Hanorace damă cu mesaje: cum să le porți cu atitudine? (P)
B365.ro, 12 septembrie 2025 15:50
Hanoracele cu mesaje îți oferă oportunitatea să te exprimi, indiferent de stilul vestimentar pe care îl preferi. Poți transforma rapid această piesă într-un element care atrage privirile, transmite buna dispoziție sau un punct de vedere, […] Articolul Hanorace damă cu mesaje: cum să le porți cu atitudine? (P) apare prima dată în B365.
• • •
Acum 10 minute
16:20
Avertizare Nowcasting de vijelie, acum, în Ilfov și alte 3 județe. ANM anunță ploaie cu descărcări electrice și grindină # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod galben de vijelie în Ilfov și județele Giurgiu, Teleorman și Dâmbovița. Cod galben de averse, descărcări electrice și grindină, în Ilfov și alte trei […] Articolul Avertizare Nowcasting de vijelie, acum, în Ilfov și alte 3 județe. ANM anunță ploaie cu descărcări electrice și grindină apare prima dată în B365.
Acum 30 minute
16:10
FOTO | Până vor fi funcționale, ghenele moderne de gunoi vor fi ele însele gunoaie. Bucureșteancă, exasperată: „Sectorul 2 e cel mai murdar din Capitală!” # B365.ro
Bucureștenii din Sectorul 2 trăiesc un coșmar de când pubelele pentru colectarea selectivă au fost montate, dar nu și puse în funcțiune. Ei cer ca primăria de sector să vină cu soluții care să rezolve […] Articolul FOTO | Până vor fi funcționale, ghenele moderne de gunoi vor fi ele însele gunoaie. Bucureșteancă, exasperată: „Sectorul 2 e cel mai murdar din Capitală!” apare prima dată în B365.
16:00
Protest al angajaților din adminstrațiile publice față de reducerea personalului, luni, în Piața Victoriei. De aici vor pleca în marș spre Parlament # B365.ro
Luni, 15 septembrie va avea loc un nou protest. Reprezentanți ai federațiilor sindicale reprezentative din administrația publică locală vor participa la un protest împotriva măsurilor de reducere a personalului în acest domeniu anunțate de Guvern. […] Articolul Protest al angajaților din adminstrațiile publice față de reducerea personalului, luni, în Piața Victoriei. De aici vor pleca în marș spre Parlament apare prima dată în B365.
Acum o oră
15:50
Accident cu mașină și TIR pe Autostrada A2, în Cernavodă, pe sensul spre București. Circulația este deviată prin Medgidia # B365.ro
Un accident în care au fost implicate un autoturism și un TIR s-a produs pe Autostrada A2, pe sensul spre București, în zona localității Cernavodă. Circulația este deviată prin localitatea Medgidia, anunță Centrul Infotrafic. Trafic […] Articolul Accident cu mașină și TIR pe Autostrada A2, în Cernavodă, pe sensul spre București. Circulația este deviată prin Medgidia apare prima dată în B365.
15:50
15:40
Ciucu, bucuros, dar și furios pe noua stradă Amilcar Săndulescu. „Știți ce e al dracului de frustrant? Să faci o stradă de la zero în două luni și să fii nevoit să stai doi ani după avize” # B365.ro
O veste mult așteptată de bucureștenii din Sectorul 6 a fost dată. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, transmite că Strada Amilcar Săndulescu va fi deschisă oficial mâine, 13 septembrie. Edilul de sector subliniază că lucrările […] Articolul Ciucu, bucuros, dar și furios pe noua stradă Amilcar Săndulescu. „Știți ce e al dracului de frustrant? Să faci o stradă de la zero în două luni și să fii nevoit să stai doi ani după avize” apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
15:20
Pe ce mai cheltuiesc banii noștri parlamentarii drăguți de la București. Pe cărți de vizită cu fir de aur, ne înștiințează dl. Radu Mihaiu, fost primar de Sector # B365.ro
Se vorbește în ultima perioadă de mai multe cheltuieli ale Statului care trebuie tăiaate. Noile măsuri fiscale, acute, au ca scop repararea situației economice scăzute a țării. Au fost tăieri în mai multe domenii de […] Articolul Pe ce mai cheltuiesc banii noștri parlamentarii drăguți de la București. Pe cărți de vizită cu fir de aur, ne înștiințează dl. Radu Mihaiu, fost primar de Sector apare prima dată în B365.
