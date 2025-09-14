Ziua marelui meci: Legends Charity Game! Toate noutățile despre duelul legendelor: Hagi & Kaka versus Figo & Deco
Gazeta Sporturilor, 15 septembrie 2025 01:40
În această seară, 22:00, Lisabona va fi gazda Legends Charity Game, un meci demonstrativ care va pune față în față unii dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor. Printre aceștia: Gică Hagi, Kaka, Roberto Carlos, Luis Figo. Gazeta Sporturilor este partener media al evenimentului și va transmite partida de pe Estádio „José Alvalade”. Între timp, 3 reporteri GSP vă țin la curent cu toate noutățile din capitala Portugaliei. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 2 ore
01:40
Ziua marelui meci: Legends Charity Game! Toate noutățile despre duelul legendelor: Hagi & Kaka versus Figo & Deco # Gazeta Sporturilor
În această seară, 22:00, Lisabona va fi gazda Legends Charity Game, un meci demonstrativ care va pune față în față unii dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor. Printre aceștia: Gică Hagi, Kaka, Roberto Carlos, Luis Figo. Gazeta Sporturilor este partener media al evenimentului și va transmite partida de pe Estádio „José Alvalade”. Între timp, 3 reporteri GSP vă țin la curent cu toate noutățile din capitala Portugaliei. ...
Acum 4 ore
00:30
Malcom Edjouma, categoric după egalul cu Csikszereda: „Așa ar trebui să jucăm de acum” # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - FCSB s-a terminat 1-1, în etapa #9 din Superliga. Campioana României a condus, prin golul lui Edjouma, dar autogolul lui Pantea a stabilit rezultatul final. Malcom Edjouma a fost vizibil dezamăgit de cele două puncte pierdute și nu prea și-a găsit cuvintele la interviul post-meci.Mijlocașul francez a fost introdus la pauză în meciul de la Miercurea Ciuc și a reușit să deschidă scorul în minutul 55. ...
00:10
Robert Ilyes și-a certat jucătorul în direct: „Indisciplinat, superficial. Dar poate juca la orice echipă din România” # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - FCSB 1-1. Robert Ilyes, antrenorul gazdelor, a oferit o primă reacție la finalul remizei cu campioana României. S-a arătat mulțumit de rezultat și de prestația elevilor lui.Ilyeș a vorbit și despre Anderson Ceara, mijlocașul echipei lui, pe care l-a certat la microfon. Antrenorul de la Ciskszereda consideră că brazilianul nu îi respectă indicațiile tactice și nu se apără cum ar trebui. ...
00:10
00:00
„Pedepsitul” Raphihna i-a dat replica lui Hansi Flick » Brazilianul a fost la înălțime în „setul alb” reușit de Barcelona și catalanii rămân aproape de liderul Real Madrid în clasament # Gazeta Sporturilor
Barcelona a dat recital în fața celor de la Valencia, scor 6-0, într-un duel al rundei cu numărul #4 din La Liga. Astfel, elevii lui Hansi Flick rămân la două lungimi în spatele rivalilor de la Real Madrid în clasamentul din Spania.Meciul a avut loc pe Johan Cruyff Stadium, o arenă de 6000 de locuri din Sant Joan Despi, deoarece catalanii nu au obținut autorizația pentru a evolua pentru noul Camp Nou, iar Montjuic nu este disponibil. ...
00:00
Luka Modric a intrat direct în istoria Seriei A! » A doborât un record stabilit în 1961, după primul gol reușit pentru AC Milan # Gazeta Sporturilor
Luka Modric a făcut diferența în victoria lui AC Milan în meciul de duminică seară pe San Siro, 1-0 cu Bologna, reușind să puncteze în premieră în Serie A. Golul din minutul 61 al fostului câștigător al „Balonului de Aur” l-a făcut să devină cel mai în vârstă mijlocaș marcator din istoria Seriei A!La 40 de ani și 5 zile, fostul vicecampionul mondial din 2018 a depășit performanța stabilită de Nils Liedholm, tot cu AC Milan, care a înscris la 38 de ani și 169 ...
14 septembrie 2025
23:50
Ședință pe gazon, imediat după Csikszereda - FCSB. Jucătorii, cu capetele plecate: „E ultima dată!” # Gazeta Sporturilor
Csikszereda și FCSB au remizat, scor 1-1, în etapa #9 din Superliga. După meci, jucătorii celor două echipe s-au dus la galerii, atmosfera din cele două tabere fiind la poli opuși.Jucătorii de la FCSB au fost băgați în ședință de Peluza Nord. Pe fundal, la boxele de pe stadion se auzea o melodie în limba maghiară.VIDEO. ...
