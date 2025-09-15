Exclusiv Cea mai săracă primărie din București a dat peste 51.000 de euro pe „servicii de parfumare”, ca în cluburile de lux ale lui Țiriac și Dinu Pescariu
SportMedia, 15 septembrie 2025 03:00
E al patrulea an consecutiv în care administrația Sectorului 5 își cumpără, de la același furnizor, prin încredințări directe, „servicii de parfumare și ambientare" a spațiilor interioare cu uleiuri esențiale. Suma totală cheltuită, din bani publici, pentru aceste servicii depășește 51.000 de euro, potrivit informațiilor disponibile pe platforma de achiziții publice. În ciuda insistențelor noastre, Primăria …
• • •
Avertisment pentru Merz: Extrema dreapta și-a triplat scorul în cel mai populat land din Germania
Sprijinul pentru extrema dreaptă a crescut semnificativ la alegerile locale desfășurate duminică în cel mai populat land al Germaniei, Renania de Nord-Westfalia, trimițând un avertisment la adresa coaliției conduse de cancelarul conservator Friedrich Merz. Conform primelor exit-poll-uri, rezultatele arată astfel: Premierul landului Renania de Nord-Westfalia, Hendrik Wüst (CDU), s-a declarat îngrijorat de câștigurile semnificative ale …
Un studiu amplu realizat de Universitatea din Auckland a scos la iveală că foștii jucători de rugby prezintă un risc cu 22% mai mare de a dezvolta boala Alzheimer și alte forme de demență, comparativ cu restul populației. Pentru a analiza impactul pe termen lung al sportului, oamenii de știință neo-zeelandezi au studiat dosarele medicale …
Bacteriile care se găsesc în mod normal în cavitatea bucală ar putea juca un rol direct în declanșarea unui atac de cord, arată un nou studiu. Analizând plăcile arteriale colectate de la peste 200 de pacienți cu boală coronariană, oamenii de știință finlandezi au descoperit că un procent surprinzător de mare conținea bacterii orale. "Implicarea …
Sunt ani de când extremiștii transmit din Parlament mesaje xenofobe și neonaziste, fără nicio reacție. Strategia de ignorare e periculoasă – Interviu video
În contextul războiului hibrid desfășurat de Rusia și ascensiunea extremismului în România, senatorul Irineu Darău ne-a vorbit despre vulnerabilitățile de securitate națională, despre simbolistica periculoasă a numirii unor extremiști în funcții sensibile, despre lipsa de mecanisme eficiente împotriva dezinformării și despre riscul ca viitoarele alegeri să fie catastrofale pentru pro-europeni. Citate reprezentative: „Faptul că un …
Proteste în Turcia: Zeci de mii de persoane, la o manifestație a opoziției la Ankara (Video)
Zeci de mii de persoane au participat duminică, la Ankara, la o manifestație a principalei formațiuni politice de opoziție turce, Partidul Republican al Poporului (CHP), în ajunul unei posibile destituiri de către justiție a conducerii CHP. Manifestanții s-au strâns în piața Tandogan din capitala Turciei, transmit France Presse și Reuters. Posibila decizie de a invalida …
Doi români au murit, iar o femeie a fost rănită într-un accident rutier grav în Bulgaria
Un grav accident rutier în care au fost implicați trei cetățeni români a avut loc în Bulgaria duminică după-amiază, între satele Voneșta Voda și Văglevți, din Veliko Târnovo. Un bărbat și o femeie au murit pe loc. O altă femeie are picioarele rupte, relatează publicația Borbabg. Trei mașini înmatriculate în România circulau în coloană la …
FCSB continuă seria de coșmar din acest sezon și a terminat la egalitate, scor 1-1, în deplasare cu Csikszereda. FCSB a făcut un nou meci apatic, lipsit de ritm și intensitate și a ajuns rar la poartă. Deschiderea scorului s-a produs în minutul 55, când Malcom Edjouma a reluat cu capul după un corner executat …
Sabrina Maneca Voinea a câștigat medali de aur la sol, la Cupa Mondială de la Paris. În ultimul act la sol, gimnasta a primit nota 13.800, suficientă pentru a se impune pe primul loc, după ce în calificări fusese evaluată cu 13.666. Sportiva din România nu a reușit însă să acceadă în fazele finale ale …
Horoscop zilnic pentru 15 septembrie 2025.
