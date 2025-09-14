Fără starul de 145 de milioane! De ce Alexander Isak a fost lăsat în afara lotului lui Liverpool pentru meciul cu Burnley
Golazo.ro, 14 septembrie 2025 17:20
Alexander Isak (25 de ani) a fost lăsat în afara lotului pentru meciul cu Burnley. Arne Slot (46 de ani) a explicat de ce nu l-a convocat pe jucătorul cumpărat pentru 145 de milioane de euro, cel mai scump din istoria clubului.
• • •
Acum 30 minute
17:20
17:10
Meci greu pentru FCSB Valentin Crețu dezvăluie marele avantaj al celor de la Csikszereda : „Se vede mâna antrenorului” # Golazo.ro
Valentin Crețu (36 de ani), fundașul celor de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Csikszereda, din etapa #9 a Ligii 1.
Acum o oră
17:00
Andrea Mikloș, în semifinale Românca a obținut cel mai bun timp al său din sezon la Mondialele de la Tokyo » Alți doi sportivi au ratat calificarea # Golazo.ro
Andrea Mikloș s-a calificat în semifinale la proba de 400 de metri de la Campionatele Mondiale de la Tokyo.
17:00
Ce surpriză! Supercursă la 100 m VIDEO. Jamaicanul Saville, noul campion mondial. E cel mai rapid atlet al momentului » Bolt, în culmea fericirii # Golazo.ro
Oblique Saville, 24 de ani, a readus Jamaicăi după un deceniu aurul la proba regină a Campionatului Mondial de atletism. A câștigat duminică o cursă pasionantă la Tokyo
16:50
Absențe importante la Dinamo Jucătorii pe care Zeljko Kopic nu se poate baza în meciul cu Petrolul » Cine a venit accidentat de la națională # Golazo.ro
Zeljko Kopic a declarat că Andrei Mărginean, Adrian Mazilu și Cristi Mihai sunt indisponibili pentru meciul dintre Petrolul și Dinamo.
16:50
„Echipa cu patru litere” Cum a descris-o Csikszereda pe FCSB înainte de meciul direct: „Nu se poate numi Steaua” # Golazo.ro
Csikszereda a prefațat meciul cu FCSB din etapa 9 printr-un articol postat pe site-ul oficial al clubului.
Acum 2 ore
16:20
Hat-trick chiar de ziua lui! VIDEO. Thomas Muller a făcut spectacol în MLS. Echipa lui și-a zdrobit adversarul # Golazo.ro
Thomas Muller (36 de ani) a reușit să marcheze trei goluri, chiar de ziua sa, în victoria zdrobitoare obținută de Vancouver Whitecaps în fața celor de la Philadelphia Union, scor 7-0.
16:10
Florentin Petre vrea în locul lui Kopic „Secundul” lui Dinamo a dezvăluit ce îi lipsește pentru a deveni antrenor principal: „Am o singură problemă” # Golazo.ro
Florentin Petre (49 de ani), fostul căpitan al lui Dinamo, este convins că într-o zi va ocupa poziția de „principal” pe banca formației alb-roșie.
16:00
Revine Hagi la națională? Fostul mare jucător a răspuns la întrebarea anului în România: „Trebuie să fim realiști” # Golazo.ro
Gheorghe Hagi (60 de ani), fostul antrenor al lui Farul și unul dintre cei mai emblematici jucători ai Generației de Aur, a vorbit despre posibilitatea preluării echipei naționale. Naționala României, condusă de Mircea Lucescu (80 de ani) a remizat cu Cipru (2-2) și și-a redus șansele de calificare directă la Campionatul Mondial.
15:50
A murit Ricky Hatton Legendarul boxer a fost găsit mort în propria locuință » Urma să revină în ring la 47 de ani! # Golazo.ro
Ricky Hatton (46 de ani) a fost găsit mort în propria locuință, în dimineața zilei de 14 septembrie.
15:40
Se amuză pe seama lui Becali Victor Angelescu a observat ceva aparte la finanțatorul FCSB: „Atunci e atât de nervos. Mă unge pe suflet asta” # Golazo.ro
Victor Angelescu a observat comportamentul lui Gigi Becali după ce Rapid o învinge pe FCSB.
Acum 4 ore
15:20
Crawford a scris istorie Boxerul american l-a învins pe Canelo Alvarez în fața a 70.000 de spectatori și a stabilit un record nemaivăzut: „Nu sunt aici din întâmplare” # Golazo.ro
Terence Crawford (37 de ani) l-a învins pe Saul Canelo Alvarez (35 de ani), după o decizie unanimă a judecătorilor.
