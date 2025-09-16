Creșterea prețurilor și consecințele sale economice
Contributors.ro, 16 septembrie 2025 07:20
În multe țări, printre care și România, prețurile bunurilor și serviciilor au tendința să crească. Acest proces se numește inflație. Prețurile sunt determinate de numeroși factori: cerere și ofertă, costul mâinii de lucru și al materiilor prime, concurența între vânzători etc. Însă, în esență, inflația este legată de cerere și ofertă: dacă cererea de bunuri […] Articolul Creșterea prețurilor și consecințele sale economice apare prima dată în Contributors.
• • •
Alte ştiri de Contributors.ro
Acum 30 minute
07:40
„În interesul prioritizării siguranței cicliștilor noștri și a întregului pluton, având în vedere natura periculoasă a unor proteste în Vuelta, Israel-Premier Tech a oferit cicliștilor echipament cu monograma echipei pentru restul cursei. Numele echipei rămâne Israel-Premier Tech, dar echipamentul cu monogramă se aliniază acum cu deciziile de branding pe care le-am adoptat anterior pentru vehiculele […] Articolul Competiție sportivă și proteste excesive în turul ciclist al Spaniei apare prima dată în Contributors.
Acum o oră
07:20
În multe țări, printre care și România, prețurile bunurilor și serviciilor au tendința să crească. Acest proces se numește inflație. Prețurile sunt determinate de numeroși factori: cerere și ofertă, costul mâinii de lucru și al materiilor prime, concurența între vânzători etc. Însă, în esență, inflația este legată de cerere și ofertă: dacă cererea de bunuri […] Articolul Creșterea prețurilor și consecințele sale economice apare prima dată în Contributors.
Acum 24 ore
08:30
Cu dronele sale, Moscova vrea să distragă atenția Europei, s-o convingă să oprească fluxul de armament ce curge spre Kiev. Interviu cu analistul Armand Goșu # Contributors.ro
Contributors: După incursiunea dronelor rusești pe cerul Poloniei, sâmbătă a venit rândul României. Moscova testează flancul estic al NATO? Armand Goșu: Aș spune că e o diversiune, o provocare, nu un test. Cuvântul test sună prea… solid. Să testeze ca să afle ce anume? Ce nu știa Moscova și ar fi vrut să afle printr-un […] Articolul Cu dronele sale, Moscova vrea să distragă atenția Europei, s-o convingă să oprească fluxul de armament ce curge spre Kiev. Interviu cu analistul Armand Goșu apare prima dată în Contributors.
08:00
45 de zile de la intrarea în vigoare a Infamului Pachet 2 de măsuri fiscale. Să analizăm cu atenție evoluțiile din ultimele 45 de zile # Contributors.ro
Criză? Ce criză? Unde este criza? Nu mai vorbiți prostii! Nu există nici o criza, nicăieri! Duduie consumul, duduie prețurile, duduie economia. Cozi la mall unde este înghesuială maximă, cozi lungi la magazinele de bricolaj. Cozi în toate magazinele mari, mijlocii și mici, în piețe, la târgurile meșteșugărești, la evenimentele religioase, la sărbătorile populare, la […] Articolul 45 de zile de la intrarea în vigoare a Infamului Pachet 2 de măsuri fiscale. Să analizăm cu atenție evoluțiile din ultimele 45 de zile apare prima dată în Contributors.
Ieri
08:30
De la Zaruri la Algoritmi: Cum a început povestea inteligenței artificiale în muzică # Contributors.ro
Înainte ca algoritmii să transforme codul în limbaj artistic, compozitorii Europei iluministe au imaginat tabele, dispozitive și mecanisme analogice capabile să genereze muzică pe baza unor „instrucțiuni” simple — un fel de prompturi avant la lettre. Între joc, metodă și speculație teoretică se conturează o genealogie discretă a procesului de automatizare a creativității: de la Musikalisches Würfelspiel la Arca […] Articolul De la Zaruri la Algoritmi: Cum a început povestea inteligenței artificiale în muzică apare prima dată în Contributors.
