Presiunea titlului așteptat din 1991 se resimte la Craiova. Lui Mirel Rădoi i s-a făcut rău la meciul cu Farul
Adevarul.ro, 15 septembrie 2025 10:00
Craiova s-a distanțat la 4 puncte de Rapid, după 9 etape.
• • •
Acum 15 minute
10:15
AfD și-a triplat voturile într-un land cheie al Germaniei. Extrema dreaptă, tot mai populară în fostele zone comuniste # Adevarul.ro
Partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) și-a triplat sprijinul la alegerile locale din cel mai populat land al Germaniei, un scrutin considerat primul test electoral semnificativ pentru Friedrich Merz de la preluarea funcției de cancelar, în urmă cu patru luni.
10:15
Un adolescent a vandalizat memorialul lui Charlie Kirk. Era îmbrăcat cu un tricou similar celui purtat de Tyler Robinson # Adevarul.ro
Un adolescent de 19 ani a fost reținut duminică, 14 septembrie, după ce a călcat în picioare un memorial ridicat în fața sediului Turning Point USA din Phoenix (Arizona) în memoria cofondatorului organizației, Charlie Kirk.
Acum 30 minute
10:00
Suspectul din cazul asasinării lui Charlie Kirk nu recunoaşte crima şi refuză să vorbească. Guvernatorul Cox: „Încercăm să aflăm mai multe despre motivul real al faptei” # Adevarul.ro
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk, „nu cooperează” cu anchetatorii și nu și-a recunoscut fapta, spune guvernatorul statului Utah, Spencer Cox.
10:00
10:00
Rușii ne iau în zeflemea cu privire la drona intrată pe teritoriul României: „Ați descoperit un alt OZN”. „O provocare intenționată a regimului de la Kiev” # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București pentru explicații privind subiectul dronei care a pătruns sâmbătă seară în spațiul aerian al României, iar reacțiile politice și analizele nu au întârziat să apară.
Acum o oră
09:45
„Războiul Troian” din Craiova. Bătaia mortală, declanșată de o nevastă vândută cu 50.000 de euro care s-a întors acasă. Unchiul miresei a fost ucis de vărul ginerelui # Adevarul.ro
Noi detalii au fost dezvăluite în urma conflictului sângeros care a avut loc sâmbătă în Craiova și în urma căruia un bărbat a murit.
09:45
O dronă rusească s-a plimbat 50 de minute deasupra teritoriului țării fără a fi doborâtă, iar ministrul Apărării spune că românii trebuie să se obișnuiască să fie spectatori la astfel de „incidente”.
Acum 2 ore
09:15
Gimnastică artistică: Sabrina Maneca Voinea, medaliată cu aur la sol, la Cupa Mondială de la Paris # Adevarul.ro
Cupa Mondială de gimnastică a avut loc în capitala Franței.
09:15
Serialul „Adolescence” a dominat Premiile Emmy 2025. La doar 15 ani, Owen Cooper a devenit cel mai tânăr laureat al galei. „Acum trei ani eram un nimeni. Acum sunt aici” # Adevarul.ro
Gala Emmy a adus o seară istorică pentru televiziune: Owen Cooper, în vârstă de 15 ani, a devenit cel mai tânăr câștigător din istoria premiilor, triumfând cu rolul său din producția Netflix Adolescence. Serialul a dominat ceremonia, cucerind opt trofee.
09:15
Valurile de căldură, secetele și inundațiile din vara anului 2025 au provocat pierderi de 43 de miliarde de euro în Europa # Adevarul.ro
Valurile de căldură, secetele și inundațiile care au afectat Europa în vara acestui an au generat pierderi economice estimate la 43 de miliarde de euro, potrivit unui studiu publicat luni, 15 septembrie. Raportul avertizează că aceste costuri reprezintă doar începutul.
09:00
Accident îngrozitor pe „drumul morții”, între un autoturism și un TIR. Cel puțin o persoană a decedat # Adevarul.ro
Cel puțin o persoană a murit în urma unui accident produs luni dimineață între un autoturism și un autotren pe DN 2 – E85, pe raza localității Pătrăuți.
09:00
Un urs a fost văzut în județul Dâmbovița. Autoritățile au trimis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Valea Leurzii # Adevarul.ro
Un urs a fost observat ieri seară, în jurul orei 22:00, în localitatea Valea Leurzii din județul Dâmbovița. Incidentul a determinat mobilizarea imediată a mai multor instituții. Până la această oră, ursul nu a fost găsit.
