13 septembrie 2025 10:20
Veste proastă pentru sutele de mii de români care au credite cu dobândă calculată după IRCC. Acestea vor fi mai costisitoare de la 1 octombrie 2025, când indicele va crește de la 5,55% la peste 6%. Automat, cei care au credite vor avea de plătit rate mai mari. De exemplu, la un credit de 400.000 [...]
• • •
Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), instituția condusă de secretarul de stat Raed Arafat, a dezmințit afirmațiile Blocului Național Sindical (BNS) potrivit cărora s-ar pregăti concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare prin reorganizarea acestora, susținând că măsurile propuse nu au niciun impact asupra personalului operativ din cadrul serviciilor de ambulanță. „Referitor [...]
Veste proastă pentru mii de români: Rate mai mari pentru credite cu dobândă calculată după IRCC
Veste proastă pentru sutele de mii de români care au credite cu dobândă calculată după IRCC. Acestea vor fi mai costisitoare de la 1 octombrie 2025, când indicele va crește de la 5,55% la peste 6%. Automat, cei care au credite vor avea de plătit rate mai mari. De exemplu, la un credit de 400.000 [...]
Gabriela Szabó va alerga la Brașov, în 20 septembrie, pentru o cauză nobilă. Brașovenii sunt îndemnați să se înscrie și ei în cursa ce susține lupta împotriva foametei
Pe 20 septembrie, Lacul Noua din Brașov devine gazda celei mai mari curse caritabile de alergare din lume – Bimbo Global Race România 2025. Evenimentul aduce împreună sportul, comunitatea și solidaritatea într-o zi dedicată sănătății și binelui colectiv. România se alătură astfel celor peste 150.000 de participanți din 23 de țări, într-un efort global de [...]
Bărbatul internat joi cu arsuri profunde (II A, II B și III) pe aproximativ 75% din suprafața corporală, în urma unei explozii de gaz, va fi transferat în Belgia, au anunțat reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, unde a fost primit initial pacientul. „Imediat după preluarea pacientului de la echipa SMURD, acestuia i s-a [...]
Lidl dă bani în plus pentru ambalajele cu garanție SGR, timp de trei zile. Există însă o limită pentru fiecare tichet de reciclare
Lidl derulează o campanie în perioada 15 – 17 septembrie 2025 prin care clienții care returnează ambalaje cu simbolul SGR la aparatele de colectare din magazinele Lidl și folosesc voucherul generat în campanie în aceeași perioadă, împreună cu cardul Lidl Plus, primesc în aplicație un cupon de cumpărături în valoare de până la 25 de [...]
Jucării și haine contrafăcute în valoare de 7.000 de lei, descoperite în cinci magazine din Covasna. Polițiștii au întocmit patru dosare penale
Patru dosare penale pentru punerea în circulaţie de produse contrafăcute au fost întocmite de către poliţişti în urma unei acţiuni desfăşurate în cinci mari unităţi comerciale din judeţ, a anunţat, vineri, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Covasna. Potrivit sursei citate, în cadrul acţiunii au fost identificate şi ridicate 145 de articole purtătoare de însemne ale unor [...]
De la 1 octombrie, liber la scumpirea alimentelor de bază. Lista produselor pentru care prețurile nu vor mai fi plafonate
Începând cu 1 octombrie 2025, românii ar putea plăti mai mult pentru alimentele de bază. Executivul condus de Ilie Bolojan ar fi decis să nu mai prelungească limitarea adaosul comercial, măsură aplicată până acum pe lanțul de la producător la raft. Practic, producătorii, distribuitorii și retailerii vor avea mână liberă să stabilească prețurile, potrivit unor surse guvernamentale. [...]
Universitatea Transilvania nu mai acordă gratuitate 100% anumitor categorii de studenți care vor sta în cămine/ Taxa de cazare va crește în funcție de cămin
Copiii personalului din învăţământ şi orfanii de un părinte care vor sta la căminele Universității Transilvania vor plăti o taxă redusă pentru cazare. Practic, ei NU vor mai beneficia de gratuitatea pe care UnitBV a acordat-o până în anul universitar anterior. Din estimările anilor anteriori, vor fi aproximativ 650 de astfel de situații. Pe de [...]