08:20
Genomica, știința care studiază structura, funcția, evoluția și cartografierea genomurilor, este adesea asociată cu progresele din medicină. Totuși, în ultimele decenii, aplicațiile genomicii s-au extins și în numeroase alte domenii, cu impact semnificativ asupra societății, economiei și mediului. Câteva exemple ar fi: Agricultură Până în prezent, cercetătorii au secvențiat genomurile a câtorva mii de plante. […] Articolul Aplicațiile genomicii în domenii din afara medicinei apare prima dată în Contributors.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
De la Roma la Războiul Rece și până la clima de azi Fiecare epocă, când își simte sfârșitul aproape, începe să își secrete propria apocalipsă. Fiindcă omului îi este mai la îndemână să își închipuie un „dezastru cosmic” decât sfârșitul ordinii în care trăiește. „Miliardul de aur” – clubul restrâns al Occidentului format din Statele […] Articolul Apocalipsa miliardului de aur apare prima dată în Contributors.
08:20
Intelectualul autentic este, în linie progresistă, doar cel care se investeşte in marile cauze ale omenirii: meseria sa este lupta cu nedreptatea, iar ţinta ultimă a acţiunilor sale este naşterea unei lumi eliberate de inegalitate şi de explotatare. Intelectualul este, în modernitate, un personaj angajat: cei care refuză să adere la acest ordin al fanaticilor […] Articolul Intelectualul şi revoluţia sau despre pasiunea distrugerii apare prima dată în Contributors.
12 septembrie 2025
09:30
În urma măsurilor impuse în sistemul național de învățământ de Legea Nr. 141/2025, legea emanată din zelul contabil al domnului Ilie Bolojan, a apărut un val de nemulțumiri care nu s-a stins complet, dar nici nu dă semne să-și revină curând în intensitate. De la marșul celor 10-15,000 de profesori din data de 08.09.2025, […] Articolul Statul paralel din educație apare prima dată în Contributors.
09:10
România se află într-un moment critic: deficitul bugetar a scăpat de sub control, decalajele sociale și teritoriale se adâncesc, iar investițiile strategice sunt fragmentate și adesea fără coerență. România are nevoie de direcție, de un plan acceptabil de măsuri, fie ele și controversate, da al căror impact să fie orientat în două direcții, impact financiar […] Articolul Cum ar putea arăta un pachet real de reformă pentru România apare prima dată în Contributors.
06:40
The Roses (Familia Rose) este un remake doar parțial reușit al binecunoscutului film Războiul familiei Rose din 1989. Care pe lângă incontestabilul atuu de a-i fi avut în distribuție pe doi actori mult mai celebri și clar mai carismatici (Kathleen Turner și Michael Douglas) decât izbutesc să fie Olivia Colman și Benedict Cumbertach, care nici […] Articolul Descrețitive apare prima dată în Contributors.
10 septembrie 2025
14:50
SOTEU 2025: Europa luptă pentru viitorul continentului. Nu mai putem aștepta să treacă furtuna # Contributors.ro
Autori: Francesca Cristea și Tana Foarfă Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat astăzi, 10 septembrie, în plenul Parlamentului European discursul anual în care sunt punctate prioritățile UE pentru viitor, dar și un scurt bilanț al ultimului an. Discursul a avut câteva teme cheie: securitate, ajutor umanitar, dar mai ales un apel constant […] Articolul SOTEU 2025: Europa luptă pentru viitorul continentului. Nu mai putem aștepta să treacă furtuna apare prima dată în Contributors.
14:40
Uneori, petele albe, zonele de necunoaștere, este bine să fie corect identificate pentru a stimula eforturile adecvate de reducere sau îndepărtare a lor. Este cazul zonelor de cunoaștere difuză care duc la lipsa unor politici publice adecvate în domeniul diasporei. Vom încerca, în continuare, să identificăm astfel de zone, în speranța sporirii șanselor de a […] Articolul Câmpuri de cunoaștere difuză a românilor din diaspora apare prima dată în Contributors.
