Proteste în Turcia: Zeci de mii de persoane, la o manifestație a opoziției la Ankara (Video)

02:40

Numărul persoanelor din Japonia cu vârsta de 100 de ani sau mai mult a crescut la un nivel record de aproape 100.000, dintre care aproape 90% sunt femei, a anunțat guvernul nipon. Explicația pentru această longevitate remarcabilă ține de mai mulți factori, de la o alimentație și un stil de viață sănătos la însăși cultura