finanţelor a luat 700 mil. lei de la bănci – date 11 septembrie 2025 # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 700 milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
15:20
Noi măsuri fiscale în Parlament. Impozit pe toate veniturile bogaților și deduceri substanțiale pentru aproape toți românii care au copii. Impozit și la jumătate-Document # Economica.net
Un proiect de lege aflat în comisiile din Parlament și inițiat de PSD propune introducerea a două impozite pe toate veniturile bogaților. În plus, același document consultat și de Economica propune creșterea sferei de aplicare a deductibilității din impozitul pe venit pentru românii care au copii în întreținere.
15:20
Raed Arafat pregătește România pentru un blackout de 72 de ore. Ce trebuie să facem în cazul unei pene majore de curent, ghid de conduită # Economica.net
Departamentul pentru Situații de Urgență și Asociația Energia Inteligentă lansează „Ghidul de conduită în cazul producerii de avarii majore la rețeaua de transport sau distribuție a energiei electrice”. Acesta este un instrument care aduce informații utile referitoare la modul în care cetățenii ar trebui să acționeze în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, pentru o perioadă mai îndelungată, se arată într-un comunicat de presă al celor două entități.
Acum o oră
15:00
Guvernul a deblocat programul "Sprijin pentru România" privind acordarea de tichete sociale şi educaţionale persoanelor vulnerabile, a anunţat, joi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
Acum 2 ore
14:30
Nommy, aplicație din domeniul HoReCa, anunță o investiție de 300.000 de euro. Urmează extinderea la nivel național # Economica.net
Nommy, aplicație din domeniul HoReCa, anunță o investiție de 300.000 de euro și o creștere după lansarea versiunii de test. După câteva luni, aceasta a adunat 1.000 de membri și 50 de restaurante partenere din București.
14:30
În universul rafinat al parfumeriei contemporane, din acest secol, câteva nume au reușit să devină repere incontestabile, definind prin viziunea lor un nou limbaj olfactiv. Printre cei care și-au pus amprenta asupra epocii noastre se află: Dominique Ropion, cunoscut pentru compozițiile sale precise și exuberante, Jean-Claude Ellena, maestrul minimalismului transparent și al eleganței discrete, Frank Voelkl, apreciat pentru armoniile moderne și subtilitatea notelor sale, și Alberto Morillas, creatorul unor parfumuri iconice, delicate și în același timp memorabile.
14:30
Rabla 2025 - Programul ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare, a anunţat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
14:30
Consiliul de Administraţie al Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) a decis numirea lui Mihai Volf, director juridic şi achiziţii al companiei, în funcţia de director general interimar.
Acum 4 ore
13:20
Centrala nucleară din Ungaria. CJUE anulează ajutorul de stat pentru centrala nucleară Paks 2 care se află la 200 de kilometri de graniţa cu România # Economica.net
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a dat joi dreptate Austriei în recursul său formulat faţă de o decizie anterioară a Comisiei Europene, care a aprobat ajutorul de stat acordat de Ungaria pentru extinderea centralei nucleare de la Paks, transmite Reuters. Centrala se află la aproximativ 200 de kilometri de graniţa cu România.
13:00
Turcii de la Opus Land lansează Cosmopolis Evolia, un proiect rezidențial cu peste 3.000 de apartamente. Investiția depășește 200 de milioane de euro # Economica.net
Opus Land Development, care a construit unul dintre cele mai mari proiecte rezidențiale din România, anunță lansarea unui nou ansamblu, a cărui investiție depășește 200 de milioane de euro.
12:50
Raport INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la peste 2 mld. de euro, cu o contribuție pozitivă de 1,5 mld. euro a sectorului de tutun la balanța comercială a țării # Economica.net
Conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), valoarea totală a exporturilor de produse din tutun brut și prelucrat, precum țigarete și consumabile pentru produsele din tutun încălzit, a fost de peste 2 de miliarde de euro în 2024, marcând o creștere de circa 360 de milioane de euro față de anul anterior. BAT România, cel mai mare jucător de pe piața locală a tutunului, exportă circa 70% din volumele produse la Ploiești (țigarete și consumabile din tutun pentru glo), unde se află a doua cea mai mare fabrică din Europa a grupului și unde s-au investit până în prezent peste 500 de milioane de euro.
12:50
Peste 40% dintre alegători ar vota cu AUR, iar 17,9% cu PSD, conform barometrului realizat de INSCOP Research, în perioada 1 - 9 septembrie, la comanda platformei de ştiri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.
12:20
Retailerul Pepco, unul dintre cei mai mari retaileri de îmbrăcăminte din România marchează zece ani de prezență pe plan local și deschide al 500-lea magazin.
