Raport OCDE: România se confruntă cu lipsă de profesori și o îmbătrânire a cadrelor didactice. O treime dintre ei au peste 50 de ani
Adevarul.ro, 14 septembrie 2025 20:30
România se confruntă cu un deficit tot mai mare de profesori și cu o îmbătrânire vizibilă a personalului didactic, arată cel mai recent raport OCDE.
Acum 15 minute
20:30
„SAFE nu oferă cadouri, ci credite”. Vasile Dîncu explică condițiile programului european de 16,6 miliarde de euro pentru Apărare # Adevarul.ro
România poate accesa 16,6 miliarde euro prin SAFE, împrumuturi condiționate care impun achiziții europene și limitarea contractelor externe. Guvernul trebuie să prezinte un plan credibil până în noiembrie 2025, pentru a moderniza armata și a activa industria națională de apărare.
20:30
Ținutul Momârlanilor, sub semnul munților. Călătorie în locurile pline de secrete din Valea Jiului # Adevarul.ro
Vechiul ținut al momârlanilor, regiunea montană din jurul Văii Jiului, oferă călătorilor ocazia de a descoperi lumea de altădată a așezărilor pastorale, dar și câteva atracții turistice deosebite, înșirate între spectaculoșii munți ai Parângului, Vâlcanului și Retezatului.
20:30
Acum 30 minute
20:15
Farul Constanța contribuie la propria înfrângere. Autogol de zile mari și Universitatea Craiova rămâne lider în Superliga # Adevarul.ro
Oltenii au obținut victoria din duelul cu „marinarii”, pe teren propriu, duminică seară.
Acum o oră
20:00
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „Incursiunea Rusiei în spațiul aerian al României este o încălcare flagrantă a suveranității UE” # Adevarul.ro
Ursula von der Leyen avertizează că pătrunderea unei drone ruse în spaţiul aerian al României reprezintă „o încălcare flagrantă a suveranităţii Uniunii Europene” şi „o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale”, subliniind că Bruxelles-ul colaborează strâns cu România şi celelalte state.
19:45
Ministrul Apărării, despre piloții români care au urmărit drona ruseasca din Dobrogea: „Au ales responsabil” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că piloții români care au interceptat o dronă rusească în apropierea graniței au avut autorizarea de a o doborî, însă au decis să nu tragă pentru a evita posibile victime sau pagube colaterale.
19:45
Handbal feminin: CSM București și Gloria Bistrița, primele victorii în Liga Campionilor # Adevarul.ro
Ultimele zece minute au fost decisive pentru „tigroaice”.
Acum 2 ore
19:30
Prima concesie pe care o face PSD față de USR. Social-democrații cedează câteva locuri de secretar de stat SURSE # Adevarul.ro
Liderii USR au cerut în ședința coaliției de guvernare să primească posturile de prefecți, secretari de stat și șefi de instituții deconcentrate, conform ponderii politice.
19:15
Doi români au murit, iar o femeie a fost rănită, într-un grav accident rutier în Bulgaria # Adevarul.ro
Un bărbat și o femeie au murit, iar o altă femeie a fost rănită într-un accident grav între două mașini românești și un camion, în Hainboaz, din Bulgaria. Accidentul a avut loc duminică, în jurul orei 16:00, între satele Vonesha Voda și Vaglevtsi din Veliko Târnovo,
19:00
Proiect imobiliar controversat la Brașov: locuitorii unui cartier se opun construirii a 7-8 blocuri ridicate de un apropiat al oligarhului Ilan Șor # Adevarul.ro
Proiectul este dezvoltat de omul de afaceri Vladimir Tonu, apropiat al oligarhului fugar Ilan Șo
19:00
Papa Leon al XIV-lea critică salariile uriașe ale directorilor executivi: „Câștigă de 600 de ori mai mult decât angajații obișnuiți” # Adevarul.ro
Papa Leon al XIV-lea a criticat salariile uriașe ale directorilor executivi, care ajung de până la 600 de ori mai mari decât cele ale angajaților obișnuiți, exemplificând cu planul de compensare al lui Elon Musk și avertizând asupra efectelor sociale și economice ale acestor discrepanțe.
19:00
Incendiu puternic la mansarda unui bloc din Constanța: un bărbat a fost găsit inconștient, 60 de oameni au fost evacuați # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a cuprins duminică după-amiaza mansarda unui bloc din Constanța, blocând traficul în zonă și determinând evacuarea a aproape 60 de persoane, în timp ce un bărbat a fost găsit inconștient de echipele de salvatori.
Acum 4 ore
18:30
Ambasadorul Rusiei, convocat a doua oară după intruziunea dronelor. Oana Țoiu: „Să arătăm un mesaj clar că nu este acceptabil pentru noi” # Adevarul.ro
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat pentru a doua oară la Ministerul Afacerilor Externe, duminică, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României.
