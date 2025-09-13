Bayern Munchen n-a avut milă în meciul cu Hamburg. Bavarezii au făcut “manita”

12:50

Antrenorul formaţiei Chelsea, Enzo Maresca, a declarat că nu i-a văzut pe Raheem Sterling şi Axel Disasi de la începutul sezonului şi că aceştia vor rămâne în „echipa de rezervă”. Italianul a confirmat că cei doi vor continua să folosească un teren, o sală de sport şi un vestiar diferite de restul echipei principale, pe […] The post Sterling are salariu de 17 milioane de lire, dar Maresca l-a exilat: “Nu l-am văzut de la începutul sezonului” appeared first on Antena Sport.