CFR va ajusta durata călătoriilor cu trenul pe Valea Prahovei, începând cu 14 decembrie
CFR Călători pregătește un nou mers al trenurilor. Odată cu adoptarea acestuia, pe unele rute timpul ar urma să se reducă, asta în timp ce pe altele schimbarea ar putea duce la creșterea timpului petrecut pe drum. Noul mers al trenurilor 2025-2026 urmează să intre în vigoare începând cu data de 14 decembrie. Momenta, informațiile [...]
Jandarmii brașoveni au acordat primul ajutor la un accident rutier produs în apropiere de Sibiu
Un echipaj din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Burebista” Brașov, aflat în deplasare spre municipiul Sibiu, a intervenit prompt, în urma producerii unui accident rutier. „Intervenția colegilor noștri a avut loc în primele momente după impact, perioadă esențială pentru salvarea victimelor. Jandarmii au acționat pentru evaluarea situației, securizarea zonei și acordarea primului ajutor victimelor, până [...]
VIDEO Doi bărbați din Budila au atacat un pădurar, care i-a prins la furat lemne: După ce l-au lovit, i-au distrus mașina de serviciu
Un silvicultor a depistat în fondul forestier aparținând Ocolului Silvic Teliu, doi bărbați care ar fi tăiat și sustras arbori dintr-o parcelă situată în zona denumită „Sub Stejăris”. „La momentul depistării, doi dintre bărbați l-ar fi agresat pe pădurar, lovindu-l cu un obiect. Ulterior, bărbații din comuna Budila ar fi distrus autoturismul de serviciu al [...]
VIDEO Polițist brașovean filmat în timp ce lovește un bărbat implicat într-un scandal. „Conducerea Poliției Brașov s-a autosesizat și a dispus declanșarea unei anchete interne"
La data de 06 septembrie a.c., în jurul orei 03.00, un echipaj de poliție din cadrul Poliției Municipiului Brașov a fost direcționat pentru a interveni, în urma primirii unui apel de urgență ce sesiza producerea unui scandal în zona centrală a municipiului Brașov, în proximitatea unui club. La fața locului, polițiștii au identificat un bărbat, [...]
Tânăr șofer beat, urmărit de polițiști pe străzile din orașul Victoria. Acesta nu avea nici actele mașinii în regulă
Polițiștii din Victoria, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au efectuat, în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 01:00, semnal de oprire unui autoturism care circula pe o stradă din localitate.Conducătorul auto nu s-a conformat indicațiilor polițiștilor, motiv pentru care aceștia au pornit în urmărirea vehiculului, având în funcțiune semnalele acustice și luminoase, [...]
Un nou șantier a fost deschis la Maternitatea Brașov pentru extinderea seției ATI nou-născuți și amenajarea secției de Imagistică. Când vor fi gata lucrările
Consiliul Județean Brașov a emis, ieri, ordinul de începere pentru noile lucrări de reparaţii şi modernizări necesare la Maternitatea Braşov. Este vorba despre amenajarea secției de imagistică şi extinderea secţiei de ATI nou-născuți, execuţia acestora fiind adjudecată de firma SC Hachi Invest SRL. În acest sens, a fost încheiat contractul având ca obiect „Modernizarea și [...]
Primărie „model" în județul Brașov. Nu va concedia nici un angajat odată cu „reforma Bolojan"
Primarul oraşului Zărneşti, Alexandru Igrişan, a afirmat, joi, 11 septembrie, că, potrivit ultimelor calcule efectuate la solicitarea guvernului privind o eventuală reducere de personal de 45%, nu va trebui să concedieze niciun angajat al Primăriei. Edilul PSD a declarat, pentru Agerpres, că, în prezent, din cele 191 de posturi aprobate, număr maxim cu care ar [...]
O nouă licitație pentru parcările de reședință de pe cinci străzi din zona cartierului Astra I
După Bartolomeu, Răcădău, Noua și Astra II, și brașovenii din Astra I (Bd. Saturn – Calea București) vor putea participa la licitațiile pentru locurile de parcare de reședință. Pe parcursul lunilor septembrie și octombrie sunt programate 6 sesiuni de licitație, care vor avea loc la sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 2 „Diaconu Coresi”, [...]
Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale în valoare de 250 de lei, până la finalul anului. Guvernul a aprobat și tichete sociale de 500 de lei pentru elevii defavorizaţi
Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanţă care prevede că persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare şi mese calde în valoare de 250 lei, până la finalul acestui an, în două tranşe, a câte 125 lei. Pentru anul 2025 numărul total de beneficiari estimat este 1.623.336 persoane, iar efortul bugetar [...]
România este pe primul loc în UE nu doar la numărul cazurilor de rujeolă la copii, ci și la decese. Ministrul Sănătății, despre vaccinarea obligatorie: „Nu voi fi de acord niciodată. Oamenii au dreptul să aleagă, dar să o facă informați corect și complet"
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că niciodată nu va fi de acord cu vaccinarea obligatorie. El susține că oamenii au dreptul să aleagă, dar să o facă „informați corect și complet”, scrie News.ro. „Nu voi fi de acord niciodată cu vaccinarea obligatorie. Consider că oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical, [...]
Fabrica de Pulberi Victoria, din județul Brașov: Proiectul prevede 700 de locuri de muncă noi și un profit anual net de 118 milioane de lei. La acest moment, fabrica are pierderi anuale de 1,8 milioane de lei
Statul român pregătește o investiție uriașă pentru construirea unei fabrici de pulberi pentru muniție, în parteneriat cu gigantul german Rheinmetall. În timp ce planurile arată sume impresionante, compania de stat care va gestiona proiectul are la ora aceasta venituri extrem de mici și pierderi constante, anunță Profit.ro.Potrivit Profit.ro, compania Pirochim SA Victoria, subordonată Ministerului Economiei, [...]
Duminică, 14 septembrie, de la ora 19:00, Filarmonica Brașov invită iubitorii de muzică la un recital cameral de excepție susținut de Cvartetul Giocoso, alături de pianista Luiza Borac, eveniment desfășurat sub egida Festivalului Internațional George Enescu. Spectacolul va avea loc la Aula Universității Transilvania. Un ansamblu premiat pe marile scene internaționale Câștigători ai Premiului al [...]
Tudor Giurgiu vine la Brașov cu „Pădurea de molizi", în avanpremieră națională la Caravana TIFF Unlimited: „Filmul te face să chestionezi mai bine nu doar propria relaţie cu istoria, ci mai ales lipsurile pe care le avem"
Caravana TIFF Unlimited la Braşov promite trei zile de cinema intens, cu poveşti emoţionante şi întâlniri cu invitaţi speciali, în perioada 12-14 septembrie, la Centrul Cultural Reduta. Atracţia principală a ediţiei este proiecţia „Pădurea de molizi”, noul film regizat de Tudor Giurgiu, prezentat în avanpremieră naţională. Acesta are la bază tragedia din 1 aprilie 1941, [...]
„Afacerile" Regelui Charles din satul brașovean Viscri nu prea sunt profitabile. Firma care are grijă de casa lui a mers în ultimii ani doar pe pierderi, care nu sunt de neglijat
Regele Charles al III-lea al Angliei, fost prinț de Wales, a fost încoronat în mai 2023. Până atunci, el vizitase de mai multe ori România, unde a fost înființată o fundație cu numele său, prin intermediul căreia, în 2006, a fost cumpărată casa tradițională din localitatea Viscri (județul Brașov), care face parte din patrimoniul mondial [...]
Street Delivery Brașov, ediția a V-a: Două zile de festival cu zone tematice, spaţii de joacă urbană, artă și activităţi pentru toate vârstele
Street Delivery Brașov ajunge în acest an la ediția a cincea și propune publicului un nou spațiu de întâlnire, în parteneriat cu Universitatea Transilvania din Brașov. Festivalul reunește inițiative civice, concepte urbane creative și artă stradală performativă, transformând orașul într-un laborator viu în care testăm împreună cum ar putea arăta orașele viitorului, create de oameni, [...]
(P) În ultimele decenii, cultura pop a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Dacă în trecut colecțiile erau legate de timbre, monede sau reviste, astăzi figurinele de designer au câștigat teren și au devenit adevărate simboluri ale pasiunii pentru artă și imaginație. În acest context, labubu a apărut ca un personaj care a cucerit inimile fanilor din [...]
