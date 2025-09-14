Crawford a scris istorie Boxerul american l-a învins pe Canelo Alvarez în fața a 70.000 de spectatori și a stabilit un record nemaivăzut: „Nu sunt aici din întâmplare”

Golazo.ro, 14 septembrie 2025 15:20

Terence Crawford (37 de ani) l-a învins pe Saul Canelo Alvarez (35 de ani), după o decizie unanimă a judecătorilor.

Acum 5 minute
16:00
Revine Hagi la națională? Fostul mare jucător a răspuns la întrebarea anului în România: „Trebuie să fim realiști” Golazo.ro
Gheorghe Hagi (60 de ani), fostul antrenor al lui Farul și unul dintre cei mai emblematici jucători ai Generației de Aur, a vorbit despre posibilitatea preluării echipei naționale. Naționala României, condusă de Mircea Lucescu (80 de ani) a remizat cu Cipru (2-2) și și-a redus șansele de calificare directă la Campionatul Mondial.
Acum 15 minute
15:50
A murit Ricky Hatton Legendarul boxer a fost găsit mort în propria locuință » Urma să revină în ring la 47 de ani! Golazo.ro
Ricky Hatton (46 de ani) a fost găsit mort în propria locuință, în dimineața zilei de 14 septembrie.
Acum 30 minute
15:40
Se amuză pe seama lui Becali  Victor Angelescu a observat ceva aparte la finanțatorul FCSB: „Atunci e atât de nervos. Mă unge pe suflet asta” Golazo.ro
Victor Angelescu a observat comportamentul lui Gigi Becali după ce Rapid o învinge pe FCSB.
Acum o oră
15:20
15:10
Scandal uriaș în Franța Fostul președinte al unui club mare din Ligue 1, acuzat că a hărțuit sexual angajatele din club » Ce fapte sinistre ar fi comis Golazo.ro
Saint-Etienne, club legendar al fotbalului francez, se află în plin scandal, după ce fostul președinte, Ronald Romeyer (80 de ani), este anchetat pentru hărțuire.
Acum 2 ore
15:00
Avertisment pentru Neymar Ancelotti, mesaj clar pentru starul lui Santos: „Îl convoc la CM 2026 doar dacă face asta” Golazo.ro
Carlo Ancelotti (66 de ani), selecționerul naționalei Braziliei, a explicat motivul pentru care l-a lăsat pe Neymar acasă. Ancelotti a precizat că Neymar poate lipsi de la toate convocările intermediare, însă va face parte din lot dacă va fi în formă maximă înainte de Campionatul Mondial.
14:50
Homawoo, moment terifiant Fostul fundaș de la Dinamo, primele declarații după lovitura șocantă din Liege - Mechelen: „Au urmat complicații cu convulsii” Golazo.ro
Josue Homawoo (27 de ani), fundașul central al celor de la Standard Liege și fost jucător al lui Dinamo București, a vorbit după accidentarea gravă suferită. Apărătorul s-a lovit grav și a rămas inert în meciul cu Mechelen (1-1), disputat în etapa #7 din Jupiler Pro League.
14:20
Greșelile lui Chivu  Gazzetta dello Sport a analizat strategia românului: „E simbolul crizei lui Inter. Nu vrea să schimbe nimic” Golazo.ro
Presa italiană îl critică pe Cristi Chivu și îl cataloghează drept „simbolul crizei” prin care trece Inter.
Acum 4 ore
14:00
Chipciu îl apără pe Lucescu  Căpitanul de la U Cluj, mesaj ferm pentru criticii selecționerului: „Niște prostii. E prea mult!” Golazo.ro
Alexandru Chipciu (36 de ani) crede că reproșurile aduse lui Mircea Lucescu (80 de ani) sunt exagerate.
12:50
Tensiuni la Dortmund FOTO. Fanii critică dur noul echipament:  „Cel mai urât din campionat!” » Marea nemulțumire a suporterilor Golazo.ro
Borussia Dortmund traversează o perioadă bună în Bundesliga, unde este neînvinsă. Totuși, atmosfera din jurul echipei nu este lipsită de tensiuni. În centrul criticilor se află noul echipament de deplasare.
12:30
Csikszereda - FCSB LIVE de la 21:00, în etapa #9 a Ligii 1 » Campioana, obligată să câștige la Miercurea Ciuc Golazo.ro
Csikszereda și FCSB se întâlnesc în această seara, de la ora 21:00, în etapa #9 a Ligii 1.
