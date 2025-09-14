Lacul Snagov, de la nomenclaturiști comuniști la milionarii de azi. Ce s-a ales de Vila “Chivu Stoica” și de râvnitul său bufet cu Pepsi, cândva suc excentric, de negăsit în București
Încă din perioada interbelică, lacul Snagov, cu malurile sale pe atunci sălbatice, a însemnat o atracție pentru cei care își doreau o casă de vacanță la pădure, cu livadă și ieșire la luciul apei.
FOTO | O tonă de gunoi, strânsă în numai 3 ore din Parcul Grozăvești. PS6 promite reamenajarea și transformarea zonei într-un nou loc de relaxare pentru bucureșteni # B365.ro
Echipele de la Salubrizare Sector 6 au strâns azi, 13 septembrie, o tonă de gunoi din Parcul Grozăvești în numai 3 ore. Primăria promite că va reamenaja parcul, după ce terenul a fost obținut de
Ghidul Selectării Colective a fost lansat de Primăria Sectorului 3. Bucureștenii pot primi amenzi dacă nu sortează gunoiul # B365.ro
Primăria Sectorului 3 a lansat „Ghidul Colectării Selective" pentru a veni în ajutorul cetățenilor și de a le reaminti importanța respectării regulilor de colectare separată a deșeurilor. PS3 a lansat „Ghidul Colectării Selective" Cetățenii trebuie
FOTO | Vizită pe șantierul de lărgire la 4 benzi a DN1A. Scrioșteanu prezintă stadiul lucrărilor și promite verificări săptămânale în teren # B365.ro
Secretarul de Stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a făcut o vizită pe șantierul proiectului de lărgire la 4 benzi a DN1A între Centura București și intersecția cu Șoseaua Chitila – Parc Mogoșoaia și
FOTO | Lucrările de la Facultatea de Istorie au ajuns la un stadiu de 80%. Plus o veste bună de pe șantier: Frontonul cu vultur și grifoni revine pe clădirea Universității din București # B365.ro
Lucrările la Facultatea de Istorie au ajuns la un stadiu de 80%, anunță UniBuc. Totodată, reprezentanții informează că frontonul cu vultur și grifoni revine pe clădirea Universității din București. Vineri, 12 septembrie, a avut loc
Actualizare METEO | Vremea e plăcută în acest weekend, în București, cu temperaturi specifice perioadei. ANM: Luni, vremea se va răci și vor fi ploi slabe # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza specială pentru București, valabilă în acest weekend (13-14 septembrie). Meteorologii informează că vremea va fi normală din punct de vedere termic. Săptămâna viitoare sunt anunțate ploi, mai spun
VIDEO | Azi se deschide Strada Amilcar Săndulescu din Sectorul 6. Acum e un drum modern, supravegheat video, cu iluminat stradal și trotuare # B365.ro
Veste bună pentru șoferi! Azi se deschide circulația pe Strada Amilcar Săndulescu, după ce lucrările de refacere a acestei artere au fost finalizate, informează Primăria Sectorului 6. Azi se deschide Strada Amilcar Săndulescu Primăria Sectorului
Bucureștiul nu duce lipsa clădirilor istorice, în ciuda trecerii nemiloase a timpului, a regimurilor totalitare care s-au succedat sau a cutremurelor și incendiilor care au venit odată cu anii. Exemplul perfect este Casa Dimitrie Petrescu,
FOTO | Bucureștiul pierde cursa reciclării. Controalele Gărzii Naționale de Mediu arată că peste 80% din deșeurile generate în Capitală ajung la groapă netratate # B365.ro
Garda Națională de Mediu (GNM) transmite că Bucureștiul „pierde cursa reciclării". În urma unor controale, efectuate în prima parte a acestei luni, inspectorii instituției au descoperit că peste 80% din deșeurile generate în sectoarele Capitalei
Hora fluidizării traficului din București. Bolojan și Predoiu au discutat despre implementarea conceptului la noi în oraș, ca să ne scape de blocaje # B365.ro
Premierul Ilie Bolojan și vicepremierul Cătălin Predoiu au discutat vineri, 12 septembrie, despre implementarea conceptului de fluidizare rutieră în București și județul Ilfov, digitalizarea serviciilor pentru cetățeni și dezvoltarea unor dispecerate integrate cu Poliția Națională
Avertizare Nowcasting | E cod galben de ploaie în București, în această seară. ANM: Vor fi și descărcări electrice, și intensificări de scurtă durată ale vântului # B365.ro
