Compania de Apă Oradea
Bihoreanul, 15 septembrie 2025 20:50
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii faptul că, în ziua de marți 16.09.2025, cu ocazia lucrărilor de relocare a rețelei de alimentare cu apă Dn 250 mm din str. Sovata, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 8.00 şi 22.00.
• • •
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:30
Liderii studenților români se reunesc la Oradea. Ministrul Educației, Daniel David, și-a anunțat prezența la eveniment # Bihoreanul
Peste 400 de studenți din toată țara se vor întâlni la Oradea, la Adunarea Generală a Uniunii Studenților din România (USR), cea mai mare federație studențească din țară. Tinerii ar putea avea ocazia să discute viitorul lor și cu ministrul Educației, Daniel David, care și-a anunțat prezența la eveniment.
Acum 2 ore
19:30
Primăria Oradea vrea să acorde, în premieră, finanţări şi pentru ONG-urile din alte localităţi # Bihoreanul
Municipalitatea orădeană supune dezbaterii publice modificarea Regulamentului de finanţare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes local. Potrivit modificărilor propuse, pe viitor ar urma să poată concura pentru finanţări de la bugetul local, în premieră, şi ONG-urile care nu au sediu, filială sau domiciliu în Oradea, cu condiţia ca toate activităţile finanţate să se desfăşoare pe raza oraşului.
Acum 4 ore
18:50
Noi restricții în Oradea! Constructorii ar putea începe miercuri săpăturile la viitorul pasaj subteran de la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu și Oneștilor # Bihoreanul
Constructorii desemnați de Consiliul Județean Bihor vor demara, cel mai probabil miercuri, lucrările de amenajare a viitorului pasaj subteran de la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu și Oneștilor. Șantierul va fi deschis cu relocarea conductelor de termoficare din zonă.
18:10
Ultimul dans în grădină: Final de vară la RIVO, cu trei seri de petrecere în aer liber. Printre invitați, Narcisa Badea și Iuliana Luciu (VIDEO) # Bihoreanul
După un sezon plin, restaurantul RIVO din Oradea se pregătește să încheie vara cu stil, organizând trei seri de petrecere în grădina recent renovată de pe malul Crișului Repede, cu muzică live și DJ. Este ultimul weekend în aer liber din acest an, iar printre invitați se numără Narcisa Badea, finalistă la „Vocea României”, și Iuliana Luciu, cunoscută acum ca DJ Lucille, cu seturi bifate în cluburi din București, dar și din metropole ca Dubai.
17:50
Analiză Storia: tranzacțiile imobiliare au crescut în august pentru a patra lună consecutiv. Care e situația în Bihor # Bihoreanul
Bucureștiul e liderul pieței: 4.700 de tranzacții (+15%), de trei ori peste media națională; Constanța a depășit Clujul la numărul de tranzacții și a devenit a doua piață imobiliară a țării; Numărul ipotecilor active a urcat cu 14,5% în august, cu vârf în Ilfov (+73,5%); Autorizațiile de construire în urban au atins un record lunar pentru 2025 (+57% ca suprafață). Află care e situația în județul Bihor!
17:40
Teatrul Regina Maria din Oradea începe stagiunea cu o poveste despre adevăruri incomode în familie # Bihoreanul
Trupa „Iosif Vulcan" a Teatrului Regina Maria din Oradea îşi deschide stagiunea cu spectacolul „Lucruri pe care le ştiu ca fiind adevărate”, semnat de dramaturgul australian Andrew Bovell. Premiera este programată marţi şi miercuri, 16 şi 17 septembrie, la Sala Transilvania, de la ora 19.
Acum 6 ore
16:50
Bărbat din Bihor în stop cardio-respirator, salvat de doi pompieri aflați în timpul liber # Bihoreanul
Un bărbat de 58 de ani care a suferit un stop cardio-respirator a fost salvat vineri seară, în localitatea Remetea, după ce doi pompieri aflați în timpul liber i-au acordat primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale.