12:30
Îi atrage atenția lui Chivu  Walter Zenga, după thriller-ul Juventus - Inter 4-3: „Nu înțeleg de ce a făcut asta!” » Sfat pentru român Golazo.ro
Walter Zenga a venit cu critici la adresa lui Cristi Chivu după meciul pierdut de Inter cu Juventus, scor 3-4.
12:10
Messi s-a făcut de râs  FOTO. Starul argentinian a încercat o Panenka , dar execuția a fost dezamăgitoare. Inter Miami, umilită în MLS Golazo.ro
Lionel Messi a ratat un penalty în meciul dintre Charlotte și Inter Miami, din MLS.
12:10
„Incredibil de frustrant” Elina Avanesyan , dezvăluiri dureroase despre afecțiunea de care suferă: „Foarte greu de acceptat” Golazo.ro
Elina Avanesyan (22 de ani, #104 WTA) a dezvăluit că a fost diagnosticată cu mononucleoză.
Acum 6 ore
11:40
Mandorlini, contestat după 4 meciuri Critici dure la adresa antrenorului de la CFR Cluj: „Nu văd să aibă un proiect de lungă durată” Golazo.ro
Marius Baciu (50 de ani), fostul căpitan al Stelei, a criticat deciziile tehnicianului Andrea Mandorlini (65 de ani) din meciul Metaloglobus - CFR 1-1. Fostul fotbalist nu a înțeles de ce Deac (39 de ani) a fost introdus atât de târziu în joc. Baciu a adăugat că nu crede că Mandorlini va avea un mandat de lungă durată la CFR.
11:10
„Blănuță e unul de-ai noștri!” Antrenorul lui Dinamo Kiev, mesaj clar pentru ultrașii ucraineni » Gestul impresionant făcut înainte de debutul românului Golazo.ro
Vladislav Blănuță, 23 de ani, a jucat primele minute într-un meci oficial la Dinamo Kiev, 2-2 cu Obolon în campionatul Ucrainei. Antrenorul Oleksandr Șovkovski a vorbit despre noul său jucător
11:00
Lovitură pentru Dennis Man VIDEO. Românul a fost rezervă neutilizată  la victoria nebună a lui PSV. Meci cu opt goluri! + Peter Bosz, moment bizar după meci Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani) a fost rezervă neutilizată în victoria celor de la PSV cu NEC Nijmegen, scor 5-3.
10:50
Măsură fără precedent Exasperată de arbitraj, Real Madrid cere intervenția FIFA! Xabi Alonso, furios la finalul meciului: „Mă faci să am gânduri proaste” Golazo.ro
Xabi Alonso (43 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a izbucnit la finalul meciului cu Real Sociedad, câștigat cu 2-1. Tehnicianul a primit un cartonaș galben, după ce l-a mustrat pe arbitru pentru decizia de a-l elimina pe Dean Huijsen (20 de ani). Real Madrid a anunțat că va trimite la FIFA un dosar detaliat despre arbitrajele controversate din primele patru etape ale acestui sezon și din stagiunea trecută.
Acum 8 ore
10:00
Scandal în Italia FOTO.  Cristi Chivu a reacționat după momentul șocant de la finalul meciului Juventus - Inter : „Să vorbim despre ce am văzut” Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) a reacționat după controversa iscată de frații Marcus și Khephren Thuram la finalul partidei Juventus - Inter 4-3.
Acum 24 ore
23:50
Mai bine La Liga 2 decât Dinamo  Fotbalistul dorit de „câini” va fi coleg cu un român, după ce a refuzat să semneze cu roș-albii Golazo.ro
Tomas Ribeiro (26 de ani), fundașul dorit în această vară de Dinamo, a semnat cu divizionara secundă din Spania Cultural Leonesa.
23:30
Revenire-surpriză în România Jucătorul dat afară de Dinamo după ce s-a drogat a ajuns în Liga 3 Golazo.ro
Magaye Gueye (35 de ani) a revenit în România, la mai bine de patru ani de la despărțirea de Dinamo.
23:30
Buzău - Dinamo 32-31  „Dulăii”, înfrânți de un fost dinamovist » Suporterii au pus tunurile pe favoriți: „O umbră din era Pascual” Golazo.ro
HC Buzău - Dinamo 32-31. „Dulăii” au fost înfrânți, în ultimul minut, printr-un gol marcat de un fost dinamovist.
