Casieră bolnavă de cancer, acuzată că a delapidat 220.000 de euro la Poșta din Târgu Jiu
Adevarul.ro, 12 septembrie 2025 14:30
O casieră de la Poșta din Târgu Jiu și bolnavă de cancer în stadiu terminal, este cercetată pentru delapidare după ce ar fi produs un prejudiciu de peste 220.000 de euro.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
14:45
Câți bani au primit partidele politice în septembrie. PSD, pe primul loc, urmat de AUR și PNL # Adevarul.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a virat în septembrie subvenții de 19 milioane de lei către opt partide politice.
14:45
O audiere recentă în Congres a dezvăluit o filmare cu o rachetă Hellfire trasă de o dronă Reaper care „a ricoșat” dintr-un obiect zburător neidentificat, lăsându-i perplecși atât pe cei prezenți, cât și pe membrii Congresului.
14:45
Campionatele Mondiale de Atletism urmează să se defășoare în Japonia între 13 și 21 septembrie.
14:45
Scandal după un focar de pestă porcină în Dolj: peste 1.000 de porci eutanasiați, temeri privind poluarea apelor # Adevarul.ro
Un focar de pestă porcină africană a dus la neutralizarea a peste 1.000 de porci dintr-o fermă din județul Dolj. Administrația Bazinală Jiu acuză că există risc de contaminare a pânzei freatice în urma îngropării a 200 de porci, DSVSA răspunde că s-au respectat procedurile și exclude riscul.
14:45
Mai mult de 350.000 de companii europene vor primi sprijin pentru eficiență energetică # Adevarul.ro
Mai mult de 350.000 de companii din întreaga Europă vor câștiga eficiență energetică datorită unei inițiative de finanțare a Uniunii Europene în valoare de 17,5 miliarde euro.
Acum 30 minute
14:30
Casieră bolnavă de cancer, acuzată că a delapidat 220.000 de euro la Poșta din Târgu Jiu # Adevarul.ro
O casieră de la Poșta din Târgu Jiu și bolnavă de cancer în stadiu terminal, este cercetată pentru delapidare după ce ar fi produs un prejudiciu de peste 220.000 de euro.
Acum o oră
14:15
Tânără bătută și sechestrată timp de cinci zile de fostul iubit. Mama fetei a alertat Poliția # Adevarul.ro
O tânără de 20 de ani a fost ținută cu forța într-un apartament și agresată în repetate rânduri de fostul iubit.
14:00
Un cetățean nigerian a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a agresat și violat o prostituată în sectorul 6 al Capitalei.
14:00
Interviu cu George Roca: povestea unei identități diasporene între literatură și jurnalism # Adevarul.ro
George Roca este unul dintre cei mai activi promotori ai culturii românești în diaspora. Stabilit de mai multe decenii în Australia, a reușit să construiască, prin activitatea sa de jurnalist, scriitor și editor, o punte între comunitățile românești răspândite în lume și publicul din țară.
14:00
Dansul frunzelor spre moarte s-ar fi putut numi acest balet pus în scenă pe 9 septembrie, la Teatrul Național I.L. Caragiale din Bucureşti, de compania Malandain Ballet Biarritz, pe muzică de Antonio Vivaldi și Giovanni Antonio Guido.
14:00
Eficiența apărării antiaeriene aliate în Polonia a fost de doar 15%, mult mai slabă decât a Ucrainei. NATO caută arme ieftine împotriva dronelor rusești # Adevarul.ro
Sistemele de apărare aeriană ale statelor membre NATO, în valoare de zeci de milioane de dolari, nu au reușit să facă față atacului cu drone al Federației Ruse în Polonia.
Acum 2 ore
13:45
Cod galben de inundaţii: hidrologii anunţă risc de viituri pe râuri din 14 judeţe. Apelul autorităților către locuitorii din zonele vizate # Adevarul.ro
Hidrologii avertizează că există risc de viituri pe râuri din 14 judeţe, fiind emisă o avertizare cod galben.