În urmă cu câteva minute, meteorologii au emis o Avertizare Nowcasting, aceasta este de cod galben de ploi și vijelii, valabilă pentru Municipiul București. ANM transmite că vor fi ploi puternice, cu descărcări electrice. De
Primarul General al Capitalei și arhitectul șef ar putea deveni membrii ai Comisiei Tehnice de Circulație. Un proiect de hotărâre în acest sens este supus dezbaterii publice # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, și arhitectul șef ar putea forma Comisia Tehnică de Circulație. Un proiect de hotărâre pentru formarea acesteia este supus desbaterii publice pe site-ul Primăriei Capitalei. Proiectul este în dezbatere
Avertizare Nowcasting de vijelie, acum, în Ilfov și alte 3 județe. ANM anunță ploaie cu descărcări electrice și grindină # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod galben de vijelie în Ilfov și județele Giurgiu, Teleorman și Dâmbovița. Cod galben de averse, descărcări electrice și grindină, în Ilfov și alte trei
FOTO | Până vor fi funcționale, ghenele moderne de gunoi vor fi ele însele gunoaie. Bucureșteancă, exasperată: „Sectorul 2 e cel mai murdar din Capitală!” # B365.ro
Bucureștenii din Sectorul 2 trăiesc un coșmar de când pubelele pentru colectarea selectivă au fost montate, dar nu și puse în funcțiune. Ei cer ca primăria de sector să vină cu soluții care să rezolve
Protest al angajaților din adminstrațiile publice față de reducerea personalului, luni, în Piața Victoriei. De aici vor pleca în marș spre Parlament # B365.ro
Luni, 15 septembrie va avea loc un nou protest. Reprezentanți ai federațiilor sindicale reprezentative din administrația publică locală vor participa la un protest împotriva măsurilor de reducere a personalului în acest domeniu anunțate de Guvern.
Accident cu mașină și TIR pe Autostrada A2, în Cernavodă, pe sensul spre București. Circulația este deviată prin Medgidia # B365.ro
Un accident în care au fost implicate un autoturism și un TIR s-a produs pe Autostrada A2, pe sensul spre București, în zona localității Cernavodă. Circulația este deviată prin localitatea Medgidia, anunță Centrul Infotrafic. Trafic
Hanoracele cu mesaje îți oferă oportunitatea să te exprimi, indiferent de stilul vestimentar pe care îl preferi. Poți transforma rapid această piesă într-un element care atrage privirile, transmite buna dispoziție sau un punct de vedere,
Ciucu, bucuros, dar și furios pe noua stradă Amilcar Săndulescu. „Știți ce e al dracului de frustrant? Să faci o stradă de la zero în două luni și să fii nevoit să stai doi ani după avize” # B365.ro
O veste mult așteptată de bucureștenii din Sectorul 6 a fost dată. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, transmite că Strada Amilcar Săndulescu va fi deschisă oficial mâine, 13 septembrie. Edilul de sector subliniază că lucrările
Pe ce mai cheltuiesc banii noștri parlamentarii drăguți de la București. Pe cărți de vizită cu fir de aur, ne înștiințează dl. Radu Mihaiu, fost primar de Sector # B365.ro
Se vorbește în ultima perioadă de mai multe cheltuieli ale Statului care trebuie tăiaate. Noile măsuri fiscale, acute, au ca scop repararea situației economice scăzute a țării. Au fost tăieri în mai multe domenii de
Festivalul Plăcintelor în Parcul IOR, în weekend. Festin cu Brașovene cu umpluturi de toate felurile, de la brânză și mărar, șuncă și cașcaval la gemuri, brânză dulce și stafide # B365.ro
Dacă vă este dor de gustul copilăriei sau vreți să gustați un preparat tradițional, începând de astăzi și până duminică, în Parcul IOR, în zona Bisericii Maramureșene, e în plină desfășurare festivalul Plăcintelor Brașovene. Festival
Nigerian arestat preventiv, după ce a bătut și violat o femeie care practica prostituția în București. Ea i-a cerut să plece din locuință pentru că nu avea bani să plătească serviciile # B365.ro
Un nigerian în vârstă de 30 de ani a fost reținut după ce a violat și a strâns de gât o femeie. Aceasta practica prostituția în Sectorul 6 al Capitalei. Bărbatul se află în arest
Se fac ultimele lucrări pe Drumul Valea Largă din Sectorul 6, unde se toarnă asfaltul. E ultima porțiune din cel mai nou bulevard din București care nu a fost dată în trafic # B365.ro