23:00
Reacția lui Chivu Tehnicianul român, după eșecul dramatic cu Juventus: „Lor nu le-a fost rușine să facă asta” Golazo.ro
JUVENTUS - INTER 4-3. Cristi Chivu (44 de ani) a vorbit despre lucrurile pozitive ale echipei sale, după înfrângerea dramatică din Derby D'Italia.
22:50
Decisiv la debut Ianis Hagi,  impact instant în primele minute pentru Alanyaspor Golazo.ro
Konyaspor - Alanyaspor 1-2. Ianis Hagi (26 de ani) a debutat pentru noua sa formație.
22:40
 Scandal la Juve - Inter  Imaginile care i-au iritat pe fanii nerrazzuri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie” Golazo.ro
Juventus - Inter Milano 4-3. Formația lui Cristi Chivu nu a reușit să plece cu un rezultat pozitiv de la Torino.
22:30
Blănuță este outsider Ce a spus un coleg de la Dinamo Kiev despre postările pro-ruse ale românului Golazo.ro
Nazar Voloșin (22 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo Kiev a dezvăluit că Vladislav Blănuță (23 de ani) nu s-a integrat în vestiarul vicecampioanei Ucrainei.
22:30
Incidente violente în Serbia Fanii de la Steaua Roșie Belgrad i-au atacat cu bâte pe cei ai lui Partizan, după amicalul cu PAOK Golazo.ro
Mai mulți fani ai celor de la Steaua Roșie Belgrad i-au atacat pe rivalii de la Partizan, după meciul amical cu PAOK, la baschet.
21:40
Ciocnire violentă FOTO: Lucas Digne, accidentare gravă după o lovitură a propriului portar. Ce a urmat pentru fundașul de la Aston Villa Golazo.ro
Everton - Aston Villa 0-0. Lucas Digne (32 de ani) a suferit o accidentare puternică în partida de sâmbătă din Premier League.
21:30
A dat frâu liber emoțiilor Aryna Sabalenka a vorbit despre decesul tatălui său » De ce voia să se retragă:  „Nu funcționa, iar eu încă jucam” Golazo.ro
Aryna Sabalenka (27 de ani, locul 1 WTA) spune că a fost devastată de moartea tatălui său, iar tenisul a ajutat-o să treacă mai ușor peste perioada dificilă.
21:20
 Momente de panică în Giulești Handbalista de la Rapid  s-a lovit violent la cap și a leșinat Golazo.ro
Momente de panică în timpul meciului de handbal feminin Rapid - SCM Râmnicu Vâlcea, 35-31, în etapa #3 din Liga Florilor.
21:00
Moment inedit pentru Halep Fostul număr 1 WTA va urca pe scenă alături Michelle Obama, la București Golazo.ro
Simona Halep (33 de ani) va fi prezentă pe scena Impact Bucharest 2025, unul dintre cele mai importante evenimente de business și tehnologie din regiune.
20:50
Țintă pentru FCSB  Fotbalistul din Liga 1 văzut de Basarab Panduru potrivit pentru campioană: „Să nu va mire” Golazo.ro
UTA Arad - FC Argeș 3-3. Basarab Panduru (55 de ani) crede că brazilianul Caio (24 de ani) poate fi o țintă pentru FCSB.
20:20
Schaeffler - Gloria Bistrița 33-34 Elevele lui Carlos Viver câștigă la ultima fază » Cum arată clasamentul grupei A Golazo.ro
Schaeffler - Gloria Bistrița 33-34. Lorena Ostase (28 de ani) a adus victoria în ultimele secunde de joc, cu o aruncare de la mijlocul terenului.
20:20
Protest în Super Ligă Jucătorii au întârziat începerea partidelor. Ce s-a întâmplat Golazo.ro
Super Liga Turciei a avut parte astăzi de un moment inedit.
20:20
„Poate aduce mulți bani” Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic în acest sezon la Dinamo: „E foarte important pentru noi” + Lăudat și de Ilie Dumitrescu Golazo.ro
Nikita Stoinov (20 de ani) l-a impresionat pe Zeljko Kopic în startul acestui sezon de Liga 1.
