Alertă din China! S-a accidentat Alex Mitriță. Jucătorul a fost înlocuit imediat
Antena Sport, 13 septembrie 2025 16:40
Revenit de la echipa națională, Alex Mitriță a fost băgat titular sâmbătă în meciul dintre Qingdao West Coast și Zhejiang Professional, în etapa cu numărul 24 din Superliga Chinei. Fotbalistul român nu a prins pauza pe teren, fiind scos de către tehnicianul oaspeților, după ce a suferit o accidentare dureroasă. Acesta a avut nevoie de […] The post Alertă din China! S-a accidentat Alex Mitriță. Jucătorul a fost înlocuit imediat appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
17:00
Pep Guardiola, anunț despre viitorul său la Manchester City! Tehnicianul a dat cărțile pe față # Antena Sport
Tehnicianul Pep Guardiola nu are niciun gând să plece de la Manchester City, mai ales după rezultatele mai puţin bune din sezonul trecut. Guardiola, în vârstă de 54 ani, antrenează City din 2016 şi are contract până în 2027. Ce a spus Pep Guardiola despre viitorul său la Manchester City „Nu voi rămâne la Manchester […] The post Pep Guardiola, anunț despre viitorul său la Manchester City! Tehnicianul a dat cărțile pe față appeared first on Antena Sport.
Acum 15 minute
16:50
Mircea Lucescu poate avea o nouă soluție de convocare. Jucătorul care a primit dreptul să reprezinte România # Antena Sport
România a avut probleme în compartimentul defensiv de când Radu Drăgușin s-a accidentat în tricoul lui Tottenham, iar soluțiile lui Mircea Lucescu nu au fost atât de multe pe postul respectiv. Acum, selecționerul va avea șansa să se bazeze pe Lisav Naif Eissat, jucătorul de 20 de ani care și-a obținut dreptul de a reprezenta […] The post Mircea Lucescu poate avea o nouă soluție de convocare. Jucătorul care a primit dreptul să reprezinte România appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
16:40
Mesajul transmis de Dinamo, după ce Josue Homawoo s-a prăbușit pe teren și a făcut o criză epileptică # Antena Sport
Oficialii lui Dinamo au transmis un mesaj, după ce Josue Homawoo a suferit o accidentare teribilă. Fostul jucător al lui Zeljko Kopic s-a prăbușit pe teren și a făcut o criză epileptică, în timpul unui meci la Standard Liege. Totul s-a întâmplat în cadrul partidei cu Mechelen. În primele secunde ale duelului, fundașul s-a ciocnit […] The post Mesajul transmis de Dinamo, după ce Josue Homawoo s-a prăbușit pe teren și a făcut o criză epileptică appeared first on Antena Sport.
16:40
Revenit de la echipa națională, Alex Mitriță a fost băgat titular sâmbătă în meciul dintre Qingdao West Coast și Zhejiang Professional, în etapa cu numărul 24 din Superliga Chinei. Fotbalistul român nu a prins pauza pe teren, fiind scos de către tehnicianul oaspeților, după ce a suferit o accidentare dureroasă. Acesta a avut nevoie de […] The post Alertă din China! S-a accidentat Alex Mitriță. Jucătorul a fost înlocuit imediat appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
16:20
Elias Charalambous sună adunarea înainte de Csikszereda – FCSB: „Trebuie să dăm tot ce avem mai bun” # Antena Sport
FCSB va juca duminică pe terenul nou promovatei Csikszereda, în cadrul etapei a noua din Liga 1. Campioana României are doar o singură victorie în actuala ediție de campionat, obținută tot în deplasare, dar pe terenul Petrolului. Elias Charalambous a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei despre problemele de lot cu care se confruntă […] The post Elias Charalambous sună adunarea înainte de Csikszereda – FCSB: „Trebuie să dăm tot ce avem mai bun” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
16:00
Metaloglobus – CFR Cluj LIVE TEXT (21:30). Oaspeţii, fără Zouma şi Slimani la Clinceni # Antena Sport
Meciul dintre Metaloglobus şi CFR Cluj va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:30, în etapa a noua a Ligii 1. După un început modest pe plan intern şi după umilinţa din Conference League, CFR Cluj speră ca pauza internaţională recent încheiată să reprezinte un punct de cotitură. Metaloglobus – […] The post Metaloglobus – CFR Cluj LIVE TEXT (21:30). Oaspeţii, fără Zouma şi Slimani la Clinceni appeared first on Antena Sport.
