Kremlinul anunță „pauză” în negocierile cu Ucraina
Adevarul.ro, 12 septembrie 2025 17:45
Negocierile dintre Rusia și Ucraina au intrat într-o nouă fază de incertitudine.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
18:00
Grupul OMV a anunțat un program de reducere a costurilor, măsuri care includ și disponibilizări.
18:00
Trump trimite Garda Națională în oraşul Memphis. „Vom rezolva asta, aşa cum am făcut la Washington” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a anunţat vineri că va desfăşura trupe ale Gărzii Naţionale în oraşul Memphis din statul Tennessee, ca parte a măsurilor sale de combatere a criminalităţii care vizează marile oraşe conduse de democraţi.
Acum 15 minute
17:45
Negocierile dintre Rusia și Ucraina au intrat într-o nouă fază de incertitudine.
Acum 30 minute
17:30
Trump anunță că răbdarea sa faţă de Putin „se epuizează rapid”. Ce sancțiuni ar putea urma # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat vineri, 12 septembrie, că trebuie să-l convingă şi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să pună capăt conflictului, declanşat în 2022 de invazia rusă.
17:30
O dronă de proveniență necunoscută, găsită pe o plajă din Bulgaria. Autoritățile verifică originea aparatului # Adevarul.ro
O dronă de proveniență necunoscută a fost găsită, vineri, pe plaja nordică din Burgas, în zona Solnitske, din Bulgaria. Forțele de securitate au izolat zona și au chemat specialiști ai marinei, care au confirmat că aparatul nu conținea materiale explozive.
Acum o oră
17:15
Rusia avertizează că acordul dintre Ucraina și Danemarca privind producția de combustibil pentru rachete aduce riscul „unei escaladări suplimentare” # Adevarul.ro
După ce Ucraina și Danemarca au încheiat un acord pentru producția de combustibil destinat noii rachete ucrainene „Flamingo”, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a avertizat că „partea rusă va continua să apere cu fermitate și hotărâre interesele sale legitime”.
17:15
Bijutier italian prins cu 14 lingouri de aur la aeroportul din Bologna. Bărbatul se îndrepta spre București # Adevarul.ro
Un bijutier italian a fost oprit în iulie 2022 la aeroportul din Bologna în timp ce se îndrepta spre București cu 14 lingouri de aur nedeclarate, în valoare de 400.000 de euro.
17:15
Aeronavă United Airlines cu 142 de persoane la bord, aterizare de urgență în Japonia după o alertă de incendiu. Două persoane ar fi fost rănite # Adevarul.ro
Un avion United Airlines cu 142 de persoane la bord a fost forțat să aterizeze de urgență pe aeroportul Kansai din Osaka, Japonia, unde pasagerii au fost evacuaţi pe toboganele de urgenţă.
Acum 2 ore
17:00
Un nou val de scumpiri se va instala de la 1 octombrie, dat fiind că măsura plafonării adaosului comercial la alimente va expira de la 30 septembrie, surse guvernamentale afirmând că aceasta nu va mai fi prelungită.
16:45
Mark Rutte și comandantul NATO în Europa anunță vineri deciziile Alianței după incidentul din Polonia # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, vor susține o conferință de presă la sediul organizației, în Bruxelles.
16:45
Șofer beat și drogat din Bistrița, acuzat de tentativă de omor după ce a lovit cinci persoane și a fugit de la locul faptei # Adevarul.ro
Un bărbat de 34 de ani din județul Bistrița-Năsăud a fost arestat preventiv după ce a intrat cu mașina într-un grup de cinci tineri, în fața unei discoteci din comuna Chiuza.
16:45
Spania înăsprește legea anti-fumat: mai multe interdicții și sancțiuni pentru părinții ai căror copii minori fumează # Adevarul.ro
Guvernul spaniol a adoptat un proiect de lege anti-fumat, menit să limiteze accesul tinerilor la tutun și să protejeze sănătatea publică.