20:10
Reporter  concediat A făcut mai multe postări controversate despre asasinarea lui Charlie Kirk și a fost dat afară Golazo.ro
Reporterul Gerald Bourguet, de la publicația PHNX Sports, a fost concediat după ce a postat remarci controversate pe rețelele de socializare cu privire la asasinarea lui Charlie Kirk.
20:00
Lucio, încurajări pentru Chivu Fostul star brazilian a povestit un episod cu ei doi și Messi : „Cristian mi-a spus că-i vom dezumfla mingea!” Golazo.ro
Brazilianul Lucio (47 de ani) a acordat un amplu interviu pentru Gazzetta dello Sport. Printre subiectele abordate, fostul jucător de la Inter a vorbit și despre Cristi Chivu (44 de ani).
19:10
„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului Golazo.ro
Obolon - Dinamo Kiev 2-2. Vladislav Blănuță (23 de ani) a fost ținta suporterilor vicecampioanei Ucrainei, care au aruncat cu obiecte după el.
19:00
Kopic explică Tehnicianul lui Dinamo, despre gestul făcut la fiecare meci: „Nu e marketing” Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani) a vorbit despre semnificația banderolei pe care o poartă la fiecare meci al lui Dinamo.
18:20
Nations League 2026-2027 S-au stabilit urnele pentru grupele următoarei ediții. Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți Golazo.ro
UEFA a stabilit urnele pentru următoarea ediție a Ligii Națiunilor, 2026-2027.
18:20
Sfârșit tragic O patinatoare a murit la  doar 23 de ani, după ce a fost lovită de un camion Golazo.ro
Patinatoarea italiană Julia Marie Gaiser și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic.
18:20
Juventus - Inter LIVE de la 19:00, în etapa #3 din Serie A » Cristi Chivu, la primul Derby D'Italia pe banca nerazzurrilor Golazo.ro
Juventus și Inter se întâlnesc într-un meci din cadrul etapei #3 din Serie A. Partida de pe Allianz Stadium este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 19:00.
18:20
„Nu-i port pică tatălui meu”  Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine” Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani), jucătorul celor de la FCSB, a vorbit despre persoanele care l-au ajutat să devină fotbalistul de astăzi. Atacantul, abandonat de tatăl său, căruia „nu îi poartă pică”, a fost crescut de mamă, cu sprijinul unchiului și al bunicii. Alibec a explicat cum a fost copilăria sa în episodul 12 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.
18:10
Copii au vrut să-l declare nebun Fostul fotbalist a fost supus unui control psihiatric, după ce familia a vrut să pună mâna pe averea lui Golazo.ro
Fostul fotbalist paraguayan Salvador Cabanas (45 de ani) a câștigat procesul prin care copiii săi voiau să îl declare incapabil de a-și administra averea.
17:40
Reghe, în finală Formația antrenată de tehnicianul român, calificare dramatică în finala turneului continental  Golazo.ro
Laurențiu Rghecampf (49 de ani) s-a calificat în finala CECAFA Kagame Cup alături de Al-Hilal Omdurman, după ce a învins-o pe APR, scor 3-1.
17:40
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute  Golazo.ro
Alexandru Mitriță s-a accidentat în meciul dintre Qingdao West Coast și Zhejiang Professional, din campionatul Chinei.
16:50
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore Golazo.ro
Sâmbătă dimineața, un bărbat a urcat pe un stâlp al nocturnei stadionului Ceahlăul și a refuzat să coboare timp de mai multe ore. Același bărbat s-ar fi urcat pe stâlpul telegondolei din oraș, în urmă cu câteva zile. Individul ar avea nemulțumiri pentru că ar fi anchetat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
16:30
Luat cu Ambulanța de pe teren Colegul lui Horațiu Moldovan de la Real Oviedo a suferit o accidentare dură Golazo.ro
Nacho Vidal (30 de ani), colegul lui Horațiu Moldovan (27 de ani) la Real Oviedo, a suferit o accidentare dură și a fost luat cu ambulanța de pe teren.
16:20
Stadion legendar transformat în parc    Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri Golazo.ro
Locul unde s-a aflat până de curând arena „Vicente Calderon” este total schimbat, după ce în locul stadionului a fost construit un parc.
16:10
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiterii de la naționala României  Golazo.ro
Pentru a înțelege cum s-a ratat calificarea directă la CM 2026, GOLAZO.ro a analizat cifrele, jucătorii convocați și provocările care îl testează pe Il Luce.