13:45
Vicepreședintele CJ Harghita, trimis în judecată de DNA, alături de mai mulți funcționari. Ce acuzații li se aduc # Adevarul.ro
Vicepreşedintele CJ Harghita, Barti Tihamer, a fost trimis în judecată de către procurorii DNA, alături de mai mulţi funcţionari din Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, pentru mai multe infracțiuni.
13:45
Cel mai scump transfer al verii, blocat. Ștefan Baiaram rămâne la Craiova, după ce Mihai Rotaru s-a opus vehement mutării # Adevarul.ro
S-a aflat adevăratul motiv din spatele deciziei lui Mihai Rotaru. Ștefan Baiaram nu va fi transferat de la Craiova în viitorul apropiat.
13:30
Nazare, întâlniri cu marii finanţatori de pe Wall Street: România a atras un împrumut de 1 miliard de euro # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut întâlniri cu marii finanţatori de pe Wall Street, instituţii financiare care au sprijinit constant accesul României pe pieţele internaţionale, cât şi dezvoltarea pieţei titlurilor de stat.
13:30
ONU denunță abuzurile din Coreea de Nord: „Un popor prizonier al fricii și suferinței” # Adevarul.ro
Situația drepturilor omului în Coreea de Nord s-a deteriorat semnificativ în ultimul deceniu, avertizează ONU într-un raport publicat vineri.
13:30
Florentin Petre, aproape să piardă bătălia cu hepatita C. Are un înger păzitor: „Gigi Becali mi-a salvat viața” # Adevarul.ro
Fostul fotbalist al celor de la Dinamo a povestiti despre bătălia cu virusul hepatic, dar și cum a reușit să scape de infecție, după ce nimeni nu i-a mai oferit șanse.
13:30
Forțele ruse au reușit să împingă linia frontului în estul regiunii Donețk, potrivit unei evaluări publicate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).
13:15
Dreptatea unei mame. Cum a organizat o femeie din Suceava flagrant pentru dealerii care i-au vândut droguri fiicei sale # Adevarul.ro
O femeie din Suceava a organizat, singură, un flagrant pentru doi dealeri de droguri care vânduseră substanțe ilegale fiicei ei.
13:00
„Cu foiță de aur”. Un deputat a rămas șocat când a aflat cum sunt făcute cărțile de vizită ale parlamentarilor: „Realitatea bate gluma” # Adevarul.ro
Radu Mihaiu, deputat USR, susține că a rămas „șocat” după ce a văzut cât costă 100 de cărți de vizită comandate la Parlament, de câteva ori mai mare decât prețul de pe piață. Motivul: au foiță din aur, spune parlamentarul.
13:00
FMI: Deficitul fiscal a persistat în ciuda înghețării salariilor și pensiilor. Este nevoie de ajustări fiscale suplimentare # Adevarul.ro
O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, a analizat reformele României în perioada 3-12 septembrie, la finalul vizitei transmițând presei câteva dintre principalele concluzii.
13:00
Asasinarea lui Charlie Kirk, urmată de un val de teorii conspiraționiste. De la avioane private misterioase la presupuse „semnale secrete” # Adevarul.ro
Uciderea activistului conservator Charlie Kirk, în timpul unui eveniment public la Utah Valley University, a generat nu doar șoc și indignare, ci și o avalanșă de teorii conspiraționiste pe rețelele sociale.
13:00
Țara NATO care va cheltui miliarde de dolari pentru a se dota cu sisteme de apărare aeriană: „Situaţia de securitate este pusă la încercare” # Adevarul.ro
Danemarca intenţionează să achiziţioneze sisteme de apărare aeriană în valoare de 9,11 miliarde de dolari, cea mai mare achiziţie de arme pe care o realizează până acum, a anunțat vineri, 12 septembrie, ministrul danez al apărării.
Acum 4 ore
12:45
Rabla Auto 2025 demarează luni, cu etapa validării producătorilor auto, a informat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)
12:45
Reacția ministrului Justiţiei după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar: un pacient cu cancer cerea asigurarea tratamentului # Adevarul.ro
Ministrul Justiţiei a reacţionat după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer cerea asigurarea tratamentului.