15:10
Scandal uriaș în Franța Fostul președinte al unui club mare din Ligue 1, acuzat că a hărțuit sexual angajatele din club » Ce fapte sinistre ar fi comis # Golazo.ro
Saint-Etienne, club legendar al fotbalului francez, se află în plin scandal, după ce fostul președinte, Ronald Romeyer (80 de ani), este anchetat pentru hărțuire.
15:00
Avertisment pentru Neymar Ancelotti, mesaj clar pentru starul lui Santos: „Îl convoc la CM 2026 doar dacă face asta” # Golazo.ro
Carlo Ancelotti (66 de ani), selecționerul naționalei Braziliei, a explicat motivul pentru care l-a lăsat pe Neymar acasă. Ancelotti a precizat că Neymar poate lipsi de la toate convocările intermediare, însă va face parte din lot dacă va fi în formă maximă înainte de Campionatul Mondial.
14:50
Homawoo, moment terifiant Fostul fundaș de la Dinamo, primele declarații după lovitura șocantă din Liege - Mechelen: „Au urmat complicații cu convulsii” # Golazo.ro
Josue Homawoo (27 de ani), fundașul central al celor de la Standard Liege și fost jucător al lui Dinamo București, a vorbit după accidentarea gravă suferită. Apărătorul s-a lovit grav și a rămas inert în meciul cu Mechelen (1-1), disputat în etapa #7 din Jupiler Pro League.
14:20
Greșelile lui Chivu Gazzetta dello Sport a analizat strategia românului: „E simbolul crizei lui Inter. Nu vrea să schimbe nimic” # Golazo.ro
Presa italiană îl critică pe Cristi Chivu și îl cataloghează drept „simbolul crizei” prin care trece Inter.
14:00
Chipciu îl apără pe Lucescu Căpitanul de la U Cluj, mesaj ferm pentru criticii selecționerului: „Niște prostii. E prea mult!” # Golazo.ro
Alexandru Chipciu (36 de ani) crede că reproșurile aduse lui Mircea Lucescu (80 de ani) sunt exagerate.
Acum 6 ore
12:50
Tensiuni la Dortmund FOTO. Fanii critică dur noul echipament: „Cel mai urât din campionat!” » Marea nemulțumire a suporterilor # Golazo.ro
Borussia Dortmund traversează o perioadă bună în Bundesliga, unde este neînvinsă. Totuși, atmosfera din jurul echipei nu este lipsită de tensiuni. În centrul criticilor se află noul echipament de deplasare.
12:30
Csikszereda - FCSB LIVE de la 21:00, în etapa #9 a Ligii 1 » Campioana, obligată să câștige la Miercurea Ciuc # Golazo.ro
Csikszereda și FCSB se întâlnesc în această seara, de la ora 21:00, în etapa #9 a Ligii 1.
12:30
Îi atrage atenția lui Chivu Walter Zenga, după thriller-ul Juventus - Inter 4-3: „Nu înțeleg de ce a făcut asta!” » Sfat pentru român # Golazo.ro
Walter Zenga a venit cu critici la adresa lui Cristi Chivu după meciul pierdut de Inter cu Juventus, scor 3-4.
12:10
Messi s-a făcut de râs FOTO. Starul argentinian a încercat o Panenka , dar execuția a fost dezamăgitoare. Inter Miami, umilită în MLS # Golazo.ro
Lionel Messi a ratat un penalty în meciul dintre Charlotte și Inter Miami, din MLS.
12:10
„Incredibil de frustrant” Elina Avanesyan , dezvăluiri dureroase despre afecțiunea de care suferă: „Foarte greu de acceptat” # Golazo.ro
Elina Avanesyan (22 de ani, #104 WTA) a dezvăluit că a fost diagnosticată cu mononucleoză.
11:40
Mandorlini, contestat după 4 meciuri Critici dure la adresa antrenorului de la CFR Cluj: „Nu văd să aibă un proiect de lungă durată” # Golazo.ro
Marius Baciu (50 de ani), fostul căpitan al Stelei, a criticat deciziile tehnicianului Andrea Mandorlini (65 de ani) din meciul Metaloglobus - CFR 1-1. Fostul fotbalist nu a înțeles de ce Deac (39 de ani) a fost introdus atât de târziu în joc. Baciu a adăugat că nu crede că Mandorlini va avea un mandat de lungă durată la CFR.