16:30
Profesorul din Bihor acuzat de viol rămâne în arest. În fața judecătorilor, a cerut să fie asistat de un traducător # Bihoreanul
Andrei Marozsan, profesorul cu cazier de la Școala din Curtuișeni, acuzat că a violat o elevă chiar în incinta unității de învățământ, rămâne după gratii. La cererea procurorilor, judecătorii au decis să prelungească arestarea acestuia. În fața magistraților, Marozsan a pretins că nu știe limba română și a cerut să fie asistat de un traducător de limba maghiară.
16:10
Șapte șoferi au fost amendați pentru că au intrat cu mașinile în zone protejate din Parcul Apuseni # Bihoreanul
Șapte mașini au fost depistate circulând în afara drumurilor publice, în zona de protecție integrală a Parcului Natural Apuseni. Incidentul s-a petrecut pe 12 septembrie, iar șoferii ilegaliști au fost depistați de o patrulă de rangeri ai parcului, iar apoi amendați.
15:40
Începând din 1 octombrie 2025, se modifică programul de funcționare al Aquaparkului Nymphaea.
15:30
A căzut de pe scară: Un muncitor care lucra la reabilitarea clădirii Primăriei Oradea a ajuns la spital # Bihoreanul
Un accident de muncă a avut loc luni dimineaţă, în jurul orei 9.30, la etajul doi al Primăriei Oradea, unde angajaţii mai multor firme de construcţii izolează termic clădirea Palatului Administrativ. Un muncitor care lucra pe o scară într-un birou a căzut de la o înălţime de câțiva metri.
Acum 8 ore
15:00
Evenimente speciale la TIFF Oradea: seară misterioasă la Palatul Vulturul Negru, distopia 1984 şi cine-concertul People on Sunday # Bihoreanul
La cea de-a 8-a ediţie a TIFF Oradea, cinefilii orădeni sunt invitaţi să vadă, pe marele ecran, două filme care şi-au pus amprenta asupra cinematografiei mondiale: 1984, versiunea lansată chiar în anul în care este plasată acţiunea romanului lui George Orwell, şi People on Sunday, un clasic modernist ce readuce la viaţă Berlinul interbelic. Cu ocazia festivalului, îşi deschide porţile Palatul Vulturul Negru pentru o petrecere exclusivistă, care recreează atmosfera enigmatică a filmului Cu ochii larg închişi (Eyes Wide Shut).
14:50
Liga 3: Lotus Băile Felix a pierdut pe teren propriu, Bihorul Beiuş şi Crişul Sântandrei s-au impus în deplasare # Bihoreanul
Echipele bihorene de fotbal din Liga a III-a au obţinut două victorii şi au suferit un eşec în etapa a 3-a, programată în weekend. Victoriile au fost obţinute în deplasare, de Crişul Sântandrei, care s-a impus la Satu Mare, pe terenul celor de la Olimpia MCMXXI, cu 2-0, şi Bihorul Beiuş, care a câştigat cu 1-0 meciul de la Cluj, cu Viitorul. Lotus Băile Felix a evoluat pe teren propriu şi a cedat cu 0-1 disputa în faţa sălăjenilor de la SCM Zalău.
14:40
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii faptul că în ziua de marți 16.09.2025, cu ocazia lucrărilor de intercalare a unei noi rețele de alimentare cu apă pe str. Calea Aradului intersecție cu str. Czárán Gyula, lucrări executate de către antreprenorul S.C. Minela Exim S.R.L., furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 9.00 şi 15.00.
14:30
Urmărire pe un drum din Bihor: un bărbat conducea un moped neînmatriculat, fără permis și băut # Bihoreanul
Urmărire pe drumul comunal 171, lângă Tinăud: un tânăr de 29 de ani a fost prins de polițiști, după ce a abandonat mopedul pe care îl conducea într-un șanț și a fugit pe jos. Motivul? Vehiculul era neînmatriculat, el nu avea permis și avea aproape 1 la mie alcoolemie. A fost reținut pentru 24 de ore.
13:50
Bărbat de 65 de ani din Belfir, dat dispărut de familie: Poliția cere ajutorul populației # Bihoreanul
Polițiștii bihoreni fac apel la cetăţeni pentru găsirea unui bărbat de 65 de ani, din satul Belfir, comuna Tinca, care a plecat de acasă duminică și nu s-a mai întors.