În mediul online, au apărut noi imagini cu lucrările la ultimul segment al Bulevardului Drumul Valea Largă din Sectorul 6 al Capitalei. Pasionații de infrastructură precizează că muncitorii execută lucrări de asfaltare. Bucureștenii din această
VIDEO | Negoiță vrea curățenie ca-n Japonia în școlile din Sectorul 3. „Acolo, am văzut eu, nu există nicio femeie de serviciu. E normal să-i învățăm pe copii s-o păstreze” # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, le reamintește bucureștenilor că nu primăria angajează personalul care se ocupă de curățenie în unitățile de învățământ, ci conducerea acestora, în contextul în care mulți părinți îi sesizează lipsa igienei
FOTO | Parcul Marin Preda din Giulești are un nou loc de joacă. E cu tobogane, leagăne și trambuline pentru copiii între 6 și 12 ani # B365.ro
Vești bune pentru copii și părinți. În Sectorul 6 al Capitalei, în Parcul Marin Preda sin Giulești s-a deschis al doilea loc de joacă. Acesta este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12
Autobuzele STB 97 și N117 au trasee modificate din seara asta până luni, pentru Străzi Deschise. În acest weekend, evenimentul e pe Calea Victoriei și Griviței # B365.ro
Un nou weekend cu Străzi Deschise are și trasee modificate STB. Călătorii din București trebuie să știe că liniile 97 și N117 vor fi deviate de vineri seară (12 septembrie) până luni dimineața (15 septembrie).
9 linii STB au trasee modificate, sâmbătă, pentru The Color Run Amazing Tour 2025. Mai multe străzi din centrul București sunt închise complet traficului rutier # B365.ro
În cursul zilei de sâmbătă, 13 septembrie, va avea loc „The Color Run Amazing Tour 2025" în București. Astfel, locuitorii orațului trebuie să știe cp 9 linii STB circulă pe trasee modificate și vor fi
Misiunea „De ochii soacrei” la Rutieră, pentru anunțul „Revoluție în traficul din București”. Europol: Mașinile defecte au dispărut, scările s-au spălat, s-a dat cu var… # B365.ro
Bogdan Despescu a fost în vizită la Brigada Rutieră București. Iar ca printr-o minune au fost executate anumite lucrări extrem de repede. Se pare că, a fost un soi de acțiune extrem de benefică această
FOTO | Noutăți de pe șantierul din Piața Berceni. Vechea structură metalică se dezmembrează acum, Băluță anunță că în curând se va ridica noua clădire # B365.ro
În această vară, în Piața Berceni-Oltenișei a început un șantier de refacere totală a complexului comercial din Sectorul 4 al Capitalei. Potrivit proiectului, noua piață va fi împărțită în trei trei mari zone – una
Vreme noroasă și răcoroasă de început de weekend în București. Prognoza specială pentru Capitală, emisă acum de ANM # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo specială pentru Capitală. Temperaturile vor fi mai scăzute. Meteorologii au anunțat că maxima termică va fi de 25 de grade Celsius, iar minima termică de 18
Alertă de securitate în Parlamentul de la București. O femeie din Republica Moldova a încercat să intre în casa Poporului cu mai multe cuțite # B365.ro
O femeie a fost depistată la intrarea în Parlament având asupra sa 6 sau 7 cuțite. Acest incident extrem de periculos incident trage un semnal de alarmă asupra măsurilor de securitate. Femeia ar fi cetățean
În lumea echipamentelor de fitness, ganterele rămân unele dintre cele mai versatile și eficiente instrumente de antrenament. Indiferent dacă vrei să slăbești, să crești masa musculară sau pur și simplu să-ți menții condiția fizică, un
BREAKING | Alegerile pentru PMB riscă să rupă coaliția. PSD amenință că iese din Guvernul Bolojan dacă PNL și USR au candidat comun și dacă scrutinul e anul ăsta # B365.ro
Alegerile pentru PMB sunt una din marile pietre de încercare ale coaliției la Guvernare, care este oricum o complicată alcătuire de partide de la stânga la dreapta, cu multe și frecvente motive de neînțelegere sau
Cu o combinație fascinantă de arhitectură veche, puburi autentice și spații verzi impresionante, Dublin este destinația ideală pentru turiștii care vor să descopere Europa dintr-o altă perspectivă. O vizită aici îți va oferi experiențe unice,