Washington Post: Viața tihnită pe care Regele Charles o duce în Transilvania: România face parte din existența lui
Timp de decenii, Charles s-a întors periodic în satele românești pierdute în timp, unde vitele înfundă străzile și căruțele trase de cai încă mărșăluiesc drumurile. Acesta este ritmul preferat al regelui. Odaia regelui e surprinzător de simplă: nu există WiFi, nu există televizor, dar există o sobă pe lemne din secolul al XVII-lea, un pat …
Câte drone rusești au violat spațiul aerian al României de la începutul războiului din Ucraina
Datele Ministerului Apărării arată că, de la declanșarea războiului, în apropierea frontierelor României s-au înregistrat peste 50 de atacuri exclusiv pe teritoriul Ucrainei, în care au fost implicate drone rusești. În unele situații, dronele au pătruns în spațiul aerian românesc. Datele MApN arată că din luna februarie a anului 2022, atunci când Rusia a declanșat …
Șefa diplomației UE: Încălcarea spațiului aerian românesc de către dronele rusești este inacceptabilă
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a condamnat duminică intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al României în timpul unui atac asupra Ucrainei, exprimând solidaritatea UE cu România. Înaltul șef al politicii externe a UE, Kaja Kallas, a criticat intrarea dronelor rusești în spațiul aerian românesc în timpul unui atac asupra Ucrainei vecine …
Vladimir Lipaev, ambasadorul Rusiei la București, a fost convocat astăzi la sediul MAE pentru discuții, după ce sâmbătă o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al țării noastre. Decizia ministrului de Externe Oana Țoiu de a-l convoca la sediul MAE pe ambasadorul Rusiei la București vine după ce o dronă rusească a intrat sâmbătă …
Incendiu la mansarda unui bloc din Constanța: Un bărbat a fost dus în stare gravă la spital (Video)
Un puternic incendiu a izbucnit, duminică după amiază, la mansarda unui bloc din Constanţa, iar la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenţie. Un bărbat a fost găsit inconştient și a fost transportat la Spitalul Judeţean Constanţa. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, …
Armata bulgară a luat toate măsurile necesare după incidentul cu drona care a intrat în spaţiul aerian românesc sâmbătă seara, a dat asigurări premierul Rosen Jeliazkov. „Au fost luate măsuri pentru protejarea spaţiului nostru aerian, în special în partea de nord-est a ţării, ca parte a consolidării flancului sud-estic al NATO. Monitorizăm situaţia foarte atent, …
Jaqueline Cristian are o adversară pe măsură la debutul în turneul de la Seul (Coreea de Sud). Sportiva noastră o va întâlni în runda inaugurală pe Emma Răducanu, ocupanta locului 34 în clasamentul WTA. Va fi prima întâlnire între Jaqueline și jucătoarea cu origini românești. Ambele sportive vin după parcursul de la US Open, unde …
Triplă istorică pentru Norvegia la Campionatul Mondial de Ironman de la Nisa. Casper Stornes este noul rege al triatlonului
Tocmai s-a încheiat Campionatul Mondial de Ironman de la Nisa, Franța, o competiție care a fost o demonstrație de forță fără precedent a Norvegiei. Casper Stornes a câștigat titlul de campion mondial Ironman, fiind urmat pe podium de compatrioții săi, Gustav Iden și Kristian Blummenfelt.