13:40
Tarom face echipă cu Flydubai: orădenii pot zbura cu același bilet spre Dubai, Maldive sau Zanzibar # Bihoreanul
Compania aeriană națională Tarom a anunțat luni semnarea unui parteneriat interline cu operatorul Flydubai, care va permite pasagerilor din România, inclusiv din Oradea, să ajungă mai simplu către Dubai și către destinații exotice din Asia și Africa.
Acum 12 ore
13:10
Poliția Bihor, primele concluzii după tragedia din Olcea: Un şofer nu a păstrat distanța şi a provocat un accident în lanţ # Bihoreanul
Polițiștii au transmis luni primele concluzii despre accidentul de sâmbătă, de lângă Olcea, în urma căruia o femeie a murit: un tânăr de 26 de ani din Pietroasa, aflat la volanul unei dubițe, nu a păstrat distanța față de autoutilitara din fața sa. În coliziunea în lanț, autoutilitara a fost proiectată într-un triciclu staționat, provocând moartea unei persoane şi rănirea alteia.
12:50
Mihai Sorin Dringo s-a clasat al șaselea în seria calificărilor de la Campionatele Mondiale de Atletism din Japonia # Bihoreanul
Atletul bihorean Mihai Sorin Dringo a ocupat locul 6 în seria în care a concurat de la calificările probei de 400 metri din cadrul Campionatelor Mondiale din Japonia, de la Tokyo. Sportivul legitimat la CSM Oradea nu a mai reuşit aceeaşi evoluţie pe care a avut-o până acum în acest an de excepţie pentru el, dar rămâne participarea la competiţia de cel mai înalt nivel din atletismul mondial.
12:30
Premiile Emmy 2025: Owen Cooper, cel mai tânăr laureat din istoria galei, şi serialul "Adolescence", marele câştigător (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Cea de-a 77-a ediţie a Premiilor Primetime Emmy, desfăşurată duminică seară la Peacock Theatre din Los Angeles, a adus surprize, recorduri şi momente istorice pentru întreaga televiziune. Seara a fost una memorabilă pentru producţiile "Adolescence", "The Studio" şi "The Pitt", care au plecat acasă cu cele mai multe premii.
12:00
Administrația Națională de Meteorologie a publicat luni estimarea valorilor termice și a precipitațiilor pentru următoarele două săptămâni, adică în perioada 15-28 septembrie. Pentru Crișana, regiune din care face parte și județul Bihor, meteorologii anunță pentru prima parte a intervalului vreme caldă, urmat de ploi temporare și răcoriri.
11:40
Luna filmelor: Revine în Oradea TIFF, cel mai mare festival de film din România. Vezi ce aduce! # Bihoreanul
Revine în Oradea cel mai mare festival de film din România, cu o selecție variată și curajoasă de pelicule românești și străine, party cu măști și invitați speciali. Toamna aduce proiecții în centrul orașului, în cadrul TIFF fiind programate producții exclusive, în avanpremieră, ca Dracula lui Radu Jude, clasice, ca Eyes Wide Shut, care va fi inspirație pentru o petrecere misterioasă în Vulturul Negru, invitați speciali, ca Tudor Giurgiu, cine-concert, o animație de Oscar realizată integral cu AI, filme cu review-uri bune, dar și controversate.
11:40
KEFREN EXPRES S.R.L. anunță lansarea proiectului “Digitalizarea KEFREN EXPRES S.R.L”, finanțat prin contractul nr. 5956.1/i3/c9, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, pilonul III, componenta c9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția i3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, schema de ajutor de minimis “Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 de euro pe intreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”. Programul este coordonat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
11:00
Victorie clară în deplasare pentru handbaliştii de la CSM Oradea, la debutul noii ediţii de campionat # Bihoreanul
Echipa de handbal masculin CSM Oradea a debutat cu o victorie clară în noua ediţie de campionat a Diviziei A. În prima rundă, roş-albaştrii au evoluat la Zalău, unde au întâlnit o formaţie debutantă în eşalonul secund, ACS Dinamyc, pe care au întrecut-o cu 36-24, desprinderea pe tabelă apărând în ultimele 20 de minute.