16:30
Parlamentul cheltuie lunar un milion de euro pentru angajații aleșilor. Recordul stabilit de unul dintre senatori # Adevarul.ro
Peste 1.000 de persoane au fost angajate la birourile parlamentare pe poziții de consilieri, experți, consultanți și șoferi.
16:30
ZOOM PE EMOȚIE: Un concert și un spectacol de pe acoperișul TNB, văzut prin camerele noului HUAWEI Pura 80 Ultra # Adevarul.ro
Un spectacol reușit este acela în care emoția artistului de pe scenă ajunge până la oamenii aflați pe cel mai îndepărtat rând din sală. Dar când reușește să-i atingă inclusiv pe cei din fața sălii de spectacol?
16:30
Un elev de 12 ani din Maramureș a făcut infarct la terminarea orelor. Medicii au declarat decesul # Adevarul.ro
Un incident șocant a avut loc, vineri, la Școala Generală din localitatea Băița de Sub Codru, județul Maramureș. Un elev în vârstă de 12 ani a făcut infarct la finalul orelor de curs.
16:30
O continuare a războiului cu Ucraina, în coordonatele actuale, ar prelungi agonia economiei Rusiei nu mai mult de câteva luni, când Putin ar putea rămâne fără resurse economice pentru continuarea războiului.
16:15
Drumului Expres Arad – Oradea: A fost semnat contractul pentru lotul 2. Când ar trebui să fie gata # Adevarul.ro
CNAIR a semnat contractul pentru construcţia lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea cu asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) - Straco Holding SRL (România). Contractul are o valoare de 2,76 miliarde de lei (fără TVA).
16:15
Un accident rutier a avut loc, vineri, pe autostrada A2, pe sensul spre Constanța. Traficul a fost deviat prin localitatea Medgidia.
16:15
Deputat PNL: „Prăbuşirea coaliţiei ar avea un efect de catastrofă. PSD să aleagă dacă este la guvernare sau face opoziţie la propria guvernare" # Adevarul.ro
Prăbuşirea coaliţiei de guvernare ar avea consecinţe grave pentru România, atât pe plan intern, cât şi în plan extern, atrage atenția un deputat PNL.
Acum 4 ore
16:00
Procurorii Codruței Kovesi, percheziţii la Constanţa. Un funcţionar public a fost pus sub control judiciar după o fraudă de 850.000 euro din fonduri europene # Adevarul.ro
Un funcționar din Constanța este anchetat de Parchetul European, după ce ar fi ajutat o cooperativă agricolă să fraudeze 850.000 de euro din fonduri UE pentru irigații. Procurorii Codruței Kovesi au confiscat bunuri de 500.000 de euro.
16:00
CNAS: Bolnavii de cancer vor beneficia în continuare de tratament. „Au fost plătite toate restanțele pe august” # Adevarul.ro
Pacienții oncologici vor beneficia în continuare de tratament, a dat vineri asigurări CNAS, precizând că monitorizează continuu modul de utilizare a bugetului aprobat pe toate domeniile de asistență medicală, iar în prezent nu există discontinuități.
16:00
Un copil a murit după ce a fost lovit intenţionat cu maşina, în urma unei altercaţii dintr-o parcare # Adevarul.ro
Un copil în vârstă de 12 ani a fost ucis în sud-vestul Germaniei după ce un tânăr de 18 ani l-a urmărit cu maşina şi l-a lovit, în urma unei altercaţii pe care cei doi au avut-o într-o parcare.
16:00
Kremlinul a încercat să calmeze temerile apărute în Europa după începerea exercițiilor militare strategice Zapad-2025, dând asigurări că Rusia nu reprezintă o amenințare pentru statele europene.
15:45
Laureatul Premiului Nobel Wole Soyinka, despre experiența de coșmar trăită pe Aeroportul Otopeni: „Răpit, jefuit și abandonat” # Adevarul.ro
Scriitorul nigerian Wole Soyinka, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, a povestit calvarul prin care a trecut la București, după ce a fost victima unui taximetrist pe Aeroportul Otopeni.
