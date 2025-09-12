Un copil a murit după ce a fost lovit intenţionat cu maşina, în urma unei altercaţii dintr-o parcare
Adevarul.ro, 12 septembrie 2025 16:00
Un copil în vârstă de 12 ani a fost ucis în sud-vestul Germaniei după ce un tânăr de 18 ani l-a urmărit cu maşina şi l-a lovit, în urma unei altercaţii pe care cei doi au avut-o într-o parcare.
Acum 15 minute
16:15
Drumului Expres Arad – Oradea: A fost semnat contractul pentru lotul 2. Când ar trebui să fie gata # Adevarul.ro
CNAIR a semnat contractul pentru construcţia lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea cu asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) - Straco Holding SRL (România). Contractul are o valoare de 2,76 miliarde de lei (fără TVA).
16:15
Un accident rutier a avut loc, vineri, pe autostrada A2, pe sensul spre Constanța. Traficul a fost deviat prin localitatea Medgidia.
16:15
Deputat PNL: „Prăbuşirea coaliţiei ar avea un efect de catastrofă. PSD să aleagă dacă este la guvernare sau face opoziţie la propria guvernare" # Adevarul.ro
Prăbuşirea coaliţiei de guvernare ar avea consecinţe grave pentru România, atât pe plan intern, cât şi în plan extern, atrage atenția un deputat PNL.
Acum 30 minute
16:00
Procurorii Codruței Kovesi, percheziţii la Constanţa. Un funcţionar public a fost pus sub control judiciar după o fraudă de 850.000 euro din fonduri europene # Adevarul.ro
Un funcționar din Constanța este anchetat de Parchetul European, după ce ar fi ajutat o cooperativă agricolă să fraudeze 850.000 de euro din fonduri UE pentru irigații. Procurorii Codruței Kovesi au confiscat bunuri de 500.000 de euro.
16:00
CNAS: Bolnavii de cancer vor beneficia în continuare de tratament. „Au fost plătite toate restanțele pe august” # Adevarul.ro
Pacienții oncologici vor beneficia în continuare de tratament, a dat vineri asigurări CNAS, precizând că monitorizează continuu modul de utilizare a bugetului aprobat pe toate domeniile de asistență medicală, iar în prezent nu există discontinuități.
16:00
16:00
Kremlinul a încercat să calmeze temerile apărute în Europa după începerea exercițiilor militare strategice Zapad-2025, dând asigurări că Rusia nu reprezintă o amenințare pentru statele europene.
Acum o oră
15:45
Laureatul Premiului Nobel Wole Soyinka, despre experiența de coșmar trăită pe Aeroportul Otopeni: „Răpit, jefuit și abandonat” # Adevarul.ro
Scriitorul nigerian Wole Soyinka, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, a povestit calvarul prin care a trecut la București, după ce a fost victima unui taximetrist pe Aeroportul Otopeni.
15:45
Bărbat din Buzău, trimis în judecată după ce i-a pus otravă în ciorbă fostului socru și i-a tăiat frânele de la mașină # Adevarul.ro
Un bărbat acuzat că i-a turnat otravă în ciorbă fostului socru, iar apoi a încercat să îi taie frânele de la mașină, a fost trimis în judecată, a informat, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.
15:30
Fiica Elenei Udrea a început clasa I la o școală privată de top din Capitală, unde taxa anuală este una uriaşă.
15:30
Opt proiecte ale spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR vor fi finanțate cu fonduri europene # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță că proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR, vor fi mutate pe fonduri europene în Programul Sănătate.
15:30
Un mare combinat siderurgic din România, cu istorie de 140 de ani, și-a închis porțile # Adevarul.ro
Un mare combinat siderurgic, cu sute de angajați, și-a închis porțile, a anunțat vineri compania, precizând că motivele țin, printre altele de „prețurile foarte mari la energie”.