Acum 8 ore
11:10
„Blănuță e unul de-ai noștri!” Antrenorul lui Dinamo Kiev, mesaj clar pentru ultrașii ucraineni » Gestul impresionant făcut înainte de debutul românului # Golazo.ro
Vladislav Blănuță, 23 de ani, a jucat primele minute într-un meci oficial la Dinamo Kiev, 2-2 cu Obolon în campionatul Ucrainei. Antrenorul Oleksandr Șovkovski a vorbit despre noul său jucător
11:00
Lovitură pentru Dennis Man VIDEO. Românul a fost rezervă neutilizată la victoria nebună a lui PSV. Meci cu opt goluri! + Peter Bosz, moment bizar după meci # Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani) a fost rezervă neutilizată în victoria celor de la PSV cu NEC Nijmegen, scor 5-3.
10:50
Măsură fără precedent Exasperată de arbitraj, Real Madrid cere intervenția FIFA! Xabi Alonso, furios la finalul meciului: „Mă faci să am gânduri proaste” # Golazo.ro
Xabi Alonso (43 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a izbucnit la finalul meciului cu Real Sociedad, câștigat cu 2-1. Tehnicianul a primit un cartonaș galben, după ce l-a mustrat pe arbitru pentru decizia de a-l elimina pe Dean Huijsen (20 de ani). Real Madrid a anunțat că va trimite la FIFA un dosar detaliat despre arbitrajele controversate din primele patru etape ale acestui sezon și din stagiunea trecută.
10:00
Scandal în Italia FOTO. Cristi Chivu a reacționat după momentul șocant de la finalul meciului Juventus - Inter : „Să vorbim despre ce am văzut” # Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) a reacționat după controversa iscată de frații Marcus și Khephren Thuram la finalul partidei Juventus - Inter 4-3.
Acum 24 ore
23:50
Mai bine La Liga 2 decât Dinamo Fotbalistul dorit de „câini” va fi coleg cu un român, după ce a refuzat să semneze cu roș-albii # Golazo.ro
Tomas Ribeiro (26 de ani), fundașul dorit în această vară de Dinamo, a semnat cu divizionara secundă din Spania Cultural Leonesa.
23:30
Revenire-surpriză în România Jucătorul dat afară de Dinamo după ce s-a drogat a ajuns în Liga 3 # Golazo.ro
Magaye Gueye (35 de ani) a revenit în România, la mai bine de patru ani de la despărțirea de Dinamo.
23:30
Buzău - Dinamo 32-31 „Dulăii”, înfrânți de un fost dinamovist » Suporterii au pus tunurile pe favoriți: „O umbră din era Pascual” # Golazo.ro
HC Buzău - Dinamo 32-31. „Dulăii” au fost înfrânți, în ultimul minut, printr-un gol marcat de un fost dinamovist.
23:00
Reacția lui Chivu Tehnicianul român, după eșecul dramatic cu Juventus: „Lor nu le-a fost rușine să facă asta” # Golazo.ro
JUVENTUS - INTER 4-3. Cristi Chivu (44 de ani) a vorbit despre lucrurile pozitive ale echipei sale, după înfrângerea dramatică din Derby D'Italia.
22:50
Konyaspor - Alanyaspor 1-2. Ianis Hagi (26 de ani) a debutat pentru noua sa formație.
22:40
Scandal la Juve - Inter Imaginile care i-au iritat pe fanii nerrazzuri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie” # Golazo.ro
Juventus - Inter Milano 4-3. Formația lui Cristi Chivu nu a reușit să plece cu un rezultat pozitiv de la Torino.
22:30
Blănuță este outsider Ce a spus un coleg de la Dinamo Kiev despre postările pro-ruse ale românului # Golazo.ro
Nazar Voloșin (22 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo Kiev a dezvăluit că Vladislav Blănuță (23 de ani) nu s-a integrat în vestiarul vicecampioanei Ucrainei.
22:30
Incidente violente în Serbia Fanii de la Steaua Roșie Belgrad i-au atacat cu bâte pe cei ai lui Partizan, după amicalul cu PAOK # Golazo.ro
Mai mulți fani ai celor de la Steaua Roșie Belgrad i-au atacat pe rivalii de la Partizan, după meciul amical cu PAOK, la baschet.
