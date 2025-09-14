Încă un parc eolian în nord-estul țării, zonă intens „curtată” în ultima vreme. Francezii de la Solveo pun 38 MW și țintesc expansiunea în Ucraina

12:10

Un raport al Rhodium Group arată că schimbarea abruptă de politică a administrației Trump ar putea reduce cu mai mult de jumătate ritmul decarbonizării în SUA. Celebra deja lege „One Big Beautiful Bill Act” (OBBBA) este estimată să reducă construcția de noi capacități de energie curată cu 53–59% în următorul deceniu și ar putea să pună în pericol peste 500 de miliarde de dolari de investiții în energie curată și transporturi. Potrivit unui raport Wood Mackenzie / ACP, citat de OilPrice, comenzile de turbine eoliene au scăzut cu aproximativ 50% în prima jumătate a anului 2025, iar contractele de achiziție de energie (PPA) au înregistrat scăderi semnificative.