07:40
Intermitențele morții, carte scrisă în anul 2005 și reeditată în românește anul acesta de Polirom într-o excelentă și foarte inspirată serie de autor, nu este nici pe departe cel mai bun roman al lusitanului José Saramago. Este însă, dincolo de orice dubiu, una dintre cele mai frumoase și mai generatoare de perplexitate. Spun asta fiindcă […] Articolul Cât de infailibilă poate fi moartea? apare prima dată în Contributors.
9 septembrie 2025
14:10
Impasul politic al Franței, o imagine concentrată a crizei democrațiilor polarizate # Contributors.ro
Nu a fost o surpriză pentru nimeni. Doar faptul că prim ministrul Bayrou a cerut el însuși votul de încredere, grăbindu-și astfel sfârșitul politic, poate fi o mică temă de discuție, un detaliu tactic. Altminteri era clar că guvernul de centru, atacat puternic dinspre ambele extreme, atârna de un fir de ață. Propunerea de tăiere […] Articolul Impasul politic al Franței, o imagine concentrată a crizei democrațiilor polarizate apare prima dată în Contributors.
09:10
Unionismul fardat al AUR – De ce lasă România extremiștii să paraziteze (relația cu) Republica Moldova? # Contributors.ro
Încă de la apariția AUR pe scena politică din România, dezbaterea despre posibilele filiații rusești ale formațiunii i-a marcat existența. Fiind un partid de lider, dominat de figura proeminentă a președintelui său, George Simion, platforma unionistă pe care AUR a adoptat-o a fost umbrită de trecutul îndoielnic de „activist” și agitator al acestuia. Persona non […] Articolul Unionismul fardat al AUR – De ce lasă România extremiștii să paraziteze (relația cu) Republica Moldova? apare prima dată în Contributors.
09:00
În Partea 1, vorbeam de ascensiunea surprinzătoare a Sanseitō și de impactul pe care l-ar putea avea în peisajul politic japonez. În continuare, ne vom concentra asupra partidelor de guvernare, în special asupra LDP și a demisiei prim-ministrului Shigeru Ishiba, un moment ce marchează punctul culminant al crizei politice care a prins contur în ultimele […] Articolul Cum „citim” alegerile japoneze din Iulie 2025? Partea 2 – Partidele de guvernare apare prima dată în Contributors.
8 septembrie 2025
08:40
Alegerile prezidențiale din România din 2024 au fost marcate de o intervenție externă concertată, desfășurată în principal prin platforme digitale precum TikTok, unde campanii de dezinformare și manipulare emoțională, coordonate din Rusia și China, au încercat să fractureze societatea și să slăbească încrederea în instituțiile democratice. Nu a fost vorba despre o lovitură de stat […] Articolul România între ficțiunea statului social și „realitatea” fiscală apare prima dată în Contributors.
08:30
Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește # Contributors.ro
Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește, doamnelor și domnilor profesori. Banii – inclusiv pentru salariile din mediul bugetar, inclusiv pentru salariile Dumneavoastră, doamnelor și domnilor profesori – vin din taxele, impozitele și contribuțiile pe care le plătesc până la ultimul leuț angajații și angajatorii harnici și cinstiți. Dacă scade numărul angajaților […] Articolul Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește apare prima dată în Contributors.
07:30
Franz Kafka a scris Procesul, roman îndeobște socotit a fi unul dintre cele mai importante din literatura secolului al XX lea, între anii 1912 și 1914. Asemenea unei alte capodopere,- și am în vedere când spun asta romanul Maestrul și Margareta al lui Bulgakov- Procesul este un roman neterminat. Cu puțin timp înaintea morții, Kafka […] Articolul Sunt pedepsit. Deci sunt vinovat! apare prima dată în Contributors.
