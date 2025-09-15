De la Miramagica la Santa’s Land: cum a reinventat Lucia Prăjișteanu parcurile de distracții din România
Adevarul.ro, 15 septembrie 2025 11:30
În 2015, la București se inaugura Miramagica Herăstrău, primul parc de distracții outdoor cu atracții moderne, la standarde de calitate și siguranță occidentale.
Acum 5 minute
12:00
Fostul director al Aeroportului Internațional Timișoara, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu. Și-ar fi reînnoit mandatul fără niciun concurs # Adevarul.ro
Fostul director general al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” și alte cinci persoane au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție pentru abuz în serviciu.
12:00
Băsescu îl critică pe ministrul Apărării: „Ar trebui să fie cinstit cu populaţia şi să nu vină cu poveşti de genul «N-am vrut să dăm foc la vegetaţia uscată” # Adevarul.ro
Traian Băsescu critică reacția autorităților după incidentul în care o dronă rusească a traversat spațiul aerian al României timp de aproape o oră, acuzând lipsa unor proceduri clare.
12:00
Michelle Obama la IMPACT București. JIDVEI, vinul oficial al celui mai important eveniment de business & tech din Europa de Sud-Est # Adevarul.ro
Jidvei, născut în inima Transilvaniei, ajunge din Țara Vinului pe scena globală a ideilor: Jidvei este desemnat vinul oficial al IMPACT București 2025, cel mai important eveniment de business, tehnologie și leadership din Europa de Sud-Est, organizat pe 17-18 septembrie.
12:00
Linia frontului din Ucraina, afectată direct de căderea la nivel global a serviciului Starlink al lui Elon Musk # Adevarul.ro
Rețeaua de internet prin satelit Starlink, operată de compania lui Elon Musk, a suferit luni o întrerupere globală care a afectat inclusiv frontul din Ucraina, unde serviciul este esențial pentru comunicațiile civile și militare.
12:00
Europa este departe de a avea forța necesară de a ține la distanță Rusia, avertizează Estonia # Adevarul.ro
Rusia reprezintă o amenințare acută pentru „orice țară sănătoasă”, iar Europa este abia la începutul reconstrucției apărării sale, a declarat pentru publicația The Times premierul estonian, Kristen Michal, care a chemat aliații europeni ai NATO să ia măsuri, precum să înceapă să achiziționeze arme.
Acum 30 minute
11:45
Experți militari cer Europei să lanseze misiunea Skyshield pentru a doborî dronele rusești deasupra Ucrainei # Adevarul.ro
Experți militari și reprezentanți ai societății civile au cerut implementarea imediată a proiectului european „Skyshield” din cauza incursiunii dronelor rusești în Polonia și România.
11:45
MedLife susține performanța medicilor și în sport: peste 130 de participanți din 5 țări la Balcaniada de tenis # Adevarul.ro
MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, a fost partener principal al celei de-a 37-a ediții a Turneului Societății Balcanice de Tenis a Medicilor, desfășurat în perioada 31 august – 6 septembrie, la Mamaia.
Acum o oră
11:30
Duminică 7 septembrie la ora prânzului, iubitorii artei lirice au ascultat opera „Flautul fermecat” de Mozart reprezentată semi-scenic de către trupa aleasă de dirijorul Tarmo Peltokoski, acompaniată de orchestra Deutsche Kammerphilharmonie Bremen și cu concursul Chorwerk Ruhr.
11:30
De la Miramagica la Santa’s Land: cum a reinventat Lucia Prăjișteanu parcurile de distracții din România # Adevarul.ro
11:30
Vacanță de coșmar în România. Turiști polonezi, umiliți după ce au închiriat o mașină. „Mi-a scuipat tatăl” # Adevarul.ro
Un turist polonez a povestit cum o vacanță la București s-a transformat într-un coșmar după ce firma de închirieri auto l-a pus să plătească pentru o zgârietură veche, pe care nu o cauzase, iar la final unul dintre angajați i-a scuipat tatăl.
11:15
Rușii înaintează în regiunea Zaporojie, deși susțin că duc doar o „apărare activă” . Întreruperi ale serviciului Starlink pe întreg frontul ucrainean # Adevarul.ro
Trupele ruse au obținut recent câștiguri teritoriale în zona de est a localității Stepnohirsk, situată în regiunea Zaporojie, potrivit unui nou raport publicat de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).