Jurgen Klopp s-a despărțit de Liverpool în vara lui 2024, punând capăt unei perioade de nouă ani pe banca „cormoranilor". Totuși, el ar putea reveni pe bancă anul următor. Tehnicianul german a explicat atunci că are nevoie de o pauză, însă nu a stat departe de fotbal: în prezent lucrează pentru gigantul Red Bull, unde …
Gică Hagi a oferit prima reacție după ce fiul Ianis a debutat pentru Alanyaspor. „Regele" s-a arătat încântat de revenirea lui Ianis și a precizat că acesta mai are nevoie de timp. "Sunt bucuros că s-a întors în Turcia, acolo s-a născut. Sunt fericit pentru el. Ușor ușor să joace, să prindă ritmul și intensitatea …
Zeci de concedieri controversate în SUA după comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk
Zeci de oameni – între care jurnaliști, profesori și pompieri – au fost concediați de la locurile lor de muncă în ultimele zile pentru că au făcut comentarii considerate nepotrivite despre uciderea activistului conservator american Charlie Kirk. Una dintre cele mai discutate concedieri este cea a analistului politic Matthew Dowd, care a fost dat afară …
Gică Hagi a fost întrebat dacă va prelua echipa națională. Hagi a afirmat că îl respectă prea mult pe Mircea Lucescu pentru a vorbi despre înlocuirea acestuia. "E Mircea Lucescu acolo, dânsul trebuie să vorbească, ascultați-l pe el, toți trebuie să îl ascultăm. După aceea, președintele Federației, ei știu cel mai bine, nu e teritoriul …
Piloții aveau autorizarea de a trage asupra dronei ruseșt. De ce au decis să nu o doboare
Piloții români de F-16 au primit autorizarea de a doborî o dronă rusească intrată sâmbătă în spațiul aerian al României, dar au decis să nu deschidă focul, anunță Ministerul Apărării Naționale. O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al României și a fost interceptată de …
O ambulanţă care transporta un pacient s-a răsturnat, duminică, la Piaţa Leu din Capitală, după ce s-a ciocnit cu un alt autoturism. Asistentul medical şi o femeie care conducea celălalt vehicul au fost răniţi. "În jurul orei 11.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier la Piaţa …
Andrea Mandorlini nu-l iartă pe Ciprian Deac: Decizia luată în cazul veteranului de la
Andrea Mandorlini a reluat conflictul pe care l-a avut cu veteranul lui CFR Cluj, Ciprian Deac. Relația dintre cei doi jucători este tot mai rece, așa cum s-a întâmplat și în ultimul mandat al italianului la CFR Cluj. În partida cu Metaloglobus, Mandorlini a hotărât să îl umilească pe Deac și l-a introdus pe teren … The post Andrea Mandorlini nu-l iartă pe Ciprian Deac: Decizia luată în cazul veteranului de la CFR Cluj appeared first on spotmedia.ro.
Când Vladimir Putin a trimis cel puțin 19 drone în Polonia săptămâna trecută, transmitea un mesaj: nu intenționează să își încheie războiul împotriva Occidentului prea curând. Incursiunea rusă în spațiul aerian NATO vine în urma mai multor săptămâni de atacuri aeriene în Ucraina, care au ucis zeci de civili, au deteriorat clădirile care găzduiesc delegațiile … The post De ce Putin nu va încheia războiul împotriva Occidentului appeared first on spotmedia.ro.
Nicolae Stanciu a primit o veste excelentă în Italia. Chiar dacă nu a impresionat la primele meciuri pentru Genoa, Nicolae Stanciu va primi o nouă șansă din partea antrenorului Patrick Vieira. Gazzetta dello Sport anunță că Stanciu va fi titularizat în partida contra celor de la Como, programată luni. ”Patrick Vieira este conștient de importanța … The post Nicolae Stanciu primește o veste excelentă în Italia appeared first on spotmedia.ro.
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: Pe 28 septembrie, seara, Putin și ai lui pot fi la granița României! # SportMedia
Fostul preşedinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova. El spune că viitorul Republicii Moldova, dar şi securitatea României, vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora. ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa … The post Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: Pe 28 septembrie, seara, Putin și ai lui pot fi la granița României! appeared first on spotmedia.ro.
Concluzia fermă trasă de Cristi Chivu după eșecul nebun suferit de Inter în derby-ul cu Juventus Torino # SportMedia
Cristi Chivu a tras o concluzie clară după ce Inter Milano a pierdut cu 4-3 derby-ul cu Juventus. Antrenorul lui Inter este convins că nu are niciun motiv să-și facă griji, deoarece echipa sa este pe drumul cel bun. „Echipa a dominat din primul minut, a venit aici să-și facă jocul. Din păcate, a lipsit … The post Concluzia fermă trasă de Cristi Chivu după eșecul nebun suferit de Inter în derby-ul cu Juventus Torino appeared first on spotmedia.ro.
