Scandal în Parlamentul European, după ce a fost refuzat un minut de reculegere pentru Charlie Kirk
News.ro, 12 septembrie 2025 00:40
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi propunerea grupurilor de dreapta de a ţine un minut de reculegere pentru influencerul conservator american Charlie Kirk, care a fost ucis cu o zi înainte în timpul unui eveniment în campusul unei universităţi din Utah, relatează POLITICO.
Acum 5 minute
01:00
Volodimir Zelenski şi Keith Kellogg, trimisul lui Trump, au discutat la Kiev despre garanţiile de securitate şi presiunea asupra Rusiei # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit joi cu reprezentantul special al preşedintelui SUA, Keith Kellogg, care a venit din nou la Kiev, după nici o lună, în condiţiile în care Rusia şi-a intensificat atacurile asupra Ucrainei după summitul Trump-Putin de luna trecută din Alaska.
Acum 30 minute
00:40
Scandal în Parlamentul European, după ce a fost refuzat un minut de reculegere pentru Charlie Kirk # News.ro
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi propunerea grupurilor de dreapta de a ţine un minut de reculegere pentru influencerul conservator american Charlie Kirk, care a fost ucis cu o zi înainte în timpul unui eveniment în campusul unei universităţi din Utah, relatează POLITICO.
Acum o oră
00:20
Rusia a cerut joi Poloniei să-şi revizuiască decizia de a închide graniţa cu Belarus, o măsură anunţată marţi de Varşovia ca răspuns la manevrele militare comune ruso-belaruse prevăzute pentru perioada 12-16 septembrie, relatează AFP.
00:10
Germania va susţine rezoluţia ONU pentru soluţia cu două state în conflictul israeliano-palestinian, dar consideră că nu a sosit momentul recunoaşterii statului palestinian # News.ro
Germania va susţine rezoluţia Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la soluţia cu două state pentru conflictul israeliano-palestinian, dar nu consideră că a sosit momentul recunoaşterii unui stat palestinian, a declarat joi pentru Reuters un purtător de cuvânt al guvernului.
Acum 2 ore
23:50
Ministrul Sănătăţii: Nu voi fi de acord niciodată cu vaccinarea obligatorie. Consider că oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical, dar să alegă informaţi corect şi complet # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că niciodată nu va fi de acord cu vaccinarea obligatorie. ”Consider că oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical, dar să alegă informaţi corect şi complet”, argumentează ministrul, subliniind că valul anti-vaccinare a fost instrumentat în scop electoral, iar astfel s-a ajuns într-o situaţie gravă.
23:40
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost găsit vinovat de lovitură de stat, într-un verdict istoric dat de Curtea Supremă # News.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost declarat vinovat, joi, de Curtea Supremă a ţării, cu majoritate de voturi, dar nu cu unanimitate, pentru complot în vederea rămânerii la putere după pierderea alegerilor prezidenţiale din 2022, ceea ce reprezintă o lovitură puternică pentru mişcarea populistă de extremă dreapta pe care a creat-o. Hotărârea prezumtivă a majorităţii unui complet de cinci judecători ai Curţii Supreme din Brazilia îl face pe Bolsonaro primul fost preşedinte din istoria ţării condamnat pentru atacarea democraţiei, scrie Reuters.
23:40
Ministrul Sănătăţii afirmă că susţine plata serviciilor medicale în funcţie de performanţă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că susţine plata serviciilor medicale în funcţie de performanţă, subliniind că până la finalul anului nu se va schimba actualul sistem de plată a serviciilor medicale acordate. Alexandru Rogobete explică faptul că plata pe performanţă nu se va putea introduce pentru gărzi, dar arată că nu este de acord ca medicii din spitale mici să trimită în urgenţă în spitale mari pacienţi pe care îi pot trata ei, iar la final plata să fie aceeaşi.