11:15
Bătaie în centrul Galațiului între două familii. Poliția a intervenit cu trupe speciale # Adevarul.ro
Un conflict de proporții a avut loc duminică seară, în centrul orașului Galați.
11:15
Cesare Chesini a câștigat Turul României 2025. Cine sunt câștigătorii tricourilor puse la bătaie # Adevarul.ro
Etapa a 5-a, ultima, nu a adus schimbări majore în clasamentul general, iar liderul cursei, Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB), și-a apărat cu succes tricoul galben.
11:15
Unforgettable Festival 2025: trei zile de magie, peste 60.000 de spectatori și un succes fără precedent în Piața Constituției # Adevarul.ro
Cea de-a doua ediție a Unforgettable Festival a transformat Piața Constituției în cel mai mare amfiteatru cultural al României, reunind peste 60.000 de spectatori în trei zile de muzică pop-simfonică și experiențe artistice unice.
11:15
Emmanuel Macron are dreptate considerând că numai făcând dreptate palestinienilor poate Israelul să-și asigure supraviețuirea pe termen lung.
11:15
Polonia are una dintre cele mai dinamice rate de creștere din UE și devine un pilon economic strategic al Uniunii # Adevarul.ro
Polonia, în ciuda politicii agresive a Rusiei și a amenințărilor constante din partea Kremlinului, demonstrează una dintre cele mai dinamice rate de creștere din Uniunea Europeană și devine un pilon economic strategic al UE.
Acum 2 ore
11:00
Zelenski, despre o întâlnire cu Putin: „Uneori este necesar”. Trump dă de înțeles că ar putea interveni # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski a declarat în cadrul unui interviu pentru CNN că este dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru discuții privind încheierea războiului, relatează The Hill, potrivit Yahoo News.
10:45
Ultimele trageri organizate de Loteria Română au adus câștiguri consistente pentru mai mulți jucători norocoși din întreaga țară.
10:45
Alertă în Utah, după ce sub o maşină a presei a fost descoperit un dispozitiv exploziv. Suspectul, acuzat de terorism, anchetat de FBI # Adevarul.ro
Un bărbat de 58 de ani din Utah a fost arestat sub acuzații de terorism după ce autoritățile au descoperit un dispozitiv exploziv plasat sub un vehicul de presă în Salt Lake City, în statul Utah.
10:45
Susținător al activistului de extremă dreapta Tommy Robinson, căutat de poliție după ce a cerut ca premierul Keir Starmer să fie „asasinat” # Adevarul.ro
Poliția caută un susținător al lui Tommy Robinson care a fost surprins pe cameră cerând ca premierul Sir Keir Starmer să fie împușcat, în timpul uriașului miting Unite The Kingdom desfășurat sâmbătă, în centrul Londrei.
10:15
AfD și-a triplat voturile într-un land cheie al Germaniei. Extrema dreaptă, tot mai populară în fostele zone comuniste # Adevarul.ro
Partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) și-a triplat sprijinul la alegerile locale din cel mai populat land al Germaniei, un scrutin considerat primul test electoral semnificativ pentru Friedrich Merz de la preluarea funcției de cancelar, în urmă cu patru luni.
10:15
Un adolescent a vandalizat memorialul lui Charlie Kirk. Era îmbrăcat cu un tricou similar celui purtat de Tyler Robinson # Adevarul.ro
Un adolescent de 19 ani a fost reținut duminică, 14 septembrie, după ce a călcat în picioare un memorial ridicat în fața sediului Turning Point USA din Phoenix (Arizona) în memoria cofondatorului organizației, Charlie Kirk.
Acum 4 ore
10:00
Suspectul din cazul asasinării lui Charlie Kirk nu recunoaşte crima şi refuză să vorbească. Guvernatorul Cox: „Încercăm să aflăm mai multe despre motivul real al faptei” # Adevarul.ro
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk, „nu cooperează” cu anchetatorii și nu și-a recunoscut fapta, spune guvernatorul statului Utah, Spencer Cox.
10:00
Presiunea titlului așteptat din 1991 se resimte la Craiova. Lui Mirel Rădoi i s-a făcut rău la meciul cu Farul # Adevarul.ro
Craiova s-a distanțat la 4 puncte de Rapid, după 9 etape.