14:40
Festivalul Plăcintelor în Parcul IOR, în weekend. Festin cu Brașovene cu umpluturi de toate felurile, de la brânză și mărar, șuncă și cașcaval la gemuri, brânză dulce și stafide # B365.ro
Dacă vă este dor de gustul copilăriei sau vreți să gustați un preparat tradițional, începând de astăzi și până duminică, în Parcul IOR, în zona Bisericii Maramureșene, e în plină desfășurare festivalul Plăcintelor Brașovene. Festival […] Articolul Festivalul Plăcintelor în Parcul IOR, în weekend. Festin cu Brașovene cu umpluturi de toate felurile, de la brânză și mărar, șuncă și cașcaval la gemuri, brânză dulce și stafide apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
14:20
Nigerian arestat preventiv, după ce a bătut și violat o femeie care practica prostituția în București. Ea i-a cerut să plece din locuință pentru că nu avea bani să plătească serviciile # B365.ro
Un nigerian în vârstă de 30 de ani a fost reținut după ce a violat și a strâns de gât o femeie. Aceasta practica prostituția în Sectorul 6 al Capitalei. Bărbatul se află în arest […] Articolul Nigerian arestat preventiv, după ce a bătut și violat o femeie care practica prostituția în București. Ea i-a cerut să plece din locuință pentru că nu avea bani să plătească serviciile apare prima dată în B365.
14:20
Se fac ultimele lucrări pe Drumul Valea Largă din Sectorul 6, unde se toarnă asfaltul. E ultima porțiune din cel mai nou bulevard din București care nu a fost dată în trafic # B365.ro
În mediul online, au apărut noi imagini cu lucrările la ultimul segment al Bulevardului Drumul Valea Largă din Sectorul 6 al Capitalei. Pasionații de infrastructură precizează că muncitorii execută lucrări de asfaltare. Bucureștenii din această […] Articolul Se fac ultimele lucrări pe Drumul Valea Largă din Sectorul 6, unde se toarnă asfaltul. E ultima porțiune din cel mai nou bulevard din București care nu a fost dată în trafic apare prima dată în B365.
13:30
VIDEO | Negoiță vrea curățenie ca-n Japonia în școlile din Sectorul 3. „Acolo, am văzut eu, nu există nicio femeie de serviciu. E normal să-i învățăm pe copii s-o păstreze” # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, le reamintește bucureștenilor că nu primăria angajează personalul care se ocupă de curățenie în unitățile de învățământ, ci conducerea acestora, în contextul în care mulți părinți îi sesizează lipsa igienei […] Articolul VIDEO | Negoiță vrea curățenie ca-n Japonia în școlile din Sectorul 3. „Acolo, am văzut eu, nu există nicio femeie de serviciu. E normal să-i învățăm pe copii s-o păstreze” apare prima dată în B365.
13:30
FOTO | Parcul Marin Preda din Giulești are un nou loc de joacă. E cu tobogane, leagăne și trambuline pentru copiii între 6 și 12 ani # B365.ro
Vești bune pentru copii și părinți. În Sectorul 6 al Capitalei, în Parcul Marin Preda sin Giulești s-a deschis al doilea loc de joacă. Acesta este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 […] Articolul FOTO | Parcul Marin Preda din Giulești are un nou loc de joacă. E cu tobogane, leagăne și trambuline pentru copiii între 6 și 12 ani apare prima dată în B365.