23:30
Rogobete: Vom realiza un fond de inovaţie prin care companiile din industrie, producătorii farma sau de tehnologie medicală, îşi pot deduce din impozitul pe profit. Achităm molecule inovative, tratamente inovative pentru pacienţi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că susţine implementarea unui ”fond de inovaţie” în care companiile din industria farmaceutică să poată contribui, deducând 20% din impozitul pe profit, iar banii să fie utilizaţi pentru ca pacienţii să beneficieze de molecule inovative în tratamentul lor.
23:30
NBA: Jason Collins, primul jucător din principalele ligi americane care şi-a dezvăluit homosexualitatea, are o tumoare pe creier # News.ro
Jason Collins, fost jucător în NBA şi primul jucător activ care a vorbit despre homosexualitatea sa în Statele Unite, este tratat în această perioadă pentru o tumoare pe creier.
23:30
Alexandru Rogobete: Cât eu sunt ministrul Sănătăţii, medicamente foarte ieftine nu vor fi trecute de pe o listă de compensare pe alta/ Explicaţiile ministrului # News.ro
Alexandru Rogobete anunţă că, atâta timp cât va deţine funcţia de ministru al Sănătăţii, medicamente foarte ieftine nu vor fi trecute de pe o listă de compensare pe alta, cu o compensare redusă, pe motiv că sunt ieftine. Ministrul a explicat şi de ce se opune unei astfel de măsuri.
23:20
MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Bucureşti pentru a i se comunica poziţia de condamnare fermă a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat, joi, pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti pentru a i se comunicat poziţia de condamnare fermă a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti. ”Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicaţii şi anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum şi o ameninţare la adresa securităţii cetăţenilor unui stat Aliat şi partener strategic al României”, arată MAE.
23:10
Formaţia Steaua Bucureşti a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa ASA Târgu Mureş, într-un meci din etapa a şasea a Ligii 2 Casa Pariurilor, în care a revenit de la 0-1.
23:10
Rogobete, după suplimentarea bugetului MS cu 20 de milioane de lei pentru plata tratamentelor medicale în străinătate: Cei 43 de pacienţi pe care îi avem în această listă cumulează undeva la 12 milioane, deci mai rămân 8 milioane până la finalul anului # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, în urma aprobării Hotărârii de Guvern care suplimentează bugetul Ministerului Sănătăţii cu suma de 20 de milioane de lei pentru plata tratamentelor medicale efectuate în străinătate pentru pacienţii cu boli grave şi foarte grave, care nu pot fi trataţi în ţară, rămân opt milioane de lei pentru pacienţii care au nevoie de astfel de tratamente până la finalul acestui an.
23:10
Ministrul Sănătăţii: La rectificarea de buget, mă aştept la o suplimentare de buget pentru anumite zone critice # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că la rectificarea bugetară care va avea loc se aşteaptă ca bugetul Sănătăţii să primească sume suplimentare ”pentru anumite zone critice”.
Acum 4 ore
22:40
Ministrul Sănătăţii: Discuţia avută cu ministrul Finanţelor, şi sigur găsim variante, este să lăsăm Casa de Asigurări de Sănătate la finalul anului 2025 fără datorii, astfel încât bugetul pe anul viitor să folosească banii pentru serviciile medicale # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că şi-a propus ca, până la finalul acestui an, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) să achite toate datoriile pe care le are, inclusiv plăţile pentru concediile medicale, astfel încât în cursul anului 2026 tot bugetul acestei instituţii să fie utilizat pentru servicii medicale, în beneficiul pacienţilor.
22:30
Alexandru Rogobete: Discuţia iniţială a fost următoarea: nu am cum să reduc bugetul Sănătăţii. Tot ce putem face şi e necesar de făcut este să optimizăm fluxurile, să optimizăm procesele din sistem/ Şase miliarde de lei pentru un an e o sumă importantă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că măsurile fiscal-bugetare care vizează sectorul sanitar nu sunt unele de austeritate, ci de eficientizare. Rogobete explică faptul că principala măsură care va duce la reducerea cheltuielilor în sistem, cea de scădere a numărului spitalizărilor continue, alături de celelalte măsuri luate, vor aduce o economie anuală la buget de şase miliarde de lei.