10:00
Rușii ne iau în zeflemea cu privire la drona intrată pe teritoriul României: „Ați descoperit un alt OZN”. „O provocare intenționată a regimului de la Kiev” # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București pentru explicații privind subiectul dronei care a pătruns sâmbătă seară în spațiul aerian al României, iar reacțiile politice și analizele nu au întârziat să apară.
09:45
„Războiul Troian” din Craiova. Bătaia mortală, declanșată de o nevastă vândută cu 50.000 de euro care s-a întors acasă. Unchiul miresei a fost ucis de vărul ginerelui # Adevarul.ro
Noi detalii au fost dezvăluite în urma conflictului sângeros care a avut loc sâmbătă în Craiova și în urma căruia un bărbat a murit.
09:45
O dronă rusească s-a plimbat 50 de minute deasupra teritoriului țării fără a fi doborâtă, iar ministrul Apărării spune că românii trebuie să se obișnuiască să fie spectatori la astfel de „incidente”.
09:15
Gimnastică artistică: Sabrina Maneca Voinea, medaliată cu aur la sol, la Cupa Mondială de la Paris # Adevarul.ro
Cupa Mondială de gimnastică a avut loc în capitala Franței.
09:15
Serialul „Adolescence” a dominat Premiile Emmy 2025. La doar 15 ani, Owen Cooper a devenit cel mai tânăr laureat al galei. „Acum trei ani eram un nimeni. Acum sunt aici” # Adevarul.ro
Gala Emmy a adus o seară istorică pentru televiziune: Owen Cooper, în vârstă de 15 ani, a devenit cel mai tânăr câștigător din istoria premiilor, triumfând cu rolul său din producția Netflix Adolescence. Serialul a dominat ceremonia, cucerind opt trofee.
09:15
Valurile de căldură, secetele și inundațiile din vara anului 2025 au provocat pierderi de 43 de miliarde de euro în Europa # Adevarul.ro
Valurile de căldură, secetele și inundațiile care au afectat Europa în vara acestui an au generat pierderi economice estimate la 43 de miliarde de euro, potrivit unui studiu publicat luni, 15 septembrie. Raportul avertizează că aceste costuri reprezintă doar începutul.
09:00
Accident îngrozitor pe „drumul morții”, între un autoturism și un TIR. Cel puțin o persoană a decedat # Adevarul.ro
Cel puțin o persoană a murit în urma unui accident produs luni dimineață între un autoturism și un autotren pe DN 2 – E85, pe raza localității Pătrăuți.
09:00
Un urs a fost văzut în județul Dâmbovița. Autoritățile au trimis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Valea Leurzii # Adevarul.ro
Un urs a fost observat ieri seară, în jurul orei 22:00, în localitatea Valea Leurzii din județul Dâmbovița. Incidentul a determinat mobilizarea imediată a mai multor instituții. Până la această oră, ursul nu a fost găsit.
09:00
Cupa Davis: România a bătut El Salvador cu doi puști folosiți în proba de simplu. Naționala face schimbul de generații # Adevarul.ro
România a învins Salvador în Cupa Davis cu 3-1.
08:45
Prințul Harry, vizită la Kiev pentru a sprijini veteranii de război: „În Ucraina, în următoarele decenii, va fi ceva normal să vezi oameni cu proteze” # Adevarul.ro
Prințul Harry a făcut o vizită discretă la Kiev pentru a promova programele Fundației Invictus Games (IGF) dedicate recuperării și reintegrării veteranilor răniți în războiul din Ucraina.
08:30
Donald Trump, după arestarea a sute de muncitori sud-coreeni în SUA: „Investițiile națiunilor sau companiilor străine în SUA sunt binevenite” # Adevarul.ro
După ce sute de muncitori sud-coreeni au fost arestați în SUA pe un șantier industrial, în urma unui raid al autorităților americane, președintele Donald Trump a încercat să detensioneze situația şi a transmis că nu dorește să descurajeze investițiile străine.
Acum 6 ore
08:00
Bătaie în timpul unui zbor Tel Aviv - Bucureşti. 30 de pasageri au fost implicaţi în altercaţie. Poliția a intervenit imediat după aterizare # Adevarul.ro
Un zbor de linie operat de compania HelloJet între Tel Aviv și București s-a transformat în scena unei lupte, după ce un conflict între mai mulți pasageri a degenerat într-o bătaie generalizată. La aterizare, a fost necesară intervenția poliției.
