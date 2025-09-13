Lamine Yamal s-a accidentat şi Hansi Flick pune tunurile pe Luis de la Fuente: “Sunt foarte supărat”

17:10

După Kurt Zouma, Islam Slimani este al doilea cel mai tare transfer făcut de CFR Cluj în acest sezon. Chiar dacă are 37 de ani, cel mai important marcatori din istoria naționalei Algeriei are obiective mari, cel mai important fiind prezența la Cupa Mondială de anul viitor. Cu 40 de apariții în cel mai tare […] The post Islam Slimani, primele cuvinte după transferul la CFR Cluj: „Am jucat cu fotbaliști extraordinari” appeared first on Antena Sport.