13:20
Autobuzele STB 97 și N117 au trasee modificate din seara asta până luni, pentru Străzi Deschise. În acest weekend, evenimentul e pe Calea Victoriei și Griviței # B365.ro
Un nou weekend cu Străzi Deschise are și trasee modificate STB. Călătorii din București trebuie să știe că liniile 97 și N117 vor fi deviate de vineri seară (12 septembrie) până luni dimineața (15 septembrie). […] Articolul Autobuzele STB 97 și N117 au trasee modificate din seara asta până luni, pentru Străzi Deschise. În acest weekend, evenimentul e pe Calea Victoriei și Griviței apare prima dată în B365.
12:40
9 linii STB au trasee modificate, sâmbătă, pentru The Color Run Amazing Tour 2025. Mai multe străzi din centrul București sunt închise complet traficului rutier # B365.ro
În cursul zilei de sâmbătă, 13 septembrie, va avea loc „The Color Run Amazing Tour 2025” în București. Astfel, locuitorii orațului trebuie să știe cp 9 linii STB circulă pe trasee modificate și vor fi […] Articolul 9 linii STB au trasee modificate, sâmbătă, pentru The Color Run Amazing Tour 2025. Mai multe străzi din centrul București sunt închise complet traficului rutier apare prima dată în B365.
12:30
Misiunea „De ochii soacrei” la Rutieră, pentru anunțul „Revoluție în traficul din București”. Europol: Mașinile defecte au dispărut, scările s-au spălat, s-a dat cu var… # B365.ro
Bogdan Despescu a fost în vizită la Brigada Rutieră București. Iar ca printr-o minune au fost executate anumite lucrări extrem de repede. Se pare că, a fost un soi de acțiune extrem de benefică această […] Articolul Misiunea „De ochii soacrei” la Rutieră, pentru anunțul „Revoluție în traficul din București”. Europol: Mașinile defecte au dispărut, scările s-au spălat, s-a dat cu var… apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
12:10
FOTO | Noutăți de pe șantierul din Piața Berceni. Vechea structură metalică se dezmembrează acum, Băluță anunță că în curând se va ridica noua clădire # B365.ro
În această vară, în Piața Berceni-Oltenișei a început un șantier de refacere totală a complexului comercial din Sectorul 4 al Capitalei. Potrivit proiectului, noua piață va fi împărțită în trei trei mari zone – una […] Articolul FOTO | Noutăți de pe șantierul din Piața Berceni. Vechea structură metalică se dezmembrează acum, Băluță anunță că în curând se va ridica noua clădire apare prima dată în B365.
11:40
Vreme noroasă și răcoroasă de început de weekend în București. Prognoza specială pentru Capitală, emisă acum de ANM # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo specială pentru Capitală. Temperaturile vor fi mai scăzute. Meteorologii au anunțat că maxima termică va fi de 25 de grade Celsius, iar minima termică de 18 […] Articolul Vreme noroasă și răcoroasă de început de weekend în București. Prognoza specială pentru Capitală, emisă acum de ANM apare prima dată în B365.
11:10
Alertă de securitate în Parlamentul de la București. O femeie din Republica Moldova a încercat să intre în casa Poporului cu mai multe cuțite # B365.ro
O femeie a fost depistată la intrarea în Parlament având asupra sa 6 sau 7 cuțite. Acest incident extrem de periculos incident trage un semnal de alarmă asupra măsurilor de securitate. Femeia ar fi cetățean […] Articolul Alertă de securitate în Parlamentul de la București. O femeie din Republica Moldova a încercat să intre în casa Poporului cu mai multe cuțite apare prima dată în B365.
11:10
În lumea echipamentelor de fitness, ganterele rămân unele dintre cele mai versatile și eficiente instrumente de antrenament. Indiferent dacă vrei să slăbești, să crești masa musculară sau pur și simplu să-ți menții condiția fizică, un […] Articolul Ce tipuri de gantere să alegi în funcție de obiective? (P) apare prima dată în B365.