18:30
Victoria forţelor pro-ruse în alegerile din 29 Septembrie, din Republica Moldova, un atu formidabil pentru Putin # Adevarul.ro
Nu este deloc o variantă imposibilă. Este vorba de alegeri parlamentare, cu partide proeuropene, PAS în primul rând, gruparea Maiei Sandu, şi partide pro-ruse.
18:15
Pericol de explozie în centrul Capitalei după o scurgere de gaz. Circulația este complet blocată pe Calea Moșilor. Trei linii STB sunt blocate # Adevarul.ro
Circulația este complet blocată pe Calea Moșilor din cauza unei avarii la rețeaua Distrigaz, iar liniile de transport public 17, 21 și 605 nu mai circulă pe ambele sensuri, în zona Hristo Botev.
18:15
Confruntarea dintre Putin și cel mai important bancher al Rusiei evidențiază tensiunile privind economia de război # Adevarul.ro
O dispută recentă între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și directorul general al Sberbank, German Gref, scoate la iveală tot mai clar diferențele de viziune dintre Kremlin și comunitatea economică, spun analiștii, citați de Kyiv Independent.
18:15
REPORTAJ Cine sunt tinerii care au cucerit Teatrul pentru o seară. „Ca un spectacol să trăiască, trebuie să fie toți buni“ # Adevarul.ro
Teatrul de Stat Constanța a fost martorul nu doar al numeroaselor spectacole consacrate, ci și al debutului unor nume noi, dornice să își facă vocea auzită și prezența simțită.
18:00
„Este timpul să plece”. Motivul pentru care activistul Radu Hossu cere demisia Elenei Lasconi din USR # Adevarul.ro
Radu Hossu, activistul decorat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a publicat pe Facebook o postare în care critică dur activitatea Elenei Lasconi în partid, susținând că prezența sa în USR ar trebui să înceteze.
17:45
O limuzină Rolls Royce Phantom V a fost găsită într-un hambar, unde fusese abandonată în urmă cu zeci de ani. Un dealer din New York spune însă că, deși mașina se află într-o stare avansată de degradare, poate fi vândută cu ușurință la un preț considerat chilipir.
17:30
Șefa diplomației UE acuză o încălcare „inacceptabilă” a suveranității României de către Rusia. Kaja Kallas condamnă intruziunea dronelor: „Escaladări imprudente” # Adevarul.ro
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a denunţat intruziunea „inacceptabilă” a unor drone ruse în spaţiul aerian al României, calificând acţiunea drept o „escaladare imprudentă” care ameninţă securitatea regională.
17:15
Secretarul american de stat, Marco Rubio și premierul israelian Netanyahu s-au rugat împreună la Zidul Plângerii din Ierusalim # Adevarul.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio au vizitat duminică Zidul Plângerii din Ierusalim, simbol al durabilității și puterii legăturilor dintre Israel și Statele Unite, subliniind soliditatea alianței dintre cele două țări.
17:15
Poliția de Frontieră a descoperit o metodă ingenioasă folosită de contrabandiști pentru a ascunde țigările # Adevarul.ro
O metodă ingenioasă de contrabandă a fost descoperită recent de polițiștii de frontieră din Botoșani. Aceștia au oprit în trafic un microbuz cu remorcă, ambele înmatriculate în Ucraina, și au descoperit că țigările ilegale erau ascunse în piese de LEGO.
17:00
Garry Kasparov transmite un mesaj puternic cetățenilor Republicii Moldova înainte de alegeri: „Veți stabili calea pe care Moldova o va urma în viitor” # Adevarul.ro
Fostul campion mondial la șah și activist Garry Kasparov le-a transmis un mesaj cetățenilor Moldovei înainte de alegerile parlamentare, subliniind că scrutinul nu este unul obișnuit, ci o decizie esențială care va influența viitorul țării.
16:45
Donald Trump preia rolul de „mesager-șef” după moartea lui Charlie Kirk. Președintele SUA se implică personal în comunicarea informațiilor # Adevarul.ro
După ce activistul conservator Charlie Kirk a fost împuşcat pe campusul unei universităţi din Utah, preşedintele Donald Trump a preluat un rol neobişnuit de purtător de cuvânt, oferind informaţii despre deces, suspecţi şi înmormântare, atribuţii care în mod normal revin autorităţilor locale.
Acum 6 ore
16:30
Noul prim-ministru nepalez promite „sfârșitul corupției”, după protestele violente în care zeci de oameni au murit și sute au fost răniți # Adevarul.ro
Noul prim-ministru al Nepalului, Sushila Karki, a promis duminică că va răspunde cererilor protestatarilor pentru „sfârșitul corupției” și egalitate economică, după violențele din Kathmandu care au dus la moartea a cel puțin 72 de persoane și rănirea altor 191.
