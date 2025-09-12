Donald Trump crede că intrarea dronelor în Polonia ar putea fi o „eroare” a Rusiei

17:50

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre procentul de 40% al AUR, din ultimul sondaj de opinie, că nu crede că arată o mare iubire faţă de nişte politicieni care conduc partidul ăla, ci arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă şi este sarcina Guvernului şi a lui, pentru că el a propus românilor această coaliţie şi acest guvern, să le arate că lucrează pentru români.