10:50
BREAKING | Alegerile pentru PMB riscă să rupă coaliția. PSD amenință că iese din Guvernul Bolojan dacă PNL și USR au candidat comun și dacă scrutinul e anul ăsta # B365.ro
Alegerile pentru PMB sunt una din marile pietre de încercare ale coaliției la Guvernare, care este oricum o complicată alcătuire de partide de la stânga la dreapta, cu multe și frecvente motive de neînțelegere sau […] Articolul BREAKING | Alegerile pentru PMB riscă să rupă coaliția. PSD amenință că iese din Guvernul Bolojan dacă PNL și USR au candidat comun și dacă scrutinul e anul ăsta apare prima dată în B365.
10:40
Cu o combinație fascinantă de arhitectură veche, puburi autentice și spații verzi impresionante, Dublin este destinația ideală pentru turiștii care vor să descopere Europa dintr-o altă perspectivă. O vizită aici îți va oferi experiențe unice, […] Articolul Dublin – destinația perfectă pentru o escapadă europeană (P) apare prima dată în B365.
10:30
FOTO | Streetwise Festival, de azi în Parcul Liniei. Peste 120 de artiști urbani vor picta imensă pictură murală pe zidurile Pasajului feroviar Lujerului # B365.ro
Vești bune pentru iubitorii de artă stradală. Streetwise Festival începe astăzi la ora 10.00 și aduce, până duminică, peste 120 de artiști urbani în Pasajul Feroviar Lujerului – Skateparkul Liniei. Vor fi picturi live, DJ […] Articolul FOTO | Streetwise Festival, de azi în Parcul Liniei. Peste 120 de artiști urbani vor picta imensă pictură murală pe zidurile Pasajului feroviar Lujerului apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
10:20
VIDEO | Restricții de circulație în weekend, pentru Turul României – Etapa București. Traseul cicliștilor, pe unde nu au voie mașinile și rute alternative pentru șoferi # B365.ro
Sunt restricții de circulație în weekend, mai exact duminică, pe 14 septembrie., între orele 07:00 – 18:00, când se desfășoară “Turul României” – Etapa București. Această a cincea etapă a competiției are două curse: Cursa […] Articolul VIDEO | Restricții de circulație în weekend, pentru Turul României – Etapa București. Traseul cicliștilor, pe unde nu au voie mașinile și rute alternative pentru șoferi apare prima dată în B365.
08:40
FOTO | Fântâna arteziană din Sălăjan, izvor neașteptat care a umplut trotuarul de băltoace, dimineață. Bucureșteancă mega simpatică: Măcar să fi fost apa caldă! # B365.ro
În Capitală bucureștenii se plâng foarte des de faptul că nu au apă caldă. Se pare că unele conducte termo sunt vechi de peste un secol. Aceasta fiind principala problemă. Sunt deschise șantiere pentru a […] Articolul FOTO | Fântâna arteziană din Sălăjan, izvor neașteptat care a umplut trotuarul de băltoace, dimineață. Bucureșteancă mega simpatică: Măcar să fi fost apa caldă! apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
08:20
“Obiecte cu poveste” la M.Ț.R, eveniment emoționant în București dedicat diasporei. Cu ce lucruri de suflet pleacă românii din țară, să le țină loc de “acasă” # B365.ro
Obiectele personale ale românilor care migrează în străinătate, lucruri poate mici, dar prețioase care le amintesc de „acasă” și îi ajută să nu-și uite rădăcinile sufletești, au devenit subiect de studiu pentru Centrul de Cercetare […] Articolul “Obiecte cu poveste” la M.Ț.R, eveniment emoționant în București dedicat diasporei. Cu ce lucruri de suflet pleacă românii din țară, să le țină loc de “acasă” apare prima dată în B365.
08:20
Bucureștiul s-a îmbogățit cu niște curry de capră delicios, momo și crănțănele de ciuperci, la noul restaurant nepalez Chautari # B365.ro
Bucătăria nepaleză e un fel de guilty pleasure, ca un Genin la 11 noaptea după o zi de nemâncat, doar că mult mai sănătos și mai aromat, iar noul restaurant nepalez Chautari face exact asta: […] Articolul Bucureștiul s-a îmbogățit cu niște curry de capră delicios, momo și crănțănele de ciuperci, la noul restaurant nepalez Chautari apare prima dată în B365.