10:40
Guvernul Bolojan ar putea să cadă pe 24 septembrie dacă CCR va da câștig de cauză magistraților, care au atacat actul normativ ce i-ar obliga să muncească la fel ca majoritatea românilor și le-ar diminua pensiile speciale, ori AUR, care le-a contestat pe toate celelalte adoptate prin asumarea răspunderii. A explicat chiar premierul de ce: n-ar mai avea legitimitatea să ia alte măsuri similare.
10:00
Orădenii au parte, în această săptămână, de o agendă bogată de evenimente culturale, artistice și recreative: de la premiere teatrale, concerte și lansări de carte, la expoziții, ateliere și seri de socializare. Filarmonica își deschide stagiunea cu „Carmina Burana” și „Rapsodia Română”, teatrele propun spectacole pentru toate vârstele, iar Cetatea, muzeele și galeriile orașului găzduiesc expoziții variate. Nu lipsesc nici evenimentele caritabile: donăm pâine pentru cei care nu își permit!
09:30
AVE ROMÂNIA, prezentă la Szabadság Feszt din Marghita - Mesaj pentru tineri: „Schimbarea începe cu noi” (FOTO) # Bihoreanul
În perioada 5-7 septembrie, la Marghita, a avut loc Szabadság Feszt, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii din zonă, care adună anual sute de tineri dornici de muzică, distracție și activități educative. Printre participanți s-a numărat și AVE ROMÂNIA, operatorul de salubritate din județ, care și-a propus să ducă mai aproape de comunitate mesajul de responsabilitate față de mediu.
09:10
Sârbii de la KK Borac Cacak au câştigat Memorialul Antonio Alexe din acest an de la Oradea Arena # Bihoreanul
Echipa sârbă KK Borac Cacak a câştigat ediţia din acest an a Memorialul Antonio Alexe la baschet masculin, după ce duminică seara au câştigat la limită meciul cu CS Vâlcea, scor 81-80. Orădenii de la CSM CSU Raiffeisen vor evolua luni pentru locul 2, împotriva celor de la Vâlcea. Cu ocazia partidei de luni care va începe de la ora 18 la Oradea Arena, va fi prezentată şi echipa de polo, care va prezenta suporterilor cele două trofee cucerite recent.
08:50
Penalul potrivit: Un PSD-ist cu condamnare la activ a ajuns consilier la Camera de Conturi Bihor # Bihoreanul
Camera de Conturi Bihor arată tot mai mult ca un sediu al PSD, constată Bihorel, care a descoperit că, pe lângă fostul vice al partidului, Liviu Sabău Popa, răsplătit cu un fotoliu moale de auditor public extern, aici şi-a găsit cuib şi George Fărăianu, fost consilier al primarului din Holod, Ioan Horga. Acesta a rămas în memoria colectivă pentru isprava din 2013, când a cerut şi obţinut 30.000 lei pentru a organiza Zilele Holodului... care deja avuseseră loc.
08:30
Băile Felix vor găzdui, în perioada 25–27 septembrie 2025, cea de-a III-a ediție a Conferinței Româno-Italiene de Medicină Fizică și Reabilitare, un eveniment de referință pentru specialiștii în recuperare medicală din România și Italia.
Acum 24 ore
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Părintele celib i-a cerut fostului premier să arate organul poporului # Bihoreanul
Bihorel comentează principalele evenimente ale săptămânii trecute, în stilul său șugubăț: Părintele celib a ieșit la rampă. „I-am spus lui Ciolacu că deficitul crește fulminat și că o să ne ducem în cap”. „Și e adevărat că a zis că-l doare în organul genital?”. „Așa a zis. Ce n-am spus eu mai departe la presă este că l-am rugat, dacă-i bărbat, să arate întregului popor unde-l doare, să vadă alegătorii ce fel de om este”.
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit! Lecția de justiție dată de un judecător orădean în dosarul lui Micula jr. # Bihoreanul
Luni, 15 septembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Cum a motivat Tribunalul hotărârea prin care i-a trimis după gratii pe Victor Micula și pe polițiștii care l-au ajutat; Șefi de instituții publice și funcționari din Bihor își ascund averile și interesele... după lege; Interviu cu Anca Marchiș, directoarea Colegiului Național Emanuil Gojdu, unde a absolvit Bolojan; Aproape 7.000 de muncitori din străinătate s-au stabilit în ultimii ani în județul Bihor; Câinii utilitari sunt, adesea, soluția salvatoare pentru mulți oameni aflați în dificultate.
