Golazo.ro, 14 septembrie 2025 10:50
Xabi Alonso (43 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a izbucnit la finalul meciului cu Real Sociedad, câștigat cu 2-1. Tehnicianul a primit un cartonaș galben, după ce l-a mustrat pe arbitru pentru decizia de a-l elimina pe Dean Huijsen (20 de ani). Real Madrid a anunțat că va trimite la FIFA un dosar detaliat despre arbitrajele controversate din primele patru etape ale acestui sezon și din stagiunea trecută.
Acum 30 minute
11:10
"Blănuță e unul de-ai noștri!" Antrenorul lui Dinamo Kiev, mesaj clar pentru ultrașii ucraineni » Gestul impresionant făcut înainte de debutul românului
Vladislav Blănuță, 23 de ani, a jucat primele minute într-un meci oficial la Dinamo Kiev, 2-2 cu Obolon în campionatul Ucrainei. Antrenorul Oleksandr Șovkovski a vorbit despre noul său jucător
11:00
Lovitură pentru Dennis Man VIDEO. Românul a fost rezervă neutilizată la victoria nebună a lui PSV. Meci cu opt goluri! + Peter Bosz, moment bizar după meci
Dennis Man (27 de ani) a fost rezervă neutilizată în victoria celor de la PSV cu NEC Nijmegen, scor 5-3.
Acum o oră
10:50
Măsură fără precedent Exasperată de arbitraj, Real Madrid cere intervenția FIFA! Xabi Alonso, furios la finalul meciului: „Mă faci să am gânduri proaste"
Xabi Alonso (43 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a izbucnit la finalul meciului cu Real Sociedad, câștigat cu 2-1. Tehnicianul a primit un cartonaș galben, după ce l-a mustrat pe arbitru pentru decizia de a-l elimina pe Dean Huijsen (20 de ani). Real Madrid a anunțat că va trimite la FIFA un dosar detaliat despre arbitrajele controversate din primele patru etape ale acestui sezon și din stagiunea trecută.
Acum 2 ore
10:00
Scandal în Italia FOTO. Cristi Chivu a reacționat după momentul șocant de la finalul meciului Juventus - Inter : „Să vorbim despre ce am văzut"
Cristi Chivu (44 de ani) a reacționat după controversa iscată de frații Marcus și Khephren Thuram la finalul partidei Juventus - Inter 4-3.
Acum 12 ore
23:50
Mai bine La Liga 2 decât Dinamo Fotbalistul dorit de „câini" va fi coleg cu un român, după ce a refuzat să semneze cu roș-albii
Tomas Ribeiro (26 de ani), fundașul dorit în această vară de Dinamo, a semnat cu divizionara secundă din Spania Cultural Leonesa.
23:30
Revenire-surpriză în România Jucătorul dat afară de Dinamo după ce s-a drogat a ajuns în Liga 3
Magaye Gueye (35 de ani) a revenit în România, la mai bine de patru ani de la despărțirea de Dinamo.
23:30
Buzău - Dinamo 32-31 „Dulăii", înfrânți de un fost dinamovist » Suporterii au pus tunurile pe favoriți: „O umbră din era Pascual"
HC Buzău - Dinamo 32-31. „Dulăii” au fost înfrânți, în ultimul minut, printr-un gol marcat de un fost dinamovist.
23:00
Reacția lui Chivu Tehnicianul român, după eșecul dramatic cu Juventus: „Lor nu le-a fost rușine să facă asta"
JUVENTUS - INTER 4-3. Cristi Chivu (44 de ani) a vorbit despre lucrurile pozitive ale echipei sale, după înfrângerea dramatică din Derby D'Italia.
22:50
Konyaspor - Alanyaspor 1-2. Ianis Hagi (26 de ani) a debutat pentru noua sa formație.
22:40
Scandal la Juve - Inter Imaginile care i-au iritat pe fanii nerrazzuri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie"
Juventus - Inter Milano 4-3. Formația lui Cristi Chivu nu a reușit să plece cu un rezultat pozitiv de la Torino.
