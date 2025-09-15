Start lucrări pe Strada Vorona, din Militari. După ce vine un ultim aviz, primăria începe și reabilitarea Străzii Bacriului

15:40

O veste mult așteptată de bucureștenii din Sectorul 6 a fost dată. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, transmite că Strada Amilcar Săndulescu va fi deschisă oficial mâine, 13 septembrie. Edilul de sector subliniază că lucrările […] Articolul Ciucu, bucuros, dar și furios pe noua stradă Amilcar Săndulescu. „Știți ce e al dracului de frustrant? Să faci o stradă de la zero în două luni și să fii nevoit să stai doi ani după avize"