15:50
Dragoş Nedelcu (28 de ani) urmează să semneze un contract cu Steaua. Şeful secţiei de fotbal a clubului CSA Steaua, Andrei Cian, a subliniat că Dragoş Nedelcu nu mai are probleme medicale. Potrivit lui Cian, Nedelcu ar urma să semneze săptămâna viitoare contractul cu formaţia din Liga a 2-a. Dragoş Nedelcu a evoluat într-un meci […] The post Când semnează cu Steaua Dragoş Nedelcu! Anunţul conducerii roş-albaştrilor appeared first on Antena Sport.
15:50
Andrea Compagno nu se opreşte! Fostul atacant de la FCSB a înscris un nou gol decisiv în Coreea de Sud # Antena Sport
Andrea Compagno continuă forma bună din Coreea de Sud. Fostul atacant de la FCSB a fost din nou decisiv pentru Jeonbuk Hyundai Motors, formaţie care a câştigat meciul contra celor de la Daejeon Hana Citizen cu 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Andrea Compagno. În urma acestui succes, Jeonbuk a ajuns la […] The post Andrea Compagno nu se opreşte! Fostul atacant de la FCSB a înscris un nou gol decisiv în Coreea de Sud appeared first on Antena Sport.
15:20
Programul etapei a 11-a din Liga 1! Când se joacă Universitatea Craiova – Dinamo şi U Cluj – CFR Cluj # Antena Sport
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat programul pentru etapa a 11-a din Liga 1. Etapa a 11-a din campionatul României se desfăşoară în perioada 26 – 29 septembrie şi găzduieşte meciul dintre Universitatea Craiova şi Dinamo şi derby-ul Clujului, dintre U şi CFR. Meciul Universitatea Craiova – Dinamo se va disputa sâmbătă, 26 septembrie, […] The post Programul etapei a 11-a din Liga 1! Când se joacă Universitatea Craiova – Dinamo şi U Cluj – CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
14:50
Lamine Yamal s-a accidentat şi Hansi Flick pune tunurile pe Luis de la Fuente: “Sunt foarte supărat” # Antena Sport
Probleme penrtu Barcelona după pauza internaţională. Nu doar că nu poate reveni pe Camp Nou pentru meciul cu Valencia, dar campioana din La Liga nu va putea să se folosească de Lamine Yamal, unul dintre cei mai importanţi jucători ai echipei. Meciurile de la echipa naţională a Spaniei au provocat această absenţă. Spaniolul nu s-a […] The post Lamine Yamal s-a accidentat şi Hansi Flick pune tunurile pe Luis de la Fuente: “Sunt foarte supărat” appeared first on Antena Sport.
14:40
Apelul făcut de David Popovici înaintea zilei sale de naştere: “Trăieşte în grija asistentei maternale” # Antena Sport
David Popovici va împlini pe 15 septembrie 21 de ani. Înotătorul român a anunţat deja că îşi va dona ziua de naştere pentru o acţiune caritabilă. Pe pagina sa de Facebook, David Popovici a prezentat povestea lui Laur, un campion la karate care trăieşte de la 6 ani în grija asistentei maternale. David Popovici: “Toată […] The post Apelul făcut de David Popovici înaintea zilei sale de naştere: “Trăieşte în grija asistentei maternale” appeared first on Antena Sport.
14:00
Noua Zeelandă – Africa de Sud 10-43! Cea mai drastică înfrângere din istoria “All Blacks” pe teren propriu # Antena Sport
Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istoria sa pe teren propriu, pierzând sâmbătă cu 10-43, meciul contra campioanei mondiale en-titre, Africa de Sud, contând pentru etapa a 4-a a competiţiei The Rugby Championship, principalul turneu al sportului cu balonul oval din emisfera sudică, scrie AFP. Niciodată învinşi acasă la mai mult de […] The post Noua Zeelandă – Africa de Sud 10-43! Cea mai drastică înfrângere din istoria “All Blacks” pe teren propriu appeared first on Antena Sport.
