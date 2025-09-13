Văduva lui Charlie Kirk, primele cuvinte după moartea activistului american: „Nu aveţi idee ce foc aţi aprins”
Adevarul.ro, 13 septembrie 2025 09:00
Primele cuvinte ale Erikai Kirk, văduva activistului conservator împușcat mortal în Utah, au fost un mesaj de recunoștință față de salvatori și de credință în Dumnezeu.
• • •
Acum 10 minute
09:15
Incendiu violent la Penitenciarul Găeşti: 200 de deținuți au fost evacuați de urgență. Clădirea a fost inundată cu fum # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineață la Penitenciarul Găeşti, aproximativ 200 de persoane fiind evacuate, după ce fumul și flăcările s-au extins pe tubulatura de ventilație.
09:15
Copii ucraineni răpiți și trimiși în tabere militare din Rusia: „În curând voi împlini 18 ani și aș putea fi obligată să mă înrolez” # Adevarul.ro
Tot mai mulți copii răpiți sau proveniți din teritoriile ucrainene ocupate ajung în tabere cu specific militar din Rusia, unde sunt supuși unor programe de instruire ce ridică temeri că unii dintre ei au fost deja trimiși pe linia frontului.
09:15
Ștefan Baiaram, vizită emoționantă la fosta sa școală gimnazială. L-au primit cu brațele deschise: „Zâmbetul nu i-a părăsit fața” # Adevarul.ro
Tânărul în vârstă de 25 de ani le-a făcut o surpriză de zile mari foștilor săi profesori din gimnaziu.
Acum 30 minute
09:00
Văduva lui Charlie Kirk, primele cuvinte după moartea activistului american: „Nu aveţi idee ce foc aţi aprins"
Acum o oră
08:45
România râmâne prost văzută la nivel financiar. Moody’s confirmă ratingul negativ. „Rămân riscurile semnificative” # Adevarul.ro
Agenția de rating Moody's a confirmat, vineri, 12 septembrie, calificativul de țară al României la nivelul „Baa3”. Perspectiva rămâne negativă.
08:30
Rusia, zguduită din nou de un cutremur major de 7,4 pe scara Richter în apropierea coastelor din Kamchatka # Adevarul.ro
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,4, a zguduit sâmbătă dimineață regiunea Kamchatka din estul Rusiei, potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS).
Acum 2 ore
08:15
Stânga și dreapta radicală franceză sperie Europa și o slăbesc în fața Rusiei: „E o mare vulnerabilitate pentru România” # Adevarul.ro
Instabilitatea politică, tensiunile sociale și criza economică sunt marile probleme cu care se confruntă state importante din Uniunea Europeană, într-un context geopolitic complicat.
07:45
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că pentru a contracara un atac masiv cu 800 de drone kamikaze rusești de tip Shahed, apărarea aeriană ucraineană are nevoie de cel puțin 1600 de drone de interceptare — adică un raport de 2 la 1.
Acum 4 ore
07:15
Scrisoarea fals atribuită unei bătrâne de 96 de ani devine virală și inspiră confesiuni reale # Adevarul.ro
O scrisoare atribuită unei femei de 96 de ani a circulat masiv online și a fost prezentată drept publicată în New York Times. În realitate, textul este o satiră semnată de jurnalistul australian Peter Wear în ianuarie 1999, în rubrica „Perspectives” a ziarului Courier-Mail.
06:15
Creșă la sat, o premieră într-un județ din Oltenia. „Avem cel mai mare număr de căsătorii civile din ultimii 7-8 ani. A fost o explozie” # Adevarul.ro
Prima creșă funcțională de la sat din județul Olt și-a deschis porțile. Are deocamdată o singură grupă, cu 12 copii, însă se așteaptă ca numărul doritorilor să crească. În comună lipsește deocamdată un after-school, pentru care există un proiect.
05:45
Europa se grăbește să cumpere drone de interceptare din Ucraina după atacul Rusiei asupra Poloniei # Adevarul.ro
Violarea fără precedent a spațiului aerian al Poloniei de către drone kamikaze rusești, pe 10 septembrie, a provocat o reacție imediată în capitalele europene.
Acum 6 ore
05:15
Ce poate face drona terestră ucraineană Bufalo de 4 tone. Are motor diesel și inteligență artificială # Adevarul.ro
Rolul sistemelor robotizate terestre în Ucraina este în continuă creștere. Acestea sunt utilizate pentru deminare umanitară și militară, transport de muniție, evacuarea răniților, lucrări inginerești pe linia frontului, precum și pentru sarcini militare specifice.