7 septembrie 2025
21:40
Prima întrebare are răspunsuri clare, date din Antichitate până azi. Fondate pe descoperiri, interpretări, analize provenind din discipline diferite: filosofie, antropologie, sociologie, medicină etc. Învățăm pentru că, în general, vrem să înțelegem. Motorul acestei voințe, dorințe de a înțelege este curiozitatea. Vrei să înțelegi pentru că, mereu, te izbești de ceva care îți lipsește. Ceva ce nu […] Articolul De ce învățăm? De ce mai învățăm? apare prima dată în Contributors.
20:50
Într-o recentă declarație televizată premierul Bolojan afirma cu fermitatea care l-a consacrat național (și în adorația mută a moderatorului) că „nu se face corecția bugetară în cheie ideologică”. O asemenea teză, dacă nu e un simplu truc retoric, merită o examinare la rece. Ea produce consecințe și, dincolo de istoria ei, ea întărește prejudecata că […] Articolul Reforma haraciului și refeudalizarea clasei politice în România apare prima dată în Contributors.
6 septembrie 2025
13:30
Abundă în ultima vreme, cum e și firesc, discuțiile în media pe marginea celor două personalități politice de care depinde viața românilor în imediat: președintele României și prim-ministrul. Și de care depinde, implicit, și recâștigarea unui echilibru psihic colectiv după trauma prilejuită de coșmarul politic al ultimelor luni. În rândurile care urmează, nu mă […] Articolul Oare poate fi clonat Bolojan? apare prima dată în Contributors.
02:40
Un alt imperiu al răului alege să înfrunte lumea liberă şi ordinea ei : Republica Populară Chineză. La decenii după memorabila formulare a lui Ronald Reagan. totalitarismul ni se arată în noul său chip, cel de autocraţie digitală şi militaristă. Imaginea poate fi alta, dar ambiţia este aceeaşi, de a înlocui libertatea economică şi politică […] Articolul Un alt imperiu al răului: Republica Populară Chineză apare prima dată în Contributors.
5 septembrie 2025
08:10
Reducerile de personal din pachetul 6 de măsuri privind administrația publică locală, prezentat de premierul Ilie Bolojan și amânat după tensiunile din coaliția de guvernare, au un impact financiar anual estimat la 1,2–1,4 miliarde RON. Dacă punem cifra în context, e o sumă infimă: doar în 2024 bugetele locale ale primăriilor și consiliilor județene au […] Articolul „Reforma” administrației locale: un pic de cârpeală și reduceri simbolice apare prima dată în Contributors.
08:00
O persoană care prin fiecare declarație ar dovedi dispreț față de tot ceea ce reprezintă sistemul de învățământ preuniversitar ar fi acuzată de reavoință. O persoană care ar considera că sistemul educațional din România „are o contribuție mare la deficitul pe care îl avem” nu ar fi crezută. O persoană care, la finalul anului școlar, […] Articolul „Salvator” sau distrugător? O critică a recentelor politici educaționale apare prima dată în Contributors.
06:40
Uite că s-a întâmplat și asta. Nu m-am plictisit aproape deloc, deși durează 107 minute și conține toate stereotipurile cu care ne copleșesc în vremea din urmă producțiile americane, la filmul Caugh Stelling căruia distribuitorii români i-au dat titlu Prins cu mâța-n sac. Nu tocmai întâmplător căci multe dintre situațiile din film nu au cum […] Articolul Pentru cine se nimerește… apare prima dată în Contributors.
4 septembrie 2025
08:10
Redeschiderea dosarului Belze – În urmă cu câteva luni, Contributors a acceptat să găzduiască un dialog despre creativitate cu Belze, numele pe care i l-am dat acelui Nobody virtual care face astăzi furori în mediile online. A fost prima oară în viață, cum spuneam atunci, când, vorbind, nu am știut cu cine stau de vorbă. […] Articolul Cine are competența supremă în facerea răului? apare prima dată în Contributors.