14:00
Claudiu Niculescu e ca şi demis de la Slatina! Nu a câştigat meciul decisiv pentru viitorul lui # Antena Sport
Claudiu Niculescu (49 de ani) nu a reuşit să câştige meciul decisiv pentru viitorul lui cu CS Tunari. CSM Slatina – CS Tunari s-a încheiat cu scorul de 1-1. După 6 etape, CSM Slatina este doar pe locul 19 în Liga 2. A acumulat numai 3 puncte în 6 etape disputate în acest sezon de […] The post Claudiu Niculescu e ca şi demis de la Slatina! Nu a câştigat meciul decisiv pentru viitorul lui appeared first on Antena Sport.
13:50
Cristi Chivu va avea parte de primul său mare derby în Serie A, din postura de antrenor. Inter, vicecampioana Europei şi echipa pe care o conduce, merge la Torino, pentru meciul cu Juventus. Este cel mai important meci pentru Cristi Chivu de la momentul preluării formaţiei alături de care a câştigat Liga Campionilor ca jucător. […] The post Juventus – Inter LIVE TEXT (19:00). Primul mare derby pentru Cristi Chivu în Serie A appeared first on Antena Sport.
13:30
CS Dinamo a pierdut, Sepsi a câştigat primul meci de după decizia rară a Comisiei de Disciplină! # Antena Sport
Gloria Bistriţa a câştigat, acasă, cu 2-1 partida disputată în etapa a 6-a a Ligii a 2-a, contra lui CS Dinamo. Sepsi s-a impus cu acelaşi scor, în deplasare, în primul meci disputat după decizia rară a Comisiei de Disciplină, care a sancţionat formaţia din Sfântu Gheorghe cu înfrângere “la masa verde” în partida cu […] The post CS Dinamo a pierdut, Sepsi a câştigat primul meci de după decizia rară a Comisiei de Disciplină! appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
12:50
Sterling are salariu de 17 milioane de lire, dar Maresca l-a exilat: “Nu l-am văzut de la începutul sezonului” # Antena Sport
Antrenorul formaţiei Chelsea, Enzo Maresca, a declarat că nu i-a văzut pe Raheem Sterling şi Axel Disasi de la începutul sezonului şi că aceştia vor rămâne în „echipa de rezervă”. Italianul a confirmat că cei doi vor continua să folosească un teren, o sală de sport şi un vestiar diferite de restul echipei principale, pe […] The post Sterling are salariu de 17 milioane de lire, dar Maresca l-a exilat: “Nu l-am văzut de la începutul sezonului” appeared first on Antena Sport.
12:50
Cristi Chivu, criticat înaintea primului derby din Serie A pe banca lui Inter: “Nu-l înţeleg” # Antena Sport
Jurnalistul Alfredo Pedulla (61 de ani) l-a criticat pe antrenorul lui Inter, Cristi Chivu (44 de ani), înainte ca tehnicianul român să dispute primul derby din Serie A pe banca nerazzurrilor. Pedulla a dat de înţeles că antrenorul român nu acţionează în funcţie de declaraţiile pe care le acordă presei. Chivu a spus că nu […] The post Cristi Chivu, criticat înaintea primului derby din Serie A pe banca lui Inter: “Nu-l înţeleg” appeared first on Antena Sport.
12:10
România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia # Antena Sport
România îşi cunoaşte posibilele adversare din următoarea ediţie a Nations League. Echipa lui Mircea a câştigat grupa din Liga C şi a promovat, ceea ce înseamnă că va evolua în Liga B, în ediţia 2026/2027. După ce a obţinut 18 puncte din 18 posibile (Kosovo a pierdut la “masa verde” meciul de pe Arena Naţională, […] The post România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia appeared first on Antena Sport.
11:30
Interdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” # Antena Sport
Puţină lume ştie că, înainte de a se implica la Steaua Bucureşti, Valentin Ceauşescu (77 de ani) a fost un jucător bun de bridge. În 1983, Valentin Ceauşescu şi alţi 5 jucători au reprezentat România la Campionatul European de bridge din RFG. În acea perioadă, unii dintre jucătorii pe care Valentin Ceauşescu i-a ajutat să […] The post Interdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” appeared first on Antena Sport.
