Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Adevarul.ro, 15 septembrie 2025 02:45
Dronele trimise de ruși asupra Poloniei ar putea fi o simplă diversiune, în timp ce Moscova ar putea să vizeze alte state, chiar România. Generalul (r) Dan Grecu, șeful ofițerilor români, comentează pentru „Adevărul” acest scenariu terifiant.
• • •
