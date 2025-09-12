Compania Lidl își propune să deschidă încă 200 de magazine în România, până în 2030
12 septembrie 2025
Lidl, liderul comerţului alimentar din România – după cifra de afaceri – şi-a propus să deschidă încă 200 de magazine în România până în 2030. Expansiunea merge mână în mână cu investiţiile în zona de logistică, unde nemţii sunt deja un jucător important, dat fiind că deţin în proprietate şapte depozite cu o suprafaţă cumulată [...]
Yoga sau pilates, combinații dintre mișcare, respirație și concentrare mentală: Cum să alegi disciplina care ți se potrivește # BizBrasov.ro
În ultimii ani, discipline precum yoga și pilates au câștigat popularitate datorită combinației dintre mișcare, respirație și concentrare mentală, oferind beneficii complexe pentru corp și minte. Alegerea între aceste două metode poate fi influențată de obiectivele personale, nivelul de flexibilitate, dorința de întărire a musculaturii sau nevoia de relaxare și reducere a stresului, potrivit profit.ro. [...]
Lidl, liderul comerţului alimentar din România – după cifra de afaceri – şi-a propus să deschidă încă 200 de magazine în România până în 2030. Expansiunea merge mână în mână cu investiţiile în zona de logistică, unde nemţii sunt deja un jucător important, dat fiind că deţin în proprietate şapte depozite cu o suprafaţă cumulată [...]
Mirajul unui sejur în Egipt și ce nu spun agențiile de turism. „Foarte aiurea cu flux-reflux” # BizBrasov.ro
Tot mai mulți turiști români relatează experiențe neprevăzute în resorturile din Egipt, legate de posibilitatea de a face baie în Mărea Roșie. Deși agențiile de turism pun accent pe frumusețea apei și a recifelor de corali, realitatea de pe plaje poate să surprindă, uneori în mod neplăcut. O turistă româncă povestește pe un grup de Facebook [...]
Confortul din locuință are legătură și cu umiditatea aerului din interior. La fel ca temperatura sau calitatea aerului, umiditatea joacă un rol esențial în felul în care ne simțim. În termeni simpli, umiditatea reprezintă cantitatea de vapori de apă prezentă în aer. Când această cantitate este echilibrată, nici prea scăzută, nici prea ridicată, ea contribuie la [...]
VIDEO Percheziții în Brașov și alte trei județe la hoți de biciclete electrice pe care le care furau din Germania, Austria și Olanda: Polițiștii au găsit 17 biciclete în valoare de 35.000 de euro # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, au pus în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară în județele Brașov, Covasna, Arad și Timiș, ca parte procedurală desfășurată în cadrul unui dosar penal, pe care acestea îl aveau în cercetare. „Verificările au [...]
Nereguli în proiectul de extindere al unui corp de clădire al Școlii 14, parafate în mandatul fostei administrații a Brașovului: un etaj lipsă și o structură de rezistență incompletă # BizBrasov.ro
Unul dintre proiectele importante pentru elevii din cartierul Bartolomeu – extinderea Școlii Gimnaziale nr. 14, corpul A, de pe strada Lungă – a întârziat foarte mult din cauza unor erori grave în proiectarea celui de al doilea etaj. Conform constructorului, greșelile majore sunt legate de lipsa unui etaj din proiect – cu toate că extinderea [...]
Un site fals, care clona pagina oficială a noii cărți electronice de identitate, a fost blocat de Poliție # BizBrasov.ro
Polițiștii le recomandă românilor să nu acceseze decât sursele oficiale, administrate de Ministerul de Interne. „Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate de impersonare a site-ului oficial al noii cărți electronice de identitate. Structurile MAI au intervenit și au blocat accesul la site-ul fals, care clona pagina oficială. Reiterăm: pagina web oficială dedicată cărții electronice [...]
FOTO VIDEO Explozie la o casă de pe strada Morii: Un bărbat de 61 de ani a suferit arsuri pe 60% din corp # BizBrasov.ro
Astăzi, în jurul orei 16:00, a avut loc o explozie la o casă de pe strada Morii. Deflagrația nu afost urmată de incendiu. „La fața locului au fost mobilizate un echipaj de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, un echipaj de stingere cu apă și spumă, precum și o autoscară. În urma deflagrației [...]