11:20
Campioana europeană Ştefania Uţă se deconectează cu ajutorul tehnologiei înaintea marilor competiţii # Antena Sport
Campioana europeană la 400 metri garduri, în cursa atletelor sub 20 de ani, Ştefania Uţă se deconectează cu ajutorul tehnologiei înaintea marilor competiţii. “Îl folosesc ca să nu mă gândesc la cursă, mă mai distrage, mai vorbesc cu prietenii, acasă”. Telefonul mobil o ajută să studieze şi atunci când nu e la liceu. “Am vrut […] The post Campioana europeană Ştefania Uţă se deconectează cu ajutorul tehnologiei înaintea marilor competiţii appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
11:00
Edgar Davids, fostul internaţional olandez, se află în centrul unui proces judiciar surprinzător în Anglia. Legendarul mijlocaş, în vârstă de 52 de ani, a descoperit că o fostă parteneră, Nabila Habiby, în vârstă de 38 de ani, i-ar fi furat o parte din colecţia sa de artă, estimată la aproape 220.000 de euro, potrivit De […] The post Edgar Davids, victima unui furt de peste 200.000 de euro! Fosta iubită, acuzată appeared first on Antena Sport.
10:40
Accidentare horror a fostului dinamovist Josue Homawoo în secunda 8: “Nu am mai văzut niciodată aşa ceva” # Antena Sport
Josue Homawoo, fostul jucător al celor de la Dinamo, s-a accidentat grav în meciul dintre Standard Liege şi KV Mechelen. După doar câteva secunde de la fluierul de start, fundaşul care a plecat vara aceasta de la Dinamo s-a lovit la cap, după un duel cu un adersar. Fostul dinamovist şi-a pierdut cunoştinţa şi a […] The post Accidentare horror a fostului dinamovist Josue Homawoo în secunda 8: “Nu am mai văzut niciodată aşa ceva” appeared first on Antena Sport.
10:30
România a câştigat două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Skeleton # Antena Sport
Sezonul olimpic la bob şi skeleton a debutat chiar la Cortina, locul unde în februarie 2026 vor avea loc întrecerile olimpice. România a câştigat două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Skeleton Cortina 2025. Echipajul de bob 4 persoane, cu Mihai Tentea – pilot, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu şi George […] The post România a câştigat două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Skeleton appeared first on Antena Sport.
10:10
Fotbalistul care şi-a schimbat Federaţia şi poate evolua pentru naţionala României: “Îşi doreşte” # Antena Sport
Lisav Naif Eissat (20 de ani), fundaş central israelian, şi-a schimbat Federaţia şi poate evolua pentru naţionala României. Naif Eissat, care are dublă cetăţenie, israeliană şi română, mama sa fiind româncă, evoluează la Maccabi Haifa. Lisav Naif Eissat şi-a schimbat Federaţia. Poate evolua pentru naţionala României FIFA a anunţat oficial pe site-ul ei schimbarea Federaţiei […] The post Fotbalistul care şi-a schimbat Federaţia şi poate evolua pentru naţionala României: “Îşi doreşte” appeared first on Antena Sport.
10:10
Nou-promovata Csikszereda primeşte vizita campioanei FCSB, în etapa cu numărul 9 din Liga 1. În continuare fără victorie în acest sezon, formaţia din Miercurea Ciuc se bazează pe sprijinul fanilor şi va avea parte de un stadion plin duminică seară. Pentru ca totul să meargă aşa cum trebuie, iar arena să fie plină, oficialii echipei […] The post Decizia luată de Csikszereda, înaintea meciului cu FCSB appeared first on Antena Sport.
09:20
Tricolorul criticat de Adrian Mutu după rezultatul ruşinos al naţionalei din Cipru: “L-am supraevaluat” # Antena Sport
Adrian Mutu (46 de ani) a criticat un jucător al naţionalei după ce România a făcut doar 2-2 cu Cipru, în deplasare. Tricolorii au condus cu 2-0, prin “dubla” lui Drăguş (minutele 2 şi 18), dar s-au văzut egalaţi. Mai întâi Loizou (min. 29) a marcat, după ce Kastanos s-a distrat cu apărarea noastră şi […] The post Tricolorul criticat de Adrian Mutu după rezultatul ruşinos al naţionalei din Cipru: “L-am supraevaluat” appeared first on Antena Sport.