04:15
Semințele care îți transformă digestia: când, cât și cum să le consumi pentru energie și sațietate # Adevarul.ro
Află cum semințele de chia, in, susan și fenicul îți pot transforma digestia. Descoperă când, cât și cum să le consumi pentru sațietate, energie și un intestin sănătos.
03:45
Aurul se scumpește enorm în perioade de recesiune. La ce preț ar putea ajunge la finalul anului # Adevarul.ro
Aurul rămâne unul dintre cele mai performante active tranzacționate la bursă, cu o creștere de peste o treime de la începutul anului.
Acum 8 ore
03:15
Analizele de sânge care îți salvează viața: depistează riscul de boli de inimă cu mult înainte să apară primele simptome # Adevarul.ro
Descoperă ce analize de sânge pot depista riscul de boli de inimă devreme și cum să-ți salvezi viața prin prevenție.
02:15
Europa clocotește politic. Comisia Europeană, amenințată cu moțiuni din ambele extreme. AUR a deschis cutia pandorei # Adevarul.ro
Comisia Europeană este amenințată de două moțiuni de cenzură depuse în Parlamentul European, după ce eurodeputatul AUR, Gheorghe Piperea, „a deschis cutia pandorei” cu moțiunea de cenzură dezbătută în iulie.
01:45
Secretele primei bătălii din istoria modernă a românilor. A pornit de la incident de cascadorii râsului și a sfârșit într-o baie de sânge # Adevarul.ro
Acum 177 de ani a avut loc prima bătălie din istoria modernă a Principatelor Române și totodată ultima confruntare dintre turci și valahi pe teritoriul românesc. Este vorba despre acel „Termopile” românesc în care 500 de ostași români au înfruntat o forță otomană de 5000 de oameni.
Acum 12 ore
01:15
De ce se urăsc visceral rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români explică paradoxul care le scapă altor analiști # Adevarul.ro
Rusia și Ucraina se decimează reciproc, într-un război dezlănțuit de ambițiile imperialiste ale lui Putin, iar perspectivele unei păci sunt mai degrabă îndepărtate. Generalul (r) Silviu Predoiu încearcă să explice ura viscerală ruso-ucraineană și vine cu o perspectivă originală.
00:15
13 septembrie: 112 ani de la moartea lui Aurel Vlaicu, inginer, inventator și pionier al aviației române și mondiale # Adevarul.ro
Pe 13 septembrie 1501, Michelangelo începe să lucreze la statuia lui David, considerată una dintre capodoperele artei universale. Tot într-o zi de 13 septembrie, dar în 1929 s-a născut actorul Cristopher Plummer.
00:15
Ministrul Dragoș Pîslaru anunță că România a transmis PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană # Adevarul.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, a anunțat că România a transmis oficial, vineri seară, 12 septembrie, PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană.
00:15
Jocurile populare, ținte pentru atacuri. Cum îți protejezi copilul când joacă GTA sau Minecraft # Adevarul.ro
Experții în securitate cibernetică au detectat într-un singur an peste 19 milioane de tentative de descărcare a unor fișiere malițioase sau nedorite, deghizate în jocuri populare în rândul generației Gen Z.
00:00
Premierul Qatarului, invitat la cină de Trump în New Jersey, la câteva zile după atacul israelian care a vizat lideri Hamas în Doha # Adevarul.ro
Premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, va cina la complexul de golf al președintelui Donald Trump din Bedminster (New Jersey). Întâlnirea are loc la trei zile după atacul israelian care a vizat lideri Hamas aflați într-un complex din Doha, capitala Qatarului.
12 septembrie 2025
23:45
Tendințele auto se schimbă în fiecare an, unele modele pierzând din popularitate în timp ce altele vin din urmă și le iau locul. Șansele de a cumpăra o mașină mai avariată decât ți se spune sunt însă extrem de mari, cu atât mai mult cu cât mărcile cele mai căutate sunt ținta vânzătorilor necinstiți.
23:30
Alertă în Dolj: Un urs a fost văzut într-o comună. Locuitorii, sfătuiți să evite deplasările în păduri # Adevarul.ro
Un urs a fost văzut într-o comună din Dolj vineri seară, 12 septembrie. Primarul comunei Brădești roagă locuitorii să evite deplasările izolate în zonele împădurite sau greu accesibile.
23:30
Rapid continuă fără înfrângere în Superliga, iar U Cluj rămâne fără victorie pe teren propriu. 0-0 pe Cluj Arena, în etapa 9 # Adevarul.ro
Giuleștenii nu s-au putut impune în deplasare.