The Guardian: România a devenit cel mai recent stat membru NATO care a raportat o incursiune cu drone în spațiul său aerian # SportMedia
Cotidianul britanic The Guardian scrie, duminică, într-un amplu material publicat în deschiderea site-ului despre pătrunderea dronei rusești în spațiul aerian al României. România a devenit cel mai recent stat membru NATO care a raportat o incursiune cu drone în spațiul său aerian, comentează The Guardian. Ministerul Apărării din România a declarat sâmbătă că spațiul său … The post The Guardian: România a devenit cel mai recent stat membru NATO care a raportat o incursiune cu drone în spațiul său aerian appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1299 O fabrică chimică și o rafinărie de petrol din Rusia au fost atacate cu drone. Ucrainenii au recâștigat controlul asupra unui sat (Video) # SportMedia
În ziua 1299 de război, Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă Iskander și 58 de drone, 52 dintre ele fiind distruse de apărarea aeriană. Șase oameni au fost uciși și 28 răniți în atacurile rusești din ultimele 24 de ore asupra regiunilor Zaporijie, Harkov, Herson și Donețk. Între timp, forțele ucrainene au anunțat că … The post Ziua 1299 O fabrică chimică și o rafinărie de petrol din Rusia au fost atacate cu drone. Ucrainenii au recâștigat controlul asupra unui sat (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Sabrina Voinea se califică în finala de la Cupa Mondială de gimnastică: A obținut cea mai mare notă # SportMedia
Sabrina Maneca Voinea s-a calificat în finala de la sol, la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Paris, după ce a obținut cea mai mare notă în calificări, 13,633 puncte. Tot 13,633 a primit și a doua clasată în calificări, britanica Ruby Evans. Sabrina Maneca Voinea va fi prima repriză la sărituri, după ce … The post Sabrina Voinea se califică în finala de la Cupa Mondială de gimnastică: A obținut cea mai mare notă appeared first on spotmedia.ro.
Alba Iulia intră în Cartea Recordurilor cu cea mai lungă masă din materiale reciclabile din lume (Foto) # SportMedia
Alba Iulia a intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai mare masă din materiale reciclabile din lume. Este a treia oară când stabilește un record mondial, după ”Marea Îmbrățișare a Cetății Alba Carolina”, în 2009, și cea mai mare hartă a unei țări formată din oameni, în 2018. Inițiativa a avut loc în cadrul evenimentului … The post Alba Iulia intră în Cartea Recordurilor cu cea mai lungă masă din materiale reciclabile din lume (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
Noul premier francez retrage propunerea de eliminare a două zile libere. Ce strategie are pentru a face bugetul să treacă # SportMedia
Prim-ministrul Sébastien Lecornu a anunţat sâmbătă retragerea propunerii – foarte criticate şi nepopulare – de eliminare a două zile de sărbătoare legală pe care o preconiza predecesorul său François Bayrou, arătând în acelaşi timp bunăvoinţă faţă de stânga, pentru a ieşi din impasul bugetar. „Am decis să retrag eliminarea a două zile de sărbătoare legală”, … The post Noul premier francez retrage propunerea de eliminare a două zile libere. Ce strategie are pentru a face bugetul să treacă appeared first on spotmedia.ro.
Gică Hagi a dat răspunsul după ce a fost ofertat pentru a prelua naționala României. „Regele” a fost principala variantă pe care FRF a avut-o după ce Mircea Lucescu s-a arătat dispus să plece de la echipa națională. Conform informațiilor difuzate în podcastul 3 SportCast de la Orange Sport, Gică Hagi a decis să refuze … The post Gică Hagi a dat răspunsul după oferta de la naționala României appeared first on spotmedia.ro.