Lucrarea lui „Ionel” în Ghimbav: bănci din doi în doi metri, una „traversată” și de o trecere pentru pietoni # BizBrasov.ro
Un proiect controversat al Primăriei Ghimbav a stârnit reacții amestecate în rândul localnicilor. Conform relatării Antena 3 CNN, pe o promenadă de doar 100 de metri au fost amplasate 48 de bănci, unele chiar în dreptul trecerilor de pietoni. Această situație a rezultat dintr-un proiect finanțat de Guvern, care nu a ținut cont de realitățile [...]
Compania brașoveană care operează lanțul de farmacii Ropharma, creștere explozivă a afacerilor în primele 6 luni din 2025 # BizBrasov.ro
Compania care operează lanțul de farmacii Ropharma afișează pentru primele 6 luni din 2025 o majorare semnificativă a business-ului, însă nu a adăugat nimic la nivelul profitabilității la T2. Ropharma Brașov (RPH) a realizat în primul semestru venituri totale din exploatare individuale de 682,51 milioane lei, cu 62,70% mai mari decât cele de 418,72 milioane [...]
Suvernistul Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă și presupune mai multe interdicții # BizBrasov.ro
Tribunalul București a decis astăzi, ca fostul candidat suveranist, Călin Georgescu, să rămână sub control judiciar. El nu are voie să părăsească țara. Decizia este definitivă. „În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) rap. la art. 205 Cod procedură penală, respinge ca nefondată contestația formulată de contestatorul inculpat Georgescu Călin, împotriva încheierii [...]
CNAIR: „Nu mai poți fenta radarul”. 400 de camerele de supraveghere a traficului cu radar vor calcula și viteza medie a mașinilor # BizBrasov.ro
Compania Națională de Drumuri va monta 400 de camere video pe principalele drumuri și autostrăzi din România. Rolul acestora va fi de detecție a vitezei cu care circulă o mașină, dar vor calcula și în cât timp a fost parcursă o secțiune de drum. Practic, dacă o mașină ajunge dintr-un punct în altul mai repede [...]
„Rabla” demarează din nou: Guvernul a aprobat hotărârea pentru reluarea programului. Mâine va fi lansat ghidul pentru beneficiari # BizBrasov.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că în ședința de joi a guvernului a fost aprobat programul „Rabla”, urmând ca vineri să fie lansat și ghidul pentru beneficiari. Programul „Rabla” se relansează anul acesta însă cu un buget redus – de la 1,3 miliarde, la 200 de milioane de lei. În iunie, programul a fost [...]
Românii care vor să scoată bani de la bancomat, dar au uitat cardul acasă, pot sta liniștiți pentru că au la îndemână o altă modalitate. Vrei să scoți bani de la un bancomat al Băncii Transilvania (BT), dar nu ai cardul BT la tine? Poți face acest lucru fără card, cu aplicația BT Pay, printr-un cod [...]
VIDEO Un american a rămas fascinat de mâncarea de la noi din țară. „Hot-dog-ul românesc” și sarmalele, preferatele sale # BizBrasov.ro
Un turist american, în vizită în România, a dezvăluit că a fost impresionat de bucătăria românească, dar și de felul cum a fost primit de oameni. „Am trăit din plin experiența românească”, a spus el.Cunoscut pe TikTok drept Oba, turistul american a publicat un videoclip în care vorbește despre vacanța din România „O recenzie onestă a unei persoane de culoare [...]
Reprezentanții Fly Lili, compania aeriană care a zburat de la și la Brașov pentru 5 luni: „Pierderile semnificative generate de baza operaţională de la Braşov au determinat întârzieri în plata obligaţiilor fiscale” # BizBrasov.ro
Compania aeriană FLYLILI, vizată de cercetări în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 12 milioane de lei, anunţă că îşi asumă plata restanţelor către stat şi aplică măsuri ferme pentru redresare şi continuitate. Compania precizează că proprietarul – Jürgen Faff, neavând cunoştinţă de faptul că urmează percheziţii, a plecat din ţară [...]
De ce pleacă brașovenii cu frică la cumpărături sau la doctor. Autoritățile au aflat răspunsul la una dintre licitațiile pentru parcări de reședință # BizBrasov.ro
Lipsa locurile de parcare creează situații neplăcute și stresante pentru mulți brașoveni. Astfel, viceprimarul Lucian Pătrașcu a descoperit „aventurile” pe care le au unii cetățeni din zona Astra pentru a găsi un loc de parcare. Unii dintre ei chiar se tem să mai plece cu mașina de acasă și până la doctor, stând cu frica [...]