07:30
Senatorii votează azi moțiunea împotriva ministrului Educaţiei, „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj” # Adevarul.ro
Senatorii sunt chemați luni, 15 septembrie, să voteze moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David.
07:00
Cupa Davis: un ungur a executat un serviciu nemaivăzut la tenis. Mișcarea l-a înfuriat pe adversar # Adevarul.ro
Cupa Davis la tenis a oferit câteva dueluri pasionante.
06:30
Prognoza meteo pentru 15 septembrie. Vreme capricioasă: temperaturi ridicate, dar şi episoade de ploi însoţite de descărcări electrice # Adevarul.ro
Vreme schimbătoare luni, 15 septembrie: deși valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența prin înnorări, ploi și descărcări electrice în anumite regiuni.
06:15
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din cauza asta” # Adevarul.ro
Destinațiile exotice pot ascunde pericole neașteptate. Uneori lucrurile stau la fel și în unele țări din Europa, iar Grecia se numără printre ele.
Acum 8 ore
05:45
„Sângele inteligent”, proiectul secret al Pentagonului. Cum vrea armata SUA să crească șansele de supraviețuire pe front # Adevarul.ro
Agenția pentru Proiecte Avansate de Cercetare în Domeniul Apărării (DARPA), laboratorul de inovație al Pentagonului, a anunțat lansarea unui program inedit: Smart-Red Blood Cells (Smart-RBC).
05:15
Cum să îți cureți salteaua corect: 5 pași simpli și trucuri naturale pentru un somn sănătos # Adevarul.ro
Află cum să îți cureți salteaua în 5 pași simpli, cu trucuri naturale care elimină petele, mirosurile și acarienii pentru un somn odihnitor.
04:45
La parada militară organizată la Beijing, liderii Rusiei și Chinei au apărut împreună, într-o demonstrație vizibilă de unitate între cele două mari puteri autoritare.
04:15
Halloween-ul de la Castelul Bran, printre cele mai spectaculoase destinații europene de toamnă: Oktoberfest, vinurile Franței și soarele Maltei # Adevarul.ro
Halloween-ul de la Castelul Bran, Oktoberfest, vinurile Franței și soarele Maltei te așteaptă în octombrie. Descoperă cele mai spectaculoase destinații europene de toamnă, cu festivaluri, peisaje de basm și experiențe unice fără aglomerație!
Acum 12 ore
03:45
Rusia și China inaugurează regimul fără viză. Începe „expansiune tăcută” a Chinei în Siberia? # Adevarul.ro
Începând cu 15 septembrie, Rusia și China pun în aplicare un nou acord de regim fără vize pentru cetățenii celor două țări.
03:15
În perioada premergătoare aderării României la Spațiul Schengen, transportul de marfă era afectat de un sistem logistic fragmentat, caracterizat prin bariere administrative și proceduri vamale la frontierele externe ale UE.
02:45
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată” # Adevarul.ro
Dronele trimise de ruși asupra Poloniei ar putea fi o simplă diversiune, în timp ce Moscova ar putea să vizeze alte state, chiar România. Generalul (r) Dan Grecu, șeful ofițerilor români, comentează pentru „Adevărul” acest scenariu terifiant.
02:15
Investitorii români au temeri mari privind inflația, cu atât mai mult cu cât creșterea TVA din luna august a majorat indicele prețurilor de consum cu 2,1% față de luna iulie.
01:45
Castelul contelui Față Neagră, renăscut din ruină. Secretele palatului luxos de la poalele Retezatului # Adevarul.ro
Castelul Nopcsa de la poalele Retezatului a fost redeschis după restaurarea începută în 2019 și promite a fi un nou reper turistic al regiunii. Clădirea emblematică și-a recăpătat înfățișarea din secolul al XIX-lea, când aici locuia una dintre cele mai excentrice familii nobiliare.
01:15
Ce ar însemna pentru populație retrogradarea României de către agențiile de rating. Lecția dură a Greciei # Adevarul.ro
Menținerea ratingului României de către agențiile Fitch, Moody’s și Standard & Poor's ne dă puțin răgaz să scoatem țara din criză, în caz contrar riscând să suferim și mai mult, atât finanțele, cât mai ales populația.