23:50
Scene nemaivazute in Turul Spaniei: protestatarii pro-palestinieni au dus la anularea etapei din Madrid # Gazeta Sporturilor
Ultima etapă din Turul Spaniei, programată pentru ziua de duminică, 14 septembrie, s-a încheiat prematur, după ce protestatarii pro-Palestina au intrat pe circuit și au blocat desfășurarea normală a cursei.Danezul Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) este câștigătorul ediției din acest an a Turului Spaniei, acesta nemaiputând fi ajuns de adversarii săi. ...
23:50
Elias Charalambous: „Sunt lucruri despre care spun încă de la începutul sezonului!” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul de la FCSB, a tras concluziile, după ce echipa lui a remizat cu Csikszereda, scor 1-1, în runda 9 din Superliga. Elias Charalambous are încredere că jucătorii lui vor redresa situația. După 9 etape, FCSB e doar pe 12, cu 7 puncte.Elias Charalambous, după Csikszereda - FCSB: „Era o oportunitate bună să începem să luăm puncte”„Nu a fost un rezultat de care să fim mulțumiți. ...
23:30
23:30
Gigi Becali, devastat după Csikszereda - FCSB: „Echipă de Divizia B. Un an pierdut. Mă duc la antrenament, gata!” # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - FCSB 1-1. Gigi Becali, patronul campioanei României, a fost extrem de dezamăgit după remiza din etapa a noua a Superligii.Demoralizat, Becali a declarat că FCSB nu va intra în play-off. A transmis că „e un an pierdut”, apoi i-a luat pe jucători la rând, criticând-i pe fiecare în parte. Nu au scăpat Miculescu, Olaru, Tănase, Bîrligea și Cisotti.Gigi Becali, după Csikszereda - FCSB 1-1: „E un an pierdut”„Am pierdut un an. ...
23:30
Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul de la FCSB, nu știe care este motivul pentru care echipa campioană traversează o astfel de criză de rezultate. FCSB a făcut un nou pas greșit în campionat, 1-1 la Csikszereda, și are doar 7 puncte după primele 9 etape. Mihai Lixandru nu își explică criza de rezultate. Spune că totul merge foarte bine la antrenamente, însă nu și la meciuri. ...
23:20
Pep Guardiola, euforic după victoria la scor cu United: „Acum este mai bun ca niciodată!” # Gazeta Sporturilor
Manchester City a arătat semne că revine la forma excelentă, după victoria categorică în fața rivalilor de la Manchester United, scor 3-0, pe Etihad Stadium. Phil Foden a deschis scorul cu o lovitură de cap în minutul 18, iar Erling Haaland a semnat o „dublă” în repriza a doua, în minutele 53 și 68, consolidând supremația „cetățenilor” în derby.„Am schimbat mult în această fereastră de transferuri, adăugând nouă jucători în nucleul echipei. ...
23:20
Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a tras o concluzie dură pentru FCSB după remiza cu Csikszereda, scor 1-1, din runda 9 din Superliga. Basarab Panduru consideră acum că Universitatea Craiova nu mai are adversar în lupta la titlu. A spus că doar Rapid ar putea să îi pună probleme echipei lui Rădoi. ...
Acum 6 ore
22:40
22:20
Scene curioase în Liga 2: antrenor secund pe post de „principal”, cu ecuson de „medic” cu nume de femeie # Gazeta Sporturilor
Antrenorul secund al clubului Olimpia Satu Mare, Liviu Ivașuc, a fost protagonistul unui episod incredibil la meciul pierdut azi de CSM Olimpia cu Corvinul Hunedoara, scor 2-4. Tehnicianul purta un ecuson pe care scria „medic”. Pe el era imprimat chipul și numele doctoriței din staff, Eniko Kinga Fulop. ...
22:10
Barcelona și Valencia, formațiile pregătite de Hansi Flick și Carlos Corberan, se întâlnesc ACUM, pe Johan Cruyff Stadium, într-un duel al rundei cu numărul #4 din La Liga. Partida a început la ora 22:00, poate fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2, respectiv DigiSport 2.Raphinha a fost scos din primul 11 al catalanilor de Hansi Flick, deoarece a întârziat la antrenamentul oficial, conform celor de la Rac1. ...