16:30
Tragedie în lumea boxului: Celebrul pugilist Ricky Hatton, găsit mort în propria locuință # Adevarul.ro
Pugilistul s-a confruntat, de-a lungul timpului, cu consumul de substanțe interzise.
16:30
Povestea scafandrului Constantin Scarlat, care a desenat țărmul nevăzut al Pontului Euxin # Adevarul.ro
Scafandrul militar Constantin Scarlat s-a aventurat zi și noapte în lumea adâncurilor și a realizat prima hartă subacvatică a Pontului Euxin, desenând traseul cetăților antice și aducând dovezi că pe aceste meleaguri exista o civilizație cu mult înainte de venirea grecilor.
16:15
Ministrul ceh de Externe, despre drona rusească din Dobrogea: „România nu a fost întâmplător vizată” # Adevarul.ro
Ministrul ceh de Externe, Jan Lipavsky, a reacționat la incidentul cu drona rusească care a pătruns în spațiul aerian al României, sâmbătă seara.
16:00
Angajații din administraţie protestează luni în fața Guvernului și vor merge în marș la Parlament. Amenință cu greva, iar premierul Bolojan i-a chemat la discuții # Adevarul.ro
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală, nemulţumiţi de noile măsuri anunţate de Guvern, pe care le consideră generator de blocaje în sectorul public. Aceștia amenință cu declanșarea unei greve generale.
15:45
Uciderea lui Charlie Kirk: Posibila legătură între furia suspectului Tyler Robinson și orientarea colegului său de cameră # Adevarul.ro
Anchetatorii care investighează uciderea activistului conservator Charlie Kirk explorează posibilitatea ca motivul atacului să fie legat de opiniile lui Kirk privind identitatea de gen.
15:30
Papa Leon al XIV-lea a împlinit astăzi 70 de ani. Credincioșii din Piața Sf. Petru i-au urat „La mulți ani”. Ce le-a spus Suveranul Pontif # Adevarul.ro
Papa Leon al XIV-lea a împlinit duminică 70 de ani şi le-a mulţumit credincioşilor adunaţi cu miile în Piaţa Sfântul Petru, unde a fost întâmpinat cu aplauze şi pancarte cu urări de „La mulţi ani”, în timp ce lideri politici italieni i-au transmis mesaje de felicitare.
15:30
Cum au acționat autoritățile române în cazul dronei ruse ce a intrat în spațiul aerian românesc. Detaliile date de MAPN # Adevarul.ro
O dronă Geran, folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei, a intrat în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05. Aceasta a fost interceptată de două aeronave F-16 românești, aflate într-o misiune de patrulare în nordul Dobrogei.
15:15
Kremlinul reacționează la uciderea lui Charlie Kirk: „Societatea americană este extrem de polarizată” # Adevarul.ro
Kremlinul cere autorităţilor americane să clarifice dacă atacul este un incident izolat sau semnul unei tendinţe periculoase.
15:15
„Întreaga țară va fi îngrozită”. Filmarea uluitoare făcută de un rus într-un cimitir al soldaților morți în Ucraina # Adevarul.ro
Un bărbat din regiunea Kemerovo, Rusia, a fost profund șocat după ce a descoperit un număr uriaș de morminte proaspete ale soldaților ruși care au pierit în timpul agresiunii asupra Ucrainei.
15:00
Vremuri grele pentru apicultura românească: Producția de miere a scăzut drastic. Le ce poate fi utilizată mierea de iarbă neagră # Adevarul.ro
Apicultura românească traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, confruntându-se simultan cu efectele schimbărilor climatice, absenţa unui sprijin financiar şi lipsa unei campanii de promovare a mierii autohtone.
14:45
Rusia vrea să răscumpere sistemele antiaeriene S-400 din Turcia, pe fondul pierderilor și al creșterii cererii externe # Adevarul.ro
Rusia a propus Turciei să returneze două sisteme antiaeriene S-400, achiziționate de Ankara în 2017 pentru 2,5 miliarde de dolari și livrate doi ani mai târziu, scrie publicația turcă Nefes, citată de portalul „Militarni”.
14:45
Bebelușul uriaș care a uimit o maternitate întreagă. Asistentele l-au poreclit „Sumo”. Câte kilograme a avut la naștere # Adevarul.ro
Un băiețel venit pe lume în Statele Unite a atras atenția tuturor prin dimensiunile sale impresionante.
14:45
Tricolorii la Cupa Davis: Radu Țurcanu a obținut primul punct pentru România, în timp ce partida lui Gabriel Ghețu a fost suspendată # Adevarul.ro
Radu Țurcanu a adus primul punct al României în duelul cu El Salvador, din Cupa Davis.