12:45
Alerte de securitate la universitățile din SUA. Mii de studenți, evacuați după amenințări cu caracter terorist # Adevarul.ro
Mai multe colegii și universități afro-americane din Statele Unite (HBCUs – Historically Black Colleges and Universities) au fost plasate în stare de alertă joi, după ce au primit amenințări considerate cu potențial terorist.
12:30
Roiul de drone rusești deasupra Poloniei – un test pentru NATO și pentru Statele Unite # Adevarul.ro
Europa, deja tensionată de războiul din Ucraina, a primit un nou avertisment: pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian polonez a arătat cât de ușor conflictul se poate extinde și cât de fragile sunt liniile de apărare ale NATO, scrie The New York Times.
12:30
Moment memorabil la Unforgettable Festival 2025: Nikos Vertis și Andra au cântat „Aseară ți-am luat basma” # Adevarul.ro
Nikos Vertis și Andra au cântat împreună piesa „Aseară ți-am luat basma” în prima seară de la Unforgettable Festival 2025. Momentul inedit a fost primit cu entuziasm de întreaga piață, mii de oameni cântând la unison alături de cei doi artiști.
12:30
Cele două fețe ale lui Mutu. În România se întreabă ce mare antrenor e Tudor, iar în Italia îl laudă # Adevarul.ro
Adrian Mutu (46 de ani) este liber de contract și își dă cu părerea despre alți antrenori.
12:30
Caz șocant: Doi studenți de la o universitate din New York au vânat un urs și l-au tranşat în campus # Adevarul.ro
Caz șocant în SUA. Doi studenţi de la Universitatea Cornell din statul New York au ucis un urs şi au transportat carcasa animalului în campus, unde l-au jupuit şi l-au tranşat, au relatat joi autorităţile locale.
12:15
Adevărul despre produsele cu îndulcitori. Au uneori la fel de multe calorii ca cele cu zahăr, avertizează nutriționistul Mihaela Bilic # Adevarul.ro
Un produs fără zahăr compensează gustul cu grăsimi. Nu există o formă mai sănătoasă de zahăr, toți agenții de îndulcire au același număr de calorii și același efect în organism, atrage atenția nutriționistul Mihaela Bilic.
12:15
Muncitori români, bătuți de angajator și rudele sale în Elveția, după ce au mers să-și ia salariile restante # Adevarul.ro
Trei muncitori români angajați la o firmă de construcții din Elveția au fost atacați violent de rudele angajatorului atunci când s-au dus să-și primească salariile restante.
12:15
Județele care intră sub cod galben de ploi și vijelii. Vreme instabilă în mai multe zone din țară # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, 12 septembrie, un cod galben de ploi și vijelii, valabil pentru mai multe regiuni.
12:15
O tânără „şi-a vândut sufletul” pentru păpușile Labubu. Biserica i-a recomandat să meargă la psihiatru # Adevarul.ro
O fată din Moscova și-a „vândut oficial sufletul” pentru colecția păpușile Labubu și pentru un bilet la un concert al cântăreţei folk ruse Nadejda Kadîşeva.
12:00
Teatrul Naţional de Operetă şi Musical deschide stagiunea de toamnă. „Romeo și Julieta“ ridică primul cortina # Adevarul.ro
Musicalul „Romeo și Julieta“ deschide sezonul de toamnă la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian“ din București, un spectacol modern realizat de regizorul maghiar KERO.
12:00
Tusk și Sikorski îi răspund lui Trump: „Nu, atacul dronelor rusești în Polonia nu a fost o greșeală” # Adevarul.ro
Premierul Poloniei, Donald Tusk, și ministrul de externe Radosław Sikorski au respins categoric sugestia președintelui american Donald Trump, potrivit căreia pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian polonez ar fi putut fi o „eroare”.
11:45
Adrian Mititelu le-a dat undă verde să își caute echipe. Ce s-a întâmplat în vestiarul celor de la FCU Craiova, după decizia tranșantă a celor din FRF # Adevarul.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis ca FCU Craiova să fie exclusă din toate competițiile.