12:20
Drum Expres Bacău – Piatra Neamț: A fost lansată licitația pentru supervizarea lucrărilor # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat joi că a transmis, spre validare, către ANAP, contractul pentru asigurarea serviciilor de consultanță pentru Drumul Expres Bacău - Piatra Neamț.
12:10
Anunț în premieră pentru șoferi de la cel mai nou vânzător de RCA, firma patronului Superbet: Plata în mai puțin de zece zile! # Economica.net
Eazy Asigurări, societate deținută de Sacha Dragic, fondatorul Superbet, anunță date în premieră privind gestionarea daunelor și situația companiei. Firma este cel mai nou jucător intrat pe piața RCA.
11:50
40 de kilograme de aur şi 4 milioane de euro – Licitaţie de Lichidare a Patrimoniului de Aur (lingouri şi numismatică) la ARTMARK # Economica.net
Licitaţia de Lichidare a Patrimoniului de Aur (lingouri şi numismatică) a familiei Doamnei N.C., prima vânzare publică de lingouri de aur, cu preţurile de pornire situate între 55-60% din valoarea de piaţă a metalului preţios, va avea loc pe 30 septembrie.
11:50
Cine va fi noul lider din Coreea de Nord, succesorul dictatorului Kim Jong Un? Anunțul serviciilor de informaţii din Coreea de Sud # Economica.net
Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, Ju Ae, care l-a însoţit în vizita sa la Beijing la începutul lunii septembrie, este avansată ca posibilă succesoare a acestuia, potrivit serviciilor de informaţii sud-coreene, relatează joi AFP şi Reuters.
11:50
Prețul aurului nu mai are nicio limită. Creștere uriașă într-o singură săptămână și încă un record istoric. China decide tot # Economica.net
La începutul lunii septembrie, prețul aurului a atins un nou maxim istoric de peste 3.650 dolari. Aurul a înregistrat, în medie, creșteri de 15% în fiecare perioadă de recesiune majoră din ultimele două decenii. Cererea globală depășește anual 5.000 de tone, fiind susținută de băncile centrale și economiile emergente, China jucând un rol central, arată o analiză Tavex.
Acum 6 ore
11:00
Cea mai mare scumpire din august, plus 65,73% în ritm anual. Top 3 creşteri de preţuri – date oficiale inflaţie INS # Economica.net
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna august, cu 65,73% în ritm anual şi 2,56% faţă de luna precedentă, urmată de fructele proaspete, cu 41,73% în ritm anual, şi serviciile de igienă şi cosmetică, cu o creştere anualizată de 19,27%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate joi.
11:00
Criza politică franceză, cu un nou prim-ministru, dar fără guvern sau buget, este aşteptată să figureze pe agenda discuţiilor la reuniunea de joi a Consiliului guvernatorilor de la Banca Centrală Europeană (BCE), în contextul turbulenţelor prin care trece a doua cea mai mare economie a zonei euro, transmite AFP.
10:00
Germania vrea o moarte mai lentă pentru cărbune. Cancelarul Merz vrea să ia o pauză la închiderea ultimelor termocentrale pe cărbune, până când vor fi terminate noile centrale pe gaze capabile să le înlocuiască # Economica.net
Germania ar trebui să aibă în vedere o pauză când vine vorba de închiderea ultimelor termocentrale pe cărbune, până când vor fi finalizate noile centrale pe gaze capabile să le înlocuiască, a declarat miercuri seara cancelarul Friedrich Merz, la o întâlnire cu directorii din industria energetică, transmite Bloomberg.
10:00
Reacția retailerilor online la taxarea pe cifra de afaceri: blochează investițiile, pune presiune pe prețurile finale și forța de muncă # Economica.net
Retailerii online evomag și Vexio atrag atenția că menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri aplicat de la începutul anului 2024 are consecințe negative asupra industriei.
Acum 8 ore
09:40
Nicușor Dan: Polonia şi ţările NATO au demonstrat că sunt pregătite şi că au o reacţie care este în timp real # Economica.net
Polonia şi ţările NATO au demonstrat că sunt pregătite şi că au o reacţie în timp real, a declarat miercuri preşedintele Nicuşor Dan, referindu-se la doborârea dronelor care au pătruns în spaţiul aerian polonez.
09:40
SUA – Comentatorul conservator Charlie Kirk împuşcat mortal, Trump anunţă doliu naţional # Economica.net
SUA - Comentatorul conservator Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri în cursul unui eveniment organizat la Utah Valley University din Orem, statul Utah, a anunţat preşedintele american Donald Trump, notează Reuters şi AFP.
