Oameni cu păsărici: „Acvila lui Bolojan”, soluția propusă de un folclorist bihorean pentru alungarea porumbeilor de pe casa patronului Hora TV

Acum 2-3 ani nu trecea o săptămână ca Primăria sau Consiliul Județean să nu anunțe inaugurarea unei noi investiții. Acum, abia dacă mai avem o știre pe lună, dar și aceea pentru a ni se explica ori că nu știu ce lucrare a ajuns la stadiul fizic de 67,9%, ori că investiția care trebuia terminată se amână cu 2-3 luni.