15:30
Trump anunță prinderea suspectului care l-a asasinat pe Charlie Kirk . „Cred că l-am prins” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat vineri că persoana suspectată de uciderea activistului conservator Charlie Kirk ar fi fost prinsă. „Cred, cu un grad ridicat de certitudine, că îl avem în custodie”, a spus Trump, într-o intervenție la Fox News.
Acum 2 ore
15:15
Băiat de 11 ani, cu epilepsie, căutat de două săptămâni. Autoritățile au emis RO-Alert în mai multe județe # Adevarul.ro
Un băiat de 11 ani din județul Sălaj, Mădălin Rostaș, dispărut de două săptămâni, este căutat intens de autorități și voluntari. Minorul suferă de epilepsie și probleme locomotorii.
15:00
Un copil a murit din cauza unei complicații rare a rujeolei, la câţiva ani de la contractarea bolii # Adevarul.ro
Moartea unui copil, răpus de o complicație rară a rujeolei la câţiva ani de la contractarea bolii, readuce în prim-plan pericolul unei boli adesea subestimate şi mai ales necesitatea vaccinării.
14:45
Câți bani au primit partidele politice în septembrie. PSD, pe primul loc, urmat de AUR și PNL # Adevarul.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a virat în septembrie subvenții de 19 milioane de lei către opt partide politice.
14:45
O audiere recentă în Congres a dezvăluit o filmare cu o rachetă Hellfire trasă de o dronă Reaper care „a ricoșat” dintr-un obiect zburător neidentificat, lăsându-i perplecși atât pe cei prezenți, cât și pe membrii Congresului.
14:45
Campionatele Mondiale de Atletism urmează să se defășoare în Japonia între 13 și 21 septembrie.
14:45
Scandal după un focar de pestă porcină în Dolj: peste 1.000 de porci eutanasiați, temeri privind poluarea apelor # Adevarul.ro
Un focar de pestă porcină africană a dus la neutralizarea a peste 1.000 de porci dintr-o fermă din județul Dolj. Administrația Bazinală Jiu acuză că există risc de contaminare a pânzei freatice în urma îngropării a 200 de porci, DSVSA răspunde că s-au respectat procedurile și exclude riscul.
14:45
Mai mult de 350.000 de companii europene vor primi sprijin pentru eficiență energetică # Adevarul.ro
Mai mult de 350.000 de companii din întreaga Europă vor câștiga eficiență energetică datorită unei inițiative de finanțare a Uniunii Europene în valoare de 17,5 miliarde euro.
14:30
Casieră bolnavă de cancer, acuzată că a delapidat 220.000 de euro la Poșta din Târgu Jiu # Adevarul.ro
O casieră de la Poșta din Târgu Jiu și bolnavă de cancer în stadiu terminal, este cercetată pentru delapidare după ce ar fi produs un prejudiciu de peste 220.000 de euro.
Acum 4 ore
14:15
Tânără bătută și sechestrată timp de cinci zile de fostul iubit. Mama fetei a alertat Poliția # Adevarul.ro
O tânără de 20 de ani a fost ținută cu forța într-un apartament și agresată în repetate rânduri de fostul iubit.
14:00
Un cetățean nigerian a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a agresat și violat o prostituată în sectorul 6 al Capitalei.
14:00
Interviu cu George Roca: povestea unei identități diasporene între literatură și jurnalism # Adevarul.ro
George Roca este unul dintre cei mai activi promotori ai culturii românești în diaspora. Stabilit de mai multe decenii în Australia, a reușit să construiască, prin activitatea sa de jurnalist, scriitor și editor, o punte între comunitățile românești răspândite în lume și publicul din țară.
14:00
Dansul frunzelor spre moarte s-ar fi putut numi acest balet pus în scenă pe 9 septembrie, la Teatrul Național I.L. Caragiale din Bucureşti, de compania Malandain Ballet Biarritz, pe muzică de Antonio Vivaldi și Giovanni Antonio Guido.
14:00
Eficiența apărării antiaeriene aliate în Polonia a fost de doar 15%, mult mai slabă decât a Ucrainei. NATO caută arme ieftine împotriva dronelor rusești # Adevarul.ro
Sistemele de apărare aeriană ale statelor membre NATO, în valoare de zeci de milioane de dolari, nu au reușit să facă față atacului cu drone al Federației Ruse în Polonia.