09:10
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter # Antena Sport
Cristi Chivu este în faţa primului său mare meci pe banca lui Inter. Sâmbătă, nerrazurri merg la Torino, pentru meciul cu Juventus, din etapa a treia a sezonului din Serie A. Un adevărat test pentru cei doi antrenori străini, potrivit specialiştilor din Italia. Dacă Igor Tudor a ajuns la Juventus în primăvara acestui an şi […] The post Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
08:30
Veste proastă pentru giuleşteni şi pentru fanii naţionalei! Cât va lipsi Andrei Borza # Antena Sport
Andrei Borza (19 ani) s-a accidentat în cantonamentul naţionalei şi a ratat partidele cu Canada şi Cipru. Accidentarea lui Borza a survenit celei a lui Daniel Bîrligea (25 de ani). Dacă în cazul lui Bîrligea selecţionerul a decis să nu convoace pe nimeni în locul lui, după accidentarea lui Borza, Mircea Lucescu l-a chemat la […] The post Veste proastă pentru giuleşteni şi pentru fanii naţionalei! Cât va lipsi Andrei Borza appeared first on Antena Sport.
08:30
Victor Angelescu a răbufnit după U Cluj – Rapid 0-0 şi acuză: “Nu suntem doriţi! Poate deranjez la federaţie” # Antena Sport
Victor Angelescu, acţionarul minoritar al celor de la Rapid, a fost un car de nervi la finalul meciului cu U Cluj, încheiat la egalitate, scor 0-0. Pe finalul partidei, giuleştenii au cerut o lovitură de la 11 metri. Antoine Baroan a fost faultat de Cisse în minutul 88 al meciului, iar Florin Andrei, arbitrul partidei, […] The post Victor Angelescu a răbufnit după U Cluj – Rapid 0-0 şi acuză: “Nu suntem doriţi! Poate deranjez la federaţie” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:50
Cine este remarcatul lui Ioan Ovidiu Sabău, după 0-0 cu Rapid: „Va fi un plus pentru noi” # Antena Sport
Universitatea Cluj și Rapid București au deschis etapa cu numărul 9 din Liga 1. Cele două formații au remizat, scor 0-0, pe Cluj Arena, iar giuleștenii au ratat ocazia de a urca, cel puțin temporar, pe primul loc în clasament. Ioan Ovidiu Sabău a fost mulțumit cu rezultatul obținut de „șepcile roșii” și a explicat […] The post Cine este remarcatul lui Ioan Ovidiu Sabău, după 0-0 cu Rapid: „Va fi un plus pentru noi” appeared first on Antena Sport.
23:50
“Penalty cât casa!” Victor Angelescu a făcut praf arbitrajul după 0-0 cu U Cluj: “Bătaie de joc!” # Antena Sport
Victor Angelescu a răbufnit după U Cluj – Rapid 0-0. Acționarul minoritar al echipei din Giulești a criticat în termeni duri arbitrajul. În opinia omului din conducerea Rapidului, centralul Florin Andrei trebuia să îi acorde un penalty echipei lui Costel Gâlcă, în finalul partidei. Angelescu a ieșit la atac și a transmis că echipa sa […] The post “Penalty cât casa!” Victor Angelescu a făcut praf arbitrajul după 0-0 cu U Cluj: “Bătaie de joc!” appeared first on Antena Sport.
23:30
Universitatea Cluj și Rapid București au remizat în deschiderea etapei a 9-a din Liga 1. Cele două formații și-au împărțit ocaziile importante pe parcursul celor 90 de minute, iar giuleștenii au cerut și lovitură de la 11 metri pe finalul jocului. Rapidul a ratat șansa de a urca, cel puțin pentru moment, pe primul loc […] The post Costel Gâlcă, supărat pe arbitraj după 0-0 cu U Cluj: „Am avut un penalty” appeared first on Antena Sport.
23:30
Alex Pașcanu a răbufnit după U Cluj – Rapid 0-0. Fundașul a criticat arbitrajul: “Penalty clar!” # Antena Sport
Alex Pașcanu a oferit prima reacție după U Cluj – Rapid 0-0. Fundașul a răbufnit la interviu și a criticat arbitrajul din cadrul partidei din etapa a 9-a. Faza la care a făcut referire Pașcanu s-a întâmplat în finalul partidei. După o lovitură liberă, giuleștenii au acuzat un henț, la Artean, însă centralul Florin Andrei […] The post Alex Pașcanu a răbufnit după U Cluj – Rapid 0-0. Fundașul a criticat arbitrajul: “Penalty clar!” appeared first on Antena Sport.