22:10
Reacția celor de la Miercurea Ciuc când galeria FCSB a început să scandeze „România, România”. Momente sensibile la pauză! # Gazeta Sporturilor
Dacă ultrașii celor de la Csikszereda au acompaniat startul partidei cu câteva scandări „Ria, ria Ungaria”, cei ai FCSB au replicat cu „România, România”. În minutul 38, foarte mulți spectatori dintre cei 2.400 prezenți pe stadion au aplaudat galeria roș-albastră la scenă deschisă pentru ceea ce au strigat. ...
22:10
Bruno Fernandes (31 de ani, mijlocaș), căpitanul lui Manchester United, s-a declarat nemulțumit de modul în care echipa lui a primit al doilea gol la începutul reprizei secunde împotriva lui Manchester City, scor 3-0.Bruno Fernandes a vorbit și despre marea lacună a „diavolilor” în acest început de sezon, marcarea golurilor. Bruno Fernandes, după Manchester City - Manchester United: „Nu putem primi un gol dintr-o aruncare de la margine”„Ne-a lipsit golul. ...
21:50
Ruben Amorim, frustrat după umilința din derby: „Nimeni nu știa ce trebuie să facă” # Gazeta Sporturilor
Ruben Amorim, antrenorul portughez de la Manchester United, a analizat eșecul cu 0-3 din derby-ul cu Manchester City și a deplâns lipsa de eficacitate și erorile defensive la golurile primite.Manchester United a suferit o nouă înfrângere usturătoare în fața rivalei din oraș. La finalul meciului, Ruben Amorim a recunoscut că erorile defensive au fost decisive pentru deznodământul partidei. ...
21:30
Conflict la Barcelona: Raphinha, scos din echipă, după ce l-a enervat pe Hansi Flick! # Gazeta Sporturilor
Hansi Flick (60 de ani), antrenorul celor de la FC Barcelona, a ales să îl lase doar pe banca de rezerve pe Raphinha (28, aripă stânga) în meciul cu Valencia, din runda 4 din La Liga. Raphinha este unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai catalanilor, iar decizia lui Hansi Flick de a-l lăsa pe brazilian pe banca de rezerve a surprins. S-a aflat, însă, care este motivul care a stat în spatele alegerii. ...
21:30
Thomas Muller face în America ce făcea la Bayern » 7-0, cu germanul devastator! # Gazeta Sporturilor
Vancouver Whitecaps s-a impus fără drept de apel pe teren propriu în fața celor de la Philadelphia Union, scor 7-0, într-un duel din Major League Soccer, în care Thomas Muller a contribuit decisiv la patru dintre cele șapte goluri marcate de echipa lui.Thomas Muller pare că se simte foarte bine în America. După ce a marcat la prima apariție ca titular pentru clubul canadian, în victoria cu 3-2 în fața celor de la St. ...
21:20
Cesare Chesini a câștigat Turul României 2025 » Finalul ediției din acest an a avut loc la București # Gazeta Sporturilor
Etapa finală a Turului României 2025 s-a încheiat astăzi cu Radosław Frątczak și Cesare Chesini sărbătorind după 14 tururi pe circuitul urban din București. Radosław a obținut victoria la sprint, în timp ce Cesare a devenit câștigătorul general al celei de-a 57-a ediții a Turului României.După cinci zile în care plutonul a străbătut diferite zone ale țării, Turul României 2025 s-a încheiat în Capitală. ...
20:50
Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, nu a venit la interviuri după victoria cu Farul, scor 2-0, din etapa #9 a Superligii. În locul lui la flash-interviu a fost prezent Mihai Ianovschi, antrenorul secund al oltenilor.Oltenii au ajuns la 23 de puncte și e lider în campionat. Echipa olteană încă nu a pierdut în Liga 1 în acest sezon.Potrivit lui Ianovschi, Mirel Rădoi nu s-a simțit bine din punct de vedere fizic, din cauza oboselii. ...
20:50
Tudor Băluță (26 de ani), mijlocașul central de la Universitatea Craiova, i-a transmis un mesaj selecționerului Mircea Lucescu (80) la finalul victoriei cu Farul, scor 2-0, din runda 9 din Superliga.Băluță a vorbit despre meciul cu Farul, dar și despre obiectivele pe care oltenii și le-au setat pentru acest sezon.Mijlocașul care a mai cochetat cu echipa națională în trecut i-a transmis lui Mircea Lucescu că este gata să îmbrace din nou tricoul României. ...