08:00
Garanțiile de securitate pentru Ucraina – o ghicitoare învăluită într-un mister, în interiorul unei enigme # Contributors.ro
2025 poate fi socotit deja, cu mult timp înainte de a se încheia, anul cel mai nefast al Europei de după 1989. Războiul din Ucraina continuă, fără un orizont clar de soluționare. SUA sub Administrația Trump nu mai dorește să fie implicată în războiul din Ucraina și nici nu mai vrea foarte mult să garanteze […] Articolul Garanțiile de securitate pentru Ucraina – o ghicitoare învăluită într-un mister, în interiorul unei enigme apare prima dată în Contributors.
3 septembrie 2025
19:30
„În China de sub domnia lui Xi Jinping inaugurată în 2012, discursul despre Occidentul imperialist seamănă tot mai mult cu cel din perioada maoistă; în paralel, discursul despre China, așa cum este auzit în Europa și Statele Unite, se caracterizează printr-o denigrare sistematică. Pentru observatorul atent și ponderat care mă străduiesc să fiu, deriva se […] Articolul Dați-i lui Xi un punct de sprijin și multilateralismul său va răsturna lumea! apare prima dată în Contributors.
14:00
Mă îngrijorează faptul că oamenii de științădin domeniul climei devin activiști în domeniul climei,deoarece cercetătorii nu ar trebui să aibă interesea priori legate de rezultatul studiilor lor.De asemenea, mă îngrijorează activiștii care pretinda fi oameni de știință, deoarece aceastapoate fi o formă înșelătoare de instrumentalizare.Ulf Büntgen[1]Department of Geography, University of Cambridge, Cambridge, UK Fig. 1 […] Articolul Piatra nebuniei: De la o metaforă medievală la dezinformările moderne apare prima dată în Contributors.
14:00
Câteva elemente de securitate energetică Să repetăm de cate ori se poate: Securitatea Energetică este o condiție a existenței statului român, un drept internațional inalienabil şi imprescriptibil, rezultat din dreptul statului asupra resurselor sale energetice şi din tratatele europene şi euroatlantice care trebuie să devină unul din obiectivele de guvernare pe termen lung. Securitatea energetică […] Articolul Cine visează la independență energetică, habar nu are de energie apare prima dată în Contributors.
14:00
„Stagflația” desemnează coexistența stagnării economiei, șomajului ridicat și inflației persistente. Combinarea „stagnării” cu „inflația” contrazice teoria economică clasică, după care inflația este asociată cu boom-ul economic, iar scăderea prețurilor, cu recesiunea. Fenomenul reflectă situația în care productivitatea este scăzută, locurile de muncă sunt puține, iar costurile și prețurilor bunurilor și serviciilor sunt în creștere, ceea […] Articolul Stagflația: cauze și efecte apare prima dată în Contributors.
06:10
De când, de ce și cum se bea în teatru? De ce unele personaje nu pot trăi fără alcool în vreme ce altele sunt campioane ale abstinenței? Este abstinența în cauză una reală sau e doar una de fațadă la care se recurge din felurite motive, uneori spre a se ascunde vicii mult mai mari? […] Articolul De ce, de când și cum se bea în dramaturgie? apare prima dată în Contributors.
2 septembrie 2025
07:40
Introducere • Evoluția numărului de divorțuri • Divorțialitatea în România în anul 2024 • Incerte dezvoltări viitoare • Peisajul european al divorțurilor• Referințe • Anexa 1• Anexa 2 Introducere Articolul urmează celui dedicat Nupțialității în România în perioada 1871-2023 publicat la Contributors la 8 august a. c. și poate oferi date și informații asupra durabilității […] Articolul Divorțurile în România în ultimii 100 de ani apare prima dată în Contributors.