09:00
Cupa Davis: România a bătut El Salvador cu doi puști folosiți în proba de simplu. Naționala face schimbul de generații # Adevarul.ro
România a învins Salvador în Cupa Davis cu 3-1.
08:45
Prințul Harry, vizită la Kiev pentru a sprijini veteranii de război: „În Ucraina, în următoarele decenii, va fi ceva normal să vezi oameni cu proteze” # Adevarul.ro
Prințul Harry a făcut o vizită discretă la Kiev pentru a promova programele Fundației Invictus Games (IGF) dedicate recuperării și reintegrării veteranilor răniți în războiul din Ucraina.
08:30
Donald Trump, după arestarea a sute de muncitori sud-coreeni în SUA: „Investițiile națiunilor sau companiilor străine în SUA sunt binevenite” # Adevarul.ro
După ce sute de muncitori sud-coreeni au fost arestați în SUA pe un șantier industrial, în urma unui raid al autorităților americane, președintele Donald Trump a încercat să detensioneze situația şi a transmis că nu dorește să descurajeze investițiile străine.
Acum 4 ore
08:00
Bătaie în timpul unui zbor Tel Aviv - Bucureşti. 30 de pasageri au fost implicaţi în altercaţie. Poliția a intervenit imediat după aterizare # Adevarul.ro
Un zbor de linie operat de compania HelloJet între Tel Aviv și București s-a transformat în scena unei lupte, după ce un conflict între mai mulți pasageri a degenerat într-o bătaie generalizată. La aterizare, a fost necesară intervenția poliției.
07:30
Senatorii votează azi moțiunea împotriva ministrului Educaţiei, „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj” # Adevarul.ro
Senatorii sunt chemați luni, 15 septembrie, să voteze moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David.
07:00
Cupa Davis: un ungur a executat un serviciu nemaivăzut la tenis. Mișcarea l-a înfuriat pe adversar # Adevarul.ro
Cupa Davis la tenis a oferit câteva dueluri pasionante.
06:30
Prognoza meteo pentru 15 septembrie. Vreme capricioasă: temperaturi ridicate, dar şi episoade de ploi însoţite de descărcări electrice # Adevarul.ro
Vreme schimbătoare luni, 15 septembrie: deși valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența prin înnorări, ploi și descărcări electrice în anumite regiuni.
Acum 6 ore
06:15
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din cauza asta” # Adevarul.ro
Destinațiile exotice pot ascunde pericole neașteptate. Uneori lucrurile stau la fel și în unele țări din Europa, iar Grecia se numără printre ele.
05:45
„Sângele inteligent”, proiectul secret al Pentagonului. Cum vrea armata SUA să crească șansele de supraviețuire pe front # Adevarul.ro
Agenția pentru Proiecte Avansate de Cercetare în Domeniul Apărării (DARPA), laboratorul de inovație al Pentagonului, a anunțat lansarea unui program inedit: Smart-Red Blood Cells (Smart-RBC).
05:15
Cum să îți cureți salteaua corect: 5 pași simpli și trucuri naturale pentru un somn sănătos # Adevarul.ro
Află cum să îți cureți salteaua în 5 pași simpli, cu trucuri naturale care elimină petele, mirosurile și acarienii pentru un somn odihnitor.
04:45
La parada militară organizată la Beijing, liderii Rusiei și Chinei au apărut împreună, într-o demonstrație vizibilă de unitate între cele două mari puteri autoritare.
Acum 8 ore
04:15
Halloween-ul de la Castelul Bran, printre cele mai spectaculoase destinații europene de toamnă: Oktoberfest, vinurile Franței și soarele Maltei # Adevarul.ro
Halloween-ul de la Castelul Bran, Oktoberfest, vinurile Franței și soarele Maltei te așteaptă în octombrie. Descoperă cele mai spectaculoase destinații europene de toamnă, cu festivaluri, peisaje de basm și experiențe unice fără aglomerație!
03:45
Rusia și China inaugurează regimul fără viză. Începe „expansiune tăcută” a Chinei în Siberia? # Adevarul.ro
Începând cu 15 septembrie, Rusia și China pun în aplicare un nou acord de regim fără vize pentru cetățenii celor două țări.
03:15
În perioada premergătoare aderării României la Spațiul Schengen, transportul de marfă era afectat de un sistem logistic fragmentat, caracterizat prin bariere administrative și proceduri vamale la frontierele externe ale UE.