Acum 8 ore
20:40
Germania – Turcia, finala Campionatului European de baschet masculin » Franz Wagner, Dennis Schroder, Alperen Șengun și Cedi Osman promit spectacol # Gazeta Sporturilor
Germania și Turcia luptă pentru titlul continental la baschet, într-un meci organizat în Riga, capitala Letoniei. Duelul va începe la ora 21:00 și va putea fi urmărit, liveTEXT, pe GSP.ro. Meciul nu este televizat în România, ci poate fi vizionat doar pe platforme plătite, precum DAZN sau Courtside 1981.Finala mică a EuroBasket 2025 a fost adjudecată de Grecia, după un meci spectaculos cu Finlanda, încheiat cu scorul de 92-89. ...
20:30
Manchester City - Manchester United 3-0 » Demonstrație de forță a „cetățenilor” pe Etihad # Gazeta Sporturilor
Manchester City s-a impus la scor de neprezentare pe teren propriu în fața marii rivale Manchester United, 3-0, în capul de afiș al etapei cu numărul #4 din Premier League.Programul complet al etapei #4 din Premier League+1 FOTOClasamentul din Premier League:FINAL » Manchester City - Manchester United 3-0Click AICI pentru statistici;Au marcat: P. Foden (18'), E. ...
20:30
3 faze controversate în Craiova - Farul » Expertul în arbitraj a dat verdictul: „Trebuia cartonaș roșu” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a câștigat cu Farul, scor 2-0, în etapa #9 din Superliga. Au fost mai multe faze cu semnul întrebării pe parcursul meciului, analizate la final de Marius Avram.Fostul arbitru a transmis că Farul trebuia să aibă un om eliminat în prima repriză. E vorba de Radaslavescu, care a primit cartonaș galben la o intrare dură.Marius Avram, după Craiova - Farul 2-0: „Cartonaș roșu la Radaslavescu”Prima fază controversată a partidei a avut loc în minutul 18. ...
20:30
Ianis Zicu (41 de ani), antrenorul celor de la Farul, a tras concluziile la finalul eșecului cu Craiova, scor 0-2, din runda 9 din Superliga. Ianis Zicu le-a reproșat elevilor faptul că nu au reușit să fructifice ocaziile pe care le-au avut, dar și erorile din defensivă. A mai spus că îi vede pe olteni principalii favoriți în lupta la titlu. Ianis Zicu, după Craiova - Farul: „S-a complicat situația”+1 FOTO„S-a complicat situația. 1-0 pentru Craiova destul de devreme. ...
20:20
Stevan Nsimba (29 de ani), atacantul celor de la Universitatea Craiova, a vorbit la finalul victoriei cu Farul, scor 2-0, din runda 9 din Superliga. Steven Nsimba a marcat primul gol în meciul din Bănie. L-a învins pe Buzbuchi cu un lob frumos. A ajuns, astfel, la 7 goluri marcate în 11 meciuri jucate în tricoul oltenilior. A spus la final că vrea să o țină tot așa și să înscrie în fiecare partidă. ...
20:10
Franco Mastantuono (18 de ani) a fost convocat de selecționerul Diego Placente în lotul Argentinei pentru Campionatul Mondial U20 din această toamnă, însă Real Madrid nu îi permite tânărului fotbalist să facă deplasarea.Cupa Mondială U20 se va desfășura în Chile, în perioada 27 septembrie - 19 octombrie 2025. ...
20:10
Aur pentru Sabrina Voinea la Cupa Mondială din Paris, la un an după dezamăgirea trăită la Jocurile Olimpice! # Gazeta Sporturilor
Sabrina Voinea (18 ani) a cucerit medalia de aur în finala de la sol a etapei de Cupă Mondială de Gimnastică Artistică de la Paris, care s-a desfășurat în capitala Franței, în 13-14 septembrie. ...
20:00
Adrian Vasile, după victoria din Champions League cu Ferencvaros: „Acolo este o chestie ancestrală” # Gazeta Sporturilor
Adrian Vasile, antrenorul lui CSM București, a analizat victoria cu Ferencvaros, scor 31-28, din etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor.Tehnicianul campioanei României s-a arăta extrem de mulțumit de faza defensivă a echipei lui și a comparat apărarea porții proprii cu apărarea unui castel. ...