Ieri
20:40
Varadinum Foto Club Oradea aduce în fața publicului o nouă expoziție de prestigiu, de această dată cu participarea a 40 de artiști de la Fotoklub Zagreb, unul dintre cele mai vechi cluburi de fotografie din lume. Vernisajul va avea loc vineri, 19 septembrie, de la ora 17.30, la Varadinum Indoor Gallery din cadrul Filarmonicii de Stat Oradea.
19:50
Cod galben de furtuni cu grindină și descărcări electrice în mai multe localități din Bihor, inclusiv Oradea # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică seară o avertizare cod galben de furtuni, valabilă pentru mai multe localități din județul Bihor, dar și din Arad și Timiș.
19:40
Ministrul Apărării, după ce o dronă rusească a intrat în România: „Piloții F-16 au avut aprobarea să tragă, dar au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul” # Bihoreanul
O dronă de tip Geran, folosită de armata Federației Ruse în atacurile asupra Ucrainei, a pătruns sâmbătă seară în spațiul aerian al României și a zburat timp de aproximativ 50 de minute deasupra Dobrogei, înainte să se îndrepte spre Ucraina. Incidentul a fost confirmat de Ministerul Apărării Naționale (MApN), care a publicat duminică un raport oficial, și explicat de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.
18:20
Serbările Memoriei din Apuseni, ediția a II-a: omagiu moților și rezistenței anticomuniste, cu muzică, dezbateri și bucate tradiționale # Bihoreanul
Pe 20 și 21 septembrie, pe culmea Muncelului din comuna Mărgău (Cluj), va avea loc a doua ediție a evenimentului „Apuseni – Serbările Memoriei”, organizat de Asociația Clubul Monarhiștilor Clujeni, în parteneriat cu Administrația Parcului Natural Apuseni.
17:20
Il Volo - formație italiană de classical crossover formată din tenorii Piero Barone și Ignazio Boschetto și baritonul Gianluca Ginoble - ajunge în noiembrie la Oradea cu turneul „Ad Astra”. Biletele s-au pus în vânzare.
16:00
Voi ați mai auzit de astfel de forme de protest? Magistrații vin la serviciu și rezolvă numai cazurile din penal, care implică luarea de măsuri asiguratorii. Șefii de sindicat din învățământ recomandă dăscălimii să meargă la ore, dar să nu predea. Sunt mici tertipuri pentru ca nu cumva omului cu barda Bolojan să-i vină ideea de a le tăia salariile pe perioada protestelor.
15:20
Oportunităţi de voluntariat în Oradea: Cătunul Verde caută oameni dornici să se implice în proiecte comunitare # Bihoreanul
Cei care îşi doresc să se implice în activităţi de voluntariat în Oradea se pot alătura Asociaţiei Cătunul Verde. Programul este deschis pentru elevi de liceu, părinţi, profesori şi, în general, pentru orice persoană cu vârsta de peste 15 ani care vrea să facă parte din proiecte comunitare.
14:00
1. Înainte de începerea orelor se va intona obligatoriu imnul României, dar și cel al Rusiei. 2. Elevii vor recita în cor: Tatăl Nostru, Călin Georgescu. 3. De câte ori un elev va lua nota 4, conducerea școlii va chema soborul să dea cu tămâie... Vezi care sunt toate propunerile!
13:10
Fostul primar liberal al comunei Pomezeu, Ioan Șora, a decedat duminică, după ce în urmă cu mai multe zile a ajuns la spital, din cauza unui atac cerebral. Șora a fost unul dintre cei mai longevivi și cunoscuți edili din Bihor, funcție pe care a pierdut-o anul trecut. Totodată, a fost ani la rând președintele Asociației Comunelor din Bihor.
12:30
Pompierii bihoreni au sărbătorit alături de comunitate de Ziua Pompierilor din România (FOTO) # Bihoreanul
Sâmbătă, pompierii militari din județul Bihor au marcat „Ziua Pompierilor din România” nu doar prin misiunile zilnice de intervenție, ci și printr-o serie de activități dedicate comunității. Toate cele 12 subunități ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” și-au deschis porțile pentru bihoreni, care au putut descoperi îndeaproape universul salvatorilor.