FOTO Brașovenii, invitați la expoziția de fotografie „Muntele Tâmpa – simbol al Brașovului". 30 de imagini au fost selectate de un juriu profesionist
Organizaţia GeoEcologică ACCENT a inițiat a doua ediție a concursului de fotografie cu imagini realizate din aria naturală protejată Muntele Tâmpa. Cele mai apreciate 30 de imagini au fost selectate de un juriu format din Ana Moiceanu (PRISMATIC Studio – fotograf și cineast profesionist) și Mihai Moiceanu (PhotoTOUR Brașov – fotograf și cineast profesionist), imaginile selectate vor fi expuse în cadrul expoziţii tematice [...]
Unul dintre cei mai generoși oameni de afaceri care a împrumutat PSD este patronul clubului Nuba, care deține o locație și în Poiana Brașov. Cu cât a sprijinit partidul în campaniile de anul trecut
Jean Sasu, patronului clubului NUBA, a fost printre cei mai generoși oameni de afaceri în asigurarea PSD cu bani pentru campaniile din 2024, acesta împrumutând partidul, personal sau prin firmele sale, cu 3,7 milioane de lei. Dincolo de clubul pe care îl deține, care de-a lungul timpului a fost preferat și de unii social-democrați, Sasu [...]
O parte a județului Brașov se află sub cod galben de ploi torențiale și descărcări electrice, până la noapte
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri dimineaţă, o atenţionare meteorologică de averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoţite de descărcări electrice, până vineri la ora 22.00, în nordul Munteniei, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei, inclusiv pentru o parte a județului Brașov. Potrivit meteorologilor, în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor [...]
Pe ce mai risipesc parlamentarii banii: cărți de vizită cu foiță de aur, decontate integral ca și protocol
Deputatul Radu Mihaiu relatează că, la Parlament, cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur şi costă 310 lei pentru o sută de bucăţi, iar cheltuielile se decontează pe protocol. Deputatul afirmă că a verificat şi, pe piaţa liberă, preţurile sunt între 50 şi 100 de lei, în funcţie de calitate. ”Am fost un pic [...]
Restricții de circulație pe drumul spre Poiana Brașov, sâmbătă. Cicliștii care participă la competiția „Linia 20" vor lua locul mașinilor, pentru câteva ore
Sâmbătă, 13 septembrie, autoturismele și autobuzele de pe linia 20 vor lua niște mici pauze de circulație, pentru a face loc pe Drumul Poienii cicliștilor ce vor concura în cadrul competiției „Linia 20”. În urma restricțiilor de circulație dispuse pentru buna desfășurare a concursului, în orarul de circulație al autobuzelor de pe linia 20 vor [...]
Un nou record de trafic la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav. August a fost cea mai bună lună de când s-a deschis aerogara, dar numerele sunt deocamdată departe de ținta de 403.000 de pasageri pentru 2025
Cifrele lunii august 2025 la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: 36354 de pasageri au fost transportați de la și către Brașov GHV luna trecută, august 2025 stabilind astfel un nou record în istoria celui mai nou aeroport din România. Până la 1 septembrie, la și de la Brașov au călătorit 198.915 pasageri, ceea ce însemnă că [...]
Mega Image a început demersurile urbanistice pentru a redeschide magazinul din noua zonă rezidențială a cartierului Tractorul. Deocamdată, una dintre solicitări nu a fost avizată
Deschis pe 4 septembrie pentru public, magazinul Mega Image de pe strada Nicolae Labiș a fost închis în aceeași zi prin dispoziția primarului Brașovului, după ce s-a constatat că nu avea autorizație de funcționare (detalii aici). După cum a precizat atunci primarul George Scripcaru, retailer-ul nu a respectat prevederile autorizației de construire în ceea ce [...]
Viessman va înlocui instalația de producere a gheții de la Patinoarul Olimpic Brașov. La cât se ridică investiția
O nouă instalație pentru producerea gheții ar urma să fie instalată la Patinoarul Olimpic din Brașov, cea existentă apropiindu-se de durata maximă de exploatare. Pentru furnizarea și instalarea echipamentelor, în urma unei licitații publice, contractul a fost atribuit companiei Viessman, care a fost de altfel singurul ofertant. Costul total al serviciilor este 2.295.471,99 lei, fără [...]