20:00
Laszlo Balint, dezamăgit după eșecul cu FC Botoșani: „În fotbal nu câștigă mereu echipa care merită” # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani a câștigat derby-ul moldovean pe terenul celor de la Oțelul Galați, scor 1-0, în etapa #9 din Superliga, și a urcat pe locul 3 în clasament. Echipa lui Leo Grozavu (58 de ani) a ajuns la cinci meciuri consecutive fără înfrângere în Superligă și continuă startul excelent de sezon. Singurul eșec al moldovenilor datează din 4 august, 1-2 cu Rapid.În fața a 4. ...
19:50
Liverpool are are un start bun în Premier League în acest sezon, iar acest lucru a fost evidențiat și de presa britanică după victoria cu Burnley, scor 1-0, din runda 4. Aceștia sunt impresionați de spiritul de luptă al echipei lui Arne Slot. Liverpool a învins-o pe Burnely prin golul înscris de Mohamed Salah din penalty în minutul 90+5. „Cormoranii” sunt lideri în Premier League, cu 12 puncte din tot atâtea posibile. ...
19:50
După 16 ani, Grecia câștigă din nou o medalie la EuroBasket! Final incredibil în confruntarea cu Finlanda, după o revenire spectaculoasă a nordicilor # Gazeta Sporturilor
Grecia a obținut medalia de bronz la Campionatul European de Baschet, după un duel spectaculos cu Finlanda, în finala mică a turneului organizat în Riga, Letonia. Elenii au condus în cea mai mare parte a jocului, însă au avut emoții pe final, înainte de a se impune cu 82-79.Finala EuroBasket 2025, disputată între Germania și Turcia, va începe la ora 21:00 și va putea fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro. ...
19:30
Universitatea Craiova a pus în vânzare abonamentele pentru Conference League » Prețurile stabilite de Mihai Rotaru # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a pus în vânzare pachetele pentru cele 3 meciuri din Conference League. Oltenii le vor înfrunta pe teren propriu pe Noah, Sparta Praga și Mainz. La fel ca FCSB, Craiova a decis să scoată la vânzare pachete pentru cele 3 meciuri de acasă. Suporterii care au abonamente la meciurile de campionat vor putea achiziționa pachetele mai repede decât ceilalți. Vor avea parte și de prețuri speciale. ...
19:30
Dinamo, amical peste hotare » Invitată special la aniversarea celor 80 de ani: „Este vorba despre un gigant al fotbalului românesc" # Gazeta Sporturilor
Dinamo București va disputa un meci de pregătire în pauza internațională din luna octombrie. Vestea a fost dată de nord-macedonenii de la FC Pelister Bitola, care au anunțat oficial partida pe pagina lor de Facebook, în cadrul evenimentelor dedicate aniversării a 80 de ani de existență a clubului. ...
19:10
„Explozie” în fotbalul feminin! Cele mai scumpe 4 transferuri din istorie s-au făcut în 2025 # Gazeta Sporturilor
În perioada de mercato din vara acestui an s-au realizat cele mai scumpe 4 transferuri din fotbalul feminin. Dacă până acum cea mai mare sumă era de 1,05 milioane de euro, acum s-a ajuns până la aproape 2 milioane de euro.Până în acest an, cel mai scump transfer din istorie era cel al fotbalistei Naomi Girma, cumpărată de Chelsea de la San Diego Wave, în schimbul a 1,05 milioane de euro. ...
19:00
Farul, făcută KO de atacanții lui Rădoi » Nsimba, „Jucătorul lunii august” pe GSP.ro, a lovit din nou! # Gazeta Sporturilor
Steven Nsimba, atacantul Universității Craiova, a deschis scorul în minutul 22 al partidei cu Farul, din etapa #9 a Superligii. Francezul continuă forma care i-a adus premiul de „Jucătorul lunii august” în Ancheta Gazetei Sporturilor.După un start de meci în care Farul a fost sufocată de Craiova, a venit și golul, inevitabil. Al Hamlawi, care a ratat singur cu portarul, trimițând peste poartă, s-a revanșat la reușita lui Nsimba. ...
19:00
Campionul olimpic din 2021 se gândește la retragere după ce a ratat calificarea în finala Campionatelor Mondiale: „Speram că va exista puțină magie” # Gazeta Sporturilor
După ratarea calificării în finala probei de 100 de metri de la Campionatele Mondiale de Atletism, Marcell Jacobs (30 de ani), campionul olimpic și dublul campion european, și-a exprimat dezamăgirea și a dat de înțeles că se gândește la retragerea din activitate.În 2021, pe Stadionul Olimpic din Tokyo, Marcell Jacobs a obținut cea mai importantă medalie a carierei – aur la 100 de metri la Jocurile Olimpice. ...