22:20
Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria selecţionatei Algeriei, a semnat cu CFR Cluj # News.ro
Clubul CFR Cluj a anunţat, joi, că a obţinut serviciile lui Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria selecţionatei Algeriei.
22:10
Dâmboviţa: Muncitor rănit, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. Poliţia anunţă că a deschis dosar penal # News.ro
Un accident de muncă s-a produs, joi, într-o comună din judeţul Dâmboviţa, unde un mal de pământ s-a surpat peste un bărbat care lucra la o reţea de canalizare, acesta fiind rănit. Poliţia anunţă că a deschis dosar penal şi face cercetări pentru vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi securitate în muncă.
22:10
Ca să elimine corupţia, Albania numeşte un ministru generat de inteligenţa artificială care se va ocupa de achiziţiile publice # News.ro
Prim-ministrul albanez Edi Rama a anunţat joi numirea unui ministru generat de inteligenţa artificială (AI) - o premieră mondială - care va fi responsabil de achiziţiile publice, scopul fiind eliminarea oricăror tentative de corupţie, relatează AFP.
21:50
Maramureş: Doi cetăţeni ucraineni, aflaţi de mai multe zile în munţi, au solicitat ajutor/ Salvamont şi Poliţia de frontieră intervin în sprijinul lor # News.ro
Salvamontiştii şi poliţiştii de frontieră din judeţul Maramureş intervin, joi seară, pentru recuperarea a doi tineri ucraineni care s-au rătăcit în munţii Maramureşului. Cei doi se află pe munte de mai multe zile, sunt uzi şi fără provizii.
21:30
Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a autorizat joi transferul fundaşului franco-spaniol Aymeric Laporte la Athletic Bilbao, clubul său de origine, de la Al-Nassr (Arabia Saudită), a anunţat echipa bască.
21:20
Emmanuel Macron anunţă „mobilizarea" a trei avioane Rafale pentru protejarea spaţiului aerian polonez # News.ro
Franţa va „mobiliza” trei avioane Rafale „pentru a contribui la protejarea spaţiului aerian polonez”, a anunţat pe X, joi seara, preşedintele francez Emmanuel Macron, după incursiunea dronelor ruse în Polonia.
21:10
CSM, după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer solicita asigurarea tratamentului: Responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente şi tratamente oncologice revine statului român # News.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, joi seară, după ce magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer solicita asigurarea tratamentului, că ”responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente şi tratamente oncologice revine statului român prin autorităţile competente”. ”Judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale”, a arătat Secţia pentru judecători a CSM.
Acum 6 ore
21:00
Atletism: "Probabil aş fi alergat mult mai repede". Usain Bolt afirmă că şi-ar fi doborât recordul cu ajutorul noilor tehnologii # News.ro
Deţinătorul recordului mondial la 100 m (9,58 secunde la Berlin în 2009), Usain Bolt, a declarat la Tokyo, în cadrul unui eveniment organizat de Puma, că dacă ar fi avut „super-spikes”, noile ghete create de Puma, ar fi putut să-şi depăşească recordul şi să obţină un timp de 9,42 secunde.
20:50
UE menţine termenul-limită 2028 pentru renunţarea la gazul rusesc, după discuţiile cu şeful energiei din SUA # News.ro
Uniunea Europeană îşi păstrează obiectivul de a elimina complet importurile de petrol şi gaze din Rusia până la 1 ianuarie 2028, a declarat joi comisarul european pentru Energie Dan Jorgensen, după o întâlnire la Bruxelles cu secretarul american al Energiei, Chris Wright, transmite Reuters.
20:50
Un fost avocat din Alba, condamnat definitiv pentru înşelăciune în domeniul imobiliar, cu prejudiciu de 12 milioane de euro, cere eşalonarea amenzii penale de 27.000 de lei la care a fost condamnat # News.ro
Ovidiu Jidveian, un fost avocat din Alba Iulia condamnat definitiv pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave, după ce a încasat 12 milioane de euro pentru apartamente pe care nu le-a livrat niciodată, solicită eşalonarea amenzii penale de 27.000 de lei pe care trebuie să o plătească, potrivit sentinţei de condamnare definitive.