21:40
Ciocnire violentă FOTO: Lucas Digne, accidentare gravă după o lovitură a propriului portar. Ce a urmat pentru fundașul de la Aston Villa # Golazo.ro
Everton - Aston Villa 0-0. Lucas Digne (32 de ani) a suferit o accidentare puternică în partida de sâmbătă din Premier League.
21:30
A dat frâu liber emoțiilor Aryna Sabalenka a vorbit despre decesul tatălui său » De ce voia să se retragă: „Nu funcționa, iar eu încă jucam” # Golazo.ro
Aryna Sabalenka (27 de ani, locul 1 WTA) spune că a fost devastată de moartea tatălui său, iar tenisul a ajutat-o să treacă mai ușor peste perioada dificilă.
21:20
Momente de panică în Giulești Handbalista de la Rapid s-a lovit violent la cap și a leșinat # Golazo.ro
Momente de panică în timpul meciului de handbal feminin Rapid - SCM Râmnicu Vâlcea, 35-31, în etapa #3 din Liga Florilor.
21:00
Moment inedit pentru Halep Fostul număr 1 WTA va urca pe scenă alături Michelle Obama, la București # Golazo.ro
Simona Halep (33 de ani) va fi prezentă pe scena Impact Bucharest 2025, unul dintre cele mai importante evenimente de business și tehnologie din regiune.
20:50
Țintă pentru FCSB Fotbalistul din Liga 1 văzut de Basarab Panduru potrivit pentru campioană: „Să nu va mire” # Golazo.ro
UTA Arad - FC Argeș 3-3. Basarab Panduru (55 de ani) crede că brazilianul Caio (24 de ani) poate fi o țintă pentru FCSB.
20:20
Schaeffler - Gloria Bistrița 33-34 Elevele lui Carlos Viver câștigă la ultima fază » Cum arată clasamentul grupei A # Golazo.ro
Schaeffler - Gloria Bistrița 33-34. Lorena Ostase (28 de ani) a adus victoria în ultimele secunde de joc, cu o aruncare de la mijlocul terenului.
20:20
Super Liga Turciei a avut parte astăzi de un moment inedit.
20:20
„Poate aduce mulți bani” Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic în acest sezon la Dinamo: „E foarte important pentru noi” + Lăudat și de Ilie Dumitrescu # Golazo.ro
Nikita Stoinov (20 de ani) l-a impresionat pe Zeljko Kopic în startul acestui sezon de Liga 1.
20:10
Reporter concediat A făcut mai multe postări controversate despre asasinarea lui Charlie Kirk și a fost dat afară # Golazo.ro
Reporterul Gerald Bourguet, de la publicația PHNX Sports, a fost concediat după ce a postat remarci controversate pe rețelele de socializare cu privire la asasinarea lui Charlie Kirk.
20:00
Lucio, încurajări pentru Chivu Fostul star brazilian a povestit un episod cu ei doi și Messi : „Cristian mi-a spus că-i vom dezumfla mingea!” # Golazo.ro
Brazilianul Lucio (47 de ani) a acordat un amplu interviu pentru Gazzetta dello Sport. Printre subiectele abordate, fostul jucător de la Inter a vorbit și despre Cristi Chivu (44 de ani).
19:10
„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului # Golazo.ro
Obolon - Dinamo Kiev 2-2. Vladislav Blănuță (23 de ani) a fost ținta suporterilor vicecampioanei Ucrainei, care au aruncat cu obiecte după el.
19:00
Kopic explică Tehnicianul lui Dinamo, despre gestul făcut la fiecare meci: „Nu e marketing” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani) a vorbit despre semnificația banderolei pe care o poartă la fiecare meci al lui Dinamo.
18:20
Nations League 2026-2027 S-au stabilit urnele pentru grupele următoarei ediții. Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți # Golazo.ro
UEFA a stabilit urnele pentru următoarea ediție a Ligii Națiunilor, 2026-2027.
18:20
Sfârșit tragic O patinatoare a murit la doar 23 de ani, după ce a fost lovită de un camion # Golazo.ro
Patinatoarea italiană Julia Marie Gaiser și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic.
18:20
Juventus - Inter LIVE de la 19:00, în etapa #3 din Serie A » Cristi Chivu, la primul Derby D'Italia pe banca nerazzurrilor # Golazo.ro
Juventus și Inter se întâlnesc într-un meci din cadrul etapei #3 din Serie A. Partida de pe Allianz Stadium este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 19:00.