02:45
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată” # Adevarul.ro
Dronele trimise de ruși asupra Poloniei ar putea fi o simplă diversiune, în timp ce Moscova ar putea să vizeze alte state, chiar România. Generalul (r) Dan Grecu, șeful ofițerilor români, comentează pentru „Adevărul” acest scenariu terifiant.
Acum 12 ore
02:15
Investitorii români au temeri mari privind inflația, cu atât mai mult cu cât creșterea TVA din luna august a majorat indicele prețurilor de consum cu 2,1% față de luna iulie.
01:45
Castelul contelui Față Neagră, renăscut din ruină. Secretele palatului luxos de la poalele Retezatului # Adevarul.ro
Castelul Nopcsa de la poalele Retezatului a fost redeschis după restaurarea începută în 2019 și promite a fi un nou reper turistic al regiunii. Clădirea emblematică și-a recăpătat înfățișarea din secolul al XIX-lea, când aici locuia una dintre cele mai excentrice familii nobiliare.
01:15
Ce ar însemna pentru populație retrogradarea României de către agențiile de rating. Lecția dură a Greciei # Adevarul.ro
Menținerea ratingului României de către agențiile Fitch, Moody’s și Standard & Poor's ne dă puțin răgaz să scoatem țara din criză, în caz contrar riscând să suferim și mai mult, atât finanțele, cât mai ales populația.
00:45
Județul care a pierdut 100.000 de locuri de muncă în industria grea primește ultima lovitură: combinatul, închis definitiv # Adevarul.ro
Odată cu închiderea combinatului siderurgic din Hunedoara, unul dintre cele mai industrializate județe ale României în secolul XX își pierde unul dintre ultimele simboluri economice. În anii ’80, Hunedoara număra peste 100.000 de angajați în industria grea.
00:15
De-a lungul timpului, ziua de 15 septembrie a marcat evenimente care au schimbat cursul istoriei, dar şi naşterea unor personalităţi marcante în diferite domenii, printre care şi cel mai iubit înotător român al momentului, David Popovici.
00:15
FCSB, încă o evoluție rușinoasă. S-a încurcat și cu Csikszereda și a ajuns la 7 meciuri fără victorie # Adevarul.ro
Daniel Pantea le-a spulberat visele roș-albaștrilor, duminică seară.
00:15
Un sondaj recent arată o susținere largă a apartenenței României la UE și NATO. Datele indică însă și reponsabilitatea partidelor politice, reflectând faptul că direcția spre vest a statului nu este lipsită de amenințări, narațiunile liderilor politici jucând un rol important.
00:00
Cazul activistului conservator Tyler Robinson și climatul public care l-a înconjurat nu mai vorbesc doar despre un asasinat politic, ci despre o societate care își pierde reperele.
14 septembrie 2025
23:30
Criptomonedele, între oportunitate și pericol. Valentin Lazea: „Bula se va sparge” – avertismentul experților # Adevarul.ro
Piața cripto a crescut vertiginos în ultimii ani, ajungând să fie mai matură. Investițiile în criptoactive aduc însă și o serie de dezavantaje, nu numai avantaje, potrivit specialiștilor consultați de „Adevărul”.
23:00
Cine a fondat de fapt Coreea de Nord. Cum s-a transformat din „Ierusalimul Răsăritului”, în stat totalitar și ce rol au jucat SUA și URSS # Adevarul.ro
Coreea de Nord, singurul stat stalinist de pe Glob a luat naștere acum aproximativ șapte decenii, fiind o creație a Războiului Rece. Primul său lider, Kim Il-sung a fost omul preferat al Uniunii Sovietice și cel care a transformat țara într-un stat comunist.
22:30
Orice reglementare a prețurilor, prin impunerea unor limite și eliminarea ulterioară a acestora, influențează considerabil piața, putând scădea sau crește considerabil inflația.
22:00
Care este valoarea unei pensii „decente” în România anului 2025. Suma necesară ca un vârstnic să-și acopere traiul zilnic # Adevarul.ro
Un vârstnic din România ar avea nevoie, în 2025, de o pensie de aproximativ 4.200–4.500 lei pe lună dacă locuiește în propria locuință și de 6.000–6.800 lei dacă plătește chirie, pentru a acoperi cheltuielile zilnice și a avea o rezervă pentru medicamente.