23:15
Potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU), nord-coreeni sunt executați, printre altele, și pentru vizionarea de filme străine.
23:00
Studenții de culoare din întreaga SUA, ținta unor amenințări cu moartea după uciderea lui Charlie Kirk. Șapte colegii au fost închise # Adevarul.ro
Studenții de culoare din SUA au fost ținta unor amenințări cu moartea coordonate, săptămâna aceasta, ceea ce a determinat cel puțin șapte universități să instituie măsuri de izolare, la doar o zi după ce activistul de extremă dreapta Charlie Kirk a fost ucis.
23:00
De ce asasinatul a ajuns o tradiție sumbră a Statelor Unite. Seria omorurilor a început acum 150 de ani și s-a perpetuat până astăzi # Adevarul.ro
Statele Unite au o tradiție lugubră a asasinatelor politice. Seria acestora a început acum 150 de ani și continuă și în prezent. Mare parte a activiștilor politici sau sociali de mare succes din SUA au sfârșit tragic. Specialiștii au și câteva explicații.
22:30
Horoscop sâmbătă, 13 septembrie. Provocări pentru toate zodiile: emoțiile sunt mai intense, iar prudența financiară devine esențială # Adevarul.ro
Ziua de sâmbătă, 13 septembrie, aduce pentru toate zodiile provocări importante, spune Lorina, astrolog Click, care recomandă răbdare în relații și prudență în investiţii sau cheltuieli.
22:30
Poliția Capitalei face precizări după informațiile potrivit cărora o femeie ar fi fost agresată în prezența polițiștilor # Adevarul.ro
Poliția Capitalei anunță că informațiile potrivit cărora unei femei ,,i-au fost adresate injurii și a fost agresată în prezența polițiștilor”, pe o stradă din Sectorul 1, sunt false.
22:00
Polonia se pregătește pentru ce e mai rău. O companie britanică va ajuta țara să fabrice obuze de artilerie # Adevarul.ro
Compania britanică de armament BAE Systems va ajuta Polonia să producă muniție de 155 de milimetri, a declarat vineri Donald Tusk, referindu-se la obuzele de artilerie grea care s-au dovedit insuficiente în Ucraina şi în rândul partenerilor săi NATO.
22:00
Criza din Fâşia Gaza pune în pericol ediţia aniversară Eurovision din 2026. Olanda se alătură boicotului din cauza participării Israelului # Adevarul.ro
Ediția aniversară a Eurovision din 2026 riscă să fie umbrită de tensiuni politice majore, după ce şi Olanda s-a alăturat mai multe state europene care amenință cu boicotul dacă Israelul va rămâne în competiție.
22:00
Ministra Mediului îl demite încă o dată pe șeful de la Apele Române. În iulie l-a destituit pentru 2 ore # Adevarul.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, l-a demis vineri, 12 septembrie, pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Lucaci.
22:00
Celebra actriță Isabelle Adjani va compărea pe 26 februarie în fața Curții de Apel din Paris într-un dosar de fraudă fiscală pentru care fusese condamnată în primă instanță, a precizat vineri, pentru AFP, o sursă judiciară.
21:30
O femeie a șocat trecătorii din Iași după ce a prins și a mâncat un porumbel, în plină stradă. A ajuns la Institutul de Psihiatrie Socola # Adevarul.ro
O femeie de 54 de ani din Iași este anchetată de polițiști pentru uciderea animalelor cu intenție fără drept, după ce a prins și a mâncat un porumbel.
21:15
Poliția face un apel către toate victimele nigerianului arestat la București pentru că a violat o prostituată # Adevarul.ro
Polițiștii fac un apel public către orice victimă a nigerianului de 30 de ani, arestat la București pentru viol. Acesta este acuzat că a agresat și violat o prostituată în sectorul 6 al Capitalei.
21:15
Starețul unei vechi mănăstiri din Grecia, acuzat că ar fi liderul unei rețele de trafic de relicve. Explicaţia lui: „Aparţineau bunicii mele” # Adevarul.ro
Biserica Ortodoxă din Grecia a fost prinsă în mijlocul unui scandal uriaș după ce starețul mănăstirii Mega Spilaio din Peloponez a fost arestat, alături de cinci complici, fiind acuzat că a condus o rețea criminală specializată în traficul de relicve bizantine.