23:20
Claudiu Petrila a oferit prima reacție după U Cluj – Rapid 0-0. Jucătorul lui Costel Gâlcă a declarat că echipa sa ar fi meritat victoria, la duelul din etapa a 9-a. Rapid a ratat ocazia de a urca pe primul loc în Liga 1, după remiza cu U Cluj. Astfel, Universitatea Craiova are ocazia de […] The post Claudiu Petrila, prima reacție după U Cluj – Rapid 0-0: “Meritam mai mult” appeared first on Antena Sport.
22:40
Giovanni Becali a analizat situația lui Dennis Man și a dat verdictul: “Îi lipsește asta!” # Antena Sport
Giovanni Becali a vorbit despre Dennis Man, jucător care nu a avut prestații excelente în ultima perioadă. Agentul este de părere că fotbalistul își va reveni în scurt timp. Dennis Man s-a transferat în această vară la PSV. Totuși, acesta nu a avut un joc excelent la echipa de club. De asemenea, prestațiile sale au […] The post Giovanni Becali a analizat situația lui Dennis Man și a dat verdictul: “Îi lipsește asta!” appeared first on Antena Sport.
22:40
Radu Drăgușin, imagini fabuloase de la ultimul antrenament de la Tottenham! Mesajul „dragonului” # Antena Sport
După accidentarea gravă suferită în a doua parte a sezonului trecut, Radu Drăgușin a revenit în sfârșit la antrenamentele celor de la Tottenham Hotspur. Fundașul român a publicat pe contul de Instagram mai multe fotografii de la sesiunea de pregătire de vineri. „Dragonul” a urmat un proces lung de recuperare, însă a strâns din dinți […] The post Radu Drăgușin, imagini fabuloase de la ultimul antrenament de la Tottenham! Mesajul „dragonului” appeared first on Antena Sport.
21:30
Real Madrid va juca etapa aceasta pe terenul celor de la Real Sociedad, iar Xabi Alonso a primit vești proaste la ultimul antrenament al „los blancos”. Presa din Spania scrie că Antonio Rudiger a acuzat probleme medicale, iar verdictul este unul crunt. Fundașul german va fi indisponibil pentru următoarele trei luni, ceea ce îi dă […] The post Lovitură pentru Xabi Alonso! Jucătorul Realului s-a accidentat și va lipsi 3 luni appeared first on Antena Sport.
21:30
Daniel Pancu, val de laude pentru un jucător transferat de Rapid: “Bun spre foarte bun!” # Antena Sport
Daniel Pancu s-a declarat impresionat de un jucător transferat de Rapid, în această perioadă de mercato. Antrenorul a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia. Este vorba despre Leo Bolgado, fundaș care a ajuns în Giulești sub formă de împrumut, de la CFR Cluj. În opinia lui Daniel Pancu, brazilianul este o soluție bună […] The post Daniel Pancu, val de laude pentru un jucător transferat de Rapid: “Bun spre foarte bun!” appeared first on Antena Sport.
21:20
Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, va fi pe banca tehnică în meciul din Liga Campionilor la fotbal împotriva echipei Newcastle United, marţi, după ce a obţinut cu succes ridicarea suspendării care-l punea în imposibilitatea de a fi alături de jucători în timpul primului meci din acest sezon european, conform agenţiei Reuters. Antrenorul german Flick şi antrenorul […] The post UEFA, veste uriașă pentru Barcelona înaintea primului meci din Champions League! appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Acasă crește încrederea appeared first on Antena Sport.
20:50
Chelsea, un nou transfer de top! Londonezii s-au înțeles cu un atacant care a făcut spectacol în Ligue 1 # Antena Sport
Chelsea Londra a ajuns la un acord pentru obţinerea semnăturii jucătorului Emanuel Emegha de la Strasbourg, din Ligue 1, atacantul olandez urmând să vină la formaţia londoneză în 2026, a anunţat, vineri, clubul din Premier League, conform agenţiei Reuters. Jucătorul de 22 de ani a marcat 14 goluri şi a oferit trei pase decisive în […] The post Chelsea, un nou transfer de top! Londonezii s-au înțeles cu un atacant care a făcut spectacol în Ligue 1 appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Nu e cu supărare la Craiova appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | O nouă ședință pentru Lucescu appeared first on Antena Sport.