19:00
După victoria de la Galați, Leo Grozavu a anunțat că vedeta echipei e OUT: „Am primit o lovitură” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, a spus care este starea medicală a lui Hervin Ongenda (30, mijlocaș ofensiv), ieșit accidentat în meciul cu Oțelul, scor 1-0. Hervin Ongenda a pasat decisiv la golul marcat de Sebastian Mailat în prima parte, apoi a părăsit terenul accidentat în minutul 66. Leo Grozavu a transmis la finalul partidei că accidentarea pare să fie una gravă. ...
19:00
Acum 12 ore
18:40
Mâna lui Hannibal a salvat-o pe Liverpool în ultimul minut, pe terenul nou-promovatei! # Gazeta Sporturilor
Liverpool a câștigat cu mari emoții în deplasare cu Burnley, scor 1-0, în etapa #4 din Premier League. Mohamed Salah a înscris unicul gol al partidei în ultimul minut al prelungirilor, din penalty.Campioana en-titre s-a chinuit să marcheze pe terenul nou-promovatei. A punctat abia în prelungiri, când Hannibal Mejbiri a făcut o gafă uriașă. S-a apărat cu mâna sus la o centrare și a comis henț. După intervenția VAR, s-a dictat lovitură de la 11 metri. ...
18:10
Jurgen Klopp (54 de ani), tehnicianul care a scris istorie la Liverpool și Borussia Dortmund, ar putea deveni antrenorul unei echipe de Liga Campionilor începând din vara viitoare, anunță presa din Portugalia.Programul complet al etapei #4 din Premier LeagueLa finalul stagiunii 2023/2024, după nouă ani petrecuți pe Anfield Road, Jurgen Klopp a luat decizia de a se retrage din antrenorat pentru o perioadă nedeterminată. ...
18:10
Marc Marquez își demonstrează supremația, se impune în San Marino și e aproape de al 7-lea titlu mondial al carierei # Gazeta Sporturilor
Deși nu a plecat din pole position, Marc Marquez (32 de ani, Ducati Lenovo Team) s-a impus la Marele Premiu din San Marino, a obținut a 8-a victorie în 9 curse și este foarte aproape de a-și asigura al 7-lea titlu mondial al carierei.În urmă cu o săptămână, în cadrul Marelui Premiu al Cataluniei, Alex Marquez a întrerupt seria remarcabilă de 7 victorii consecutive a fratelui său și și-a adjudecat prima poziție. ...
17:30
Dacia a luat o decizie majoră » Le Figaro scrie despre noua direcție a companiei # Gazeta Sporturilor
Două știri îi vor surprinde pe cei care sunt interesați de Dacia, o marcă low cost, așa cum era la momentul achiziționării sale de către Renault în 1999.În primul rând, numirea, la 1 septembrie, a unei directoare provenite de la Mercedes, Katrin Adt, în funcția de CEO al mărcii. ...
17:10
E știut faptul că recentul egal al României din Cipru, comparabil cu un eșec în condițiile mediocrității adversarului, 128 în ierarhia FiFA, a stârnit valuri cât casa și i-a enervat pe fanii naționalei. Constatând că echipa lor de suflet e ca și scoasă din cursa pentru Mondialele 2026, cu șanse minime de a termina pe 2 în grupa de calificare, aceștia au pus și problema despărțirii de selecționer. ...
17:00
Accidentare TERIBILĂ pentru titularul din Superliga! Va fi operat și va absenta cel puțin 6 luni # Gazeta Sporturilor
Liderul paselor decisive din Superliga, Silviu Balaure (29 de ani), s-a accidentat la unul dintre antrenamentele lui Hermannstadt.Balaure și-a rupt ligamentele încrucișate ale genunchiului drept în cursul acestei săptămâni, într-un meci-școală susținut cu Hermannstadt împotriva lui CSC Șelimbăr. ...
16:40
Universitatea Craiova - Farul, în runda #9 din Superliga » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova și Farul se întâlnesc duminică, de la 18:00, în etapa #9 din Superliga. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și în direct la Digisport 1 și Primasport 1.Programul complet al etapei #9Duelurile dintre Universitatea Craiova și Farul au fost întotdeauna spectaculoase. Iar acum este din nou unul de play-off. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.