11:45
Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Vremea din octombrie va aduce temperaturi normale pentru această perioadă.
11:45
Instrumentele de scris sunt cele mai comandate produse ale sezonului, urmate de semne de carte, agende & carnete, lămpi pentru citit și accesorii de papetărie, potrivit unei analize privind cumpărăturile din perioada 1 august - 4 septembrie.
11:30
Singurul eveniment din Europa de Est dedicat filmului de dans revine cu patru zile de proiecții și dezbateri # Adevarul.ro
Între 11 și 14 septembrie 2025, Bucureștiul găzduiește cea de-a 11-a ediție a Bucharest International Dance Film Festival (BIDFF), singurul eveniment din Europa de Est dedicat filmului de dans.
11:30
Fiecare al șaptelea soldat trimis de Coreea de Nord să lupte pentru Rusia a căzut pe front, conform serviciilor de informații de la Seul. Regimul de la Phenian susține că participarea la război ar servi apărării patriei.
11:30
Daniel Băluță anunță care este stadiul lucrărilor pe șantierul pieței Berceni-Olteniței. Cum va arăta noul complex agro-alimentar # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, a anunțat care este stadiul lucrărilor pe șantierul pieței Berceni-Olteniței. În prezent, muncitorii distrug vechea clădire.
11:30
După moartea lui Charlie Kirk, democrația americană își pierde busola. „A fi accesibil devine tot mai mult sinonim cu a fi vulnerabil” # Adevarul.ro
Asasinarea lui Charlie Kirk, considerat un simbol al conservatorismului tânăr și un apropiat al președintelui Donald Trump, a aruncat o umbră grea asupra vieții politice americane.
11:30
Un cancer extrem de rar apare tot mai des la persoanele tinere. Experții nu găsesc nicio explicație # Adevarul.ro
Un tip de cancer rar este diagnosticat tot mai des la persoane tinere. Tendința îi preocupă pe specialiști, care încearcă să înțeleagă cauzele acestei schimbări.
11:15
Recidivist din Maramureș, reținut după ce a incendiat bunurile unui vecin: „Diseară urmezi tu!” Imaginile șocante, transmise live pe TikTok # Adevarul.ro
Un bărbat din județul Maramureș a incendiat bunurile unui vecin, a amenințat cu moartea și a fugit în pădure, unde a continuat să posteze live-uri pe rețelele sociale.
11:15
Avantaj masiv pentru FCSB și Craiova în competițiile europene. Modificare importantă la UEFA # Adevarul.ro
Regulamentele competițiilor europene suferă noi ajustări, anunțate de Comitetul Executiv al UEFA.
11:15
Un prizonier politic eliberat la cererea lui Trump refuză să părăsească Belarusul: „Un adevărat erou al poporului” # Adevarul.ro
Politicianul belarus de opoziție Mikola Statkevici, eliberat la cererea lui Donald Trump, a refuzat să treacă granița în Lituania alături de ceilalți deținuți grațiați.
11:00
Impozitele pe locuințe și terenuri se majorează cu 170%. Cu cât cresc taxele pe mașini # Adevarul.ro
Creșteri semnificative ale impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, în principal pentru persoane fizice, sunt incluse în proiectul de modificare a Codului fiscal din cel de-al doilea pachet legislativ pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.
11:00
Cea mai spectaculoasă seră de plante exotice din România: pădure tropicală chiar în inima unui oraș de pe malul Dunării # Adevarul.ro
O grădină botanică va avea cea mai spectaculoasă seră din țară în ceea ce privește plantele exotice. Vizitatorii vor putea admira palmieri de aproximativ 20 de metri înălțime, precum și sute de alte plante exotice.
Acum 6 ore
10:45
Un muncitor, filmat în timp ce aruncă moloz de pe blocul unde lucra. Cu cât a fost amendat # Adevarul.ro
Un muncitor care lucra la un bloc din Ploiești a decis să arunce saci de moloz direct de pe clădire. Bărbatul a fost filmat și amendat pentru gestul său.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.