20:10
Cristi Chivu s-a enervat la conferința de presă! Mesaj dur înainte de Juventus – Inter: “M-am săturat” # Antena Sport
Cristi Chivu a susținut conferința de presă premergătoare partidei Juventus – Inter. Antrenorul echipei din Milano s-a enervat, după ce a auzit unele întrebări ale ziariștilor prezenți în sală. Duelul dintre Juventus și Inter reprezintă primul „examen dificil” în Serie A pentru Cristi Chivu, pe banca nerrazzurilor. Derby-ul este programat sâmbătă, de la ora 19:00 […] The post Cristi Chivu s-a enervat la conferința de presă! Mesaj dur înainte de Juventus – Inter: “M-am săturat” appeared first on Antena Sport.
19:30
La câteva luni după despărțirea de Rapid București, Marius Șumudică este gata să revină pe banca tehnică. Tehnicianul român și-a dat acordul pentru a semna cu chinezii de la Yunnan Yukun, iar salariul acestuia va fi unul uriaș. La formația care ocupă în acest moment locul 8 în prima ligă a Chinei, Șumudică va avea […] The post Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români appeared first on Antena Sport.
19:10
Nuri Şahin, fostul tehnician al echipei Borussia Dortmund, va fi noul antrenor al echipei de fotbal Istanbul Başakşehir, formaţie eliminată recent de Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League, informează presa din Turcia, citată de DPA. Ziarul Sozcu şi canalul A Spor au indicat vineri că Nuri Şahin şi clubul au ajuns la un acord şi […] The post Un nume important va antrena echipa care vrea să îl transfere pe Ștefan Baiaram! appeared first on Antena Sport.
19:00
Ajuns la vârsta de 40 de ani, mexicanul Guillermo Ochoa nu renunță la ideea de a juca anul viitor la Campionatul Mondial de fotbal. Portarul a semnat cu ciprioții de la AEL Limassol, acesta fiind al 7-lea club european din cariera acestuia. Marele său obiectiv este acela de a bifa prezența la al șaselea turneul […] The post Legenda continuă! Guillermo Ochoa a semnat cu o nouă echipă la 40 de ani appeared first on Antena Sport.
18:50
Ce fac azi cei mai bine plătiți trei jucători de la Dinamo, în era Cortacero: doar unul mai joacă fotbal! # Antena Sport
În august 2020, se construia „El Nuevo Dinamo”, după ce clubul din Ștefan cel Mare fusese preluat de spaniolul Pablo Cortacero. Omul de afaceri originar din Granada transfera jucători străini pe salarii uriașe pentru România și promitea că o va transforma pe Dinamo într-o forță pe continent. Borja Valle era adus în țară cu un […] The post Ce fac azi cei mai bine plătiți trei jucători de la Dinamo, în era Cortacero: doar unul mai joacă fotbal! appeared first on Antena Sport.
18:40
Ștefan Baiaram a reacționat după oferta uriașă primită din Turcia: “Acesta e gândul meu!” # Antena Sport
Ștefan Baiaram a vorbit despre oferta uriașă primită din Turcia. Jucătorul Universității Craiova nu s-a ferit de subiect și a dezvăluit care este gândul său. Potrivit digisport.ro, Universitatea Craiova a primit o ofertă de 4 milioane de euro, pentru transferul lui Baiaram. Echipa care îl dorește pe jucătorul lui Mirel Rădoi este Istanbul Bașakșehir, formație […] The post Ștefan Baiaram a reacționat după oferta uriașă primită din Turcia: “Acesta e gândul meu!” appeared first on Antena Sport.
18:20
Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!” # Antena Sport
Mihai Stoica a anunțat că un jucător de la FCSB a primit o lovitură uriașă. Oficialul roș-albaștrilor a explicat că acesta mai are de așteptat, până la revenirea pe teren. Este vorba despre Joyskim Dawa, fundaș care s-a accidentat în luna martie, la un meci al echipei naționale. Acesta s-a operat din cauza unei probleme […] The post Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.