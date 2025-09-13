Casa Dimitrie Petrescu, bijuteria neoclasică uitată de pe Calea Griviței din București

12:50

Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei și actualul Președinte al României a făcut o declarație cu privire la alegerile PMB. Da, acele alegeri pentru care nu avem stabilită încă o dată, dar pentru care […] Articolul Cele 4 dorințe ale lui Nicușor Dan în legătură cu alegerile pentru PMB: „Eu mi-aș dori să se încheie cât mai repede, adică să avem o dată, candidați, campania și, în sfârșit, un primar” apare prima dată în B365.