Lacul Snagov, de la nomenclaturiști comuniști la milionarii de azi. Ce s-a ales de Vila “Chivu Stoica” și de râvnitul său bufet cu Pepsi, cândva suc excentric, de negăsit în București

17:10

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că au fost finalizate lucrările la 3,6 kilometri de conductă nouă la Magistrala II SUD. Bucureștenii trebuie să știe ca aceasta va fi pusă în funcțiune înainte de […] Articolul Sunt gata 3,6 kilometri de termo-conductă de la Magistrala II SUD. Bucureștenii de la Mihai Bravu, Bucur Obor și Ștefan cel Mare vor avea mai puține probleme cu apa caldă apare prima dată în B365.