Primăria va cheltui peste 130.000 de lei pentru a nu-i lăsa în frig pe copiii de la o grădiniță din Astra, dacă vecinii polițiști vor da drumul la calorifere
În urma unei inundații care s-a produs la subsolul clădirii în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 26 și Secția 5 de poliție de pe strada Neptun, a fost afectat și sistemul de încălzire. Astfel, pompa care alimentează caloriferele din corpul de clădire al secției de poliție a fost anulată pentru a nu afecta [...]
Un fost fotbalist al FC Brașov, decedat în 2017, a primit aproape 300.000 de lei de la ANS în ultimii șapte ani
Un control recent al Curții de Conturi la Agenția Națională pentru Sport (ANS) a scos la iveală că instituția a efectuat plăți de rente viagere către foști sportivi români care muriseră. Peste jumătate de milion de lei au fost virați în conturile a cinci foști sportivi decedați. În trei cazuri, sumele erau mai mici de [...]
Yoga sau pilates, combinații dintre mișcare, respirație și concentrare mentală: Cum să alegi disciplina care ți se potrivește
În ultimii ani, discipline precum yoga și pilates au câștigat popularitate datorită combinației dintre mișcare, respirație și concentrare mentală, oferind beneficii complexe pentru corp și minte. Alegerea între aceste două metode poate fi influențată de obiectivele personale, nivelul de flexibilitate, dorința de întărire a musculaturii sau nevoia de relaxare și reducere a stresului, potrivit profit.ro. [...]
Lidl, liderul comerţului alimentar din România – după cifra de afaceri – şi-a propus să deschidă încă 200 de magazine în România până în 2030. Expansiunea merge mână în mână cu investiţiile în zona de logistică, unde nemţii sunt deja un jucător important, dat fiind că deţin în proprietate şapte depozite cu o suprafaţă cumulată [...]
Mirajul unui sejur în Egipt și ce nu spun agențiile de turism. „Foarte aiurea cu flux-reflux"
Tot mai mulți turiști români relatează experiențe neprevăzute în resorturile din Egipt, legate de posibilitatea de a face baie în Mărea Roșie. Deși agențiile de turism pun accent pe frumusețea apei și a recifelor de corali, realitatea de pe plaje poate să surprindă, uneori în mod neplăcut. O turistă româncă povestește pe un grup de Facebook [...]
Confortul din locuință are legătură și cu umiditatea aerului din interior. La fel ca temperatura sau calitatea aerului, umiditatea joacă un rol esențial în felul în care ne simțim. În termeni simpli, umiditatea reprezintă cantitatea de vapori de apă prezentă în aer. Când această cantitate este echilibrată, nici prea scăzută, nici prea ridicată, ea contribuie la [...]
VIDEO Percheziții în Brașov și alte trei județe la hoți de biciclete electrice pe care le care furau din Germania, Austria și Olanda: Polițiștii au găsit 17 biciclete în valoare de 35.000 de euro
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, au pus în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară în județele Brașov, Covasna, Arad și Timiș, ca parte procedurală desfășurată în cadrul unui dosar penal, pe care acestea îl aveau în cercetare. „Verificările au [...]
Nereguli în proiectul de extindere al unui corp de clădire al Școlii 14, parafate în mandatul fostei administrații a Brașovului: un etaj lipsă și o structură de rezistență incompletă
Unul dintre proiectele importante pentru elevii din cartierul Bartolomeu – extinderea Școlii Gimnaziale nr. 14, corpul A, de pe strada Lungă – a întârziat foarte mult din cauza unor erori grave în proiectarea celui de al doilea etaj. Conform constructorului, greșelile majore sunt legate de lipsa unui etaj din proiect – cu toate că extinderea [...]
Un site fals, care clona pagina oficială a noii cărți electronice de identitate, a fost blocat de Poliție
Polițiștii le recomandă românilor să nu acceseze decât sursele oficiale, administrate de Ministerul de Interne. „Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate de impersonare a site-ului oficial al noii cărți electronice de identitate. Structurile MAI au intervenit și au blocat accesul la site-ul fals, care clona pagina oficială. Reiterăm: pagina web oficială dedicată cărții electronice [...]