Simona Halep are alte preocupări după ce s-a retras din tenis. Fosta sportivă se dedică activităților din zona de afaceri și începe să-și creeze un nume în domeniu. Simona primește tot mai multă recunoaștere, iar pe 17 septembrie va lua parte la un eveniment în care va fi speaker. Este vorba despre Impact Bucharest, unde … The post Simona Halep, într-un rol neașteptat: Ipostaza în care va apărea fosta sportivă appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a luat o decizie importantă pentru a scăpa din subsolul clasamentului. Campioana a făcut strategia pentru a evita ratarea calificării în play-off-ul Superligii. Staff-ul tehnic a convenit cu Gigi Becali ca în meciurile de campionat să fie folosiți cei mai buni jucători menajați. În schimb, la meciurile din deplasare din Europa League, FCSB va … The post FCSB ia o decizie importantă appeared first on spotmedia.ro.
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul pe care l-a avut presupusul autor al crimei rămâne un mister alimentând teoriile conspirației # SportMedia
Autorităţile au dezvăluit că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani care a crescut în Washington, Utah, la graniţa sud-vestică a statului. Deşi numele suspectului a fost dezvăluit de autorităţi vineri, întrebările legate de identitatea şi motivaţiile sale nu şi-au găsit răspuns şi au exacerbat … The post Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul pe care l-a avut presupusul autor al crimei rămâne un mister alimentând teoriile conspirației appeared first on spotmedia.ro.
Ianis Hagi a debutat pentru Alanyaspor și a bifat primele minute după o pauză de patru luni. Fotbalistul român a fost introdus pe teren în partida contra celor de la Konyaspor, câștigată în deplasare cu 2-1. Ianis a fost introdus pe teren în minutul 66 și a fost notat cu 4 pentru evoluția sa de … The post Nota primită de Ianis Hagi la debutul în Turcia: Fiul „Regelui” a rămas corigent appeared first on spotmedia.ro.
Familiile ostaticilor israelieni care sunt încă reţinuţi de Hamas au declarat că premierul Benjamin Netanyahu este „singurul obstacol” care împiedică întoarcerea lor şi încheierea unui acord de pace. Forumului Familiilor Ostaticilor și Dispăruților a scris pe reţelele de socializare că atacul Israelului asupra Qatarului de săptămâna trecută arată că „de fiecare dată când se apropie … The post Familiile ostaticilor din Gaza îl acuză pe Netanyahu că sabotează discuțiile de pace appeared first on spotmedia.ro.
Producătorii avertizează că medicamentele generice ajung pe lista de compensare cu o întârziere de până la 2 ani # SportMedia
Producătorii de medicamente generice atrag atenția că introducerea acestor tratamente pe lista de compensare are loc cu întârzieri de până la doi ani, ceea ce afectează grav accesul pacienților la terapii esențiale. Aceștia subliniază că, în ultimii 10 ani, în timp ce costurile materiilor prime și ale bunurilor industriale au crescut, prețurile medicamentelor generice au … The post Producătorii avertizează că medicamentele generice ajung pe lista de compensare cu o întârziere de până la 2 ani appeared first on spotmedia.ro.
Psihoterapeutul George Chiriacescu răspunde la întrebările cititorilor: Ce pot face părinții când copilul are o învățătoare care țipă, iar el vine încărcat de furie acasă? # SportMedia
După ce psihoterapeutul adlerian George Chiriacescu a pregătit un text pentru cititorii spotmedia.ro cu ocazia începerii anului școlar – „Învățarea copiilor nu e o cursă: de ce echilibrul contează mai mult decât performanța” – am primit întrebări despre un subiect care îi preocupă pe mulți părinți: Ce pot face părinții atunci când copilul are o … The post Psihoterapeutul George Chiriacescu răspunde la întrebările cititorilor: Ce pot face părinții când copilul are o învățătoare care țipă, iar el vine încărcat de furie acasă? appeared first on spotmedia.ro.
Un nou record pentru Japonia: Aproape 100.000 de persoane de peste 100 de ani, iar majoritatea covârșitoare sunt femei. Secretul longevității lor # SportMedia
Numărul persoanelor din Japonia cu vârsta de 100 de ani sau mai mult a crescut la un nivel record de aproape 100.000, dintre care aproape 90% sunt femei, a anunțat guvernul nipon. Explicația pentru această longevitate remarcabilă ține de mai mulți factori, de la o alimentație și un stil de viață sănătos la însăși cultura … The post Un nou record pentru Japonia: Aproape 100.000 de persoane de peste 100 de ani, iar majoritatea covârșitoare sunt femei. Secretul longevității lor appeared first on spotmedia.ro.