09:40
Nicuşor Dan: Există un risc ca o nemulţumire în esenţă socială să se ducă într-o zonă de ură, de xenofobie # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a admis că există un risc ca o nemulţumire în esenţă socială să se ducă într-o zonă de ură, de xenofobie.
09:40
Statele Unite au anunţat miercuri că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente asociate în valoare de peste 1 miliard de dolari către Finlanda, ţară aliată membră a NATO care are o frontieră lungă cu Rusia, notează AFP.
09:40
Rolul şefului civil al SRI este de a recâştiga încrederea între societate şi partea operaţională a acestui serviciu, a afirmat, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan.
09:40
Grindeanu „ameninţă”: PSD nu va fi partener la o reformă a administraţiei locale ţintită pe concedieri # Economica.net
PSD nu va fi partener la o abordare ca reforma administraţiei locale să se adreseze ţintit pe concedieri, ci va propune o matrice, o bază de calcul similară pentru unităţi administrative de aceeaşi mărime prin care să se stabilească numărul optim de angajaţi.
09:40
Grupul spaniol Inditex, proprietarul magazinelor Zara, a raportat miercuri vânzări sub aşteptări în perioada mai - iulie 2025, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea retailerului de a continua să îşi crească vânzările într-un context economic incert, transmite Reuters.
09:40
Pîslaru: Vrem să îmbunătăţim viaţa beneficiarului de fonduri europene. Vom lucra la un nou site ce poate fi mai uşor de parcurs # Economica.net
Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene lucrează la un nou site, mai uşor de utilizat, şi derulează un proiect pe PNRR prin care un asistent virtual "cu un pic de inteligenţă artificială" răspunde la întrebările din ghidurile de finanţare, a declarat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, într-un interviu acordat AGERPRES.
09:40
Inflaţia a explodat în august. Creştere anuală de aproape de 10% (date oficiale INS) # Economica.net
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Acum 24 ore
22:30
Dan Ostahie creează un colos cu active în valoare de 4,7 miliarde de lei. Planurile Altex pentru Brico Depot # Economica.net
Altex, liderul pieței electroIT din România, va fuziona prin absorbție cu Bricostore România, compania care operează lanțul de magazine DIY Brico Depot pe care l-a achiziționat și cu AXSYS Business Technologies, o altă companie din grupul Altex care oferă servicii software.
22:30
Tăierile lui Bolojan, reclamate la UE, FMI și Banca Mondială. Salariații ANRE, arbitrul din energie, avertizează: Siguranța națională, pusă în pericol de o lege fără niciun beneficiu # Economica.net
Salariații Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) se alătură corului de angajați în autorități independente care reclamă tăierile de salarii și personal impuse de Guvernul Bolojan. Ca și ASF, de exemplu, cei de la ANRE vin cu o argumentație bazată în principal pe legislația europeană și decizii ale unor organisme adiacente UE, cum ar fi Curtea Europeană de Justiție, relevă un document adresat mai multor structuri ale Comisiei Europene precum și FMI și Băncii Mondiale.
22:20
TAROM își vinde participațiile în DNATA Catering și Globe Ground, companii cu afaceri cumulate de 40 de milioane de euro în 2024 # Economica.net
Compania națională TAROM urmează să-și vândă și participațiile pe care le deține în companiile DNATA Catering și Globe Ground, potrivit hotărârilor acționarilor aprobate luna trecută și consultate de Economica.net.
22:10
VIDEO Drum Expres Brăila – Galați: Imagini noi cu șoseaua construită de Umbrărescu. Când vor fi „unite” malurile Siretului # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini cu șantierul Drumului Expres Brăila - Galați (DEx6), construit de grupul UMB. Imaginile încep cu podul peste râul Siret, principala lucrare de artă de pe viitoarea șosea de mare viteză.
22:10
Nicușor Dan: Nu sunt deloc mulțumit de situația din educație. Vom evalua cu cifrele pe masă cu toate părţilor implicate # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu este "deloc" mulţumit de situaţia din educaţie şi că a promis liderilor sindicatelor din învăţământ că lucrurile vor fi evaluate potrivit cifrelor după două luni de la începerea anului şcolar.
22:10
Digi răspunde concurenței cu încă o ieftinire a abonamentelor în Spania. A primit peste 1 milion de numere portate în acest an # Economica.net
Digi Spania, filiala grupului românesc Digi Communications, a reacționat la o serie de oferte din partea concurenței, în special Vodafone Spania, cu încă o ieftinire și o îmbunătățire a vitezelor de internet prin fibră optică și telefonie mobilă atât pentru clienții existenți, cât și pentru noii abonați.