13:45
Cod galben de inundaţii: hidrologii anunţă risc de viituri pe râuri din 14 judeţe. Apelul autorităților către locuitorii din zonele vizate # Adevarul.ro
Hidrologii avertizează că există risc de viituri pe râuri din 14 judeţe, fiind emisă o avertizare cod galben.
13:45
Vicepreședintele CJ Harghita, trimis în judecată de DNA, alături de mai mulți funcționari. Ce acuzații li se aduc # Adevarul.ro
Vicepreşedintele CJ Harghita, Barti Tihamer, a fost trimis în judecată de către procurorii DNA, alături de mai mulţi funcţionari din Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, pentru mai multe infracțiuni.
13:45
Cel mai scump transfer al verii, blocat. Ștefan Baiaram rămâne la Craiova, după ce Mihai Rotaru s-a opus vehement mutării # Adevarul.ro
S-a aflat adevăratul motiv din spatele deciziei lui Mihai Rotaru. Ștefan Baiaram nu va fi transferat de la Craiova în viitorul apropiat.
13:30
Nazare, întâlniri cu marii finanţatori de pe Wall Street: România a atras un împrumut de 1 miliard de euro # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut întâlniri cu marii finanţatori de pe Wall Street, instituţii financiare care au sprijinit constant accesul României pe pieţele internaţionale, cât şi dezvoltarea pieţei titlurilor de stat.
13:30
ONU denunță abuzurile din Coreea de Nord: „Un popor prizonier al fricii și suferinței” # Adevarul.ro
Situația drepturilor omului în Coreea de Nord s-a deteriorat semnificativ în ultimul deceniu, avertizează ONU într-un raport publicat vineri.
13:30
Florentin Petre, aproape să piardă bătălia cu hepatita C. Are un înger păzitor: „Gigi Becali mi-a salvat viața” # Adevarul.ro
Fostul fotbalist al celor de la Dinamo a povestiti despre bătălia cu virusul hepatic, dar și cum a reușit să scape de infecție, după ce nimeni nu i-a mai oferit șanse.
13:30
Forțele ruse au reușit să împingă linia frontului în estul regiunii Donețk, potrivit unei evaluări publicate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).
13:15
Dreptatea unei mame. Cum a organizat o femeie din Suceava flagrant pentru dealerii care i-au vândut droguri fiicei sale # Adevarul.ro
O femeie din Suceava a organizat, singură, un flagrant pentru doi dealeri de droguri care vânduseră substanțe ilegale fiicei ei.
13:00
„Cu foiță de aur”. Un deputat a rămas șocat când a aflat cum sunt făcute cărțile de vizită ale parlamentarilor: „Realitatea bate gluma” # Adevarul.ro
Radu Mihaiu, deputat USR, susține că a rămas „șocat” după ce a văzut cât costă 100 de cărți de vizită comandate la Parlament, de câteva ori mai mare decât prețul de pe piață. Motivul: au foiță din aur, spune parlamentarul.
13:00
FMI: Deficitul fiscal a persistat în ciuda înghețării salariilor și pensiilor. Este nevoie de ajustări fiscale suplimentare # Adevarul.ro
O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, a analizat reformele României în perioada 3-12 septembrie, la finalul vizitei transmițând presei câteva dintre principalele concluzii.
13:00
Asasinarea lui Charlie Kirk, urmată de un val de teorii conspiraționiste. De la avioane private misterioase la presupuse „semnale secrete” # Adevarul.ro
Uciderea activistului conservator Charlie Kirk, în timpul unui eveniment public la Utah Valley University, a generat nu doar șoc și indignare, ci și o avalanșă de teorii conspiraționiste pe rețelele sociale.