FOTO VIDEO Explozie la o casă de pe strada Morii: Un bărbat de 61 de ani a suferit arsuri pe 60% din corp
Astăzi, în jurul orei 16:00, a avut loc o explozie la o casă de pe strada Morii. Deflagrația nu afost urmată de incendiu. „La fața locului au fost mobilizate un echipaj de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, un echipaj de stingere cu apă și spumă, precum și o autoscară. În urma deflagrației [...]
Lucrarea lui „Ionel" în Ghimbav: bănci din doi în doi metri, una „traversată" și de o trecere pentru pietoni
Un proiect controversat al Primăriei Ghimbav a stârnit reacții amestecate în rândul localnicilor. Conform relatării Antena 3 CNN, pe o promenadă de doar 100 de metri au fost amplasate 48 de bănci, unele chiar în dreptul trecerilor de pietoni. Această situație a rezultat dintr-un proiect finanțat de Guvern, care nu a ținut cont de realitățile [...]
Compania brașoveană care operează lanțul de farmacii Ropharma, creștere explozivă a afacerilor în primele 6 luni din 2025
Compania care operează lanțul de farmacii Ropharma afișează pentru primele 6 luni din 2025 o majorare semnificativă a business-ului, însă nu a adăugat nimic la nivelul profitabilității la T2. Ropharma Brașov (RPH) a realizat în primul semestru venituri totale din exploatare individuale de 682,51 milioane lei, cu 62,70% mai mari decât cele de 418,72 milioane [...]
Suvernistul Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă și presupune mai multe interdicții
Tribunalul București a decis astăzi, ca fostul candidat suveranist, Călin Georgescu, să rămână sub control judiciar. El nu are voie să părăsească țara. Decizia este definitivă. „În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) rap. la art. 205 Cod procedură penală, respinge ca nefondată contestația formulată de contestatorul inculpat Georgescu Călin, împotriva încheierii [...]
CNAIR: „Nu mai poți fenta radarul". 400 de camerele de supraveghere a traficului cu radar vor calcula și viteza medie a mașinilor
Compania Națională de Drumuri va monta 400 de camere video pe principalele drumuri și autostrăzi din România. Rolul acestora va fi de detecție a vitezei cu care circulă o mașină, dar vor calcula și în cât timp a fost parcursă o secțiune de drum. Practic, dacă o mașină ajunge dintr-un punct în altul mai repede [...]
„Rabla" demarează din nou: Guvernul a aprobat hotărârea pentru reluarea programului. Mâine va fi lansat ghidul pentru beneficiari
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că în ședința de joi a guvernului a fost aprobat programul „Rabla”, urmând ca vineri să fie lansat și ghidul pentru beneficiari. Programul „Rabla” se relansează anul acesta însă cu un buget redus – de la 1,3 miliarde, la 200 de milioane de lei. În iunie, programul a fost [...]
Românii care vor să scoată bani de la bancomat, dar au uitat cardul acasă, pot sta liniștiți pentru că au la îndemână o altă modalitate. Vrei să scoți bani de la un bancomat al Băncii Transilvania (BT), dar nu ai cardul BT la tine? Poți face acest lucru fără card, cu aplicația BT Pay, printr-un cod [...]
VIDEO Un american a rămas fascinat de mâncarea de la noi din țară. „Hot-dog-ul românesc" și sarmalele, preferatele sale
Un turist american, în vizită în România, a dezvăluit că a fost impresionat de bucătăria românească, dar și de felul cum a fost primit de oameni. „Am trăit din plin experiența românească”, a spus el.Cunoscut pe TikTok drept Oba, turistul american a publicat un videoclip în care vorbește despre vacanța din România „O recenzie onestă a unei persoane de culoare [...]
Reprezentanții Fly Lili, compania aeriană care a zburat de la și la Brașov pentru 5 luni: „Pierderile semnificative generate de baza operaţională de la Braşov au determinat întârzieri în plata obligaţiilor fiscale"
Compania aeriană FLYLILI, vizată de cercetări în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 12 milioane de lei, anunţă că îşi asumă plata restanţelor către stat şi aplică măsuri ferme pentru redresare şi continuitate. Compania precizează că proprietarul – Jürgen Faff, neavând cunoştinţă de faptul că urmează percheziţii, a plecat din ţară [...]