Robotul cu AI care ar putea ajuta la rezolvarea unei probleme majore a spitalelor din întreaga lume # SportMedia
În întreaga lume, personalul medical este deja insuficient și suprasolicitat, iar până în 2030 se estimează o lipsă de 4,5 milioane de asistenți medicali, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). O soluție la această problemă o pot reprezenta roboții de asistență medicală prevăzuți cu inteligență artificială. Un astfel de robot este Nurabot, care a fost … The post Robotul cu AI care ar putea ajuta la rezolvarea unei probleme majore a spitalelor din întreaga lume appeared first on spotmedia.ro.
Ia-ți un câine sau măcar un semn „Atenție! Câine rău”: 14 sfaturi de la experți pentru a-ți proteja locuința # SportMedia
Vrei să-ți ții casa în siguranță? Specialiștii spun că nu e nevoie de investiții uriașe pentru a descuraja hoții, ci mai degrabă de câteva gesturi simple și inspirate. De la lumini cu senzori și alarme moderne, până la garduri bine întreținute, vecini vigilenți sau chiar un semn cu „Atenție, câine rău!”, există soluții la îndemâna … The post Ia-ți un câine sau măcar un semn „Atenție! Câine rău”: 14 sfaturi de la experți pentru a-ți proteja locuința appeared first on spotmedia.ro.
Măștile din era Covid se transformă în bombe cu ceas pentru sănătatea noastră și a planetei # SportMedia
Măștile de protecție folosite masiv în timpul pandemiei de Covid-19 s-au transformat într-o problemă majoră de mediu. Pe măsură ce miliardele de măști aruncate și acumulate pe uscat și în cursurile de apă încep să de degradeze, ele pot elibera microplastice și substanțe chimice toxice în mediu, prezentând riscuri atât pentru sănătatea umană, cât și … The post Măștile din era Covid se transformă în bombe cu ceas pentru sănătatea noastră și a planetei appeared first on spotmedia.ro.
Cel mai recent sondaj arată nu atât o creștere a AUR, care jonglează între un extremism fățiș și consolidarea ca partid de masă, cât o reușită a strategiei PSD de a juca la două capete și o inabilitate a USR-ului de a ocupa poziția adultului din cameră. Faptul că Opoziția capitalizează în perioade de criză … The post De ce a crescut PSD și cine pierde cel mai mult appeared first on spotmedia.ro.
Un jucător de la revelația campionatului, propus la FCSB: „Să nu vă mire dacă ajunge acolo!” # SportMedia
FC Argeș a demonstrat în acest început de sezon că este cu adevărat revelația acestei noi stagiuni, iar în meciul cu UTA de sâmbătă a condus cu 3-0, sfârșind prin a termina la egalitate, scor 3-3. Fostul mare internațional Basarab Panduru vede un jucător de la Argeș în următoarea perioadă la campioană, în rolul unui … The post Un jucător de la revelația campionatului, propus la FCSB: „Să nu vă mire dacă ajunge acolo!” appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a pierdut două puncte mari în deplasarea de la Metaloglobus, codașa Ligii 1 la acest moment, scor 1-1 în etapa cu numărul 9 din stagiunea competițională 2025/2026. Ambele goluri au venit din penalti, oaspeții ratând și unul adițional, prin același Korenica, care l-a transformat pe cel din minutul 37. Huiban a marcat pentru … The post CFR Cluj pierde două puncte mari la codașa Metaloglobus appeared first on spotmedia.ro.
O adolescentă care voia să se sinucidă într-o parcare supraetajată din Ploiești a fost salvată de un jandarm # SportMedia
O adolescentă care voia să se sinucidă aruncându-se de la etajul unei parcări supraetajate din centrul municipiului Ploiești a fost salvată, sâmbătă, de polițiști și jandarmi. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova și de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploiești, în jurul orei 15:10, prin apel la 112, … The post O adolescentă care voia să se sinucidă într-o parcare supraetajată din Ploiești a fost salvată de un jandarm appeared first on spotmedia.ro.
