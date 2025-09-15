Sala Palatului și secretele din jurul ei. O bucată din cortina de blocuri e falsă, iar fațada mimează apartamente care nu există. 3 biserici au căzut ca să fie ridicată

08:20

Obiectele personale ale românilor care migrează în străinătate, lucruri poate mici, dar prețioase care le amintesc de „acasă” și îi ajută să nu-și uite rădăcinile sufletești, au devenit subiect de studiu pentru Centrul de Cercetare […] Articolul “Obiecte cu poveste” la M.Ț.R, eveniment emoționant în București dedicat diasporei. Cu ce lucruri de suflet pleacă românii din țară, să le țină loc de “acasă” apare prima dată în B365.