15:45
Bărbat din Buzău, trimis în judecată după ce i-a pus otravă în ciorbă fostului socru și i-a tăiat frânele de la mașină # Adevarul.ro
Un bărbat acuzat că i-a turnat otravă în ciorbă fostului socru, iar apoi a încercat să îi taie frânele de la mașină, a fost trimis în judecată, a informat, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.
15:30
Fiica Elenei Udrea a început clasa I la o școală privată de top din Capitală, unde taxa anuală este una uriaşă.
15:30
Opt proiecte ale spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR vor fi finanțate cu fonduri europene # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță că proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR, vor fi mutate pe fonduri europene în Programul Sănătate.
15:30
Un mare combinat siderurgic din România, cu istorie de 140 de ani, și-a închis porțile # Adevarul.ro
Un mare combinat siderurgic, cu sute de angajați, și-a închis porțile, a anunțat vineri compania, precizând că motivele țin, printre altele de „prețurile foarte mari la energie”.
15:30
Trump anunță prinderea suspectului care l-a asasinat pe Charlie Kirk . „Cred că l-am prins” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat vineri că persoana suspectată de uciderea activistului conservator Charlie Kirk ar fi fost prinsă. „Cred, cu un grad ridicat de certitudine, că îl avem în custodie”, a spus Trump, într-o intervenție la Fox News.
15:15
Băiat de 11 ani, cu epilepsie, căutat de două săptămâni. Autoritățile au emis RO-Alert în mai multe județe # Adevarul.ro
Un băiat de 11 ani din județul Sălaj, Mădălin Rostaș, dispărut de două săptămâni, este căutat intens de autorități și voluntari. Minorul suferă de epilepsie și probleme locomotorii.
15:00
Un copil a murit din cauza unei complicații rare a rujeolei, la câţiva ani de la contractarea bolii # Adevarul.ro
Moartea unui copil, răpus de o complicație rară a rujeolei la câţiva ani de la contractarea bolii, readuce în prim-plan pericolul unei boli adesea subestimate şi mai ales necesitatea vaccinării.
14:45
Câți bani au primit partidele politice în septembrie. PSD, pe primul loc, urmat de AUR și PNL # Adevarul.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a virat în septembrie subvenții de 19 milioane de lei către opt partide politice.
14:45
O audiere recentă în Congres a dezvăluit o filmare cu o rachetă Hellfire trasă de o dronă Reaper care „a ricoșat” dintr-un obiect zburător neidentificat, lăsându-i perplecși atât pe cei prezenți, cât și pe membrii Congresului.
14:45
Campionatele Mondiale de Atletism urmează să se defășoare în Japonia între 13 și 21 septembrie.
14:45
Scandal după un focar de pestă porcină în Dolj: peste 1.000 de porci eutanasiați, temeri privind poluarea apelor # Adevarul.ro
Un focar de pestă porcină africană a dus la neutralizarea a peste 1.000 de porci dintr-o fermă din județul Dolj. Administrația Bazinală Jiu acuză că există risc de contaminare a pânzei freatice în urma îngropării a 200 de porci, DSVSA răspunde că s-au respectat procedurile și exclude riscul.
14:45
Mai mult de 350.000 de companii europene vor primi sprijin pentru eficiență energetică # Adevarul.ro
Mai mult de 350.000 de companii din întreaga Europă vor câștiga eficiență energetică datorită unei inițiative de finanțare a Uniunii Europene în valoare de 17,5 miliarde euro.
14:30
Casieră bolnavă de cancer, acuzată că a delapidat 220.000 de euro la Poșta din Târgu Jiu # Adevarul.ro
O casieră de la Poșta din Târgu Jiu și bolnavă de cancer în stadiu terminal, este cercetată pentru delapidare după ce ar fi produs un prejudiciu de peste 220.000 de euro.