FOTO | Streetwise Festival, de azi în Parcul Liniei. Peste 120 de artiști urbani vor picta imensă pictură murală pe zidurile Pasajului feroviar Lujerului # B365.ro
Vești bune pentru iubitorii de artă stradală. Streetwise Festival începe astăzi la ora 10.00 și aduce, până duminică, peste 120 de artiști urbani în Pasajul Feroviar Lujerului – Skateparkul Liniei. Vor fi picturi live, DJ
VIDEO | Restricții de circulație în weekend, pentru Turul României – Etapa București. Traseul cicliștilor, pe unde nu au voie mașinile și rute alternative pentru șoferi # B365.ro
Sunt restricții de circulație în weekend, mai exact duminică, pe 14 septembrie., între orele 07:00 – 18:00, când se desfășoară "Turul României" – Etapa București. Această a cincea etapă a competiției are două curse: Cursa
FOTO | Fântâna arteziană din Sălăjan, izvor neașteptat care a umplut trotuarul de băltoace, dimineață. Bucureșteancă mega simpatică: Măcar să fi fost apa caldă! # B365.ro
În Capitală bucureștenii se plâng foarte des de faptul că nu au apă caldă. Se pare că unele conducte termo sunt vechi de peste un secol. Aceasta fiind principala problemă. Sunt deschise șantiere pentru a
“Obiecte cu poveste” la M.Ț.R, eveniment emoționant în București dedicat diasporei. Cu ce lucruri de suflet pleacă românii din țară, să le țină loc de “acasă” # B365.ro
Obiectele personale ale românilor care migrează în străinătate, lucruri poate mici, dar prețioase care le amintesc de „acasă" și îi ajută să nu-și uite rădăcinile sufletești, au devenit subiect de studiu pentru Centrul de Cercetare
Bucureștiul s-a îmbogățit cu niște curry de capră delicios, momo și crănțănele de ciuperci, la noul restaurant nepalez Chautari # B365.ro
Bucătăria nepaleză e un fel de guilty pleasure, ca un Genin la 11 noaptea după o zi de nemâncat, doar că mult mai sănătos și mai aromat, iar noul restaurant nepalez Chautari face exact asta:
Avertismentul nr. 2 al lui Ciucu pentru bucureșteni ”Luați-vă încă de pe acum biletele pentru West Side Hallo Fest 2025, anul acesta nu le vom mai suplimenta” # B365.ro
Mai e o lună și un pic până la West Side Hallo Fest, festivalul de Halloween din Sectorul 6, biletele (mai scumpe decât anul trecut) sunt în vânzare, iar primarul S6, Ciprian Ciucu, vine –
Io, de vreo treizeci și ceva de ani, trăiesc cu un sentiment foarte impertinent.
VIDEO | Capacele de canal din București sunt aduse la nivelul asfaltului. Bujduveanu: Un detaliu mic pentru șoferi, bicicliști și pietoni, un pas mare pentru siguranță în trafic # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei a anunțat bucureștenii că vor fi schimbate capacele de la canale. Acestea vor fi aduse la nivelul asfatului. Acest lucru este o premieră pentru București. Vești bune pentru […] Articolul VIDEO | Capacele de canal din București sunt aduse la nivelul asfaltului. Bujduveanu: Un detaliu mic pentru șoferi, bicicliști și pietoni, un pas mare pentru siguranță în trafic apare prima dată în B365.
FOTO | Un bărbat s-a plimbat cu bicicleta pe Autostrada A1 București – Pitești. Chiar dacă el nu avea ce căuta pe acest drum, a certat un șofer că merge pe banda de urgență # B365.ro
Un bărbat a ieșit la o plimbare cu bicicleta, dar nu pe o cărare sau printr-un spațiu verde, ci direct pe autostradă, mai precis pe A1 București – Pitești. Acesta l-a și certat pe un […] Articolul FOTO | Un bărbat s-a plimbat cu bicicleta pe Autostrada A1 București – Pitești. Chiar dacă el nu avea ce căuta pe acest drum, a certat un șofer că merge pe banda de urgență apare prima dată în B365.
Nicușor Dan exclude organizarea unor alegeri anticipate la PMB. „Ar însemna o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta” # B365.ro
Președintele României, Nicușor Dan a continutat să facă afirmații despre alegerile parțiale de la PMB. Astăzi, 11 septembrie în cadrul unei emisiuni de la B1 TV a declarat că nu se pune problema de alegeri […] Articolul Nicușor Dan exclude organizarea unor alegeri anticipate la PMB. „Ar însemna o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta” apare prima dată în B365.