20:50
Maia Sandu s-a întâlnit la Roma cu premierul Giorgia Meloni şi cu preşedintele Senatului italian: „Relaţiile dintre Republica Moldova şi Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată" - FOTO # News.ro
Preşedinta Maia Sandu, aflată în vizită la Roma, a avut întrevederi cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, şi cu preşedintele Senatului, Ignazio La Russa, discutând inclusiv despre cooperarea pentru asigurarea integrităţii proceselor electorale din Republica Moldova şi a votului diasporei moldovene din Italia, în condiţiile în care în această ţară vor fi deschise cele mai multe secţii de vot din străinătate - 75 - pentru alegerile legislative din 28 septembrie.
20:40
Bărbat, reţinut de DNA după ce ar fi pretins 180.000 de euro pentru a determina judecători de la Tribunalul Bucureşti să dea o anumită soluţie într-un dosar în care un om de afaceri a fost trimis în judecată de Parchetul European # News.ro
Un bărbat care a cerut 180.000 de euro de la o persoană susţinând că poate influenţa judecători de la Tribunalul Bucureşti să dea o anumită soluţie într-un dosar în care un om de afaceri a fost trimis în judecată de Parchetul European a fost reţinut de DNA. El a fost prins în flagrant când primea 60.000 de euro.
20:30
Ciprian Ciucu, despre Cătălin Drulă, primar general: La nivel teoretic, cred că este pregătit. Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine / Cel mai bun primar a fost Băsescu, ca să fie foarte clar # News.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat, joi, întrebat dacă deputatul USR Cătălin Drulă este pregătit să fie primar general, că la nivel teoretic, crede că este pregătit însă nu crede că ar fi un primar general mai bun decât el. Ciucu a mai arătat că cel mai bun primar a fost Traian Băsescu.
20:10
Ciprian Ciucu, despre alegerile în Capitală: PSD a declarat că nu-şi doreşte să avem alegeri în această perioadă. Nu ne-a spus de ce, doar că nu vrea # News.ro
Primarul Sectorului 6, prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, a declarat, joi, că PSD a spus că nu-şi doreşte să avem alegeri în această perioadă şi că în coaliţie nu le-a spus de ce, doar că nu vrea, numai că aici nu este despre vrut sau despre nevrut, este despre a respecta legea. Ciucu a mai spus că el nu predează pentru un candidat comun al coaliţiei, arătând că acest clivaj, coaliţie, putere versus extremişti, este un clivaj care nu trebuie să fie întreţinut.
20:10
Liga 2: FC Voluntari - Concordia Chiajna, scor 1-0. Învingătorii au înscris în inferioritate numerică # News.ro
Formaţia FC Voluntari a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Concordia Chiajna, într-un meci din etapa a şasea a Ligii 2 Casa Pariurilor.
20:00
Un avion cu muncitori ai Hyundai şi LG, reţinuţi în urma unui raid al imigraţiei din SUA, a decolat spre Coreea de Sud # News.ro
Un avion care transportă peste 300 de muncitori coreeni reţinuţi săptămâna trecută în timpul unui raid al autorităţilor americane de imigraţie la o fabrică de baterii Hyundai–LG Energy Solution din statul Georgia a părăsit joi spaţiul aerian american, îndreptându-se spre Coreea de Sud, a relatat agenţia Yonhap, citată de CNBC.
20:00
Maramureş: Mobilizare a autorităţilor pentru căutarea unui bărbat care a incendiat mai mult bunuri, după care a fugit/ El a fost prins şi dus la audieri # News.ro
Poliţişti, poliţişti de frontieră şi jandarmi din judeţul Maramureş s-au mobilizat, joi, pentru găsirea unui bărbat suspectat că a dat foc, în mod deliberat, unor bunuri deţinute de consăteni ai săi cu care a avut un conflict. Căutările s-au făcut terestru, dar şi din aer, cu sprijinul unui elicopter, joi seară, suspectul fiind prins şi dus la Poliţie, pentru audieri.