Un cuplu a renunțat la garsoniera de 20 de metri pătrați din București pentru o curte imensă, la poalele Făgărașului. Cei doi renovează de 5 ani o casă din 1940 # BizBrasov.ro
Andreea a trăit în casa părintească, într-un sat din Bărăgan, până la 18 ani, când s-a mutat la Capitală pentru studii. Ulterior, a rămas în București și a trăit acolo până în vara lui 2020, când ea și soțul ei au hotărât că-și doresc o viață la țară. Atunci, în plină pandemie, au vizitat un [...]
Exercițiu tactic și de luptă al NATO, începând de săptămâna viitoare, în România. Pe șoselele din țară, inclusiv din județul Brașov, vor fi transportate sute de tancuri și vehicule blindate # BizBrasov.ro
Începând de săptămâna viitoare, NATO va organiza în România un exercițiu tactic și de luptă, cu participarea a aproximativ 5.000 de militari. Este vorba despre un antrenament în care va fi simulat atacul asupra unui stat NATO și ajutorul dat de Aliați. În următoarele săptămâni, pe șoselele din țară vor circula sute de blindate și [...]
Angajatorii români oferă 30.000 de locuri de muncă: Se caută începători/ Care sunt salariile # BizBrasov.ro
Aproape 30.000 de locuri de muncă au fost scoase în piaţă în ultima lună, iar dintre acestea aproximativ 7.500 au fost postate de la începutul lunii septembrie, arată o statistică întocmită de o platformă de recrutare online, potrivit Agerpres. Conform datelor centralizate de eJobs, în această perioadă, angajatorii caută cu preponderenţă candidaţi din segmentul „entry [...]
Șansă uriașă ca Wizz Air să deschidă o bază la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav. Din cauza costurilor ridicate, închide baza de la Viena # BizBrasov.ro
Compania aeriană low cost Wizz Air a anunțat că, după ce a închis baza din Abu Dhabi, o va închide și pe cea de la Viena, invocând motive legate de costurile operaționale ridicate la aeroportul din capitala Austriei. Potrivit Reuters, închiderea completă a bazei din Viena este planificată pentru martie 2026. Principalul motiv, potrivit companiei [...]
Bicicletele cargo din Piața Sfântul Ioan, tot mai populare. N-au fost folosit doar pentru aprovizionare, ci și pentru „plimbări romantice” # BizBrasov.ro
De aproape un an, Piața Sfântul Ioan găzduiește primul hub de biciclete cargo din Brașov, o inițiativă care oferă o alternativă sustenabilă pentru transportul de marfă în Centrul Istoric. Proiectul a debutat în decembrie anul trecut și, potrivit datelor de monitorizare, se bucură de succes. Două biciclete, peste 5.500 de kilometri parcurși În prezent, hub-ul [...]
Brașovul, locul 3 în topul județelor cu cei mai „harnici” bugetari cu contracte de 12 ore pe zi # BizBrasov.ro
În timp ce Codul muncii fixează limita legală la 48 de ore pe săptămână, mii de angajați din instituțiile și companiile de stat din Iași „muncesc” și câte 12 ore pe zi sau mai mult de atât. Totul apare „la vedere”, trecut în contracte, după cum scrie Ziarul de Iași. Interpelare la Ministerul Muncii Un deputat [...]
Utilaje agricole istorice, tractoare și mașini vechi, unele venite chiar și din străinătate, vor porni din nou la drum, în cadrul evenimentului „Sunetul Motoarelor de Odinioară” # BizBrasov.ro
Cea de-a XIII-a ediție a evenimentului „Sunetul Motoarelor de Odinioară” va fi găzduită de Muzeul „Haszmann Pál” din Cernat, județul Covasna. Manifestarea readuce la viață utilaje agricole istorice, tractoare și mașini vechi, unele venite chiar și din străinătate, care vor porni din nou la drum, spre bucuria publicului. Evenimentul reunește localnici și vizitatori din țară [...]
Măsuri „extreme” într-o primărie din județul Brașov, după ce primărița a început să primească amenințări: „Violența nu este doar fizică, ci și verbală sau prin presiune psihologică” # BizBrasov.ro
Începând cu 1 septembrie, accesul în sediul Primăriei Hălchiu se face doar pe baza unui act de identitate și prin înregistrare la intrare, a anunțat primarul comunei, Ioana Drugan. Edilul a explicat că noua măsură are rolul de a aduce „ordine și respect” în modul de funcționare a instituției și a făcut comparație cu alte [...]