14:45
Țările din Uniunea Europeana își închid porțile pentru cetățenii ruși: Germania înăsprește criteriile de viză, iar Spania suspendă eliberarea acestora # Adevarul.ro
Țările Uniunii Europene ridică noi bariere pentru cetățenii ruși care vor să călătorească în UE. Germania a anunțat înăsprirea criteriilor de acordare a vizelor naționale și Schengen, invocând riscurile de securitate generate de război, iar Spania a suspendat temporar primirea cererilor.
Acum 8 ore
14:30
Val îngrijorător de concedieri în România: 1.000 de români râman lunar fără locuri de muncă. Care sunt domeniile cele mai afectate # Adevarul.ro
România se confruntă cu un val de concedieri colective: peste 7.000 de angajați au fost disponibilizați de la începutul anului, ceea ce înseamnă că, în fiecare lună, cel puțin 1.000 de români își pierd locul de muncă.
14:15
Descoperire arheologică valoroasă în Vâlcea. Noi date despre viața și ritualurile dacilor # Adevarul.ro
Situl dacic de la Ocnița – Buridava, considerat unul dintre cele mai bogate depozite arheologice din România, a fost investigat intens în vara acestui an.
14:15
PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului la alimente, spune Marius Budăi. Fostul ministru anunță o iniţiativă legislativă, dacă Bolojan renunță la masură # Adevarul.ro
Partidul Social Democrat nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, anunţă deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii.
13:15
Adulții fără literație solidă, ținte ușoare pentru manipulare. Sociolog: „Accesul la informație și lipsa dialogului influențează modul în care înțelegi tipul de mesaj la care ești expus“ # Adevarul.ro
Adulții care nu au competențe solide de literație nu sunt vulnerabili doar atunci când trebuie să completeze un formular sau să înțeleagă instrucțiunile unui medicament. Modul în care citesc și consumă mass-media îi poate expune la manipulare, dezinformare și teorii conspiraționiste.
13:15
Braconieri cu cai și sulițe prinși că au pus sute de capcane în pădure. Sentința dată într-un proces bizar, la Iași # Adevarul.ro
Trei braconieri din Vaslui, călare pe cai și cu sulițe, au prins mistreți și căprioare în sute de lațuri. Prinși de paznici, Constantin Munteanu și Gabriel Dănilă au fost condamnați cu suspendare și obligați să plătească 9.000 de euro, dosarul ajungând la Curtea de Apel Iași.
13:00
Românii sunt responsabili de aruncarea a 2,5 milioane de tone de alimente, anual. UE ne impune reducerea risipei cu 50% până în 2030 # Adevarul.ro
România risipeste anual aproximativ 2,5 milioane de tone de alimente – echivalentul a circa 150 de kilograme pe persoană – iar reducerea acestei risipe cu 50% până în 2030 nu mai este doar o obligație europeană, ci și o responsabilitate comună pentru sănătatea publică.
Acum 12 ore
12:30
Alertă la Palatul Cotroceni: o ambulanță cu pacient s-a răsturnat, la un pas să intre în gardul Administrației Prezidențiale # Adevarul.ro
Un accident spectaculos a paralizat circulația în zona Palatului Cotroceni din București, după ce o ambulanță s-a răsturnat pe carosabil în această dimineață, în jurul orei 10:00. Autospeciala se afla în misiune cu semnalele luminoase și acustice activate.
12:30
China a transmis o invitație oficială președintelui american Donald Trump pentru o întâlnire la Beijing cu liderul chinez Xi Jinping, însă Casa Albă nu a oferit încă un răspuns, scrie Financial Times.
12:30
Dmitri Medvedev, decorat de Vladimir Putin cu ordinul „Pentru merite față de Patrie” la împlinirea vârstei de 60 de ani # Adevarul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a decorat pe vicepreședintele Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, cu ordinul „Pentru merite față de Patrie”, gradul IV, cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani.
12:30
Este adevărat că nu toate manifestările marcate de violențe mai mult sau mai puțin intense care apar în cursul unor evenimente de tipul demonstrații de protest sunt susceptibile sunt organizate în scopul de a atinge stadiul final, cel mai dramatic, al gherilei urbane.
12:30
Înmormântarea lui Charlie Kirk, pe 21 septembrie. Ceremonia va avea loc pe un stadion cu 60.000 de locuri. Trump și-a anunțat prezența # Adevarul.ro
Activistul conservator Charlie Kirk, asasinat miercuri în timpul unei dezbateri universitare, va fi comemorat pe 21 septembrie în statul Arizona, într-un eveniment la care președintele american Donald Trump și-a anunțat participarea pentru a-și onora aliatul.