19:40
Asasinarea lui Charlie Kirk - FBI dă publicităţii imagini cu o „persoană de interes" şi roagă publicul să ajute la identificarea ei # News.ro
FBI şi autorităţile din statul Utah au dat publicităţii, joi, imagini de pe camerele de supraveghere cu persoana pe care o suspectează că ar putea avea legătură cu împuşcarea mortală, miercuri, a activistului şi influencerului conservator Charlie Kirk în timpul unui eveniment organizat într-un campus universitar.
19:30
Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină în 2027 / C. Ex. al UEFA nu a luat o decizie cu privire la disputarea în afara continentului a unor meciuri din LaLiga şi Serie A # News.ro
Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină din 2027, a anunţat joi UEFA. Comitetul Executiv al forului nu a luat o decizie cu privire la solicitările din partea LaLiga şi Serie A de disputare a unor meciuri de campionat în afara continentului.
19:20
Justiţia UE anulează decizia Comisiei Europene care autoriza Ungaria să subvenţioneze construcţia de reactoare nucleare ruseşti # News.ro
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a anulat joi autorizaţia acordată de Comisia Europeană Budapestei pentru subvenţionarea construcţiei de reactoare nucleare ruseşti în Ungaria. Contractul a fost atribuit fără licitaţie publică şi protejat de secret timp de 30 de ani, arată Boursorama.
Acum 8 ore
18:50
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Washington D.C: Am demarat un program intens de întâlniri, în SUA, pentru alinierea obiectivelor strategice de investiţii ale României cu agenda marilor finanţatori şi a unor instituţii americane importante # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se află la Washington D.C, el afirmând că a demarat un program intens de întâlniri, în SUA, pentru alinierea obiectivelor strategice de investiţii ale României cu agenda marilor finanţatori şi a unor instituţii americane importante. Ministrul mai spune că va avea discuţii cu instituţii - cheie, precum Departamentul de Comerţ al SUA, de unde România poate atrage resurse importante pentru investiţii şi dezvoltare.
18:40
Ilie Bolojan, discuţie telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, despre necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomeraţiei din punctul actual de trecere # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, joi, o discuţie telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, despre necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomeraţiei din punctul actual de trecere. În acest scop, va fi creat un grup de lucru comun pentru analizarea şi coordonarea proiectelor transfrontaliere, anunţă Executivul.
18:30
Belarusul a eliberat 52 de deţinuţi de diverse naţionalităţi şi a obţinut de la Trump relaxarea unor sancţiuni. Toţi străinii eliberaţi sunt europeni # News.ro
Belarusul, aliat al Moscovei, a eliberat joi 52 de deţinuţi de diferite naţionalităţi, după un apel în acest sens al preşedintelui american Donald Trump, iar aceştia s-au îndreptat spre Lituania împreună cu delegaţia americană care a negociat eliberarea lor, a anunţat Ambasada SUA la Vilnius, relatează Reuters şi AFP.
18:30
Patrick Mouratoglou a lipsit în mod notabil de la US Open-ul din acest an. De când a devenit cunoscut ca antrenor al lui Marcos Baghdatis, pe care l-a condus până în finala Australian Open în 2006, Mouratoglou s-a remarcat ca un guru al tenisului, profesionişti şi tineri talentaţi ajungând la academia sa de pe Riviera Franceză. Dar parteneriatul său cu Serena Williams, care a câştigat 10 din cele 23 de titluri de Grand Slam la simplu după ce a început să lucreze cu francezul, l-a ajutat pe Mouratoglou să se impună ca un mare antrenor.
18:30
Alfred Simonis: Începând de anul viitor, Turkish Airlines va opera pe ruta Timişoara-Istanbul/ Vor fi cinci curse săptămânal, începând din luna aprilie # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a anunţat că, începând din luna aprilie 2026, compania aeriană Turkish Airlines va opera pe ruta Timişoara-Istanbul, urmând să fie introduse cinci curse pe săptămână.
