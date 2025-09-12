Descrețitive

06:10

De când, de ce și cum se bea în teatru? De ce unele personaje nu pot trăi fără alcool în vreme ce altele sunt campioane ale abstinenței? Este abstinența în cauză una reală sau e doar una de fațadă la care se recurge din felurite motive, uneori spre a se ascunde vicii mult mai mari? […] Articolul De ce, de când și cum se bea în dramaturgie? apare prima dată în Contributors.