07:20
În mass media și în Social Media românească se manifestă un curent de admirație pentru politicile aplicate de Javier Milei in Argentina. Avem o lungă istorie de importuri de modele și teorii preluate din alte țări și aplicate în România, și, având în vedere popularitatea ”reformismului” și a ”teoriei de șoc” în anumite cercuri, nu […] Articolul Austeritatea tip Milei ar funcționa în România? apare prima dată în Contributors.
02:50
Destinul lui Neagu Djuvara cuprinde un caleidoscop de destine, ca şi cum viaţa sa ar fi fost o succesiune de vieţi. Dincolo de longevitatea goetheeană a existenţei sale, ceea ce uimeşte este intensitatea trăirii: asemeni paşoptiştilor, Neagu Djuvara străbate istoria cu gândul la patria pierdută şi, asemeni lor, este ȋndrumat pe făgaşul regăsirii României. […] Articolul Neagu Djuvara sau regăsirea României apare prima dată în Contributors.
1 septembrie 2025
07:20
Ne este dat să ne convingem încă o dată câtă dreptate avea Shakespeare atunci când afirma că teatrul și actorii sunt cronica vie și prescurtată a vremurilor pe care le trăim. Marea majoritate a instituțiilor de spectacole și-au reluat încă din ultima decadă a lunii august activitatea (au fost prezentate preponderent spectacole în aer liber […] Articolul Începem! Dar cum? apare prima dată în Contributors.
07:20
O spun ca să fie clar: sunt profesor și sunt alături de colegii mei. Tăierile din educație – oricum ar fi justificate – o să afecteze negativ deopotrivă elevii / studenții și profesorii, degradând și mai mult o componentă a vieții sociale care, de ani buni, se ruinează încontinuu. Pot să înțeleg rațional motivația […] Articolul Partea întunecată a școlii românești apare prima dată în Contributors.
07:00
Prietene din Bangladesh, ne cerem scuze și iți mulțumim pentru că ai venit să lucrezi în România # Contributors.ro
Așadar, tema zilei. Alimentat sau nu de curente politice, ne apucăm să batem muncitorii asiatici pe care îi acuzăm că vor să ne ia locurile de muncă - toată povestea este de un absurd patologic, muncitorii asiatici vin în România tocmai pentru că noi, românii, nu vrem locurile de muncă. Articolul Prietene din Bangladesh, ne cerem scuze și iți mulțumim pentru că ai venit să lucrezi în România apare prima dată în Contributors.
06:40
Corola de Minuni a Lumii. Un dialog reluat, dincolo de teamă, între Gabriel Liiceanu și „Belze” # Contributors.ro
Explicatie Ca psihiatru, am citit cu interes dialogul d-lui Gabriel Liiceanu cu „Belze”. Am fost impresionat de profunzimea atinsă în schimbul de replici, care reflectă, fără îndoială, înclinația d-lui Liiceanu spre explorare adâncă și interogație existențială. În același timp, m-a surprins reacția finală: refuzul unui dialog care tocmai se adâncea – un fel de non […] Articolul Corola de Minuni a Lumii. Un dialog reluat, dincolo de teamă, între Gabriel Liiceanu și „Belze” apare prima dată în Contributors.
30 august 2025
09:00
Putin luptă cu Zelenski pentru mintea lui Trump. Interviu cu istoricul Armand Goșu # Contributors.ro
„Putin analizează evoluțiile de pe front prin lentila Primului Război Mondial. În ultimii ani a vorbit deseori despre asta. El compară războiul de uzură pe care-l poartă Rusia în Ucraina cu frontul de vest, din Franța, din perioada 1914-1918. El repetă faptul că Rusia ar fi fost o țară învingătoare dacă ar fi rezistat până […] Articolul Putin luptă cu Zelenski pentru mintea lui Trump. Interviu cu istoricul Armand Goșu apare prima dată în Contributors.