08:10
Avertismentul nr. 2 al lui Ciucu pentru bucureșteni ”Luați-vă încă de pe acum biletele pentru West Side Hallo Fest 2025, anul acesta nu le vom mai suplimenta” # B365.ro
Mai e o lună și un pic până la West Side Hallo Fest, festivalul de Halloween din Sectorul 6, biletele (mai scumpe decât anul trecut) sunt în vânzare, iar primarul S6, Ciprian Ciucu, vine – […] Articolul Avertismentul nr. 2 al lui Ciucu pentru bucureșteni ”Luați-vă încă de pe acum biletele pentru West Side Hallo Fest 2025, anul acesta nu le vom mai suplimenta” apare prima dată în B365.
04:00
Io, de vreo treizeci și ceva de ani, trăiesc cu un sentiment foarte impertinent. Îmi vine să fug în lume. Și nu că aș fugi în lume, mi-aș lua câmpii și aș fugi în lume […] Articolul Șocul psihic de la Asia Express se vede de la București apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
19:50
VIDEO | Capacele de canal din București sunt aduse la nivelul asfaltului. Bujduveanu: Un detaliu mic pentru șoferi, bicicliști și pietoni, un pas mare pentru siguranță în trafic # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei a anunțat bucureștenii că vor fi schimbate capacele de la canale. Acestea vor fi aduse la nivelul asfatului. Acest lucru este o premieră pentru București. Vești bune pentru […] Articolul VIDEO | Capacele de canal din București sunt aduse la nivelul asfaltului. Bujduveanu: Un detaliu mic pentru șoferi, bicicliști și pietoni, un pas mare pentru siguranță în trafic apare prima dată în B365.
19:30
FOTO | Un bărbat s-a plimbat cu bicicleta pe Autostrada A1 București – Pitești. Chiar dacă el nu avea ce căuta pe acest drum, a certat un șofer că merge pe banda de urgență # B365.ro
Un bărbat a ieșit la o plimbare cu bicicleta, dar nu pe o cărare sau printr-un spațiu verde, ci direct pe autostradă, mai precis pe A1 București – Pitești. Acesta l-a și certat pe un […] Articolul FOTO | Un bărbat s-a plimbat cu bicicleta pe Autostrada A1 București – Pitești. Chiar dacă el nu avea ce căuta pe acest drum, a certat un șofer că merge pe banda de urgență apare prima dată în B365.
18:40
Nicușor Dan exclude organizarea unor alegeri anticipate la PMB. „Ar însemna o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta” # B365.ro
Președintele României, Nicușor Dan a continutat să facă afirmații despre alegerile parțiale de la PMB. Astăzi, 11 septembrie în cadrul unei emisiuni de la B1 TV a declarat că nu se pune problema de alegeri […] Articolul Nicușor Dan exclude organizarea unor alegeri anticipate la PMB. „Ar însemna o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta” apare prima dată în B365.
18:30
FOTO | Seară cu trafic infernal pe DN1, unde circulația e deviată prin Otopeni pentru șantierul M6. Măsurile abia au intrat în vigoare, iar șoferii vor să scape mai repede de ele # B365.ro
De la începuutul acestei săptămâni, au fost impuse mai multe restricții pe DN1, în zona Otopeni. Aceste măsuri au dat peste cap traficul din această zonă a Capitalei. Șoferii stau cu orele în cozi interminabile […] Articolul FOTO | Seară cu trafic infernal pe DN1, unde circulația e deviată prin Otopeni pentru șantierul M6. Măsurile abia au intrat în vigoare, iar șoferii vor să scape mai repede de ele apare prima dată în B365.