22:30
Blănuță este outsider Ce a spus un coleg de la Dinamo Kiev despre postările pro-ruse ale românului
Nazar Voloșin (22 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo Kiev a dezvăluit că Vladislav Blănuță (23 de ani) nu s-a integrat în vestiarul vicecampioanei Ucrainei.
22:30
Incidente violente în Serbia Fanii de la Steaua Roșie Belgrad i-au atacat cu bâte pe cei ai lui Partizan, după amicalul cu PAOK
Mai mulți fani ai celor de la Steaua Roșie Belgrad i-au atacat pe rivalii de la Partizan, după meciul amical cu PAOK, la baschet.
Acum 24 ore
21:40
Ciocnire violentă FOTO: Lucas Digne, accidentare gravă după o lovitură a propriului portar. Ce a urmat pentru fundașul de la Aston Villa
Everton - Aston Villa 0-0. Lucas Digne (32 de ani) a suferit o accidentare puternică în partida de sâmbătă din Premier League.
21:30
A dat frâu liber emoțiilor Aryna Sabalenka a vorbit despre decesul tatălui său » De ce voia să se retragă: „Nu funcționa, iar eu încă jucam"
Aryna Sabalenka (27 de ani, locul 1 WTA) spune că a fost devastată de moartea tatălui său, iar tenisul a ajutat-o să treacă mai ușor peste perioada dificilă.
21:20
Momente de panică în Giulești Handbalista de la Rapid s-a lovit violent la cap și a leșinat
Momente de panică în timpul meciului de handbal feminin Rapid - SCM Râmnicu Vâlcea, 35-31, în etapa #3 din Liga Florilor.
21:00
Moment inedit pentru Halep Fostul număr 1 WTA va urca pe scenă alături Michelle Obama, la București
Simona Halep (33 de ani) va fi prezentă pe scena Impact Bucharest 2025, unul dintre cele mai importante evenimente de business și tehnologie din regiune.
20:50
Țintă pentru FCSB Fotbalistul din Liga 1 văzut de Basarab Panduru potrivit pentru campioană: „Să nu va mire"
UTA Arad - FC Argeș 3-3. Basarab Panduru (55 de ani) crede că brazilianul Caio (24 de ani) poate fi o țintă pentru FCSB.
20:20
Schaeffler - Gloria Bistrița 33-34 Elevele lui Carlos Viver câștigă la ultima fază » Cum arată clasamentul grupei A
Schaeffler - Gloria Bistrița 33-34. Lorena Ostase (28 de ani) a adus victoria în ultimele secunde de joc, cu o aruncare de la mijlocul terenului.
20:20
Super Liga Turciei a avut parte astăzi de un moment inedit.
20:20
„Poate aduce mulți bani" Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic în acest sezon la Dinamo: „E foarte important pentru noi" + Lăudat și de Ilie Dumitrescu
Nikita Stoinov (20 de ani) l-a impresionat pe Zeljko Kopic în startul acestui sezon de Liga 1.
20:10
Reporter concediat A făcut mai multe postări controversate despre asasinarea lui Charlie Kirk și a fost dat afară
Reporterul Gerald Bourguet, de la publicația PHNX Sports, a fost concediat după ce a postat remarci controversate pe rețelele de socializare cu privire la asasinarea lui Charlie Kirk.
20:00
Lucio, încurajări pentru Chivu Fostul star brazilian a povestit un episod cu ei doi și Messi : „Cristian mi-a spus că-i vom dezumfla mingea!"
Brazilianul Lucio (47 de ani) a acordat un amplu interviu pentru Gazzetta dello Sport. Printre subiectele abordate, fostul jucător de la Inter a vorbit și despre Cristi Chivu (44 de ani).
19:10
„Diavolul Blănuță" Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului
Obolon - Dinamo Kiev 2-2. Vladislav Blănuță (23 de ani) a fost ținta suporterilor vicecampioanei Ucrainei, care au aruncat cu obiecte după el.