20:45
Afirmațiile BNS privind concedierile în serviciile de ambulanţă, dezminție de DSU: „Măsurile propuse nu au niciun impact asupra personalului operativ” # Adevarul.ro
DSU a dezmințit, vineri, afirmaţiile Blocului Naţional Sindical (BNS) potrivit cărora s-ar pregăti concedieri în serviciile de ambulanţă şi creşteri ale costurilor de funcţionare prin reorganizarea acestora, susţinând că măsurile propuse nu au niciun impact asupra personalului operativ.
20:45
Luciana Antoci, numită consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului: „Îmi doresc ca vocea colegilor mei profesori să fie ascultată” # Adevarul.ro
Printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan publicată, vineri, în Monitorul Oficial, Luciana Antoci, fost prefect al județului Iași (din partea PNL), a fost numită în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului.
20:30
Constanța este noul... Caracal. Primăria a făcut o bandă specială pentru transport public pe un bulevard unde nu circulă autobuze # Adevarul.ro
La Constanța, primăria locală a înfiinţat o bandă de circulație dedicată transportului public pe un bulevard unde nu trece niciun autobuz, decizie care ridică semne de întrebare privind modul cum sunt administraţi banii publici la nivel local.
20:30
Imagini greu de privit. Un șofer din Vrancea accelerează și lovește intenționat un câine care alerga în fața mașinii lui # Adevarul.ro
Decizie șocantă a unui șofer: trei câini i-au ieșit în cale, iar în loc să frâneze, bărbatul de 66 de ani a apăsat pedala de accelerație.
Acum 24 ore
20:15
Unde trăiesc cei mai bogați pensionari în România. Diferențele între pensiile medii ajung până la 40%, în funcţie de județ # Adevarul.ro
În România trăiesc aproape 5 milioane de pensionari, potrivit datelor INS, dar nivelul pensiilor diferă cu până la 1.300 lei între judeţe.
20:15
Ministrul Apărării laudă lansarea operațiunii NATO „Eastern Sentry”: „Un nou semnal al solidarității și unității aliate” # Adevarul.ro
După ce Mark Rutte, secretarul general al NATO, a anunțat lansarea unei noi misiuni militare, „Eastern Sentry”, ministrul apărării naționale, Ionuț Moşteanu, a declarat că anunțul „reprezintă un nou semnal al solidarității și unității aliate de care avem nevoie în aceste vremuri complicate”.
20:00
Adunarea Generală a ONU a adoptat o declarație care vizează reînvierea soluției cu două state, israelian și palestinian # Adevarul.ro
Cu o largă majoritate, Adunarea Generală a ONU a adoptat vineri „declarația de la New York”, care vizează reînvierea soluției cu două state, israelian și palestinian, însă a exclus fără echivoc Hamas, potrivit AFP și Reuters.
19:30
Momentul în care doi șoferi au oprit maşinile și s-au luat la pumni pe o stradă din Cluj # Adevarul.ro
Un incident violent petrecut în plină zi la Cluj-Napoca a atras atenția trecătorilor și a altor șoferi. Doi conducători auto au lăsat volanul pentru a-și rezolva conflictul cu pumnii, chiar în trafic, momentul fiind surprins şi distribuit pe reţelele sociale.
19:30
Accident grav în Tulcea: Un tânăr de 19 ani a murit, iar alți cinci au fost răniți după ce mașina în care se aflau a intrat într-un cap de pod # Adevarul.ro
Un autoturism a intrat vineri, 12 septembrie, într-un cap de pod în zona localității Horia, județul Tulcea. În urma accidentului, o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite.
19:30
Portretul unui ucigaș politic. Cine este Tyler Robinson, suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk # Adevarul.ro
La doar 22 de ani, Tyler Robinson a devenit figura centrală a unui caz care zguduie din temelii dezbaterea politică din Statele Unite.
19:15
CTP a izbucnit după ce a fost acuzat că s-a bucurat de uciderea lui Charlie Kirk: „Câtă ticăloșie, câtă rea-credință să ai în tine ca să susții așa ceva?” # Adevarul.ro
După comentariul său privind moartea activistului american Charlie Kirk, Cristian Tudor Popescu, clarifică faptul că „nu se bucură că a fost împușcat domnul Kirk”, doar că nu empatizează cu ideile acestuia.
19:15
Luna străbate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zona de cer în care se află roiul stelar Pleiade, informează dr. Adrian Șonka, astronom la Observatorul „Amiral Vasile Urseanu”.
19:15
Trimisul lui Trump avertizează: Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară rusești # Adevarul.ro
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a făcut, vineri, apel la cumpărătorii europeni ai combustibililor fosili ruși să renunțe la campania împotriva eforturilor blocului comunitar de a pune capăt dependenței de Moscova și să cumpere, în schimb, din America.