17:30
ALERTĂ | Incendiu la Phoenicia Residence, pe strada Căpriorilor. Traficul din zonă se aglomerează pentru trecerea echipajelor de pompieri # B365.ro
Cu puțin timp în urmă, a izbucnit un incendiu pe Strada Capriorilor, Phoenicia Residence. Potrivit informațiilor arde un apartament. Traficul din zonă este îngreunat. Nu sunt cunoscute foarte multe detalii despre acestea Incendiu la Phoenicia […] Articolul ALERTĂ | Incendiu la Phoenicia Residence, pe strada Căpriorilor. Traficul din zonă se aglomerează pentru trecerea echipajelor de pompieri apare prima dată în B365.
17:10
Sunt gata 3,6 kilometri de termo-conductă de la Magistrala II SUD. Bucureștenii de la Mihai Bravu, Bucur Obor și Ștefan cel Mare vor avea mai puține probleme cu apa caldă # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că au fost finalizate lucrările la 3,6 kilometri de conductă nouă la Magistrala II SUD. Bucureștenii trebuie să știe ca aceasta va fi pusă în funcțiune înainte de […] Articolul Sunt gata 3,6 kilometri de termo-conductă de la Magistrala II SUD. Bucureștenii de la Mihai Bravu, Bucur Obor și Ștefan cel Mare vor avea mai puține probleme cu apa caldă apare prima dată în B365.
16:50
Schimbări în trafic mâine dimineață pentru „Ziua Pompierilor din România”. TPBI: Circulația va fi restricționată pe Calea 13 Septembrie și două linii STB sunt deviate # B365.ro
Trei linii STB importante din București vor circula pe trasee modificate începând de mâine, 12 septembrie. Toate acestea pentru o bună desfășurare a evenimentului „Ziua Pompierilor din România”. Două linii STB circulă deviat pentru „Ziua […] Articolul Schimbări în trafic mâine dimineață pentru „Ziua Pompierilor din România”. TPBI: Circulația va fi restricționată pe Calea 13 Septembrie și două linii STB sunt deviate apare prima dată în B365.
Ieri
16:00
ESENȚIAL | Cresc amenzile pentru tăierile ilegale de copaci în Capitală. PMB lansează în dezbatere publică un proiect de hotărâre pentru protejarea spațiilor verzi # B365.ro
Primăria Capitalei a anunțat bucureștenii că vor începe demersurile de protejare a spațiilor verzi din Municipiul Buucrești. Astfel se lansează în dezbatere publică un proiect de hotărâre în acest sens. Acesta va propune creștera amenzilor […] Articolul ESENȚIAL | Cresc amenzile pentru tăierile ilegale de copaci în Capitală. PMB lansează în dezbatere publică un proiect de hotărâre pentru protejarea spațiilor verzi apare prima dată în B365.
15:50
BREAKING | Site-ul oficial dedicat buletinelor electronice a fost clonat. MAI: Structurile noastre au intervenit și au blocat accesul la fals # B365.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că cineva a clonat site-ul oficial al noii cărți electronice de identitate. Autoritățile spun că au blocat site-ul fals, care a clonat conținutul de pe cel oficial. Site-ul oficial al noii […] Articolul BREAKING | Site-ul oficial dedicat buletinelor electronice a fost clonat. MAI: Structurile noastre au intervenit și au blocat accesul la fals apare prima dată în B365.
15:30
Câte ceva pentru fiecare la Străzi Deschise, în acest weekend pe Calea Victoriei și pe Griviței. Expoziții, concerte, întâlniri cu pompieri, plus o paradă cu 30 de „motoare” de epocă # B365.ro
Chiar dacă vara s-a terminat, maratonul de weekend de „Străzi Deschise” continuă. În weekendul acesta, între 13 și 14, septembrie se anunță o serie de activitărți artistice pe Calea Victoriei și Calea Griviței. Participanții vor […] Articolul Câte ceva pentru fiecare la Străzi Deschise, în acest weekend pe Calea Victoriei și pe Griviței. Expoziții, concerte, întâlniri cu pompieri, plus o paradă cu 30 de „motoare” de epocă apare prima dată în B365.
