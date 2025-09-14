Kenvelo, Lee Cooper și Timeout au acumulat pierderi de 80,1 milioane de lei. Ce se întâmplă cu insolvența companiei care le operează

13:50

Ioana Grama, unul dintre cei mai urmăriţi creatori de conţinut digital din România, are două firme care au realizat o cifră de afaceri cumulată de 5,4 milioane lei în 2024, cu peste 80% mai mare decât cea din 2023, arată calculele Economica.net pe baza datelor obţinute din Termene.ro şi din bilanţurile firmelor. Ioana Grama e urmărită de peste 600.000 de oameni pe Tik Tok şi de peste 580.000 de oameni pe Instagran.