Alertă din China! S-a accidentat Alex Mitriță. Jucătorul a fost înlocuit imediat

Mihai Stoica a anunțat că un jucător de la FCSB a primit o lovitură uriașă. Oficialul roș-albaștrilor a explicat că acesta mai are de așteptat, până la revenirea pe teren. Este vorba despre Joyskim Dawa, fundaș care s-a accidentat în luna martie, la un meci al echipei naționale. Acesta s-a operat din cauza unei probleme […]