15:20
FOTO | Reapar copacii pe Bulevardul și pe Prelungirea Ghencea. Ciucu: Arborii vor fi plantați în ghivece, cablurile au fost îngropate la doar jumătate de metru sub pământ # B365.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, spune că peisagiștii din cadrul administrației locale se vor ocupa de spațiile verzi de pe Prelungirea Ghencea, care au avut de suferit din cauza gestionării defectoase a șantierului și a […] Articolul FOTO | Reapar copacii pe Bulevardul și pe Prelungirea Ghencea. Ciucu: Arborii vor fi plantați în ghivece, cablurile au fost îngropate la doar jumătate de metru sub pământ apare prima dată în B365.
15:00
Stația STB „Pericol” se găsește, de fapt, pe mai tot Bulevardul Pallady, unde tramvaiele au fost înlocuite de linii navetă. Aștepți autobuzul între pomi, pe bordura înaltă a dlui Negoiță # B365.ro
Străzile și bulevardele Capitalei devin parcă tot mai neprietenoase cu pietonii. Iar pentru cei care folosesc transportul în comun situația a devenit și mai delicată. Dacă zilele trecute, v-am prezentat stația pericol din Capitală, ei […] Articolul Stația STB „Pericol” se găsește, de fapt, pe mai tot Bulevardul Pallady, unde tramvaiele au fost înlocuite de linii navetă. Aștepți autobuzul între pomi, pe bordura înaltă a dlui Negoiță apare prima dată în B365.
14:50
ELCEN are un nou șef. Mihai Volf, de 37 de ani în compania Electrocentrale București, e director interimar. Îl înlocuiește pe Claudiu Crețu, acuzat de luare de mită # B365.ro
Mihai Volf este directorul interimar al Electrocentrale București (ELCEN), anunță compania. Decizia a venit în contextul în care Claudiu Crețu nu mai poate să-și exercite funcția de director general, fiind acuzat de luare de mită. […] Articolul ELCEN are un nou șef. Mihai Volf, de 37 de ani în compania Electrocentrale București, e director interimar. Îl înlocuiește pe Claudiu Crețu, acuzat de luare de mită apare prima dată în B365.
14:00
Zeci de bucureșteni din Sectorul 5 au fost amendați pentru ambrozia de pe terenurile lor. E planta care înnebunește mii de bucureșteni alergici la polenul ei # B365.ro
Vești bune pentru bucureștenii alergici la ambrozie. Primăria Sectorului 5 a înăsprit controalele pentru răspândirea acestei plante. Polițiștii locali din cadrul Direcției Genereale de Poliție Locală a Sectorului 5 au început o nouă serie de […] Articolul Zeci de bucureșteni din Sectorul 5 au fost amendați pentru ambrozia de pe terenurile lor. E planta care înnebunește mii de bucureșteni alergici la polenul ei apare prima dată în B365.
13:20
BREAKING | Incident grav la metrou, pe M2 – Magistrala Corporatiștilor. Tren retras din circulație după ce frâna de urgență s-a activat necontrolat de 9 (nouă) ori # B365.ro
În cursul acestei dimineți, a avut loc un incident pe ruta Magistralei 2 din rețeaua de transport subteran din București. Trenul se deplasa pe ruta Pipera – Tudor Arghezi, iar mecanicul a frânat de nouă […] Articolul BREAKING | Incident grav la metrou, pe M2 – Magistrala Corporatiștilor. Tren retras din circulație după ce frâna de urgență s-a activat necontrolat de 9 (nouă) ori apare prima dată în B365.
12:50
Cele 4 dorințe ale lui Nicușor Dan în legătură cu alegerile pentru PMB: „Eu mi-aș dori să se încheie cât mai repede, adică să avem o dată, candidați, campania și, în sfârșit, un primar” # B365.ro
Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei și actualul Președinte al României a făcut o declarație cu privire la alegerile PMB. Da, acele alegeri pentru care nu avem stabilită încă o dată, dar pentru care […] Articolul Cele 4 dorințe ale lui Nicușor Dan în legătură cu alegerile pentru PMB: „Eu mi-aș dori să se încheie cât mai repede, adică să avem o dată, candidați, campania și, în sfârșit, un primar” apare prima dată în B365.