19:00
Kopic explică Tehnicianul lui Dinamo, despre gestul făcut la fiecare meci: „Nu e marketing"
Zeljko Kopic (48 de ani) a vorbit despre semnificația banderolei pe care o poartă la fiecare meci al lui Dinamo.
18:20
Nations League 2026-2027 S-au stabilit urnele pentru grupele următoarei ediții. Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți
UEFA a stabilit urnele pentru următoarea ediție a Ligii Națiunilor, 2026-2027.
18:20
Sfârșit tragic O patinatoare a murit la doar 23 de ani, după ce a fost lovită de un camion
Patinatoarea italiană Julia Marie Gaiser și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic.
18:20
Juventus - Inter LIVE de la 19:00, în etapa #3 din Serie A » Cristi Chivu, la primul Derby D'Italia pe banca nerazzurrilor
Juventus și Inter se întâlnesc într-un meci din cadrul etapei #3 din Serie A. Partida de pe Allianz Stadium este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 19:00.
18:20
„Nu-i port pică tatălui meu" Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine"
Denis Alibec (34 de ani), jucătorul celor de la FCSB, a vorbit despre persoanele care l-au ajutat să devină fotbalistul de astăzi. Atacantul, abandonat de tatăl său, căruia „nu îi poartă pică”, a fost crescut de mamă, cu sprijinul unchiului și al bunicii. Alibec a explicat cum a fost copilăria sa în episodul 12 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.
18:10
Copii au vrut să-l declare nebun Fostul fotbalist a fost supus unui control psihiatric, după ce familia a vrut să pună mâna pe averea lui
Fostul fotbalist paraguayan Salvador Cabanas (45 de ani) a câștigat procesul prin care copiii săi voiau să îl declare incapabil de a-și administra averea.
17:40
Reghe, în finală Formația antrenată de tehnicianul român, calificare dramatică în finala turneului continental
Laurențiu Rghecampf (49 de ani) s-a calificat în finala CECAFA Kagame Cup alături de Al-Hilal Omdurman, după ce a învins-o pe APR, scor 3-1.
17:40
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute
Alexandru Mitriță s-a accidentat în meciul dintre Qingdao West Coast și Zhejiang Professional, din campionatul Chinei.
16:50
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
Sâmbătă dimineața, un bărbat a urcat pe un stâlp al nocturnei stadionului Ceahlăul și a refuzat să coboare timp de mai multe ore. Același bărbat s-ar fi urcat pe stâlpul telegondolei din oraș, în urmă cu câteva zile. Individul ar avea nemulțumiri pentru că ar fi anchetat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
16:30
Luat cu Ambulanța de pe teren Colegul lui Horațiu Moldovan de la Real Oviedo a suferit o accidentare dură
Nacho Vidal (30 de ani), colegul lui Horațiu Moldovan (27 de ani) la Real Oviedo, a suferit o accidentare dură și a fost luat cu ambulanța de pe teren.
16:20
Stadion legendar transformat în parc Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Locul unde s-a aflat până de curând arena „Vicente Calderon” este total schimbat, după ce în locul stadionului a fost construit un parc.
16:10
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în pragul celei de-a doua demiterii de la naționala României
Pentru a înțelege cum s-a ratat calificarea directă la CM 2026, GOLAZO.ro a analizat cifrele, jucătorii convocați și provocările care îl testează pe Il Luce.
16:00
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală"
David Popovici își sărbătorește ziua de naștere și o dedică copiilor care întâmpină dificultăți materiale.
16:00
Hansi Flick, atac la selecționer Mesaj fără menajamente, după accidentarea lui Lamine Yamal: „Naționala Spaniei nu are grijă de jucători"
Hansi Flick (60 de ani) a primit o lovitură înaintea de startul în faza principală a Ligii Campionilor. Lamine Yamal (18 ani), unul dintre jucătorii de bază ai echipei, va lipsi de la partida de duminică împotriva celor de la Valencia. Atacantul are șanse minime să fie recuperat până joi, când catalanii vor juca împotriva celor de la Newcastle.
