Mihai Sorin Dringo s-a clasat al șaselea în seria calificărilor de la Campionatele Mondiale de Atletism din Japonia
Bihoreanul, 15 septembrie 2025 12:50
Atletul bihorean Mihai Sorin Dringo a ocupat locul 6 în seria în care a concurat de la calificările probei de 400 metri din cadrul Campionatelor Mondiale din Japonia, de la Tokyo. Sportivul legitimat la CSM Oradea nu a mai reuşit aceeaşi evoluţie pe care a avut-o până acum în acest an de excepţie pentru el, dar rămâne participarea la competiţia de cel mai înalt nivel din atletismul mondial.