Inflația a ajuns aproape de 10%. Care sunt cauzele acestei majorări și cine iese de fapt câștigat # BizBrasov.ro
Rata anuală a inflației a crescut în luna august la 9,9% ceea ce înseamnă o majorare de 2,04% față de luna iulie. Asta în condițiile în care mărfurile alimentare au crescut cu 10,48%, serviciile cu 9,85%, în timp ce mărfurile alimentare s-au majorat cu 8,92%, potrivit datelor furnizate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Deși [...]
Ministerul Sănătăţii propune introducerea în listele de medicamente compensate a 35 de medicamente # BizBrasov.ro
Ministerul Sănătăţii a lasat în consultare publică un ordin care completează listele de medicamente compensate a 35 de medicamente. Ordinul privind completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5994/2024 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, a fost supus consultării publice de către Ministerul Sănătăţii. „Va permite includerea [...]
Un pod de pe un drum județean din Brașov stă să cadă. Balustrada și o parte de trotuar deja s-au prăbușit, iar grinzile sunt mâncate de vreme # BizBrasov.ro
Un pod din județul Braşov a ajuns o bombă cu ceas. Balustradele s-au desprins, trotuarul s-a prăbuşit, iar asfaltul se macină sub roţile maşinilor de săptămâni bune. Mii de vehicule trec zilnic pe aici, inclusiv camioane de zeci de tone şi autobuze cu turişti. În timp ce construcţia cedează bucată cu bucată, autorităţile promit reparaţii, [...]
Cerșetorii și boschetarii, în atenția Poliției Locale Brașov. Cetățenii sunt încurajați să anunțe autoritățile # BizBrasov.ro
Poliția Locală Brașov desfășoară în această perioadă acțiuni intensificate în vederea gestionării eficace a situației persoanele fără adăpost și a celor care apelează la mila publicului. Acțiunile au loc ca „urmare a constatărilor din teren și a aspectelor semnalate de cetățeni”, conform reprezentanților Poliției Locale Brașov. „Intervențiile vizează cu prioritate parcurile, locurile de joacă, zonele [...]
Marius Dunca, președinte PSD Brașov: „Investiția în educație este cheia dezvoltării economice viitoare” (GUEST POST) # BizBrasov.ro
Președintele organizației județene PSD Brașov subliniază importanța alocării de fonduri naționale și europene pentru investițiile în educație. Acesta arată, printr-o enumerare de proiecte, investițiile realizate de primarii PSD din tot județul pentru creșterea calității actului educațional. Totodată, Dunca avertizează că aceste investiții nu trebuie oprite pe motive de austeritate, întrucât investiția făcută în educația copiilor [...]
Lucrările de reabilitare la Complexul Agrement s-ar putea opri, deși abia au început. „Proiectul e în analiză la Guvern” # BizBrasov.ro
Mai multe proiecte cu finanțare din fonduri europene, precum cele prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), din județul Brașov, riscă să fie suspendate dacă nu au un grad de realizare avansat, de peste 30%. Guvernul a luat această decizie la nivel central, în efortul reducerii deficitului bugetar. Astfel, autoritățile locale și primăriile trebuie [...]
Fabrica de la Ghimbav a germanilor de la Preh riscă să intră în incapacitate de plată după ce Fiscul nu vrea să recunoască deductibilitatea unor cheltuieli de 137 de milioane de lei în relația cu compania mamă # BizBrasov.ro
Producătorul de componente electrice și electronice pentru autovehicule Preh România, având în jur de 2.000 de salariați la fabrica sa de la Ghimbav și rulaj anual de peste 1 miliard de lei, parte a grupului german omonim, la rândul său controlat de conglomeratul chinez Joyson, acuză, într-un litigiu cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), [...]
O fabrică din Brașov va produce componente pentru „uzinele de microcipuri” ASML, un gigant de 300 de miliarde de dolari, folosite la telefoanele iPhone sau Samsung. Americanii s-au asigurat că astfel de „fabrici” nu vor ajunge niciodată în posesia chinezilor # BizBrasov.ro
Fabrica din Brașov a americanilor de la Bechmark Electronics a fost acreditată de reprezentanții concernului ASML pentru producția de module de fabricație a semiconductorilor. Benchmark Electronics România este o filială a companiei americane Benchmark Electronics. Compania face parte din lanțul de aprovizionare al ASML și ajută la construirea de componente și module de înaltă precizie [...]