12:10
VIDEO | Metrorex exprimă încântare pentru stadiul lucrărilor la M6 – metroul de la Gară la Otopeni. Primul tunel între stații e gata, cu banii e mai prost # B365.ro
Metrorex anunță un nou episod din jurnalul de șantier de la M6, metroul spre Otopeni. În luna august s-au înregistrat progrese semnificative, dar și un eveniment important: a fost realizat primul segment de tunel între […] Articolul VIDEO | Metrorex exprimă încântare pentru stadiul lucrărilor la M6 – metroul de la Gară la Otopeni. Primul tunel între stații e gata, cu banii e mai prost apare prima dată în B365.
11:30
VIDEO | Un domn cu trotineta electrică pe A3 București-Ploiești, în beznă – cea mai nouă situație nebunească de trafic de la noi. Da, e interzis cu troti pe drumuri de mare viteză # B365.ro
Chiar dacă legislația în vigoare interzice circulația trotinetelor electrice pe autostrăzi, mulți oameni se aventurează pe drumurile de mare viteză. Acesta este și cazul unu tânăr care a fost surprins circulând cu trotineta electrică pe […] Articolul VIDEO | Un domn cu trotineta electrică pe A3 București-Ploiești, în beznă – cea mai nouă situație nebunească de trafic de la noi. Da, e interzis cu troti pe drumuri de mare viteză apare prima dată în B365.
11:30
Strania confesiune a lui Nicușor Dan: „Nu am imaginea clară a ceea ce s-a întâmplat în noiembrie”. Adică la alegerile anulate din cauză de pericole complexe, după cum ni s-a spus # B365.ro
Misterele Bucureștilor s-au îmbogățit, după cum cu toții încă ne mai amintim bine, cu cel mai ciudat și mai controversat episod electoral din istoria noastră modernă: anulatele alegeri prezidențiale – cele din luna noiembrie a […] Articolul Strania confesiune a lui Nicușor Dan: „Nu am imaginea clară a ceea ce s-a întâmplat în noiembrie”. Adică la alegerile anulate din cauză de pericole complexe, după cum ni s-a spus apare prima dată în B365.
11:00
Avertizare de ploi și vijelii în București, din acest moment și până mâine seară. Prognoza meteo specială pentru Capitală, emisă azi de ANM # B365.ro
ANM a actualizat prognoza specială pentru București, iar de aici aflăm că vom avea parte de ploi, descărcări electrice și vijelii, azi, 11 septembrie 2025. Vremea se răcește și mai tare vineri, 12 septembrie, când […] Articolul Avertizare de ploi și vijelii în București, din acest moment și până mâine seară. Prognoza meteo specială pentru Capitală, emisă azi de ANM apare prima dată în B365.
10:30
VIDEO | Linia 41 va avea o soră pe Pasajul de 20 de milioane de euro de la Apărătorii Patriei. Tramvaiul va lega sudul de nordul Bucureștiului – Șos. Giurgiului➡️Pipera # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță și primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, au susținut o conferință de presă comună de la viitorul Pasaj de la Apărătorii Patriei. Edilul de sector informa că pe pod se […] Articolul VIDEO | Linia 41 va avea o soră pe Pasajul de 20 de milioane de euro de la Apărătorii Patriei. Tramvaiul va lega sudul de nordul Bucureștiului – Șos. Giurgiului➡️Pipera apare prima dată în B365.
10:30
Șoferii vitezomani nu mai au scăpare: Camerele video de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor, anunță CNAIR # B365.ro
CNAIR îi anunță pe șoferii din România că nu vor mai putea scăpa de radar, oricât ar dori: Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. Pe principalele drumuri naționale și […] Articolul Șoferii vitezomani nu mai au scăpare: Camerele video de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor, anunță CNAIR apare prima dată în B365.