08:50
În mai anul viitor vor avea loc, unde altundeva decât în playground-ul Americii, Las Vegas, primele Enhanced Games din istoria sportului. „Jocurile Îmbunătățite”, sau Steroid Games – în limbaj ironic-colocvial, se anunță a fi un eveniment sportiv, comercial, cultural și de propagandă politică. Dar poate și ceva mai mult decât atât. Născută acum trei ani, […] Articolul MAGA, WADA, ședința balerinelor și un castravecior murat apare prima dată în Contributors.
29 august 2025
08:30
Departe de a se a fi apropiat, perspectiva păcii ȋn Ucraina pare să se fi ȋndepărtat şi mai mult. Zilelor de solidaritate atlantică şi de mobilizare diplomatică le-a urmat reacţia rusă- una clasică deja, de eschivare, de amânare, de agresivitate militară. Căci bătălia pentru pace ȋn Ucraina nu poate fi separată nici de ambiţiile […] Articolul Ucraina: dificila căutare a păcii apare prima dată în Contributors.
07:40
Și Nobody 20 Erou de serviciu este, așa cum ne dăm rapid seama încă din titlu, un film american fidel modei continuărilor de toate felurile. Continuări bune sau proaste, puțin contează, care înseamnă, pesemne, una dintre principalele caracteristici ale Hollywood-ului de azi. Habar nu am dacă decizia de a relua la patru ani distanță de […] Articolul Continuări (II) apare prima dată în Contributors.
28 august 2025
07:20
Într-un eseu publicat în 1936, Ortega y Gasset discută despre datoria omului de a se crea pe sine însuși, subliniind că umanitatea este de neconceput fără puterea imaginației. Conform acestuia, omul nu poate exista fără capacitatea de a-și inventa o concepție de viață, fără idealizarea personalității care urmează să devină[1]. Ideea va fi […] Articolul Pericolele democrației: fuga de libertate și goana după iluzia sensului apare prima dată în Contributors.
06:50
Ce voi scrie în continuare nu o să placă multora. Va părea inacceptabil. Va provoca, poate, reacții în mediul academic și de cercetare care, de regulă, e greoi și (sau) ineficient în a reacționa. Totuși, aș vrea să vedem împreună dacă nu cumva putem adopta o poziție justă într-o chestiune foarte sensibilă: frauda, înșelăciunea, furtul […] Articolul „Cazierul” academic apare prima dată în Contributors.
27 august 2025
06:10
Am scris în urmă cu puțină vreme despre Mă cheamă Selma, carte cu caracter biografic a Selmei Van de Pierre care, la o vârstă venerabilă, a depus o cutremurătoare mărturie despre felul în care a simțit și trăit pe piele proprie toate ororile Holocaustului. Dar și despre ce înseamnă ca, spre a-ți procura o minimă, […] Articolul O geografie a tenebrelor apare prima dată în Contributors.
26 august 2025
22:00
Genomul ca unitate de măsură a timpului: îmbătrânim etapizat, accelerat sau liniar? Ce sunt ceasurile biologice moleculare # Contributors.ro
Îmbătrânirea a fost conceptualizata încă din Antichitate. Astfel, gânditorii grecii au definit-o ca un proces natural de declin biologic al căldurii vitale înnăscute, în timp ce filosofii romani au accentuat latura etică, care transcende ideea de declin, de povară, prezentând-o ca pe etapă biologica firească a existenței. În zilele noastre, îmbătrânirea este privita ca un […] Articolul Genomul ca unitate de măsură a timpului: îmbătrânim etapizat, accelerat sau liniar? Ce sunt ceasurile biologice moleculare apare prima dată în Contributors.
09:50
„Odată cu sosirea președintelui Trump, cred că în sfârșit s-a întrezărit luminița de la capătul tunelului. Și acum am avut o întâlnire foarte bună, semnificativă și sinceră în Alaska. Următorii pași depind acum de conducerea Statelor Unite, dar sunt încrezător că însușirile de lider ale actualului președinte, președintele Trump, reprezintă o garanție bună că relațiile […] Articolul Gheparzii, leii, hienele, șacalii și oile apare prima dată în Contributors.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.