O firmă controlată de soția unui magnat ucrainean, apropiat al fostului președinte pro-rus Viktor Ianukovici, va construi un complex de vile pe Valea Glăjăriei din Râșnov. La ce valoarea se ridică investiția # BizBrasov.ro
Valea Glăjăriei din Râșnov continuă să se dezvolte și un nou proiect ce vizează construcția unor spații de cazare este în curs de autorizare. Acesta vizează amenajarea a opt 8 vile cu parter și etaj pe un teren de 9.253,00 mp. Investiția este derulată de firma Strandard Ptr Servicii SRL din București, care este administrată [...]
Geiger, Strabag și Porr vor „taxa” cu până la 23,17 de milioane Făgărașul pentru reparații pe străzi în următorii ani # BizBrasov.ro
Pentru a nu exista sincope în procesul de întreținere a străzilor din oraș, Făgărașul a încheiat un acord-cadru valabil pentru o perioadă de 4 ani. Licitația pentru acesta a fost lansată în luna mai, cu o valoare estimată între un minim de 2.094.269,55 lei fără TVA și un maxim de 23.177.118,26 fără TVA. La procedură [...]
Au început lucrările de mutare a unor treceri de pietoni din zona unor giratorii semaforizate din Brașov, astfel încât să nu se mai producă blocaje în intersecții # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a luat în calcul de la finalul anului trecut demararea unor resistematizări rutiere în cazul unor treceri de pietoni care au fost semaforizate în zona giratoriilor, în contextul în care se produc frecvent blocaje ale intersecțiilor. Astfel, s-a decis translatarea unor „zebre”, astfel încât să existe suficient loc de stocare pe benzi pentru [...]
Cât trebuie să plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie. Perioada maximă pentru care poți achita contribuția # BizBrasov.ro
Vechimea în muncă rămâne criteriul esențial pentru obținerea pensiei. În lipsa unei perioade minime de cotizare, nicio persoană nu poate primi acest drept, indiferent de vârstă. Pentru cei care nu au acumulat suficienți ani, legislația din România prevede o soluție: contractul de asigurare socială facultativă. Prin intermediul acestuia, oricine poate contribui voluntar la sistemul public [...]
Polițiștii locali ar putea fi dotați cu camere video de corp. În ce condiții vor putea fi folosite # BizBrasov.ro
Conform unui proiect legislativ, polițiștii locali vor putea purta și utiliza, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, dispozitive portabile de înregistrare audio-video de tip Bodycam. Recent, Guvernul a stabilit că angajații ANAF și cei ai Vămii și ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) vor fi obligați să poarte camere bodycam la controalele fiscale [...]
Guvernul ar putea adopta astăzi Hotărârea de Guvern necesară pentru relansarea programului Rabla, a anunțat ministrul mediului, Diana Buzoianu. Potrivit acesteia, proiectul se află în etapa finală de avizare, iar lansarea efectivă a programului este estimată pentru finalul lunii septembrie. Ministrul a precizat că, imediat după adoptarea hotărârii, va urma publicarea ghidului de finanțare în [...]
Autorizația de construire este reglementată de Legea nr. 50/1991, act normativ care stabilește cadrul general pentru ridicarea, modificarea sau demolarea imobilelor. Ideea de bază a legii este simplă: pentru a păstra siguranța clădirilor și un aspect ordonat al localităților, orice intervenție asupra unei construcții trebuie să fie controlată și verificată. În special atunci când vine vorba de [...]
VIDEO Uimire în rândul brașovenilor și turiștilor aflați la terase în Piața Sfatului. Un tenor al Operei Brașov a atras toate privirile, datorită modului inedit prin care a ales să anunțe deschiderea stagiunii 2025-2026 # BizBrasov.ro
Liviu Iftene, tenor în cadrul Operei Brașov, a atras toate privirile celor care se aflau, astăzi, în Piața Sfatului, datorită modului inedit prin care a ales să anunțe deschiderea stagiunii 2025-2026. Sâmbătă, 13 septembrie 2025, de la ora 18.30, în Sala Operei Brașov, va fi deschisă cea de-a 73-a stagiune cu un titlu însemnat din [...]