22:00
Cum poat fi protejați tinerii de manipularea online. Explicațiile lui Valentin Jucan, vicepreședintele CNA, despre educația media # Adevarul.ro
Valentin Jucan, vicepreședintele CNA, spune că educația media trebuie inserată în toate materiile și reprezintă o chestiune de siguranță națională. El avertizează că tinerii din grupuri online promovează idei comuniste și fasciste, iar societatea e vulnerabilă la manipularea informațională.
22:00
Specialist: Lipsa literației te face vulnerabil. Cine nu știe să citească cu înțelegere poate fi ușor păcălit în viața de zi cu zi # Adevarul.ro
Literația nu se oprește la școală: ea este esențială pentru a naviga în lumea de zi cu zi, de la completarea unui formular până la înțelegerea unui contract sau a unei rețete medicale.
21:45
De ce NATO și aliații tratează diferit problema dronelor din Polonia și România. Expert: „Polonezii au adoptat o retorică foarte agresivă” # Adevarul.ro
Expertul în securitate Marius Ghincea, cercetător la Universitatea ETH Zurich, explică motivele pentru care aparent NATO și aliații reacționează mult mai ferm în cazul dronelor din Polonia comparativ cu cazurile din România.
21:30
Istoria de 75 de ani a Palatului Copiilor. „Șandramaua regală“ unde pionierii învățau să devină tovarăși # Adevarul.ro
Inițial, Palatul Pionierilor a funcționat în Palatul Cotroceni, „locul unde huzurise regele care a fugit“, primii pionieri fiind aduși aici la 1 iunie 1950, după ce superba construcție fusese devastată de tovarăși.
21:30
Incidente la Madrid: Confruntările de stradă, dintre poliție și protestatarii pro-Palestina, au anulat ultima etapă a Turului Spaniei # Adevarul.ro
Ultima etapă a Turului Spaniei a fost oprită definitiv la 56 de kilometri de sosire, după ce mii de manifestanţi pro-palestinieni au pătruns pe traseul din centrul Madridului, blocând cursa și împiedicând desfășurarea podiumului oficial.
21:30
Horoscop luni, 15 septembrie. O zodie are o zi dificilă, iar alta va trece printr-o situație dureroasă # Adevarul.ro
Horoscop luni, 15 septembrie. Astăzi, astrele vă ghidează pașii și vă oferă indicii despre iubire, sănătate și bani.
Acum 24 ore
21:15
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, cere Comisiei UE ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră # Adevarul.ro
România ar putea găzdui Hubul European de Securitate la Marea Neagră, a anunţat europarlamentarul Victor Negrescu, care a solicitat oficial Comisiei Europene acest lucru, cu sprijinul tuturor eurodeputaţilor români pro-europeni.
21:00
Aterizare de coșmar în Cracovia. Aproape 200 de pasageri evacuați după ce avionul a ieșit de pe pistă # Adevarul.ro
Aproape 200 de pasageri ai unui avion al companiei poloneze Enter Air au trăit clipe de coșmar duminică, după ce aeronava a ieșit de pe pistă la aterizarea pe Aeroportul Internațional Papa Ioan Paul al II-lea din Cracovia, în sudul Poloniei.
20:30
„SAFE nu oferă cadouri, ci credite”. Vasile Dîncu explică condițiile programului european de 16,6 miliarde de euro pentru Apărare # Adevarul.ro
România poate accesa 16,6 miliarde euro prin SAFE, împrumuturi condiționate care impun achiziții europene și limitarea contractelor externe. Guvernul trebuie să prezinte un plan credibil până în noiembrie 2025, pentru a moderniza armata și a activa industria națională de apărare.
20:30
Ținutul Momârlanilor, sub semnul munților. Călătorie în locurile pline de secrete din Valea Jiului # Adevarul.ro
Vechiul ținut al momârlanilor, regiunea montană din jurul Văii Jiului, oferă călătorilor ocazia de a descoperi lumea de altădată a așezărilor pastorale, dar și câteva atracții turistice deosebite, înșirate între spectaculoșii munți ai Parângului, Vâlcanului și Retezatului.
20:30
Raport OCDE: România se confruntă cu lipsă de profesori și o îmbătrânire a cadrelor didactice. O treime dintre ei au peste 50 de ani # Adevarul.ro
România se confruntă cu un deficit tot mai mare de profesori și cu o îmbătrânire vizibilă a personalului didactic, arată cel mai recent raport OCDE.