FOTO | Seară cu trafic infernal pe DN1, unde circulația e deviată prin Otopeni pentru șantierul M6. Măsurile abia au intrat în vigoare, iar șoferii vor să scape mai repede de ele # B365.ro
De la începuutul acestei săptămâni, au fost impuse mai multe restricții pe DN1, în zona Otopeni. Aceste măsuri au dat peste cap traficul din această zonă a Capitalei. Șoferii stau cu orele în cozi interminabile […] Articolul FOTO | Seară cu trafic infernal pe DN1, unde circulația e deviată prin Otopeni pentru șantierul M6. Măsurile abia au intrat în vigoare, iar șoferii vor să scape mai repede de ele apare prima dată în B365.
ALERTĂ | Incendiu la Phoenicia Residence, pe strada Căpriorilor. Traficul din zonă se aglomerează pentru trecerea echipajelor de pompieri # B365.ro
Cu puțin timp în urmă, a izbucnit un incendiu pe Strada Capriorilor, Phoenicia Residence. Potrivit informațiilor arde un apartament. Traficul din zonă este îngreunat. Nu sunt cunoscute foarte multe detalii despre acestea Incendiu la Phoenicia […] Articolul ALERTĂ | Incendiu la Phoenicia Residence, pe strada Căpriorilor. Traficul din zonă se aglomerează pentru trecerea echipajelor de pompieri apare prima dată în B365.
Sunt gata 3,6 kilometri de termo-conductă de la Magistrala II SUD. Bucureștenii de la Mihai Bravu, Bucur Obor și Ștefan cel Mare vor avea mai puține probleme cu apa caldă # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că au fost finalizate lucrările la 3,6 kilometri de conductă nouă la Magistrala II SUD. Bucureștenii trebuie să știe ca aceasta va fi pusă în funcțiune înainte de […] Articolul Sunt gata 3,6 kilometri de termo-conductă de la Magistrala II SUD. Bucureștenii de la Mihai Bravu, Bucur Obor și Ștefan cel Mare vor avea mai puține probleme cu apa caldă apare prima dată în B365.
Schimbări în trafic mâine dimineață pentru „Ziua Pompierilor din România”. TPBI: Circulația va fi restricționată pe Calea 13 Septembrie și două linii STB sunt deviate # B365.ro
Trei linii STB importante din București vor circula pe trasee modificate începând de mâine, 12 septembrie. Toate acestea pentru o bună desfășurare a evenimentului „Ziua Pompierilor din România”. Două linii STB circulă deviat pentru „Ziua […] Articolul Schimbări în trafic mâine dimineață pentru „Ziua Pompierilor din România”. TPBI: Circulația va fi restricționată pe Calea 13 Septembrie și două linii STB sunt deviate apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Cresc amenzile pentru tăierile ilegale de copaci în Capitală. PMB lansează în dezbatere publică un proiect de hotărâre pentru protejarea spațiilor verzi # B365.ro
Primăria Capitalei a anunțat bucureștenii că vor începe demersurile de protejare a spațiilor verzi din Municipiul Buucrești. Astfel se lansează în dezbatere publică un proiect de hotărâre în acest sens. Acesta va propune creștera amenzilor […] Articolul ESENȚIAL | Cresc amenzile pentru tăierile ilegale de copaci în Capitală. PMB lansează în dezbatere publică un proiect de hotărâre pentru protejarea spațiilor verzi apare prima dată în B365.
BREAKING | Site-ul oficial dedicat buletinelor electronice a fost clonat. MAI: Structurile noastre au intervenit și au blocat accesul la fals # B365.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că cineva a clonat site-ul oficial al noii cărți electronice de identitate. Autoritățile spun că au blocat site-ul fals, care a clonat conținutul de pe cel oficial. Site-ul oficial al noii […] Articolul BREAKING | Site-ul oficial dedicat buletinelor electronice a fost clonat. MAI: Structurile noastre au intervenit și au blocat accesul la fals apare prima dată în B365.
Câte ceva pentru fiecare la Străzi Deschise, în acest weekend pe Calea Victoriei și pe Griviței. Expoziții, concerte, întâlniri cu pompieri, plus o paradă cu 30 de „motoare” de epocă # B365.ro
Chiar dacă vara s-a terminat, maratonul de weekend de „Străzi Deschise” continuă. În weekendul acesta, între 13 și 14, septembrie se anunță o serie de activitărți artistice pe Calea Victoriei și Calea Griviței. Participanții vor […] Articolul Câte ceva pentru fiecare la Străzi Deschise, în acest weekend pe Calea Victoriei și pe Griviței. Expoziții, concerte, întâlniri cu pompieri, plus o paradă cu 30 de „motoare” de epocă apare prima dată în B365.