14:15
Tânără bătută și sechestrată timp de cinci zile de fostul iubit. Mama fetei a alertat Poliția # Adevarul.ro
O tânără de 20 de ani a fost ținută cu forța într-un apartament și agresată în repetate rânduri de fostul iubit.
Acum 6 ore
14:00
Un cetățean nigerian a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a agresat și violat o prostituată în sectorul 6 al Capitalei.
14:00
Interviu cu George Roca: povestea unei identități diasporene între literatură și jurnalism # Adevarul.ro
George Roca este unul dintre cei mai activi promotori ai culturii românești în diaspora. Stabilit de mai multe decenii în Australia, a reușit să construiască, prin activitatea sa de jurnalist, scriitor și editor, o punte între comunitățile românești răspândite în lume și publicul din țară.
14:00
Dansul frunzelor spre moarte s-ar fi putut numi acest balet pus în scenă pe 9 septembrie, la Teatrul Național I.L. Caragiale din Bucureşti, de compania Malandain Ballet Biarritz, pe muzică de Antonio Vivaldi și Giovanni Antonio Guido.
14:00
Eficiența apărării antiaeriene aliate în Polonia a fost de doar 15%, mult mai slabă decât a Ucrainei. NATO caută arme ieftine împotriva dronelor rusești # Adevarul.ro
Sistemele de apărare aeriană ale statelor membre NATO, în valoare de zeci de milioane de dolari, nu au reușit să facă față atacului cu drone al Federației Ruse în Polonia.
13:45
Cod galben de inundaţii: hidrologii anunţă risc de viituri pe râuri din 14 judeţe. Apelul autorităților către locuitorii din zonele vizate # Adevarul.ro
Hidrologii avertizează că există risc de viituri pe râuri din 14 judeţe, fiind emisă o avertizare cod galben.
13:45
Vicepreședintele CJ Harghita, trimis în judecată de DNA, alături de mai mulți funcționari. Ce acuzații li se aduc # Adevarul.ro
Vicepreşedintele CJ Harghita, Barti Tihamer, a fost trimis în judecată de către procurorii DNA, alături de mai mulţi funcţionari din Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, pentru mai multe infracțiuni.
13:45
Cel mai scump transfer al verii, blocat. Ștefan Baiaram rămâne la Craiova, după ce Mihai Rotaru s-a opus vehement mutării # Adevarul.ro
S-a aflat adevăratul motiv din spatele deciziei lui Mihai Rotaru. Ștefan Baiaram nu va fi transferat de la Craiova în viitorul apropiat.
13:30
Nazare, întâlniri cu marii finanţatori de pe Wall Street: România a atras un împrumut de 1 miliard de euro # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut întâlniri cu marii finanţatori de pe Wall Street, instituţii financiare care au sprijinit constant accesul României pe pieţele internaţionale, cât şi dezvoltarea pieţei titlurilor de stat.
13:30
ONU denunță abuzurile din Coreea de Nord: „Un popor prizonier al fricii și suferinței” # Adevarul.ro
Situația drepturilor omului în Coreea de Nord s-a deteriorat semnificativ în ultimul deceniu, avertizează ONU într-un raport publicat vineri.
13:30
Florentin Petre, aproape să piardă bătălia cu hepatita C. Are un înger păzitor: „Gigi Becali mi-a salvat viața” # Adevarul.ro
Fostul fotbalist al celor de la Dinamo a povestiti despre bătălia cu virusul hepatic, dar și cum a reușit să scape de infecție, după ce nimeni nu i-a mai oferit șanse.
13:30
Forțele ruse au reușit să împingă linia frontului în estul regiunii Donețk, potrivit unei evaluări publicate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).
13:15
Dreptatea unei mame. Cum a organizat o femeie din Suceava flagrant pentru dealerii care i-au vândut droguri fiicei sale # Adevarul.ro
O femeie din Suceava a organizat, singură, un flagrant pentru doi dealeri de droguri care vânduseră substanțe ilegale fiicei ei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.