Un polițist brașovean a ajutat o vârstnică cu dizabilități, care se chinuia să își pună scaunul rulant în mașină. „Uneori, în graba zilnică, uităm cât de mult poate însemna un simplu gest. În imaginile surprinse, colegul nostru a observat-o pe femeia în vârstă, cu dizabilități, care încerca cu greu să își așeze scaunul rulant în [...]
Brașovul, locul 3 într-un top al județelor cu cele mai multe vânzări de locuințe, în august # BizBrasov.ro
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) anunță că în luna august 2025, au fost tranzacţionate 53.433 de imobile la nivel naţional, în scădere semnificativă faţă de luna precedentă, dar cu o uşoară creştere comparativ cu august 2024. În luna august 2025, piaţa imobiliară din România a înregistrat 53.433 de tranzacţii, potrivit datelor publicate [...]
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate astăzi de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program. Este a doua alocare ca ordin de mărime stabilită astăzi de Comisie, precizează Guvernul României într-un comunicat. Și Comisia Europeană [...]
Companiile de stat s-au transformat în „parcări de lux pentru sinecuri politice”. 21 de șefi au fost concediați, între aceștia și administratori ai unor fabrici din Brașov # BizBrasov.ro
21 de administratori de la companiile de stat au fost revocați pentru cǎ nu și-au fǎcut treaba Ministrul Economiei, Radu Miruță, a semnat prin care dispune revocarea a 21 de administratori speciali din cadrul companiilor de stat. Decizia vine după ce aceștia nu au arătat preocupare pentru soarta companiilor de stat pe care le au [...]
VIDEO O haită de lupi, monitorizată de reprezentanții Parcului Natural Bucegi, a fost suprinsă pe una dintre poteci: „Avem date suficiente pentru a trasa acum teritoriul acestei haite” # BizBrasov.ro
O haită de lupi, monitorizată de reprezentanții Parcului Natural Bucegi, a fost suprinsă pe una dintre poteci. „Avem vești bune! Haita de lupi, pe care o monitorizăm , a fost surprinsă de o altă cameră cu senzori de pe suprafața parcului. Avem date suficiente acum pentru a trasa, cu aproximație, teritoriul acestei [...]
Fly Lili, compania aeriană care a zburat de la și la Brașov, ar fi transportat mercenarii români conduși de fugarul Horațiu Potra în Congo. Patronul Jurgen Faff este căutat de procurori # BizBrasov.ro
Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, cinci percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Surse judiciare afirmă că este vizată firma Fly Lili, a omului de afaceri Jurgen Faff, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra. Directorul şi contabila companiei au fost [...]
300 de cicliști amatori sau profesioniști vor pedala sâmbătă pe traseul Livada Poștei – Poiana Brașov. Ce restricții de circulație vor fi # BizBrasov.ro
Sfârșitul acesta de săptămână este dedicat ciclismului, fie că vorbim de Turul României, Brașovul fiind gazda celei de a treia etape (startul va fi dat vineri, 12 septembrie, ora 10.50, în Piața Sfatului), fie că vorbim de cei care vor să se bucure de sport și natură în singura cursă de biciclete care se desfășoară [...]
Conflict violent între un elev de liceu care fuma în școală și un profesor. Cadrul didactic a avut nevoie de îngrijiri medicale # BizBrasov.ro
Un elev de liceu din Galaţi a avut o altercație violentă cu un profesor, în curtea unităţii de învăţământ, după ce cadrul didactic i-a atras atenţia acestuia, dar şi altor liceeni că nu au voie să fumeze în incinta şcolii. Profesorul a ajuns la spital cu mai multe răni, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean a declanşat [...]
„Cetățuia între lumi-Festival Folk”, la Brașov: Fără Zahăr, Ducu Bertzi, Țapinarii și Florin Chilian, printre artiștii care vor urca pe scenă/ Programul complet # BizBrasov.ro
„Cetățuia între lumi-Festival Folk” este un eveniment al Centrului Cultural Apollonia, care va marca începutul toamnei culturale la Brașov. „Vă invităm să participați la în acest weekend(12-14 septembrie) ,sus, la Cetate. Un program interesant și de neuitat vor susține artiștii invitați la Brașov: trupele Fără Zahăr, Țapinarii, CALEnDAR, Alexandra [...]