13:00
Țara NATO care va cheltui miliarde de dolari pentru a se dota cu sisteme de apărare aeriană: „Situaţia de securitate este pusă la încercare” # Adevarul.ro
Danemarca intenţionează să achiziţioneze sisteme de apărare aeriană în valoare de 9,11 miliarde de dolari, cea mai mare achiziţie de arme pe care o realizează până acum, a anunțat vineri, 12 septembrie, ministrul danez al apărării.
12:45
Rabla Auto 2025 demarează luni, cu etapa validării producătorilor auto, a informat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)
12:45
Reacția ministrului Justiţiei după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar: un pacient cu cancer cerea asigurarea tratamentului # Adevarul.ro
Ministrul Justiţiei a reacţionat după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer cerea asigurarea tratamentului.
12:45
Alerte de securitate la universitățile din SUA. Mii de studenți, evacuați după amenințări cu caracter terorist # Adevarul.ro
Mai multe colegii și universități afro-americane din Statele Unite (HBCUs – Historically Black Colleges and Universities) au fost plasate în stare de alertă joi, după ce au primit amenințări considerate cu potențial terorist.
12:30
Roiul de drone rusești deasupra Poloniei – un test pentru NATO și pentru Statele Unite # Adevarul.ro
Europa, deja tensionată de războiul din Ucraina, a primit un nou avertisment: pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian polonez a arătat cât de ușor conflictul se poate extinde și cât de fragile sunt liniile de apărare ale NATO, scrie The New York Times.
12:30
Moment memorabil la Unforgettable Festival 2025: Nikos Vertis și Andra au cântat „Aseară ți-am luat basma” # Adevarul.ro
Nikos Vertis și Andra au cântat împreună piesa „Aseară ți-am luat basma” în prima seară de la Unforgettable Festival 2025. Momentul inedit a fost primit cu entuziasm de întreaga piață, mii de oameni cântând la unison alături de cei doi artiști.
12:30
Cele două fețe ale lui Mutu. În România se întreabă ce mare antrenor e Tudor, iar în Italia îl laudă # Adevarul.ro
Adrian Mutu (46 de ani) este liber de contract și își dă cu părerea despre alți antrenori.
12:30
Caz șocant: Doi studenți de la o universitate din New York au vânat un urs și l-au tranşat în campus # Adevarul.ro
Caz șocant în SUA. Doi studenţi de la Universitatea Cornell din statul New York au ucis un urs şi au transportat carcasa animalului în campus, unde l-au jupuit şi l-au tranşat, au relatat joi autorităţile locale.
Acum 6 ore
12:15
Adevărul despre produsele cu îndulcitori. Au uneori la fel de multe calorii ca cele cu zahăr, avertizează nutriționistul Mihaela Bilic # Adevarul.ro
Un produs fără zahăr compensează gustul cu grăsimi. Nu există o formă mai sănătoasă de zahăr, toți agenții de îndulcire au același număr de calorii și același efect în organism, atrage atenția nutriționistul Mihaela Bilic.
12:15
Muncitori români, bătuți de angajator și rudele sale în Elveția, după ce au mers să-și ia salariile restante # Adevarul.ro
Trei muncitori români angajați la o firmă de construcții din Elveția au fost atacați violent de rudele angajatorului atunci când s-au dus să-și primească salariile restante.
12:15
Județele care intră sub cod galben de ploi și vijelii. Vreme instabilă în mai multe zone din țară # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, 12 septembrie, un cod galben de ploi și vijelii, valabil pentru mai multe regiuni.
12:15
O tânără „şi-a vândut sufletul” pentru păpușile Labubu. Biserica i-a recomandat să meargă la psihiatru # Adevarul.ro
O fată din Moscova și-a „vândut oficial sufletul” pentru colecția păpușile Labubu și pentru un bilet la un concert al cântăreţei folk ruse Nadejda Kadîşeva.
12:00
Teatrul Naţional de Operetă şi Musical deschide stagiunea de toamnă. „Romeo și Julieta“ ridică primul cortina # Adevarul.ro
Musicalul „Romeo și Julieta“ deschide sezonul de toamnă la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian“ din București, un spectacol modern realizat de regizorul maghiar KERO.
