Florentin Petre, val de laude pentru un jucător de la Dinamo: “Parcă mă văd pe mine”

Probleme penrtu Barcelona după pauza internaţională. Nu doar că nu poate reveni pe Camp Nou pentru meciul cu Valencia, dar campioana din La Liga nu va putea să se folosească de Lamine Yamal, unul dintre cei mai importanţi jucători ai echipei. Meciurile de la echipa naţională a Spaniei au provocat această absenţă. Spaniolul nu s-a […]