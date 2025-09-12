Mirajul unui sejur în Egipt și ce nu spun agențiile de turism. „Foarte aiurea cu flux-reflux”

15:50

21 de administratori de la companiile de stat au fost revocați pentru cǎ nu și-au fǎcut treaba Ministrul Economiei, Radu Miruță, a semnat prin care dispune revocarea a 21 de administratori speciali din cadrul companiilor de stat. Decizia vine după ce aceștia nu au arătat preocupare pentru soarta companiilor de stat pe care le au [...]