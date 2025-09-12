VIDEO Doi bărbați din Budila au atacat un pădurar, care i-a prins la furat lemne: După ce l-au lovit, i-au distrus mașina de serviciu

11:40

În timp ce Codul muncii fixează limita legală la 48 de ore pe săptămână, mii de angajați din instituțiile și companiile de stat din Iași „muncesc” și câte 12 ore pe zi sau mai mult de atât. Totul apare „la vedere”, trecut în contracte, după cum scrie Ziarul de Iași. Interpelare la Ministerul Muncii Un deputat [...]