15:40
Campionatele Mondiale de la Tokyo Rareș Toader și Alina Rotaru Kottmann au ratat calificarea în finală la aruncarea greutății, respectiv săritura în lungime
La Campionatele Mondiale de la Tokyo, România a făcut deplasarea cu 9 sportivi, care vor concura de-a lungul a mai multor zile.
15:30
„Îmi provoacă stres și anxietate" Antrenorul lui Andrei Rațiu, despre criza prin care trece Rayo Vallecano
Inigo Perez (37 de ani), antrenorul lui Rayo Vallecano, echipă la care evoluează și internaționalul român Andrei Rațiu (27 de ani), spune că situația actuală a clubului îi provoacă „stres și anxietate”.
15:20
„Îmi era frică!" Amalia Lică, steaua gimnasticii ritmice din România, dezvăluie ce a simțit înainte și după obținerea argintului de la CM
În august, la Rio de Janeiro, Amalia Lică trăia cea mai importantă zi din cariera sa de sportivă, câștigând argintul mondial în proba de măciuci. Sportiva a oferit un interviu pentru GOLAZO.ro, în care vorbește despre această performanță.
14:40
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Elias Charalambous (44 de ani) a prefațat meciul cu Csikszereda, din etapa #9 a Ligii 1.
14:40
Îl critică pe Mbappe Reacția unui fost fotbalist al lui Manchester City, după dezvăluirile făcute de mama starului de la Real Madrid: „Nu e normal"
Samir Nasri (38 de ani) îl consideră pe Kylian Mbappe (26 de ani) imatur.
14:20
Ancelotti îi pune condiții lui Neymar Ce trebuie să facă superstarul lui Santos dacă vrea să joace cu Brazilia la CM 2026
Carlo Ancelotti (66 de ani) a explicat care e situația lui Neymar (33 de ani) și ce ar trebui să facă jucătorul lui Santos dacă vrea să fie prezent la Campionatul Mondial din 2026.
13:10
„Tată, unde sunt prietenii tăi?" Marian Aliuță, despre problemele cu banii și prietenii care l-au părăsit: „Înainte erau mulți"
Marian Aliuță vorbit, în episodul 10 al seriei „Lumini și Umbre”, proiect GOLAZO.ro, despre cheltuielile inutile pe care le-a făcut în viața sa, dar și despre prietenii care l-au părăsit.
12:50
„Lui Bîrligea nu i-a convenit" Mihai Pintilii, despre nemulțumirile atacantului de la FCSB și cum le-a depășit: „Asta l-a ținut pe teren"
Mihai Pintilii (40 de ani) a vorbit despre nemulțumirile lui Daniel Bîrligea (25 de ani) la FCSB.
12:40
România „transferă" din Israel Lisav Naif Eissat, fundașul lui Maccabi Haifa, eligibil pentru naționala României
Lisav Naif Eissat (20 de ani), fundaș central la Maccabi Haifa, a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România.
12:30
Își anunță retragerea? A câștigat 7 trofee cu Barcelona, a fost campion mondial cu Franța, acum e liber de contract și ar putea pune ghetele-n cui
Samuel Umtiti (31 de ani) a rămas fără echipă presa din Franța scrie că retragerea e tot mai aproape.
12:00
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie"
Josue Homawoo (27 de ani), fundașul celor de la Standard Liege, a avut parte de clipe de groază la ultimul meci de campionat.
11:40
Îl contrazice pe Angelescu Chivulete senior, despre fazele controversate din meciul U Cluj - Rapid: „Arbitrul a procedat corect"
Florin Chivulete (61 de ani), tatăl arbitrului Andrei Chivulete (38 de ani) și fost arbitru FIFA, a analizat deciziile luate în meciul U Cluj - Rapid 0-0.
11:30
Cum arată, de fapt, Camp Nou Imagini din dronă cu stadiul lucrărilor de la arena Barcelonei
Camp Nou, în pline lucrări. Cum arată în acest moment stadionul Barcelonei.