18:20
Guvernul a aprobat hotărârea privind lansarea unui nou program Rabla Auto pentru persoane fizice/ Procesul de înscriere a rămas acelaşi, la fel şi valoarea voucherelor, cu excepţia maşinilor electrice, unde s-a redus la jumătate # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, hotărârea care prevede lansarea unui nou program Rabla Auto pentru persoane fizice, cu un buget de 200 de milioane de lei. Procesul de înscriere a rămas acelaşi, la fel şi valoarea voucherelor, cu excepţia maşinilor electrice, unde a scăzut de la 37.000 de lei la 18.500 de lei.
17:50
Nicuşor Dan, despre procentul de 40% al AUR: Nu cred că arată o mare iubire faţă de nişte politicieni care conduc partidul ăla, ci arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre procentul de 40% al AUR, din ultimul sondaj de opinie, că nu crede că arată o mare iubire faţă de nişte politicieni care conduc partidul ăla, ci arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă şi este sarcina Guvernului şi a lui, pentru că el a propus românilor această coaliţie şi acest guvern, să le arate că lucrează pentru români.
17:50
Peste 800 de profesori de gimnaziu şi liceu au participat, în această vară, la ateliere de educaţie economică şi financiară # News.ro
Peste 800 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar au participat, în această vară, la 28 de ateliere de educaţie economică şi financiară, anunţă Ministerul Educaţiei. Programul, aflat la a doua ediţie, se adresează profesorilor de gimnaziu şi liceu, în calitatea lor de formatori şi multiplicatori de mesaje educaţionale pentru elevi.
17:40
Preşedintele Nicuşor Dan: Cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea / Nu se pune problema de anticipate, înseamnă o instabilitate pe care România nu şi-o permite # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea. El a mai spus că nu se pune problema de anticipate, cel puţin în accepţiunea sa, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu şi-o permite.
17:30
Anglia: Un club din liga a treia a înscris un jucător care este încarcerat pentru că a a cauzat moartea unui biciclist # News.ro
Un caz neobişnuit în League One, divizia a treia engleză: echipa Mansfield Town, clasată pe locul 11 în campionat după şapte etape, l-a înscris pe atacantul Lucas Akins pe lista jucătorilor pentru prima parte a sezonului. Însă jucătorul în vârstă de 36 de ani este în prezent în spatele gratiilor.
17:30
Preşedintele Nicuşor Dan: Cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea
17:20
MedLife deschide o nouă eră în ortopedie la Timişoara: robotica, AI şi expertiza umană, reunite în primul Institut de Ortopedie din România # News.ro
MedLife, liderul pieţei de servicii medicale private din România, continuă să îşi consolideze poziţia de companie orientată spre tehnologie şi inovaţie, prin lansarea unui nou concept medical: „Institutul de Ortopedie” în cadrul Spitalului MedLife Medici’s Timişoara.
17:20
Nicuşor Dan: Guvernul a avut un obiectiv pe termen scurt, să rezolve problema deficitului, a făcut nişte mişcări substanţiale. Cum a făcut-o, dacă se putea altfel, e o dezbatere pe care putem să o avem în societate, nu vreau să o amplific şi mai mult # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că Guvernul a avut un obiectiv pe termen scurt, să rezolve problema deficitului, şi aici a făcut nişte mişcări substanţiale, iar cum a făcut-o, dacă se putea altfel, e o dezbatere pe care putem să o avem în societate, adăugând că nu vrea să intre foarte mult în dezbaterea asta, pentru că nu vrea să amplifice şi mai mult această discuţie.
17:10
Nicuşor Dan: Guvernul a avut un obiectiv pe termen scurt, să rezolve problema deficitului, a făcut nişte mişcări substanţiale. Cum a făcut-o, dacă se putea altfel, e o dezbatere pe care putem să o avem în societate, nu vreau săo amplific şi mai mult # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că Guvernul a avut un obiectiv pe termen scurt, să rezolve problema deficitului, şi aici a făcut nişte mişcări substanţiale, iar cum a făcut-o, dacă se putea altfel, e o dezbatere pe care putem să o avem în societate, adăugând că nu vrea să intre foarte mult în dezbaterea asta, pentru că nu vrea să amplifice şi mai mult această discuţie.
