Imagini inedite FOTO:  Selecționerul a urmărit un meci din campionatul intern din mijlocul fanilor

Xabi Alonso (43 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a izbucnit la finalul meciului cu Real Sociedad, câștigat cu 2-1. Tehnicianul a primit un cartonaș galben, după ce l-a mustrat pe arbitru pentru decizia de a-l elimina pe Dean Huijsen (20 de ani). Real Madrid a anunțat că va trimite la FIFA un dosar detaliat despre arbitrajele controversate din primele patru etape ale acestui sezon și din stagiunea trecută.