21:50
Netanyahu cere Qatarului să expulzeze sau să-i judece pe teroriștii de pe teritoriul său # Economica.net
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut miercuri Qatarului să-i expulzeze sau să-i judece pe "teroriştii" de pe teritoriul său, în urma atacurilor israeliene de la Doha care au vizat lideri ai mişcării islamiste palestiniene Hamas, relatează AFP, transmite Agerpres.
21:20
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Am discutat cu delegația FMI despre cum eliminarea plafonării influenţează competitivitatea economiei # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut miercuri o discuţie cu delegaţia Fondului Monetar Internaţional, condusă de Joong Shik Kang, despre politicile în domeniul energiei şi impactul lor asupra economiei României.
21:00
Italia redevine cel mai mare producător de vin din lume, după recolta bună din acest an # Economica.net
Italia urmează să înregistreze o recoltă bună de struguri în 2025, ceea ce îi va permite să îşi consolideze statutul de principal producător mondial de vin, după doi ani complicaţi, conform estimărilor prezentate miercuri de Ministerul Agriculturii din Italia şi Uniunea Italiană a Vinurilor (UIV), informează AFP, relatează Agerpres.
20:30
Tarom „va zbura” cu FlyDubai. Operatorul premium anunță parteneriatul: Clienții vor avea acces la 15 rute operate de Tarom din București # Economica.net
Flydubai, unul dintre operatorii aerieni premium, anunță că a încheiat un partneriat cu Tarom. Astfel, clienții companiei din Dubai vor putea accesa 15 dintre rutele operate de compania aeriană a statului român.
20:30
Elon Musk nu mai este cel mai bogat om din lume. Larry Ellison, fondatorul Oracle, i-a luat locul # Economica.net
Larry Ellison l-a detronat pe Elon Musk din poziţia de cel mai bogat om de pe Planetă, după ce cotaţia acţiunilor Oracle a crescut miercuri cu mai mult de o treime, impulsionată de explozia Inteligenţei Artificiale, informează Financial Times, transmite Agerpres.
20:20
Victorie importantă pentru Trump în drumul spre puterea absolută. Un consilier al său, aproape să intre în conducerea FED, „banca băncilor” din SUA. Scad dobânzile? # Economica.net
Donald Trump este aproape de victorie pe un alt front care se lasă cu greu cucerit. După disputele pe care le-a avut cu conducerea FED, care refuză să reducă dobânzile, așa cum cere președintele, de teama inflației, el are șanse să își plaseze în Consiliul Guvernatorilor, care conduce "banca băncilor" din SUA, un consilier personal.
20:20
Infinity Capital Investments, fostul SIF Oltenia, a primit din partea ASF aprobările să dețină 26% din acțiunile la PAID S.A. – (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) # Economica.net
Infinity Capital Investments S.A. informează acționarii și investitorii de la Bursa de Valori București că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară aprobarea să dețină direct și indirect un pachet de acțiuni de 26% din Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale.
20:10
Șeful fabricantului de componente auto Valeo, Christophe Perillat, cere introducerea unui conținut minim european în mașinile vândute în UE # Economica.net
Introducerea unui conţinut minim european în autoturismele vândute în UE este vitală pentru ca sectorul auto din regiune să rămână competitiv, a declarat miercuri directorul general de la producătorul francez de componente auto Valeo, Christophe Perillat, informează Reuters, transmite Agerpres.
19:10
Fondul Suveran al Norvegiei, cu o valoare de 2.000 de miliarde de dolari, analizează o creştere a investiţiilor în regenerabile, inclusiv în active precum reţele energetice, a declarat miercuri directorul responsabil pentru investiţiile în energie şi regenerabile de la Norges Bank Investment Management, Harald von Heyden (foto), transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
19:10
Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 52,6% în luna august 2025, în timp ce mașinile ecologice au realizat un salt de 74,4% – APIA # Economica.net
Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 52,6% în România, la nivelul lunii august 2025 faţă de aceeaşi perioadă din anul anterior, în timp ce autoturismele ecologice au raportat un salt, pe total, de 74,4% şi o cotă de piaţă de 59,9%, relevă datele analizate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), publicate miercuri, relatează Agerpres.
19:10
Hidroelectrica a atribuit unei companii din subordinea sa contractul de retehnologizare a turbinelor mici ale Centralei Stejaru # Economica.net
Societatea Hidroelectrica a anunțat astăzi, 10.09.2025, atribuirea contractului pentru ”Retehnologizare CHE Stejaru. Retehnologizare HA1÷HA4 și instalații centrală.”, Licitația a câștigat-o Hidroserv S.A., o companie din subordinea Hidroelectrica. Aceasta a fost însă și unicul participant la licitație.