11:50
Cinci femei de succes din Oradea își împărtășesc experiența într-un program gratuit de mentorat. Cum poți participa # Bihoreanul
Un program de mentorat dedicat femeilor va fi lansat la Oradea pe 24 septembrie, prin conferința „Femei pentru Femei”. Evenimentul are loc la DoubleTree by Hilton și aduce pe scenă cinci profesioniste din domenii diferite, care își vor prezenta experiențele de viață și valorile. Participantele vor putea alege una dintre ele ca mentor.
10:40
Evenimente sportive spectaculoase şi solicitante, tururile cicliste au prins mereu apetitul publicului şi au atras numeroşi participanţi, iar în Oradea anilor 1950-1960 au fost organizate mai multe asemenea competiţii. În septembrie 1960 a ajuns în oraş o etapă a Turului Ciclist al Republicii Populare Române, în care sportivi din şase ţări au pedalat pe o distanţă de 1.600 km...
09:50
„Masa care unește”: Cea mai lungă masă din lume, de 2,7 kilometri, este în România (VIDEO) # Bihoreanul
Orașul Alba-Iulia a intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai lungă masă din lume din materiale reciclabile. „Masa care unește” a fost întinsă în șanțurile Cetății din Alba și are 2782,96 de metri, iar 10.000 de oameni au stat la aceeași masă.
09:10
Cultură în dar: Un funcționar al Consiliului Județean Bihor, fost subprefect, donează Bibliotecii Județene o avere (FOTO) # Bihoreanul
În curând, Biblioteca Judeţeană Gheorghe Şincai îşi va îmbogăţi şi fondul de carte cu aproape 3.000 de volume, o donaţie pe care o face managerul proiectului prin care s-a modernizat instituţia. Fost consilier local al Oradiei timp de 14 ani şi fost subprefect al Bihorului, Iulius Delorean spune că acest proiect a fost cel mai important din cariera lui, iar decizia de a-şi dona aici propria bibliotecă a venit firesc...
00:10
Baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea au deschis turneul memorial Antonio Alexe cu un joc susţinut în compania unei formaţii din Liga Adriatică, KK Borac Cacak, La final, sârbii s-au impus cu 87-74, dar jocul s-a dovedit a fi un test foarte util. În deschiderea acestuia, orădenii şi-au prezentat într-un mod spectaculos lotul de jucători pentru noul sezon, noul echipament, dar au anunţat şi începerea parteneriatului cu un nou sponsor.
13 septembrie 2025
23:00
CSM Oradea a câştigat şi Cupa României la polo, după ce a învins Dinamo, cu scorul de 14-9! # Bihoreanul
Poloiştii de la CSM Oradea au mai cucerit un trofeu important în debutul actualului sezon competiţional. La o săptămână după ce şi-au adjudecat SuperCupa României, bihorenii au câştigat şi Cupa României, trofeu pus în joc în această săptămână la Focşani. Sâmbătă seară, în marea finala a competiţiei, orădenii i-au întrecut clar, cu 14-9 pe bucureştenii de la Dinamo, după ce au condus de la început şi până la sfârşit în acest meci. Pe lângă trofeul Cupei României, roş-albaştrii au mai primit un premiu individual, acordat lui Filip Gardasevic, care a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului.
23:00
Succes, CSM CSU Raiffeisen Oradea! Echipa de baschet are un nou sponsor principal, care a fost dezvăluit odată cu prezentarea oficială a jucătorilor (FOTO) # Bihoreanul
Suporterii baschetului orădean au primit o veste mare sâmbătă seară, odată cu reîntâlnirea cu echipa vicecampioană la baschet masculin: CSM CSU Oradea are un nou sponsor principal, Raiffeisen Bank, partener care se va regăsi de-acum și în denumirea echipei. Anunțul a fost făcut înaintea debutului Memorialului Antonio Alexe, în cadrul unui show cu lumini laser, unde culorile echipei, roșu și albastru, s-au completat cu auriul specific băncii. Singura supărare a serii a fost că meciul a fost câștigat de adversarii CSM, sârbii de la KK Borac Cacak.
